Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/v_tri_shkury_42581"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42581_blogging-336376_960_72.jpg" width=206 alt="В три шкуры" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Литвин, <a href=https://megaplan.ru/letters/pozhirateli-vnimaniya>megaplan.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">В три шкуры</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему ваш опыт работает против вас</font></em></span></p><p>Если вам кажется, что еще 5–10 лет назад конкуренция в вашей сфере была ниже, то вы правы. Особенно если вы работник умственного труда. Особенно если ваши навыки не уникальны, а степень одаренности не та, за которую средний работодатель/заказчик готов переплачивать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/v_tri_shkury_42581">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если вам кажется, что еще 5–10 лет назад конкуренция в вашей сфере была ниже, то вы правы. Особенно если вы работник умственного труда. Особенно если ваши навыки не уникальны, а степень одаренности не та, за которую средний работодатель/заказчик готов переплачивать.

«Что за „жесть“ с вакансиями?! — жаловался мне бывший одноклассник. — Еще шесть лет назад я сам выбирал из любых предложений, а сейчас меня даже на собеседования не зовут!»

Игорь скоро поймет, что «жесть» произошла не с вакансиями, а с ним. В последние годы он работал сисадмином — подключал принтеры и обновлял программы в свободное от «танков» время. А потом «проснулся», вспомнил о своем образовании, способностях и амбициях. Ему придется туго — на рынке полно специалистов, которые прокачивали свои навыки, пока Игорь прокачивал аккаунт в игре.

Тем, кто работает сейчас и в ближайшие годы не собирается на пенсию, очень повезло — скучно не будет. Легко — тоже, ведь учиться придется постоянно. Как бы вы ни относились к этой идее — как к мантре футурологов или бурчанию работодателей, — она касается и вас.

Эта статья будет полезна всем, кто не хочет оказаться на месте нашего Игоря.

Зачем учиться, если я и так все умею?

Постоянно учиться нужно, чтобы:

а) Выдерживать растущую конкуренцию. Вам на пятки уже наступают конкуренты-ровесники, вчерашние студенты и «интеллектуальные гастарбайтеры» из провинции. Первые — опытные, вторые — молодые и голодные, а третьи отчаянно демпингуют. Чем вы лучше всех этих ребят?

Конкуренция будет только расти, и отсидеться на уютном рабочем месте до заветных 55–60 лет не получится. Почивать на лаврах в таком возрасте большинству из нас не позволят отсутствие сбережений и нищенская пенсия.

Для стран, граждане которых на пенсии путешествуют по миру, актуальны другие «проблемы». Там пенсию отсрочат или уничтожат успехи медицины.

б) Оставаться востребованным специалистом. Автоматизация меняет картину рынка труда, и это хорошо видно по конвейерным линиям на заводах. От сотен людей там остались единицы — они следят за работой техники. Конечно, мы не говорим о заводах, которые директивно сохраняют рабочие места.

Четвертая промышленная революция автоматизирует все, где человека можно заменить без потери качества. Экономика будущего, вероятно, станет менее ресурсоемкой по количеству задействованных в ней людей, но гораздо более требовательной к качеству и творческой составляющей их работы.

Статистика говорит, что кадровый отсев начинается со «среднего класса» специалистов. Из 100 таких работников 17–19 переходят в категорию профессионалов, а 3 присоединяются к работникам с более низкой квалификацией. Их профессии автоматизируются или исчезнут.

Исследователи из «Сколково» составили отличный «Атлас новых профессий», в котором предсказывают неумолимую смерть ряда специальностей.

Если им верить, то после 2020 года в трудовых книжках перестанут писать о том, что вы сметчик, стенографист, копирайтер, турагент, библиотекарь, архивариус или испытатель. К списку канувших в лету профессий добавятся юрисконсульты, нотариусы, провизоры, секретари, логисты, диспетчеры, журналисты и другие «счастливчики».

«Моно» никому не нужно — только «стерео»

Рынок требует многоруких Шив, и он их получит. А те, кто будут отбрыкиваться от «несвойственных им функций», останутся не у дел.

Быть кросс-дисциплинарным специалистом нормально. Экономика и возможности бизнеса не успевают расти так быстро, как число вакантных работников и их аппетиты. Поэтому у тех, кто хочет работать, есть два варианта: снизить планку и призывать к свободной кассе либо повышать свою ценность на рынке труда.

Стив Джобс рассказывал, что после того как ушел из колледжа, он еще год оставался там вольным слушателем. Его привлекала каллиграфия — и он с интересом изучал шрифты. Спустя 10 лет, когда компания Apple разрабатывала первый «макинтош», уроки каллиграфии пришлись очень кстати. Именно тем урокам компьютеры на Mac OS и Windows обязаны своими красивыми шрифтами.

Учитесь новому не только потому, что это может быть перспективно через пару лет, но и потому, что вам просто интересно. Дорога возникает под ногами идущего.

В любом случае ориентируйтесь на мультизадачность, оправданную в вашей отрасли. Копайте вглубь (изучайте новые сервисы, программы, техники и языки) и вширь (осваивайте смежные сферы). И тогда будете привлекательны как специалист. Не вспоминайте «старые добрые», когда работать приходилось меньше, а денег водилось больше. Рынок рос, а конкуренции почти не было. Сейчас все наоборот, поэтому всем нужен «швец и жнец».

К слову, это касается не только отдельных специалистов, но и целых компаний. Бизнесу нужно осваивать новые инструменты и каналы продаж, маркетинга и сервиса, иначе его вытеснят с рынка.

ДИЗАЙНЕР

Раньше

Разрабатывает дизайн сайтов, делает логотипы, баннеры и афиши / верстает полиграфию и делает «наружку»

Сейчас

То же самое + разбирается в UX/UI, знает верстку и основы JS, проектирует интерфейс, анализирует поведение пользователей и учитывает его в дизайне

РЕДАКТОР

Раньше

Продумывает контент-план, вычитывает тексты, руководит работой журналистов

Сейчас

То же самое + придумывает и проводит спецпроекты, пробует новые формы контента, работает с маркетологами, smm’щиками, фотографами и иллюстраторами; адаптирует контент под интерфейс, отслеживает метрики текстов и знает, как их улучшить

МАРКЕТОЛОГ

Раньше

Анализирует динамику продаж, придумывает и проводит рекламные кампании, следит за конкурентами

Сейчас

То же самое + осваивает все новые каналы продвижения (от влогеров до мессенджеров), разбирается в поведенческой психологии, продвигает продукт с помощью новых технологий (AR/VR, AI)

И всем им без исключения нужно следить за трендами в своем ремесле и в отрасли, в которой они работают. Прокачивать не только прикладные навыки, но и то, что называется soft skills.

«Атлас новых профессий» называет их надпрофессиональными навыками и особо выделяет следующие: системное мышление, межотраслевые коммуникации, управление проектами, бережливое производство и экологическое мышление, программирование и искусственный интеллект (обратите внимание — навык технический, но надпрофессиональный, то есть универсальный для всех отраслей), клиентоориентированность, мультиязычность и мультикультурность, работа в условиях неопределенности, навыки художественного творчества.

Новые профессии, в которых эти навыки будут востребованы, появляются уже сейчас. А о некоторых мы пока не слышали. Не хотите ли стать первым в своей тусовке городским фермером, онлайн-врачом, биоэтиком, проектировщиком «умной» среды, космобиологом или архитектором виртуальности? Говорят, это перспективно.

Поезд «Москва — Завтра» отправляется

Конечно, с первого пути, ведь в нем едут только первые. Как понять, что состав набирает ход, а вы на платформе? Вот основные признаки:

вы постоянно говорите себе, что сделаете это завтра;

жалеете, что не начали учиться чему-то раньше, хотя собирались;

укоряете себя, что не начали, когда жалели в первый / n-раз;

книги и закладки множатся, вы не успеваете прочитать их;

коллеги/конкуренты медленно, но уверенно обходят вас;

ваших навыков недостаточно для большинства привлекательных вакансий;

порой вас злит ваша некомпетентность, но вы убеждаете себя, что это чепуха либо время еще есть;

вы прокрастинируете, потому что не знаете, за что хвататься;

успокаиваете себя тем, что кому-то нужно и дома строить, и улицы мести;

согласны с комментаторами, которые пишут: «Айтишники совсем обурели — отправить их на Марс! А у нас тут реальная жизнь».

Те, кто периодически поддакивали, могут успеть впрыгнуть в уходящий поезд. Согласные со всеми утверждениями рискуют остаться на перроне. Или вовсе невзлюбить вокзалы с их бессмысленными поездами и умниками-пассажирами.

Верстальщик Ира работала в редакции журналов про дом, сад и огород. Верстала статьи, а о веб-дизайне и программах, которые нужно для этого изучить, думала с грустью. Но вот однажды собственник перевел все печатные издания в интернет, а штат сократил вдвое. Ирина нашла новую, пока еще офлайн-редакцию. Верстает статьи-советы для пенсионеров и надеется, что аудитория их журналов не освоит интернет.

Лучше переоценить противника, чем недооценить. В контексте этой статьи «противником» ленивых людей выступает прогресс, его прицел правит конкуренция на рынке труда.

Никогда не считайте себя достаточно опытным, одаренным и везучим. Помните о конкурентах — роботах и людях — и будьте бдительны.

Количество без качества

В противовес лентяям и прокрастинаторам есть оголтелые ученики. Они гонятся за курсами, программами, сертификатами и дипломами, ассоциируя качество с количеством. Многим нравится сам процесс, а кто-то уверен в чудодействии дорогих курсов.

Маниакальной тяге к учебе таких «вечных студентов» рады все эти коучи, тренеры и фасилитаторы. Еще бы — это их постоянные клиенты!

Наверняка на разных семинарах, особенно в небольших городах, встречаются люди, которые понимают: они приходят сюда не за навыками. А за вдохновением, пинками, утешением. Особенно если на тренингах речь идет о потоке денег, пробуждении своего истинного «я» и прочих чакрах успеха.

Будьте избирательны в выборе курсов и тренеров. Научить может тот, кто сам достиг в этом вопросе мастерства. Но не тот, кого научили, как учить других чему угодно. Не стесняйтесь спрашивать портфолио у вашего будущего коуча — вы платите за его компетентность.

Что делать?

Учиться, учиться и еще раз учиться. Делать это с умом, усердием и страстью. Эскалатор, на котором вы стоите, едет вниз: нужно бежать, чтобы оставаться на месте. Вам придется быть в отличной форме, чтобы продвигаться по нему вверх.

Отличать полезное от прикольного. Инвестировать в свой профессионализм в ущерб беззаботным вечерам. Мотивировать себя учиться: дорогие курсы не помогут бездельнику, хороший тренер не научит скептика-всезнайку.

Инвестировать в «себя умного» и «себя умелого» (мы ведь готовы вкладывать в «себя сытого и веселого»). Покупать книги и технику, проходить онлайн-курсы, общаться с профессионалами в вашей области. И все получится!

Источник: megaplan.ru





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