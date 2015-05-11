Подписаться на обновления
20 мартаПонедельник

usd цб 57.9344

eur цб 62.3722

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
Тамрико Шоли   понедельник, 20 марта 2017 года, 03.00

Уроки от фрау
Чему меня научили немецкие женщины


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Слишком красивый для тебя


13 причин немецкого успеха




Как не забыть о себе, если дома ребенок, научиться воспринимать мужчину как личность, перестать краситься и не лезть в чужую жизнь: законы свободы от немецких женщин, поражающих своей стойкостью, рациональностью и силой воли.

Можно много говорить о внешнем и культурном контексте немок, но то, что у них есть, чему поучиться, — это факт. Как, впрочем, и у женщин абсолютно любой другой национальности. Спустя три года плотного общения с немецкими фрау, я усвоила такие уроки (хотя, возможно, кому-то они не покажутся правильными; это нормально):

Не воспринимать мужчину как способ решить свои проблемы: материальные или психологические.

Дело не в эмансипации или желании доминировать. Дело в том, что они помнят, что люди — не навсегда. Мужчина может уйти, обанкротиться, стать недееспособным, умереть, в конце концов. Если не научиться самостоятельно решать свои проблемы до встречи с мужчиной, потом может быть еще больнее. К тому же, страсть быстро потухает, и приходит быт. В быту у мужчины часто бывает плохое настроение (и это нормально). И он не будет решать в этот момент твои внутренние психотравмы. Вы два взрослых человека, вы должны облегчать жизнь друг друга, а не накидывать проблем сверху.

Видеть в себе больше, чем мать и жену.

Нет, они не яростные чайлдфри и не умаляют значение материнства или брака, как это может показаться на первый взгляд. Большинству из них тоже хочется любви, семейного уюта и крохотных пяточек. Просто они не ставят это как цель всей своей жизни. Они готовы к тому, что этого может не случиться с ними вообще. По разным причинам. Бесплодие одного из партнеров, страх (например, после смерти партнера или первого ребенка), так и не встретила человека, с которым могли бы завязаться серьезные отношения и т. д. Здесь в местном жаргоне нет такого понятия как «пустоцвет», а «старая дева» уже давно не используется. Здесь женщина — такая же личность, как и мужчина. И если мужчина, который так и не создал по разным личным причинам семью, не завел детей считается «старым волком», то она — «старая львица», а не несчастное создание. А если все-таки сложилось, и в доме слышен детский смех, среднестатистическая немка не откладывает в дальний ящик свои прежние увлечения. Да, она мать и жена, но еще она любит кататься на велосипеде, путешествовать, делать татуировки… У нее миллион своих личных, никак не связанных с детьми и мужем, интересов. Потому что это так важно — чувствовать себя личностью в любом статусе.

Быть проще.

Немки крайне редко плетут интриги. Если им что-то не нравится, например, в мужчине, они так и говорят: «Мне не нравится вот это. Что будем делать?». Если ей лень идти на встречу с подругой, она не придумывает отмазки, а так и пишет: «Хэй, мне что-то совершенно лень идти на встречу, сорри». Если у нее упадок сил и депрессия, она не насилует себя, а идет к врачу и говорит: «Доктор, я умираю, у меня стресс, дайте мне больничный на неделю». Если ей неудобно в туфлях, она не носит туфли, а переходит на балетки или кеды. Кстати, о кедах.

Быть натуральнее.

Да, в этом вопросе некоторые из них перегибают палку, но в целом ракурс отношения к своей внешности вполне здоровое: если это не поход в театр или на свадьбу — значит, натуральный мейк-ап (или его отсутствие), удобные брюки и обувь на плоском ходу. Главное, чтобы было удобно. Поначалу мне это казалось антиженственным, но позже я обнаружила категорию немок, которые доказали — даже в таком наряде можно выглядеть привлекательно. Брюки могут быть удобными, но элегантными, а роль красной помады сыграют интересные сережки и браслет. И здоровые ухоженные волосы — это вообще, по-моему, едва ли не самый женственный элемент образа.

Не лезть в чужую личную жизнь.

Даже когда я их об этом прошу. Сижу напротив с бокалом рислинга и призывно произношу: «И что мне делать теперь?». А она отвечает: «Милая, а чего бы ты сама хотела? То и делай». Я как-то неоднозначно киваю. — «Хорошо, но почему онона так поступилпоступила?». Немка смотрит на меня и спокойно отвечает: «Я не знаю, почему. Может, тебе спросить у негоу нее? Кстати, ты уже ходила на новый фильм с Джорджем Клуни?». Стоит ли говорить, что за почти три года жизни в Германии я ни разу не услышала в свой адрес вопроса от женщины «Почему ты не замужемеще не родилагде твой бойфренд?». Даже сколько мне лет они спрашивают очень редко и очень осторожно. Ну, не любят они говорить про чужую личную жизнь. Разве только с совсем близким человеком. С одной стороны в этом видится отсутствие душевности, однако с течением времени я поняла, что это все-таки более верный подход. Рассказать о своих внутренних треволнениях достаточно маме (сестре, лучшей подруге), а обсуждать свою или чужую личную жизнь с другими людьми — абсолютно пустая трата времени. Личная жизнь на то и личная, что ты сама, лично, должна решать для себя выходы и причины.

Источник: cluber.com.ua




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Не идите, дети

Пять причин, по которым не следует становиться профессором

Мои умные дети частенько попрекают меня непрактичностью и нерачительным отношением к собственной жизни. Я, обученная математике, не пошла в банкиры; знающая русскую словесность, не вступила на политическое поприще; понимающая толк в хорошей еде, не стала ресторатором – ну, и так далее. А стала я всего-навсего профессором и в результате из всех благ смогла дать им только умение учиться.

19.03.2017 14:00, Вера Афанасьева, vzsar.ru

Выживут только отличники
Доспехи будущего

О веганах

Что врачи говорят о вегетарианстве и почему из-за него вас могут лишить родительских прав

К вегетарианству лично я отношусь абсолютно равнодушно. Взрослые люди имеют полное право сами решать, чем им питаться и какую идеологию подводить под своё поведение. В своей медицинской практике с веганами я вообще не сталкивался, в связи с тем, что попадая в мою воинскую часть, любой веган всего через неделю за милую душу трескал тушенку и оставлял свои идеи до лучших времен.

19.03.2017 03:00, DoktorLobanov, pikabu.ru

Нелегкое бремя веганов
Мифы о вегетарианстве

Остросюжетные пищевые расследования

Как молоко стало любимым продуктом мошенников

Человечество достигло совершенства в умении выдавать одни продукты за другие. Особенно если нужно продать что-то дешевое подороже или накормить немыслимое количество людей, не готовых разбираться ни в составах, ни в ценообразовании. Ученые Ричард Эвершед и Никола Темпл изучили рынок пищевой промышленности и выяснили основные способы фальсификации привычных нам продуктов.

18.03.2017 14:00

Коза пришла, молока принесла
Жирное молоко — только для Москвы

Боюсь воспитывать

Ошибки добрых родителей и как их исправить

Вы — интеллигентный и добрый человек, верящий в добро и справедливость, в то, что ваши дети оценят все то, что вы для них делаете. А не получается так. Дети стремятся «продавить» границы и перестают уважать вас. Что делать, — рассказывает психолог Лиля Дубинская.

18.03.2017 03:00, womo.ua

Воспитание и образование
Маленький аристократ

Ошибка — врачебная или медийная

Почему телесюжеты о Юлии Самойловой могут спровоцировать новую «антипрививочную» волну

Во всех телевизионных сюжетах о Юлии Самойловой, которая в мае будет представлять Россию на «Евровидении», подчеркивается, что ее недуг — результат врачебной ошибки: «До года она была обычным ребенком, а после ошибки врачей — неправильно сделанной прививки — не смогла больше ходить». Подобные безапелляционные заявления способны спровоцировать новую «антипрививочную» волну.

15.03.2017 16:00, Римма Авшалумова, takiedela.ru

Убийственные доводы
Будем прививать своих детей?

Эволюция дауншифтинга

Как я бросил все и уехал жить и работать в Черногорию

Само слово «дауншифтинг» предполагает снижение требований, доходов, ожиданий и качества жизни. Однако мой личный опыт говорит о другом. Отказ от утомительного карабканья по карьерной лестнице и выживания в мегаполисе приводит к значительному улучшению качества жизни. Конечно, при условии, что ты все-таки продолжаешь работать.

15.03.2017 13:00, Федор Сваровский, megaplan.ru

«В деревне мы счастливы…»
Дауншифтинг хорошо пошел

Земля обетованная: идем на восток

Как россияне получают «дальневосточный гектар», объединяются в группы и строят планы на жизнь

Третий этап программы «Дальневосточный гектар» начался в феврале этого года. Теперь каждый россиянин может получить участок земли, причем на первые пять лет - безвозмездно. Раньше это могли сделать только жители Дальневосточного федерального округа. «Частный корреспондент» поговорил с теми, кто уже осваивается на новой земле, ждет рассмотрения заявки или только думает получить свой дальневосточный гектар.

14.03.2017 16:00, Кирилл Благодаров

Страна восходящего самоопределения
Дальний Восток на электрическом стуле

Домохозяйка на содержании: краткое пособие

Мне 29 лет, и я содержанка. Вы, наверное, представили себе, как взрослый богатый мужчина периодически дает мне деньги, а я целыми днями шатаюсь по магазинам и салонам красоты. Но придется вас разочаровать: я замужем за простым парнем, который ходит на работу пять дней в неделю, в отличие от меня. Я же – в хорошие дни домработница, а в плохие – приживала и лентяйка, потому что люди до сих пор не понимают, почему кто-то живет не так, как привыкли они.

14.03.2017 03:00, thedevochki.com

Да пребудет с нами зависть
Красота по-французски

Матери без сна: инструкция для тех, кто недосыпает

Исследования и тактика выживания в условиях нехватки сна

Новыми научными данными подтвержден факт, давно известный матерям: они страдают от нехватки сна. А их мужья — обычно нет. Так утверждает недавно опубликованное исследование Университета Южной Джорджии.

13.03.2017 03:00, womo.ua

10 интересных фактов о сне
Тайны сна

«Наслаждаемся жизнью»

"…Мне было чуть больше сорока, когда я узнала, что на привычный вопрос «чем вы сейчас занимаетесь?» можно отвечать «осим хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые это выражение я услышала здесь, в Израиле. Дословный его перевод — «делаем жизнь»".

11.03.2017 19:00, Евгения Шустикова. begemot.media

Найди свой икигай
Путь к совершенству





 

Самое читаемое


Новости
Ученые выяснили, как наличие детей сказывается на продолжительности жизни
Исследователи пришли к выводу, что наличие детей заметно увеличивает продолжительность жизни. Причем у мужчин эта зависимость выражена более ярко, чем у женщин.
Средняя зарплата женщин-исследователей в России на четверть ниже, чем у мужчин
Только 41,3% работающих в науке женщин отметили, что текущая работа позволяет им иметь достойную оплату труда.
За сочувствие приходится платить
Блог Scientific American сообщает об исследовании, опубликованном в выпуске журнала «Emotion» в сентябре 2016 года. В ходе исследования психологи Мириам Бехтольдт и Ванесса Шнайдер из Франкфуртской школы финансов и менеджмента попросили 166 студентов-мужчин ответить на ряд вопросов для оценки их эмоционального интеллекта.
«Известия»: в 2016 году из-за рубежа вернулись около 150 тысяч россиян
Почти 150 тысяч соотечественников вернулись из-за рубежа в Россию в 2016 году, причём каждый пятый из Евросоюза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД и МИД.
Почти половина россиян заявила, что женщинам живётся тяжелее, чем мужчинам
Фонд общественного мнения (ФОМ) сравнил сложность жизни мужчин и женщин в России. О том, что жизнь представителей обоих полов не отличается, заявила треть участников исследования. Согласно опросу, почти половина жителей страны уверены, что женщинам в РФ живётся тяжелее, чем мужчинам. Об этом сообщает «Интерфакс».

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 