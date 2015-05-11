Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 20 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uroki_ot_frau_41688"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41688_nz.jpg" width=206 alt="Уроки от фрау" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Тамрико Шоли</b></span> <span style="font-size: large;">Уроки от фрау</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Чему меня научили немецкие женщины</font></em></span></p><p>Как не забыть о себе, если дома ребенок, научиться воспринимать мужчину как личность, перестать краситься и не лезть в чужую жизнь: законы свободы от немецких женщин, поражающих своей стойкостью, рациональностью и силой воли. <a href="http://www.chaskor.ru/article/uroki_ot_frau_41688">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как не забыть о себе, если дома ребенок, научиться воспринимать мужчину как личность, перестать краситься и не лезть в чужую жизнь: законы свободы от немецких женщин, поражающих своей стойкостью, рациональностью и силой воли.

Можно много говорить о внешнем и культурном контексте немок, но то, что у них есть, чему поучиться, — это факт. Как, впрочем, и у женщин абсолютно любой другой национальности. Спустя три года плотного общения с немецкими фрау, я усвоила такие уроки (хотя, возможно, кому-то они не покажутся правильными; это нормально):

Не воспринимать мужчину как способ решить свои проблемы: материальные или психологические.

Дело не в эмансипации или желании доминировать. Дело в том, что они помнят, что люди — не навсегда. Мужчина может уйти, обанкротиться, стать недееспособным, умереть, в конце концов. Если не научиться самостоятельно решать свои проблемы до встречи с мужчиной, потом может быть еще больнее. К тому же, страсть быстро потухает, и приходит быт. В быту у мужчины часто бывает плохое настроение (и это нормально). И он не будет решать в этот момент твои внутренние психотравмы. Вы два взрослых человека, вы должны облегчать жизнь друг друга, а не накидывать проблем сверху.

Видеть в себе больше, чем мать и жену.

Нет, они не яростные чайлдфри и не умаляют значение материнства или брака, как это может показаться на первый взгляд. Большинству из них тоже хочется любви, семейного уюта и крохотных пяточек. Просто они не ставят это как цель всей своей жизни. Они готовы к тому, что этого может не случиться с ними вообще. По разным причинам. Бесплодие одного из партнеров, страх (например, после смерти партнера или первого ребенка), так и не встретила человека, с которым могли бы завязаться серьезные отношения и т. д. Здесь в местном жаргоне нет такого понятия как «пустоцвет», а «старая дева» уже давно не используется. Здесь женщина — такая же личность, как и мужчина. И если мужчина, который так и не создал по разным личным причинам семью, не завел детей считается «старым волком», то она — «старая львица», а не несчастное создание. А если все-таки сложилось, и в доме слышен детский смех, среднестатистическая немка не откладывает в дальний ящик свои прежние увлечения. Да, она мать и жена, но еще она любит кататься на велосипеде, путешествовать, делать татуировки… У нее миллион своих личных, никак не связанных с детьми и мужем, интересов. Потому что это так важно — чувствовать себя личностью в любом статусе.

Быть проще.

Немки крайне редко плетут интриги. Если им что-то не нравится, например, в мужчине, они так и говорят: «Мне не нравится вот это. Что будем делать?». Если ей лень идти на встречу с подругой, она не придумывает отмазки, а так и пишет: «Хэй, мне что-то совершенно лень идти на встречу, сорри». Если у нее упадок сил и депрессия, она не насилует себя, а идет к врачу и говорит: «Доктор, я умираю, у меня стресс, дайте мне больничный на неделю». Если ей неудобно в туфлях, она не носит туфли, а переходит на балетки или кеды. Кстати, о кедах.

Быть натуральнее.

Да, в этом вопросе некоторые из них перегибают палку, но в целом ракурс отношения к своей внешности вполне здоровое: если это не поход в театр или на свадьбу — значит, натуральный мейк-ап (или его отсутствие), удобные брюки и обувь на плоском ходу. Главное, чтобы было удобно. Поначалу мне это казалось антиженственным, но позже я обнаружила категорию немок, которые доказали — даже в таком наряде можно выглядеть привлекательно. Брюки могут быть удобными, но элегантными, а роль красной помады сыграют интересные сережки и браслет. И здоровые ухоженные волосы — это вообще, по-моему, едва ли не самый женственный элемент образа.

Не лезть в чужую личную жизнь.

Даже когда я их об этом прошу. Сижу напротив с бокалом рислинга и призывно произношу: «И что мне делать теперь?». А она отвечает: «Милая, а чего бы ты сама хотела? То и делай». Я как-то неоднозначно киваю. — «Хорошо, но почему онона так поступилпоступила?». Немка смотрит на меня и спокойно отвечает: «Я не знаю, почему. Может, тебе спросить у негоу нее? Кстати, ты уже ходила на новый фильм с Джорджем Клуни?». Стоит ли говорить, что за почти три года жизни в Германии я ни разу не услышала в свой адрес вопроса от женщины «Почему ты не замужемеще не родилагде твой бойфренд?». Даже сколько мне лет они спрашивают очень редко и очень осторожно. Ну, не любят они говорить про чужую личную жизнь. Разве только с совсем близким человеком. С одной стороны в этом видится отсутствие душевности, однако с течением времени я поняла, что это все-таки более верный подход. Рассказать о своих внутренних треволнениях достаточно маме (сестре, лучшей подруге), а обсуждать свою или чужую личную жизнь с другими людьми — абсолютно пустая трата времени. Личная жизнь на то и личная, что ты сама, лично, должна решать для себя выходы и причины.

Источник: cluber.com.ua





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