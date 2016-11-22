Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uvidet_leonardo_da_vinchi_i_umeret_42524"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42524_59ca28f58b8a872c2f5a0a5.jpg" width=206 alt="Увидеть Леонардо да Винчи и умереть" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алена Глазунова</b></span> <span style="font-size: large;">Увидеть Леонардо да Винчи и умереть</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Искусство в сети</font></em></span></p><p>Музеи и галереи оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Теперь каждый сможет увидеть шедевры мирового искусства, не выходя из дома. <a href="http://www.chaskor.ru/article/uvidet_leonardo_da_vinchi_i_umeret_42524">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Музеи и галереи оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Теперь каждый сможет увидеть шедевры мирового искусства, не выходя из дома.

Глобализация информационного пространства, главной движущей силой которой является интернет, определенным образом сказывается на сфере искусства. Всемирная сеть позволяет преодолеть условия географической отдаленности. Стираются границы времени и пространства. Искусство получает возможность более широкого распространения, увеличивается степень доступности. В 21 веке жителю Соединенных Штатов не нужно пересекать Атлантический океан, чтобы увидеть загадочную улыбку Моны Лизы. Он может лицезреть творение да Винчи в виртуальном зале Лувра. В интернете не придется тратить деньги на билет или пробираться к всемирно известной картине сквозь толпу туристов.

Не только музеи и галереи осваивают цифровой формат. Современные технологии позволяют оцифровывать исторически значимые места, города и даже страны. Едва ли ощущения от реальной прогулки по улицам Рима можно сравнить с виртуальной экскурсией, но такая цель и не преследуется. Главное, что пользователям интернета предоставляется возможность ознакомиться с объектами всемирного культурного наследия. Оцифровка и размещение в открытом доступе – один из наиболее эффективных методов популяризации искусства. Он также благотворно влияет на учебно-образовательный процесс. Визуальный способ подачи информации способствуют более эффективному восприятию и запоминанию. Тем более нельзя обойтись без наглядной демонстрации в сфере изобразительного искусства, когда предметом изучения является само изображение.

Название

National Palace Museum

О проекте

Самая большая коллекция китайского искусства в мире представлена в Музее императорского дворца в Тайбэе. Цифровой архив картин, скульптур и других предметов искусства содержит 70 000 изображений. Описание и история экспонатов доступны для бесплатного просмотра и скачивания.

Тематика

Коллекция представляет собой исторические памятники китайской культуры, художественные сокровища, веками собиравшиеся императорскими династиями Сун, Юань, Мин и Цин.

Тип материалов

Оцифрованные экспонаты включают в себя живопись, памятники китайского каллиграфии, редкие книги, исторические документы, изделия из бронзы, керамики, нефрита.

Что интересного

Главным экспонатом музея является «Жадеитовая капуста с насекомыми» - скульптура из нефрита, вырезанная в форме пекинской капусты с прячущимися в ее листьях кузнечиком и саранчой. Она входит в «три сокровища музея» наряду со скульптурой «Камень формы мяса», напоминающий кусок тушеной свинины, и выгравированной на бронзовом треножнике надписью «Мао Гун Дин».

Правовой статус

Использование изображений в учебных, коммерческих и других целях допускается только при наличии разрешения Музея императорского дворца. После приобретении лицензии на изображение необходимо указывать его происхождение.

Страна

Китайская Республика (Тайвань)

Оператор

Музей императорского дворца

Ссылка на ресурс

Сайт музея: https://www.npm.gov.tw/en/

Цифровой архив: http://theme.npm.edu.tw/opendata/?lang=2

Название

Виртуальная экскурсия Khan Academy

О проекте

Виртуальная экскурсия, созданная американскими учеными-историками с помощью 3D моделирования, дает возможность ознакомиться с главными достопримечательностями Рима, среди которых Колизей, Пантеон, Базилика, Римский форум. Виртуальная «прогулка» по городу сопровождается обсуждением его особенностей профессорами Бернардом Фришером и Стивеном Цукером.

Тематика

Реконструкция воссоздает 320 год нашей эры – период наивысшего развития и могущества Римской Империи. Этот год знаменателен началом строительства первых христианских церквей и пиком численности населения Рима, достигшего 1 миллиона человек.

Тип материалов

Видеофильм, 3D-модель античного Рима.

Что интересного

Первая версия виртуальной модели античного Рима под названием Rome Reborn 1.0 появилась в 2007 г. На цифровую реконструкцию города ушло около 10 лет. Она представляла собой 3D карту, на которой расположилось 250 детализированных и 6750 схематических построек. Созданная модель была интегрирована в программу Google Earth. Выбрав в «Галерее» специальный слой Ancient Rome 3D можно увидеть Рим 320 года.

Правовой статус

Свободное использование в некоммерческих целях.

Запрещается любое коммерческое использование, если нет письменного разрешения Академии. В некоторых случаях могут предоставляться альтернативные лицензии, например, лицензия Creative Commons.

Страна

США

Оператор

Khan Academy (Академия Хана) и Rome Reborn

Ссылка на ресурс

Экскурсия: https://www.youtube.com/watch?v=VAgA6G75XsI

Сайт академии: https://www.khanacademy.org/

Название

Онлайн-каталог Моравской галереи

О проекте

На официальном интернет-портале Моравской галереи, являющейся вторым по величине и значимости музеем на территории Чешской Республики после Национальной галереи Праги, размещено около 200 тыс. оцифрованных экспонатов.

Тематика

Моравская галерея является единственным музеем, который объединяет коллекции художественного и декоративно-прикладного искусства. Среди экспонатов представлены произведения чешского искусства первой половины ХХ в., европейского искусства от готики до XIX в.

Тип материалов

Оцифрованная коллекция состоит из следующих произведений искусства: живопись, фотографии, графический дизайн, скульптуры из керамики, фарфора, стекла, работы мастеров по вязанию спицами и крючком, предметы мебели.

Что интересного

Онлайн-каталог упрощает процесс поиска и работы с изображениями. Он предлагает удобную классификацию по тематике, стилю, технике, автору, стране. Высокое разрешение оцифрованных объектов позволяет рассматривать мельчайшие детали картин в хорошем качестве даже при увеличении изображения в несколько раз.

Правовой статус

Пользователь имеет право использовать изображения онлайн-каталога в исследовательских, учебных и личных целях. В иных случаях, особенно касающихся публикаций и коммерции, необходимо связаться с Моравской галереей.

Страна

Чехия

Оператор

Моравская галерея

Ссылка на ресурс

Сайт галереи: http://www.moravska-galerie.cz/

Сайт онлайн-каталога: http://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog

Название

Цифровой архив Фаберже

О проекте

В 1947 году Лилиан Томас Пратт, жена исполнительного директора General Motors, завещала Музею изобразительных искусств Вирджинии коллекцию, которую собрала в период с 1933 по 1946 гг. Она состоит из более чем 400 произведений русского декоративного искусства, 170 из которых – яйца Фаберже.

Тематика

История создания коллекции яиц ювелирного Дома Фаберже и русского декоративного искусства.

Тип материалов

В коллекцию входит 700 оцифрованных объектов – более 1500 фотографий яиц, видео императорских пасхальных яиц, фотографии в формате 360 градусов.

Что интересного

Существует мобильное приложение под названием «Fabergé at VMFA» («Фаберже в Музее Вирджинии)», в котором пользователям предоставляет возможность не только ознакомиться с историей создания коллекции, но и создать дизайн собственного мини-яйца Фаберже.

Правовой статус

Любое воспроизведение без прямого письменного разрешения владельцев запрещено законом об авторском праве и всемирной конвенцией об авторском праве.

Страна

США

Оператор

Библиотека Музея изобразительных искусств Вирджинии

Ссылка на ресурс

http://faberge.vmfa.museum/

Название

Коллекция исторических костюмов

О проекте

Чикагский исторический музей обладает второй по величине коллекцией костюмов в мире, насчитывающей 50 тысяч экспонатов, среди которых костюмы, образцы текстиля, дизайнерские наброски. Более 400 из них размещены в открытом доступе на сайте музея.

Тематика

Экспонаты музея отражают историю моды с середины XVIII века до современности.

Тип материалов

Изображения костюмов, аксессуаров, набросков.

Что интересного

Каждому предмету гардероба соответствует подробное описание. Помимо возможности узнать, кто был дизайнером костюма, какие материалы использовались при создании, к какому году относится одежда, сайт предоставляет информацию о личности, которой принадлежал предмет гардероба и даже повод, по случаю которого его надевали.

Правовой статус

Любое воспроизведение и распространение запрещено без соответствующей лицензии. Для ее получения нужно отправить запрос на адрес rightsrepro@chicagohistory.org

Страна

США

Оператор

Чикагский исторический музей

Ссылка на ресурс

http://digitalcollection.chicagohistory.org/cdm/search/collection/p16029coll3/searchterm/fashion/order/title

Название

Онлайн-коллекция национального музея Новой Зеландии

О проекте

На официальном сайте крупнейшего музея Новой Зеландии Те Папа Тонгарева опубликована коллекция оцифрованных экспонатов, которая насчитывает 30 тыс. изображений в высоком разрешении. К каждому экспонату прилагается справочная информация.

Тематика

Образцы, представленные в коллекции, отражают историю, религию, культуру, науку Новой Зеландии и тихоокеанского региона.

Тип материалов

К оцифрованным экспонатам относятся фотографии, растения, скелеты птиц, скелеты древних животных, коллекция рептилий, млекопитающих, амфибий.

Что интересного

Главной гордостью коллекции является образец кальмара колоссальных размеров. Его длина составляет 10 метров, а вес равен 500 кг.

Правовой статус

14 тыс. изображений доступны по лицензии Creative Commons CC BY-NC-ND, что позволяет свободное использование в некоммерческих целях при условии указания автора.

17 тыс. изображений не имеют ограничений авторского права и допускают использование в любых целях.

Страна

Новая Зеландия

Оператор

Музей Новой Зеландии

Ссылка на ресурс

https://collections.tepapa.govt.nz/

Источник: noosphere.ru





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