Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 21 мая 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/v_mire_polno_veshchej_kotorye_nuzhno_izmenit_41955"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41955_8376570891_0526baeb73_.jpg" width=206 alt="«В мире полно вещей, которые нужно изменить»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Кареева</b></span> <span style="font-size: large;">«В мире полно вещей, которые нужно изменить»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">26 лет борьбы за свободу информации</font></em></span></p><p>Он познакомился с компьютером, когда ему было 3 года, в 13 лет начал работать с Тимом Бернерсом-Ли, а в 26 лет покончил с собой. Аарон Шварц имел возможность пользоваться практически всей информацией на планете, но хотел делиться ею с другими. Его называют ботаником, выскочкой, хакером. Мы будем называть его гением. <a href="http://www.chaskor.ru/article/v_mire_polno_veshchej_kotorye_nuzhno_izmenit_41955">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Он познакомился с компьютером, когда ему было 3 года, в 13 лет начал работать с Тимом Бернерсом-Ли, а в 26 лет покончил с собой. Аарон Шварц имел возможность пользоваться практически всей информацией на планете, но хотел делиться ею с другими. Его называют ботаником, выскочкой, хакером. Мы будем называть его гением.

Способный ребенок

Детей в семье у Шварцев было трое, все мальчики, и все невероятно одаренные. Старший, Аарон, отличался от братьев своей любознательностью и выдающимися способностями к самообучению. Когда ему было три года, он прочитал на буклете о «бесплатном семейном развлекательном центре в Хайленд-Парке» и с интересом спросил мать, что это. Сьюзен Шварц до этого момента даже не знала, что сын научился читать. А он уже начинал знакомство с компьютером.

Школу Аарон не любил, потому что мог учиться и без помощи учителей, и почти все свободное время проводил в сети. Отец мальчика владел компьютерной компанией, поэтому его дети познакомились с техникой рано. Когда Аарону было около семи, в их доме в Чикаго появился интернет, и тогда из-за компьютерного стола мальчика было уже не вытащить. Сеть для юного Аарона была бесконечным ресурсом знаний. Удивительно, что школьник использовал интернет продуктивнее, чем это делает сейчас каждый второй взрослый человек на планете.

В 13 лет Аарон Шварц выиграл национальный конкурс для молодых программистов ArsDigita Prize со своим образовательным проектом и отправился в MIT (Массачусетский технологический институт). Поездка была призом для победителя. Там он познакомился с изобретателем Тимом Бернерсом-Ли, который предложил мальчику принять участие в разработке концепции семантической паутины.

RSS — Rich Site Summary

Через год после своей победы Аарон бросил школу и присоединился к группе создателей RSS — формата, предназначенного для упрощения процесса получения новостей, записей в блогах и других часто обновляемых материалов. С помощью RSS создается специальная лента, которая содержит только актуальные новости с избранных пользователем сайтов.

Четырнадцатилетнего Шварца коллеги воспринимали всерьез. Они понимали, что в голове подростка рождаются идеи, способные расширить возможности сети.

Аарон поступил в Стэнфордский университет, однако проучился там только год. Юноша не смог вынести рамки университетского образования также, как некогда не выдержал рамки образования школьного. Такое же отношение у Шварца было и к интернету. Гений хотел, чтобы у пользователей не было ограничений в доступе к информации, и видел цель своей жизни в «освобождении» интернета. Именно в Стэнфорде он в очередной раз убедился в правильности своей идеи. Только студенты и сотрудники университетов могли получать бесплатный доступ к архивной информации библиотек, а значит, только учеба в высшем учебном заведении позволяла людям совершенствоваться с помощью научных статей. Это полностью уничтожало возможность самообразования, которое Шварц считал самым продуктивным. Аарон был уверен, что мир будет умнее и лучше, если позволить людям использовать безграничные возможности сети в полном объеме, и боролся за это.

От Infogami к Reddit

После ухода из Стэнфорда, Шварц основал собственную компанию Infogami, вскоре после чего объединил ее с порталом Reddit. Это был развлекательный социально-новостной сайт, на котором пользователи могли открыто делиться ссылками на любую понравившуюся информацию в интернете. Коллеги Аарона отмечали его вклад в развитие дела: все, что пытался «перекроить» программист, становилось лучше.

Параллельно с деятельностью в Reddit гениальный юноша работал редактором в Википедии и был недоволен тем, что большинство статей на сайте содержали не просто грамматические ошибки, но и неверную информацию.

В 2006 году Reddit был продан издательскому дому Condé Nast. Полученные от продажи ресурса деньги Шварц вложил в разработку сервиса Watchdog, где систематизировались все доступные сведения об американских политиках. На этом этапе жизни Аарон начал переходить к решительным действиям против ограничений в интернете.

Борец за свободу информации

В 2008 году Шварц прочитал письмо основателя некоммерческой организации public.Resource.Org Карла Маламуда к активистам, в котором он призывал их скачать документы из базы данных PACER и переправить их ему для открытого распространения. PACER, управлявшаяся государственной канцелярией судов США, содержала федеральные документы, на которые не распространялось авторское право. Тем не менее, сервер брал 8 центов за просмотр одной страницы информации. Аарон Шварц, вдохновившись замыслом Маламуда, скачал почти 3 миллиона документов из базы. Информация стала доступной всем, но никаких судебных обвинений в сторону Шварца не последовало, поскольку материалы действительно должны были предоставляться PACER без взимания платы.

Также программист основал группу Demand Progress, которая старалась защитить гражданские свободы пользователей, выступала против цензуры в сети, и принял участие в написании «Партизанского манифеста о свободе информации», созданного несколькими интернет-активистами. В манифесте они призывали устранить проблему «цифрового неравенства», чтобы иметь доступ к научной информации могли не только сотрудники и студенты элитных университетов, но и простые люди из бедных семей в разных городах и странах. Аарон Шварц и другие просили работников библиотек распространять имеющиеся данные и не считать это незаконным: «Нам нужно брать информацию, где бы она ни хранилась, делать свои копии и делиться ими с миром. Нам нужно брать материалы, на которые не распространяются авторские права, и добавлять их в архив. Нам нужно покупать секретные базы данных и выкладывать их в свободный доступ».

В 2011 году программист развернул кампанию против SOPA, закона, предназначенного для мгновенного закрытия любого из американских сайтов без объяснения причин. Кампания Шварца имела успех. Он умел учить, объяснять, призывать, поэтому за ним шли люди, а видные государственные деятели ждали случая убрать ненавистного им парня с дороги.

JSTOR

Такая возможность у них появилась после того, когда Шварц скачал около пяти миллионов научных статей из JSTOR — закрытой онлайн-библиотеки Массачусетского технологического института — с целью размещения их в открытом доступе. Аарон подключил ноутбук к сети MIT и зарегистрировался как Гари Хост, что по-английски пишется как ghost — «призрак».

Взлом был обнаружен только через несколько месяцев, и Шварца поместили под стражу. Он был освобожден под залог размером в $100 000. Началось судебное разбирательство.

Суд и смерть

JSTOR отозвала свое заявление после возвращения статей, но прокуратура не хотела отпускать Аарона Шварца безнаказанным. Ему грозил огромный штраф и тюремный срок более чем на 30 лет.

Казалось бы, невероятно, что человек, который столько лет бесстрашно боролся против государства за свободу информации, опустит руки. Но гений сдался.

11 января 2013 года его девушка Карен Стайнбрикнер-Кауффман нашла Шварца повешенным на поясе в квартире в Бруклине. Они виделись тем же утром. Аарон не оставил записку, но близкие были уверены, что его «сломал» именно этот суд. Скорее всего, он знал, что правительство не позволит ему выиграть дело.

В 2014 году о жизни компьютерного гения был снять документальный фильм под названием «Интернет-мальчик: История Аарона Шварца».

***

Шварц стремился улучшить все, что его окружало, и у него это отлично получалось. Аарон Шварц работал там, где ему было интересно и где он видел потенциал для реализации возможностей. Его не интересовали деньги. Он поглощал информацию с невероятной скоростью, мог прочитать десятки книг за месяц, но всегда хотел приблизить остальных людей к этому закрытому пространству бесконечной цифровой информации.

«Однажды я понял, что все, что меня окружает, — это не естественный миропорядок, который может быть только таким. В мире полно вещей, которые можно изменить. Что еще важнее — в мире полно вещей, которые нужно изменить. Как только я это понял, обратного пути уже не было», — говорил Шварц.





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