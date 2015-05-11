Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 13 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/usnuvshie_kultury_39035"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201508/392_300_39035_birch_trees_in_finlan.jpg" width=206 alt="Уснувшие культуры" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Малек Яфаров</b></span> <span style="font-size: large;">Уснувшие культуры</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О культуре общности и об общей культуре</font></em></span></p><p>"Сколько бы ни жалел человек, как бы сильно ни горевал он о прошлом, его прошлого уже нет: народы и их культуры исчезли, оставив после себя лишь судороги наследственности, генные атавизмы". <a href="http://www.chaskor.ru/article/usnuvshie_kultury_39035">Подробнее</a></p><br clear="all" />





"Сколько бы ни жалел человек, как бы сильно ни горевал он о прошлом, его прошлого уже нет: народы и их культуры исчезли, оставив после себя лишь судороги наследственности, генные атавизмы".

Факт существования единого для всего человечества информационного пространства можно считать первым действительным проявлением современной цивилизации. Человечество достигло такого уровня развития, когда прямое и непосредственное общение каждого с каждым, всех с каждым и каждого со всеми стало реальностью. Континуум взаимодействия достиг планетарного масштаба, одновременно сузив человечество до единого, одного субъекта и расширив единого, одного субъекта (каждого) до человечества.

Создание и освоение единого информационного пространства, как специфического модуса континуума взаимодействия, даже в самых его первых – сегодняшних – формах, впервые приподняло современную цивилизацию над цивилизацией родовой (магической), традиции которой до сих пор довлели над человечеством.

Стряхивая пыль с ног, обязательно пустишь себе пыль в глаза.

Страх утонуть в открывшейся бездне нового, где единственным модусом твоего существования становится только твое индивидуальное внимание (вниманиум), заставляет человека цепляться за старое, и, чем сильнее его страх, тем сильнее он цепляется. Отжившее ценно человеку только тем, что оно именно отжившее, балласт, сдерживающий от набирающего скорость полета, средство от головокружения.

Старое – это всегда хитрость нового.

Единое информационное пространство выращено человечеством как результат взаимодействия, результат, который постепенно становится условием самого этого взаимодействия. Поэтому единое информационное пространство представляет собой не только определенное объективное измерение жизни всего человечества, но и – внутреннее измерение каждого человека, его природу и его видовое приобретение, которое полностью отрезало ему какую бы то ни было возможность быть прежним.

Новое не помнит и не знает старого.

Каждый человек обнаруживает себя наедине с самим собой во всей вселенной и это решающая особенность, космическое положение современного человека, внимание которого исключительно индивидуально и теперь полностью отрезано от родовых связей. Человек впервые стал космическим существом, ему предстоит не другой человек, не семья, не род, не народ и не государство, а вселенная, космос. Вселенная «разбегается» не потому, что увеличивается расстояние между ее частями, а потому что стремительно растет «глубина», континуум, внутренний космос каждого атома вселенной. Разбегаются порядки вселенной.

Вселенная сдвигается кончиком пальца.

Весь исторический хлам – государства, народы, религии, традиции, перестал быть наследием прошлого, как только это прошлое перестало быть наследием. Современное безучастно к тому, что и как было прежде, просто потому, что последнее не имеет в нем участия. Муха, вылетевшая из бутылки, в бутылке не нуждается. Она теперь живет другим, по-другому. Теперь «бутылкой» современного человека стал не род или народ, а вселенная, которой он предстоит сам.

Воин теперь один.

Сколько бы ни жалел человек, как бы сильно ни горевал он о прошлом, его прошлого уже нет: народы и их культуры исчезли, оставив после себя лишь судороги наследственности, генные атавизмы.

Человек безвозвратно теряет все, что безвозвратно становится им самим.

Исследуя русскую (как и любую другую) культуру, мы должны четко понимать, что как таковой – русской – культуры уже нет. Мы не исследуем, а только реконструируем ее по оставленным ею следам. Реконструируем, как реликтовое, то излучение, которым светим сами.

Светит то, что уже стало тьмой.

Источник: Топос





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