Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 17 сентября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ustarevshie_kachestva_pravilnoj_zhenshchiny_40933"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40933_ustarevshie_kachestva_00.jpg" width=206 alt="Устаревшие качества «правильной» женщины" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Морозова, <a href=http://lady.tut.by/news/relationship/511621.html>lady.tut.by</a></b></b></span> <span style="font-size: large;">Устаревшие качества «правильной» женщины</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Замужество, высокие каблуки и талант борщевара</font></em></span></p><p>Замужем, женственная, хорошая хозяйка — этот набор шаблонов так долго служил нам эталоном «правильной», «настоящей» женщины, что мы и не заметили, как все эти определения потеряли и смысл, и актуальность. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ustarevshie_kachestva_pravilnoj_zhenshchiny_40933">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Замужем, женственная, хорошая хозяйка — этот набор шаблонов так долго служил нам эталоном «правильной», «настоящей» женщины, что мы и не заметили, как все эти определения потеряли и смысл, и актуальность.

Статистика разводов в последние годы перевалила через отметку 40%, превратив брак во что-то очень хрупкое, а дорогостоящие свадьбы — в нечто рискованно-бессмысленное. Но это только часть вопроса.

Почему брак раньше был главной целью и самым важным фактором для каждой женщины? Потому что ее статус полностью зависел от удачности брака. Была крестьянкой, вышла замуж за лавочника — стала зажиточной дамой, все родственники умирают от зависти. Была аристократкой, сбежала с офицером — стала бедной родственницей. Замужество определяло для женщины все, от благосостояния до образа жизни. Теперь ситуация кардинально изменилась. Можно, конечно, сорвать джекпот, выскочив замуж за олигарха, но, как показывает светская хроника, с таким же успехом можно и оказаться за дверями его роскошного особняка, когда он найдет кого-то покрасивее спустя год-второй. Суть в том, что современная женщина сама находит свое место под солнцем, и ставить в этом деле на мужчину просто глупо и недальновидно. Поэтому и брак теперь для нее — не единственное средство устроить свою жизнь, а формальный союз с любимым мужчиной, и только. Причем именно формальный, потому что нам никто не запрещает строить отношения, съезжаться и быть вместе с возлюбленными без всяких штампов в паспорте, и многие именно так и поступают. Собственно говоря, брак нужен только для всевозможных взаимоотношений с законами и бумажками, ну и еще как красивый ритуал и возможность указать в профиле фейсбука «В браке».

С «женственностью» все еще забавнее, потому что вот уже лет десять как общественность потеряла нить разговора в дискуссиях о том, что это за зверь такой. Образ степфордской жены в приталенном платье, акцентирующем декольте, на высоких каблуках и с идеальным макияжем, как и примерно 90% советов стилистов классической эры, не работают в современных условиях. Вы пробовали весь день бегать по работе и делам в узкой юбке-карандаше и на высоком каблуке, носить в режиме нон-стоп неудобное кружевное белье, вставать на полчаса раньше бойфренда, чтобы, пробудившись, он увидел вас уже красивой? И дело не только в дискомфорте и нелепости всех этих попыток изображать из себя модель с утра до ночи, но и в том, что само определение женственности в последние годы трансформировалось в нечто более гибкое, не требующее талии 57 см, шпилек, платья с голой спиной и волос до попы. Можно быть женственной, чувственной и сексуальной и в геометрическом кроп-топе, и в кроссовках, и в джинсовых шортах, и со стрижкой «пикси», и с чуть безумным макияжем — и вообще без косметики. Неважно, каким образом вы выражаете себя, хоть комбинируя зеленое с розовым и крася губы в сочно-фиолетовый: полная свобода творчества. Все это создает неудобство для критиканов, которые, завидя девушку в кроссовках или стрижкой «ежик», вешают на нее очередной ярлык, но кому интересно их мнение?

Добиваться виртуозности в искусстве быть хорошей хозяйкой женщин раньше заставляла не столько любовь к варке щей и наглаживанию рубашек, сколько тот факт, что это был единственный верный способ самоутверждения и даже самореализации. Все эти сотни рецептов из мойвы, пятьдесят способов почистить ковер и испытание приемом гостей, от каждого из которых ожидался вердикт по поводу блюд, — все это проистекало из того, что женщина зачастую оказывалась ограниченной стенами дома. Иногда психологически: она работала, конечно, но все свободное время обязана была отдавать дому и семье, и если работа не давала никакого простора для самовыражения, то оставалось только поражать гостей фаршированной щукой в яблоках и гордиться тем, что рубашки мужа должным образом «хрустят» от чистоты. Теперь во всем этом нет и половины былого смысла: современная техника и обилие продуктов, всякие приятности вроде доставки на дом и таймеров на мультиварках, лаконичные интерьеры, за которыми просто ухаживать, а главное, осознание того, что женщина в семье — не кухарка и горничная, а такой же человек, как и все прочие, нивелировали само понятие «хорошая хозяйка». Мужчина прекрасно может позаботиться о себе сам, дети в состоянии понажимать на кнопки стиральной машины, а уж остаться голодным в наше время еще нужно постараться. Для женщины же открылась масса других, более приятных и полезных способов потратить то время, которое раньше она тратила на борщи, если только она сама не получает искреннего удовольствия, выдумывая новые блюда (и, например, ведя кулинарный блог). Важно то, что убийство невероятной прорвы времени на уборку, стирку и готовку перестало считаться доблестной обязанностью женщины, без выполнения которой она не могла получить одобрение общества.

Многих раздражают эти метаморфозы, потому что современную женщину стало трудно каталогизировать, обклеить ярлыками: она может быть не замужем, но иметь счастливую личную жизнь, выглядеть экзотично, но удивительным образом притягательно, не быть богатой матроной, но много путешествовать и жить очень насыщенной жизнью. Быть счастливой «на пустом месте» и — несчастной, имея все, что полагалось иметь той, устаревшей, «правильной» женщине.

Источник: lady.tut.by





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