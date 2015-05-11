В небе над Москвой

Сегодня в Жуковском стартовал юбилейный 25-й Международный авиационно-космический салон. Мы собрали 5 причин, по которым нельзя пропустить это событие.
1. Выступление пилотажных групп
Филигранная синхронность и завораживающие фигуры высшего пилотажа в исполнении легендарных российских авиационных групп всегда были визитной карточкой МАКСа. В этом году в программе заявлены полеты 8 пилотажных групп, среди которых «Русские витязи», «Стрижи», «Вертолеты России», «Соколы России» и др. По традиции прилетят Baltic Bees (пилоты из стран Прибалтики). Ну а самыми экзотичными участниками станет группа Fursan Al Emarat из Арабских Эмиратов. Кстати, в этом году в лётной программе участвует не только реактивная авиация, но и лёгкие поршневые самолёты.
2. Самолёты. Много самолётов
Ради этого затевается любой авиасалон: акулы бизнеса присматриваются к новым моделям лётной промышленности, заключаются контракты, а обычные посетители могут просто полюбоваться на экспонаты. Посмотреть есть на что — в этом году авиасалон выставит около 300 тысяч экспонатов. Это не только самолеты, но и тренажеры, оборудование и экипировка.
3. Небесный эксклюзив
На этой неделе на МАКСе широкой публике впервые покажут российский МС-21, который специалисты уже называют магистральным самолётом ХХI века. Военная новинка года — истребитель МиГ-35. Ещё организаторы обещают вездеход-амфибию «Тритон», которому покоряется и воздух, и земля, и вода.
4. Детская интерактивная площадка «Маленький самолетик»
Каждый 15-й гость авиасалона — ребенок. На выходных на МАКС приезжают целыми семьями, причём мероприятие подходит для любых посетителей, даже самых маленьких. Организаторы обещают развлечения для детей от 3 до 14 лет. Им разрешают трогать экспонаты, устраивают соревнования на дальность полёта игрушечных самолётиков, помогают собрать первый планер. Для ребят постарше приготовлены авиационные тренажеры.
5. Летчики
Самолеты гражданской авиации можно не только осмотреть снаружи, но и побывать внутри. Командиры воздушных кораблей, как правило, открыты для общения. Это ещё и неплохая языковая практика: в этом году можно поговорить с пилотами из Бельгии, Германии, Италии, Германии, Великобритании, США. На авиасалоне также будут присутствовать летчики из Бахрейна, Южной Африки, Малайзии, Мьянмы.
МАКС открыт для посетителей с 10 до 18 часов в последние три дня работы (21-23 июля). От платформы «Отдых» (Казанское направление) идут бесплатные шаттлы.
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