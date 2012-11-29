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Александр Литвин, megaplan.ru   , Сегодня, 16:00

В три шкуры
Почему ваш опыт работает против вас


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Работа тогда и сейчас


Работа ради работы




Если вам кажется, что еще 5–10 лет назад конкуренция в вашей сфере была ниже, то вы правы. Особенно если вы работник умственного труда. Особенно если ваши навыки не уникальны, а степень одаренности не та, за которую средний работодатель/заказчик готов переплачивать.

«Что за „жесть“ с вакансиями?! — жаловался мне бывший одноклассник. — Еще шесть лет назад я сам выбирал из любых предложений, а сейчас меня даже на собеседования не зовут!»

Игорь скоро поймет, что «жесть» произошла не с вакансиями, а с ним. В последние годы он работал сисадмином — подключал принтеры и обновлял программы в свободное от «танков» время. А потом «проснулся», вспомнил о своем образовании, способностях и амбициях. Ему придется туго — на рынке полно специалистов, которые прокачивали свои навыки, пока Игорь прокачивал аккаунт в игре.

Тем, кто работает сейчас и в ближайшие годы не собирается на пенсию, очень повезло — скучно не будет. Легко — тоже, ведь учиться придется постоянно. Как бы вы ни относились к этой идее — как к мантре футурологов или бурчанию работодателей, — она касается и вас.

Эта статья будет полезна всем, кто не хочет оказаться на месте нашего Игоря.

Зачем учиться, если я и так все умею?

Постоянно учиться нужно, чтобы:

а) Выдерживать растущую конкуренцию. Вам на пятки уже наступают конкуренты-ровесники, вчерашние студенты и «интеллектуальные гастарбайтеры» из провинции. Первые — опытные, вторые — молодые и голодные, а третьи отчаянно демпингуют. Чем вы лучше всех этих ребят?

Конкуренция будет только расти, и отсидеться на уютном рабочем месте до заветных 55–60 лет не получится. Почивать на лаврах в таком возрасте большинству из нас не позволят отсутствие сбережений и нищенская пенсия.

Для стран, граждане которых на пенсии путешествуют по миру, актуальны другие «проблемы». Там пенсию отсрочат или уничтожат успехи медицины.

б) Оставаться востребованным специалистом. Автоматизация меняет картину рынка труда, и это хорошо видно по конвейерным линиям на заводах. От сотен людей там остались единицы — они следят за работой техники. Конечно, мы не говорим о заводах, которые директивно сохраняют рабочие места.

Четвертая промышленная революция автоматизирует все, где человека можно заменить без потери качества. Экономика будущего, вероятно, станет менее ресурсоемкой по количеству задействованных в ней людей, но гораздо более требовательной к качеству и творческой составляющей их работы.

Статистика говорит, что кадровый отсев начинается со «среднего класса» специалистов. Из 100 таких работников 17–19 переходят в категорию профессионалов, а 3 присоединяются к работникам с более низкой квалификацией. Их профессии автоматизируются или исчезнут.

Исследователи из «Сколково» составили отличный «Атлас новых профессий», в котором предсказывают неумолимую смерть ряда специальностей.

Если им верить, то после 2020 года в трудовых книжках перестанут писать о том, что вы сметчик, стенографист, копирайтер, турагент, библиотекарь, архивариус или испытатель. К списку канувших в лету профессий добавятся юрисконсульты, нотариусы, провизоры, секретари, логисты, диспетчеры, журналисты и другие «счастливчики».

«Моно» никому не нужно — только «стерео»

Рынок требует многоруких Шив, и он их получит. А те, кто будут отбрыкиваться от «несвойственных им функций», останутся не у дел.

Быть кросс-дисциплинарным специалистом нормально. Экономика и возможности бизнеса не успевают расти так быстро, как число вакантных работников и их аппетиты. Поэтому у тех, кто хочет работать, есть два варианта: снизить планку и призывать к свободной кассе либо повышать свою ценность на рынке труда.

Стив Джобс рассказывал, что после того как ушел из колледжа, он еще год оставался там вольным слушателем. Его привлекала каллиграфия — и он с интересом изучал шрифты. Спустя 10 лет, когда компания Apple разрабатывала первый «макинтош», уроки каллиграфии пришлись очень кстати. Именно тем урокам компьютеры на Mac OS и Windows обязаны своими красивыми шрифтами.

Учитесь новому не только потому, что это может быть перспективно через пару лет, но и потому, что вам просто интересно. Дорога возникает под ногами идущего.

В любом случае ориентируйтесь на мультизадачность, оправданную в вашей отрасли. Копайте вглубь (изучайте новые сервисы, программы, техники и языки) и вширь (осваивайте смежные сферы). И тогда будете привлекательны как специалист. Не вспоминайте «старые добрые», когда работать приходилось меньше, а денег водилось больше. Рынок рос, а конкуренции почти не было. Сейчас все наоборот, поэтому всем нужен «швец и жнец».

К слову, это касается не только отдельных специалистов, но и целых компаний. Бизнесу нужно осваивать новые инструменты и каналы продаж, маркетинга и сервиса, иначе его вытеснят с рынка.

ДИЗАЙНЕР

Раньше

Разрабатывает дизайн сайтов, делает логотипы, баннеры и афиши / верстает полиграфию и делает «наружку»

Сейчас

То же самое + разбирается в UX/UI, знает верстку и основы JS, проектирует интерфейс, анализирует поведение пользователей и учитывает его в дизайне

РЕДАКТОР

Раньше

Продумывает контент-план, вычитывает тексты, руководит работой журналистов

Сейчас

То же самое + придумывает и проводит спецпроекты, пробует новые формы контента, работает с маркетологами, smm’щиками, фотографами и иллюстраторами; адаптирует контент под интерфейс, отслеживает метрики текстов и знает, как их улучшить

МАРКЕТОЛОГ

Раньше

Анализирует динамику продаж, придумывает и проводит рекламные кампании, следит за конкурентами

Сейчас

То же самое + осваивает все новые каналы продвижения (от влогеров до мессенджеров), разбирается в поведенческой психологии, продвигает продукт с помощью новых технологий (AR/VR, AI)

И всем им без исключения нужно следить за трендами в своем ремесле и в отрасли, в которой они работают. Прокачивать не только прикладные навыки, но и то, что называется soft skills.

«Атлас новых профессий» называет их надпрофессиональными навыками и особо выделяет следующие: системное мышление, межотраслевые коммуникации, управление проектами, бережливое производство и экологическое мышление, программирование и искусственный интеллект (обратите внимание — навык технический, но надпрофессиональный, то есть универсальный для всех отраслей), клиентоориентированность, мультиязычность и мультикультурность, работа в условиях неопределенности, навыки художественного творчества.

Новые профессии, в которых эти навыки будут востребованы, появляются уже сейчас. А о некоторых мы пока не слышали. Не хотите ли стать первым в своей тусовке городским фермером, онлайн-врачом, биоэтиком, проектировщиком «умной» среды, космобиологом или архитектором виртуальности? Говорят, это перспективно.

Поезд «Москва — Завтра» отправляется

Конечно, с первого пути, ведь в нем едут только первые. Как понять, что состав набирает ход, а вы на платформе? Вот основные признаки:

вы постоянно говорите себе, что сделаете это завтра;

жалеете, что не начали учиться чему-то раньше, хотя собирались;

укоряете себя, что не начали, когда жалели в первый / n-раз;

книги и закладки множатся, вы не успеваете прочитать их;

коллеги/конкуренты медленно, но уверенно обходят вас;

ваших навыков недостаточно для большинства привлекательных вакансий;

порой вас злит ваша некомпетентность, но вы убеждаете себя, что это чепуха либо время еще есть;

вы прокрастинируете, потому что не знаете, за что хвататься;

успокаиваете себя тем, что кому-то нужно и дома строить, и улицы мести;

согласны с комментаторами, которые пишут: «Айтишники совсем обурели — отправить их на Марс! А у нас тут реальная жизнь».

Те, кто периодически поддакивали, могут успеть впрыгнуть в уходящий поезд. Согласные со всеми утверждениями рискуют остаться на перроне. Или вовсе невзлюбить вокзалы с их бессмысленными поездами и умниками-пассажирами.

Верстальщик Ира работала в редакции журналов про дом, сад и огород. Верстала статьи, а о веб-дизайне и программах, которые нужно для этого изучить, думала с грустью. Но вот однажды собственник перевел все печатные издания в интернет, а штат сократил вдвое. Ирина нашла новую, пока еще офлайн-редакцию. Верстает статьи-советы для пенсионеров и надеется, что аудитория их журналов не освоит интернет.

Лучше переоценить противника, чем недооценить. В контексте этой статьи «противником» ленивых людей выступает прогресс, его прицел правит конкуренция на рынке труда.

Никогда не считайте себя достаточно опытным, одаренным и везучим. Помните о конкурентах — роботах и людях — и будьте бдительны.

Количество без качества

В противовес лентяям и прокрастинаторам есть оголтелые ученики. Они гонятся за курсами, программами, сертификатами и дипломами, ассоциируя качество с количеством. Многим нравится сам процесс, а кто-то уверен в чудодействии дорогих курсов.

Маниакальной тяге к учебе таких «вечных студентов» рады все эти коучи, тренеры и фасилитаторы. Еще бы — это их постоянные клиенты!

Наверняка на разных семинарах, особенно в небольших городах, встречаются люди, которые понимают: они приходят сюда не за навыками. А за вдохновением, пинками, утешением. Особенно если на тренингах речь идет о потоке денег, пробуждении своего истинного «я» и прочих чакрах успеха.

Будьте избирательны в выборе курсов и тренеров. Научить может тот, кто сам достиг в этом вопросе мастерства. Но не тот, кого научили, как учить других чему угодно. Не стесняйтесь спрашивать портфолио у вашего будущего коуча — вы платите за его компетентность.

Что делать?

Учиться, учиться и еще раз учиться. Делать это с умом, усердием и страстью. Эскалатор, на котором вы стоите, едет вниз: нужно бежать, чтобы оставаться на месте. Вам придется быть в отличной форме, чтобы продвигаться по нему вверх.

Отличать полезное от прикольного. Инвестировать в свой профессионализм в ущерб беззаботным вечерам. Мотивировать себя учиться: дорогие курсы не помогут бездельнику, хороший тренер не научит скептика-всезнайку.

Инвестировать в «себя умного» и «себя умелого» (мы ведь готовы вкладывать в «себя сытого и веселого»). Покупать книги и технику, проходить онлайн-курсы, общаться с профессионалами в вашей области. И все получится!

Источник: megaplan.ru




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«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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