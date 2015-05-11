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womo.ua   четверг, 4 мая 2017 года, 03.00

В трудный возраст во всеоружии
6 важных шагов, которые помогут новому поколению девочек стать счастливыми


Фото: Мэг Биттон и Кати Андельман
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Раздельное обучение


Девочка до двенадцати




Психолог и педагог Стив Биддалф говорит о том, что сейчас девочки должны быть в зоне особенного внимания родителей и педагогов, потому что нынешнее поколение будущих женщин оказалось под беспрецедентным давлением.

Давайте представим себе школьный класс, девочкам по 15 лет. По сравнению с их матерями в том же возрасте, эти девочки выглядят намного более уверенными и спокойно высказывают собственное мнение. Но если вы постараетесь узнать этих девочек получше, то окажется, что три-четыре из них режут себе руки и прячут шрамы под длинными рукавами, еще трое имеют расстройства питания, одна из пяти — принимает антидепрессанты или транквилизаторы, пятеро ведут активную половую жизнь, в которой удовольствия не получают, почти все девочки недовольны своим телом, среди них есть те, кто травит других или является жертвой травли. Такова юность современной женщины: больше, чем когда-либо раньше в истории, девочки чувствуют себя одинокими, загруженными, озлобленными и под страшным давлением.

Что случилось с девочками?

Поколение назад феминизм дал молодым женщинам крылья, они стали уверенными в себе и свободными. Потом ситуация взорвалась под действием двух факторов: с одной стороны, это реклама и социальные сети, с другой стороны — нехватка ролевых моделей. Именно девочки в предподростковом возрасте попадают в прицел рекламщиков, которые ориентируют их на моду, вес, диету, макияж и другие ненужные девочкам вещи, а социальные сети делают упор на внешнем виде. С другой стороны, из жизни современных девочек полностью исчезли мамы, бабушки и тети — все очень заняты, им не до детей. А посему психическое здоровье нынешнего поколения девочек — очень хрупко, уязвимо, они находятся в хроническом стрессе, потому что наша культура диктует соревнование и конформизм. Уже с 12-летнего возраста ко многим девочкам пристают мальчики и мужчины, которых порнография учит, что девочка — это предмет. Почти половина девочек возненавидела свой «первый раз», тем более что в одной трети случаев ее к нему принудили.

Ослабить давление

Спешка, постоянная «гонка», в которой живут современные семьи, — вот настоящий враг любви. Все эти кружки, занятия, встречи, задания в жизни каждого — это необходимо убрать. Нам нужно замедлиться ради наших детей. С этим соглашаются многие педагоги, например, Николь Арчард, директор женской школы Loreto College и исследовательница. Объектом ее изучения были девочки и лидерство, ее интересовало, почему, несмотря на хорошие стартовые возможности (образование, например), девочки совсем не всегда становятся успешными женщинами. «Девочки должны лучше понимать себя и не просто верить в себя, но и в то, что они могут сделать. А то мы учим мальчиков быть смелыми, а девочек — быть принцессами», — говорит Николь.

Взрослые, особенно взрослые женщины, должны вернуться в жизнь девочек, ведь получается, что мы все коллективно девочек подвели: оставили их на растерзание рекламе, сексуализации и соревнованию, которое стало основным атрибутом детства. И пока нас рядом нет, у девочек просто нет выбора — они впитывают все эти нездоровые принципы и из чудесных дошкольниц становятся подростками, разбитыми депрессией. Все, что им внушается современной массовой культурой, — это то, что они должны стать красивыми предметами, на которые можно любоваться. Как девушки из семьи Кардашьян. Все должны быть высокими, худыми и с длинными прямыми волосами. Николь Арчард говорит: «Мы должны научить девочек разбирать «по кирпичику» эти фальшивые конструкции, «думать своей головой», а возможно это только при наличии определенного уровня уверенности в себе, чувства собственной значимости, собственных особенных талантов и наклонностей, которые ценны сами по себе, даже если не совпадают с тем образом женщины, который культивируется в массовом сознании.

Время действовать

Итак, что нужно делать, чтобы вырастить счастливых и успешных девочек?

Первое — необходимо создать все условия, чтобы они чувствовали себя любимыми, защищенными, чтобы им было позволено исследовать мир и не взрослеть слишком быстро.

Второе — мы должны помочь им найти свой талант.

Третье — мамы, бабушки и тети должны быть рядом и сопровождать девочек в их взрослении, как и папа или мужчина, который способен заменить отца, уважать ее.

Четвертое — мы обязаны научить девочек быть сильными и давать отпор, пользоваться своим гневом, а не подавлять его.

Пятое — нужно предоставить девочкам возможность исследовать природу и найти свою духовную связь с ней, научить девочек дружить, научить, как быть счастливой в отношениях с собственным телом и с собственной сексуальностью.

Шестое — и, конечно, не помешают книги и фильмы о выдающихся женщинах, семинары о гендере и обществе — это поможет получить более широкий взгляд на мир и стать частью женского движения.

Источник: womo.ua




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