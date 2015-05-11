Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 18 октября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/v_posteli_s_vragom_41041"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41041_pair-1362858_960_72.jpg" width=206 alt="В постели с врагом" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Лабковский, <a href=http://labkovskiy.ru/>labkovskiy.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">В постели с врагом</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Инструкция по расставанию</font></em></span></p><p>«Что со мной не так? Почему в отношениях у меня полный ужас или полное зеро? Столько раз завязывалось, появлялась уверенность – вот оно! Встречи, звонки, сближение, секс и… все по убывающей – охлаждение, раздражение, ссоры, расставание. Раз за разом. Что делать?». Если схематично, то вот о чем спрашивают психолога чаще всего. Плюс минус-дети, побои и раздел имущества. Но суть вопроса одна – почему отношения неизменно кончаются, оставляя нехорошее послевкусие? <a href="http://www.chaskor.ru/article/v_posteli_s_vragom_41041">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Что со мной не так? Почему в отношениях у меня полный ужас или полное зеро? Столько раз завязывалось, появлялась уверенность – вот оно! Встречи, звонки, сближение, секс и… все по убывающей – охлаждение, раздражение, ссоры, расставание. Раз за разом. Что делать?». Если схематично, то вот о чем спрашивают психолога чаще всего. Плюс минус-дети, побои и раздел имущества. Но суть вопроса одна – почему отношения неизменно кончаются, оставляя нехорошее послевкусие?

Посмотрим, что происходит, опять-таки схематично - детали каждый может довообразить из своего опыта.

Акт первый. Начало отношений

Обычно этот идиллический период сопровождается влюбленностью и некоей эйфорией. Длится все это месяца три и характеризуется полным отсутствием критического мышления по отношению к «объекту». Влюбленный видит перед собой не реального партнера, а его идеальный образ. То есть любые проявления и поступки, которые раньше вы бы вообще не заметили или, может, заметили бы и поморщились, тут кажутся чудесным попаданием в то, что вам нужно. «О, как много она может выпить и даже не опьянеть», «О, как бесстрашно он сморкается на людях!».

Или, например, агрессия, неспокойные реакции, взвинченность. Допустим, ваше новое увлечение конфликтует с официантом в кафе, ругается по телефону с собственной матерью, время от времени делает замечания вам и часто спрашивает «ты куда?». Обычно все это вас настораживает. А тут вдруг накрывает догадка: «Так вот он какой - настоящий мужик!» Просто мачо. И фантазию уже не остановить, она рисует батальные сцены и шепчет: «Такой за меня пасть порвет!» В реальности он ее и правда порвет, только не за вас, а вам. За то, что борщ холодный, а котлета пригорела.

Или, например, вы – парень, а ваша девушка пятый раз опаздывает на свидание. Причем опаздывает часа на два. А когда вы вдвоем сидите на диванчике, она может подорваться, выйти в другую комнату и час говорить там по телефону. И в дополнении к образу - на людях ведет себя вызывающе, красится – ярко, а душится так, что у вас глаза слезятся.

И вот с момента, когда она начинает с кем-то переписываться, пряча телефон под стол, ваша влюбленность достигает апогея. Сочетание цвета ее помады, теней, румян и запаха парфюма с удушающими нотками жасмина посылает вам только один сигнал – принцесса! Нет, королевна!

Через три месяца вы начинаете спрашивать себя – чем это она так занята, что не может не опоздать? Подозреваете, что вы у нее не один, замечаете, что с косметикой она перебарщивает, да еще и постоянно говорит «ложит» и «звОнит»…

Или, как вариант, в вас скопился избыточный ресурс энергии, нежности, любви и терпения к людям. У вас давно не было отношений, и вы счастливы уже от того, что отношения хотя бы просто есть. И когда они становятся не очень приятными (партнер грубо отвечает, плохо отзывается о ваших друзьях или родственниках, принуждает к тому, чего вам категорически не хочется делать, неприятно шокирует, игнорирует ваши просьбы…) - вы стараетесь этого не замечать.

Акт второй. Первые трудности

Некоторым, когда что-то в партнере их не устраивает, приходит в голову странная материнская идея - «мы это подправим», «над этим надо немного поработать», «в моих заботливых руках парня будет не узнать». Хотя они не мамы своим парням. Особенно смешно, когда в подобном уверены невесты алкоголиков. «Со мной он пить не будет» - не сомневаются они. И вскоре сами начинают бухать.

Мужчины – спасатели и воспитатели тоже встречаются. И это тоже история не про счастье в отношениях.

Или начались проблемы в постели, а это серьезный симптом. Хотя, все кто приходит к психологу по поводу отношений, говорят, что секс – это не главное. В общем, представили, да? Пошли первые конфликты, первые секс-примирения, попытки манипулировать, желание настоять на своем…

И какие же мысли лезут вам в голову в этот период? А например, такие: «отношения – это работа», «чего в жизни не бывает?», «люди притираются друг к другу», «все мы живые люди», «жизнь состоит из компромиссов» и прочий бред. Узнаете себя?

Но вот проходит еще какое-то время, и вы вдруг ощущаете, что все достало, что вы живете не своей жизнью, все происходит не так, как вы хотите. Вы, наконец, замечаете, что только тем и занимаетесь, что пытаетесь приспособиться к партнеру и избежать острых углов при взаимодействии с ним. А тем временем, вас плотно накрывает недовольство собой, жизнью, семьей и своей ролью в отношениях.

Помните, как сказала Валерия Новодворская? «Компромиссы вас догонят».

Акт третий. Конфликты

Ситуация в любых отношениях сильно усугубляется тем, что многие сначала держат эмоции в себе, долго накапливают недовольство, чтобы потом громко взорваться. И не представляют, как можно жить по-другому.

А взрыв обязательно происходит, и тут начинается: вываливание всех претензий оптом, припоминание, что месяц назад произошло то, что вам «сразу не понравилось», злопамятные детали, душераздирающие подробности, личные оскорбления.

После чего потоком идут совершенно уже другие эмоции и другие мысли: «мы чужие люди» и «где были мои глаза» или «мне не о чем с ней разговаривать», «ужас что у нее в голове: мех, каблуки и пуговицы». Появляется чувство одиночества, ощущение, что в мире нет ни одного близкого вам человека.

Еще одна типичная ситуация – это как жена – не то чтоб случайно, но таки узнает, что она у мужа не одна и «нас у него даже не двое». Ее реакция: «Я ему верила как себе», «Это предательство, которое я простить не могу».

Но когда начинаешь разговаривать с такой обманутой женой как с пациентом, быстро выясняется, что измене предшествовали семейные ссоры, взаимное непонимание, недельные бойкоты. Что занятия сексом происходили на фоне ее чувства обиды и унижения и не чаще чем два раза в месяц, никакого тепла и душевности в общении, «о прелюдии забыла после медового месяца», «а что носки не снимает – вам поржать, а мне нюхать», «от супружеских обязанностей давно пытаюсь откосить, и голова – не единственный орган, который служит оправданием отказа» и т.д.

С точки зрения психолога в такой обстановке – измена закономерна. А жена говорит: «Я все понимаю, но такое предательство!»

Или муж, который привык публично унижать свою жену, оказывается в шоке от известия, что она уже три года спит с его лучшим другом. Хотя удивляться тут нечему. В отличие от мужчины, который в кризисе просто ищет с кем бы утешиться, женщина своей изменой говорит: «Ты меня обидел, а это моя месть».

Как бы ни было - люди, которые еще недавно души друг в друге не чаяли, перезванивались по пять раз в день, целовались чаще, чем разговаривали, становятся чужими – это еще в лучшем случае. А в худшем – превращаются во врагов.

Предпоследний акт. Страх расставания

Можно, конечно, вспомнить, что от любви до ненависти один шаг. Но я уверен, что в основе истории, когда вот вы только что друг друга любили, а потом бац! - и все кончилось, в основе этой истории ЛЕЖИТ СТРАХ.

Ведь не бывает, чтобы отношения испортились резко, в один момент. Не бы-ва-ет. Этому всегда предшествуют мелкие намеки и стычки, большие проколы и конфликты. А непонимание, недоумение и многое другое идут по нарастающей.

И если бы не вечный страх осложнений, страх, что отношения закончатся, всего этого могло бы не произойти. Потому что, почувствовав недовольство впервые, вы бы просто сказали человеку: мне это не нравится. И предупредили, что если это повторится еще раз – отношения закончены.

Если это говорится в момент, когда вы друг друга любите – есть большой шанс, что вы друг к другу прислушаетесь. И именно из любви и желания сделать приятное (и не делать неприятного) вы сами и ваш партнер что-то поменяете в своем поведении.

Говорить «мне это не нравится» лучше только один раз. Если ничего не меняется – действительно выходить из отношений с уверенностью, что это (был) не ваш мужчина или не ваша женщина.

А если меняется – жить дальше счастливо.

Я уже говорил много раз, что у пары есть шанс только в том случае, если муж поднимает за собой крышку унитаза просто потому, что жена его попросила, а он ее очень любит и не хочет огорчать. А не потому, что он сцепив зубы решил продержаться в браке и элементарно боится скандалов в доме. Или если женщина слушает, как мужчина чавкает, ненавидит это, но терпит, потому что без мужика оставаться ей как-то перед подругами неудобно. И перед соседями. И перед мамой, конечно. Нездоровая это мотивация. Кончается неизбежно и плохо.

Еще раз: здоровое поведение уверенных в себе людей – это прямолинейно и открыто говорить о том, что нравится и что не нравится в поведении партнера. И кстати, не только партнера, но сейчас не об этом.

Акт последний. Расставание

Когда вы боитесь расставания и только и делаете, что пытаетесь его избежать, замалчиваете проблемы, заталкиваете себе в глотку замечания и просьбы и рассуждаете по принципу «лишь бы не было войны» - это все сильно заметно. И как ни парадоксально – в результате именно это и становится причиной разрыва. Ваш партнер считывает ваш страх и любит вас меньше.

Вы демонстрируете поведение жертвы, ведете себя, как кролик, который замер на задних лапках перед пастью удава. Ваш страх неизбежно провоцирует партнера на пренебрежение и возможно, агрессию. Это заложено в человеке на уровне инстинкта. Знаете, как с собакой – пока вы ее боитесь, она вас не уважает. А какая любовь, отношения, семья без уважения?

Влюбляются в личность, любят индивидуальность, уважают за уверенность и независимость. И если в человеке, который рядом все это перестает проявляться – на чем будут держаться отношения? На привычке? Как долго?

Инструкция (то же самое, только коротко)

Влюбляйтесь на здоровье. Рациональные доводы и критическое мышление на этапе влюбленности не работают.

Когда с глаз спадет пелена, просто перестаньте бояться «все испортить». Оставайтесь собой.

Говорите, что вам не нравится.

Не бойтесь расставаться, если вы сказали, а вас не услышали.

Не бойтесь остаться в одиночестве. Не бойтесь, что такой любви больше не случится. Если будете личностью – свободной и независимой – еще обретете своего человека. А будете трусить – потеряете того, кого уже встретили и полюбили.

И оговорка специально для тех, кто остается в браке исключительно «ради детей». Если ваш партнер по браку – хороший родитель, он останется таковым и после развода. Ваши с ним отношения никак не касаются его отношений с детьми – они останутся хорошими в любом случае.

А если родительские чувства зависят от того, в браке ли он со вторым родителем и мелькают ли дети перед глазами с утра до вечера, то тем более, держаться за такого не стоит. Жить в состоянии конфликта, равнодушия или даже взаимной ненависти ради поддержания видимости «полной семьи» - это ошибка, ловушка, где страдают и супруги, и больше всех – сами дети, РАДИ которых вроде все и затевалось.

Источник: snob.ru





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