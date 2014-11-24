Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 26 ноября 2016 года, 18.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/v_dobryj_put_komandante_41179"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41179_jpjg6b3jvx0ogjjxxi0nmsqcbqdxt3nr.jpg" width=206 alt="В добрый путь, команданте" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ирина Алкснис, <a href=http://www.vz.ru/world/2016/11/26/845979.html>www.vz.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">В добрый путь, команданте</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ушел из жизни лидер кубинской революции Фидель Кастро</font></em></span></p><p>Как прожить жизнь так, чтобы это стало объектом восхищения и примером для подражания не только для друзей и сторонников, но и для противников и врагов? Фидель Кастро всему миру преподал показательный урок. Таким он и останется навсегда - человек уже при жизни ставший легендой. <a href="http://www.chaskor.ru/article/v_dobryj_put_komandante_41179">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как прожить жизнь так, чтобы это стало объектом восхищения и примером для подражания не только для друзей и сторонников, но и для противников и врагов? Фидель Кастро всему миру преподал показательный урок. Таким он и останется навсегда - человек уже при жизни ставший легендой.

Весь информационный мир – от экранов ТВ до страниц социальных сетей – сейчас заполнен главной фразой и единственной мыслью, которая будет звучать целый день: ушла эпоха.

На судебном заседании в 1953 году Кастро произнес знаменитую речь, которую закончил словами: «История меня оправдает!»

Причем очень хочется написать эти слова заглавными буквами, что многие и делают.

И ничего на это не скажешь, ничем не возразишь, разве что на банальность посетуешь. Но этот тот случай, когда банальность самым что ни на есть точным образом передает реалии и смысл произошедшего.

Фидель Кастро – титан, воплощавший собой эпоху, сам бывший этой эпохой. Его смерть знаменует ее окончательный уход.

Это тоже хочется написать капслоком и с множественными восклицательными знаками.

Смерть Кастро вписала еще одну, последнюю главу в его биографию, уже ставшую легенду, которая останется с человечеством на – можно сказать это с уверенностью – даже не на десятилетия, а на века.

Именно поэтому комментарии о нем сейчас наполнены благоговением от поклонников и подчеркнутым уважением от противников и даже врагов. За немногочисленными исключениями, которым судьба уготовила неприятную роль проигравших. Кстати, история и судьба – дамы с весьма своеобразным чувством юмора и не любят тех, кто не умеет достойно принимать поражение, так что, как бы ныне ликующим кубинцам в Майами навсегда не остаться историческими лузерами.

Остальной же мир выражает ныне восхищение и огромное уважение. А вот печали очень мало – и это тоже закономерно.

Умереть своей смертью в 90 лет, прожив такую жизнь – это скорее повод для восхищения и для зависти.

Революционер, солдат, политик, государственный деятель, переживший десять президентов США (почти одиннадцать, если считать покидающего Белый дом Барака Обаму) и 638 покушений. Американское государство заработало себе невроз на почве попыток ликвидации Кастро. А он в итоге проиграл только времени, против которого ни у кого из нас нет шансов.

Но и тут он боролся до последнего – и был вознагражден за это.

Фидель ушел с поста лидера Кубы в 2006 году, когда гегемония США была на самом пике и впереди, казалось, всем немногим оставшимся «ренегатам»-изгоям, включая Кубу, предстоит неизбежно быть перемолотыми их маховиком. Его смерти тогда ждали со дня на день. А он прожил еще десять дет, чтобы увидеть деградацию этой системы и быть уверенным, что как бы дело не повернулось дальше, Кубу не ждет судьба Ирака или Ливии.

Можно ли представить себе более счастливую судьбу для революционера, ставшего государственным деятелем: снести прежнюю систему; построить новую на более справедливых началах; поучаствовать в создании лучшего мира на пике его могущества и расцвета; увидеть неизбежный кризис построенной тобой системы, местами обернувшийся крахом; но на закате дней убедиться, что все было не напрасно и, казалось, победившие соперники терпят поражение.

А значит история продолжается и впереди новый старт.

В добрый путь, Команданте.

***

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Ушел один из титанов политики, государственный деятель, человек, который заложил основы нравственной политики, политики, которая прежде всего размышляла о судьбах простого человека, достойной жизни тружеников и счастливого мира.

Константин Косачев, Председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Кастро конечно же был человеком-символом, как и его боевой соратник Че Гевара. Он почти все свою увлекательную жизнь, начиная с легендарной высадки с яхты «Гранма», служил примером для многих в мире, особенно в Латинской Америке, как человек несгибаемой воли, революционной романтики, искренней веры в Идею. Он всегда любил нашу страну, наш народ. В этом, наверное, главный секрет, почему он оставался популярным и любимым в России даже после того, как она перестала быть оплотом коммунистической идеологии. Россия и после 1991 года поддерживала Кубу и лично Фиделя Кастро. Прощай, эпоха.

Алексей Пушков, Сенатор, политолог, кандидат исторических наук, профессор и преподаватель МГИМО

Кастро был из плеяды Великих, поменявших мир. Мир будет помнить о нем.

Константин Долгов , посол по особым поручениям, уполномоченный Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам прав человека

Ушел из жизни Фидель… Выдающийся политик, мужественный и мудрый человек, истинный патриот своей страны. Вечная память.

Источник: www.vz.ru





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