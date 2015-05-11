Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 17 ноября 2016 года, 17.45</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uroki_vozhdeniya_41144"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41144_fiat-1754723_960_72.jpg" width=206 alt="Уроки вождения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Уроки вождения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О внимательности, пешеходах и о том, почему нельзя разговаривать с незнакомцами</font></em></span></p><p>Последние несколько дней на дорогах был треш. Приходилось использовать все свои водительские навыки. И вот я подумал в связи с этим: а какие несколько главных уроков я вынес за 12 лет ежедневного вождения? Интересно же систематизировать, обобщить и поделиться. Получилось вот так. <a href="http://www.chaskor.ru/article/uroki_vozhdeniya_41144">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Последние несколько дней на дорогах был треш. Приходилось использовать все свои водительские навыки. И вот я подумал в связи с этим: а какие несколько главных уроков я вынес за 12 лет ежедневного вождения? Интересно же систематизировать, обобщить и поделиться. Получилось вот так.

И, да, водить я начал поздно, в 26 лет. Вообще, не хотел водить. А когда стало понятно, что ребенка на дачу на такси вывозить не комильфо - сел за руль. К вопросу обучения подошел серьезно, и помимо почти ничего не дающих курсов в соседней школе, нанял персонального инструктора. Дельный дядька, умел доходчиво объяснять. Он мне и подарил первое правило.

На выезде на трассу или просто на правом повороте не отводи глаза от багажника машины перед тобой до тех пор, пока она окончательно не выехала. Понятно, да, как происходит авария на выезде? Ты видишь, что машина перед тобой стартанула. Поворачиваешь голову налево, и нажимаешь на газ. И, опа! Вот и ее багажник в твоем капоте. Потому что водитель той машины почему-то раздумал выезжать и притормозил. Распространенная ситуация?

Не соврать, но этот простой совет уберег меня от, минимум, трех аварий. Потом, когда я уже стал "опытным" и понемногу начал подзабивать на правила, меня еще раза два спасла City Safety by Volvo. Пользуясь случаем очень рекомендую. Было достаточно пары автоматических торможений, чтобы я перестал форсить и вернулся к точному соблюдению этого наставления.

Второй опыт, которым я хотел поделиться, про пешеходов. Да, они странные. Но еще более странными становимся мы, когда временно превращаемся в пешеходов. Давеча чуть не словил на капот барышню килограммов эдак под 110, которая кинулась на стоянке к своей машине мне наперерез. Ну еж твою мать! Я же как на коньках, да еще на нечищенной парковке! Куда ж ты несешься, размахивая ключами от своей машины?!

Я давно замечал, как часто люди перекрашиваются, и с каким удовольствием они это делают. Нет более ярого критика власти, чем бывший премьер-министр. Нет более активного гонителя автомобилистов, чем бывший автомобилист. Особенно тот, у кого права отобрали за пьянку. Страшные люди. К чему я это? Давайте думать о пешеходах за рулем. И давайте думать об автомобилистах, когда мы пешеходы. Не отключаем мозг, не надо.

Третий кейс он как бы между пешеходом и водителем. Скорее он относится к мальчикам. Итак: не разговаривайте с незнакомцами, садясь в машину. Хм, кто-то что-то подобное писал, да? Ну так вот. Кинули портфель на заднее сидение, сели на водительское кресло, заблокировали двери, и только потом начинаем реагировать на внешние раздражители. Поверьте, так надо. У меня так два портфеля поперли.

Что происходит? В момент, когда ты открываешь водительскую дверь, тебя окликают. Дорогу спросят, или еще что-то. И пока ты что-то объясняешь, юркий тип через противоположную дверь лишает тебя собственности. Своей или корпоративной. Очень неприятно. А если идти законным путем, то и долго, часов 8. И машину потом отмывать от дактилоскопической краски. В общем, будьте внимательны.

За сим все. Понимаю, что таких советов можно написать тонну. Я попробовал выделить три самых важных. По одному на каждые 4 года стажа. Будет мило, если вы накидаете еще советов. С примерами. Обменяемся опытом.

Источник: facebook.com/DAVoloshin





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