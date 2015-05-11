Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 22 марта 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/unichtozhit_lenina_41701"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41701_lenin-1843508_960_72.jpg" width=206 alt="Уничтожить Ленина" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Сергей Алимов, <a href=http://diletant.media/articles/34779211/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Уничтожить Ленина</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Самые знаменитые покушения на тело вождя</font></em></span></p><p>Казалось бы, трупы уничтожают только осторожные убийцы. Кому ещё в здравом уме придёт в голову стрелять в мёртвое тело или пытаться его взорвать? А если это тело вождя русской революции? В марте 1934 года Митрофан Никитин из совхоза «Прогресс» открывает огонь из револьвера по саркофагу Ленина в Мавзолее. Это было первое покушение на забальзамированного Ленина. <a href="http://www.chaskor.ru/article/unichtozhit_lenina_41701">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Казалось бы, трупы уничтожают только осторожные убийцы. Кому ещё в здравом уме придёт в голову стрелять в мёртвое тело или пытаться его взорвать? А если это тело вождя русской революции? В марте 1934 года Митрофан Никитин из совхоза «Прогресс» открывает огонь из револьвера по саркофагу Ленина в Мавзолее. Это было первое покушение на забальзамированного Ленина.

Тело Ленина, несмотря на протест Надежды Крупской и Льва Троцкого (он назвал это безумием), было помещено в Мавзолей 27 января 1924 года. Уже через десять лет, 19 марта 1934 года, Митрофан Никитин, работник подмосковного совхоза «Прогресс», попытался выстрелить в мумию из револьвера «Наган». Ему помешали быстро отреагировавшие посетители и охранники. Сам Никитин покончил с собой. У него нашли предсмертную записку: «Эту весну 1934 года опять очень много людей умрет на почве голода, грязи, от эпидемических болезней… Неужели наши правители, засевшие в Кремле, не видят, что народ не хочет такой жизни, что так жить дальше невозможно, не хватает сил и воли. Я с радостью умираю за народ. Я с 13 лет работаю, моя совесть чиста, за правду на все пытки готов пойти. Я долго все обдумывал, мучился, переживал. Опомнитесь, что вы делаете? Куда страну завели? Ведь всё катится по наклонной плоскости в бездну…».

В июле 1960 года перед жителем города Фрунзе татарином Минибаевым стоял тяжёлый выбор: Ленин или Сталин. Тогда Иосифа Виссарионовича ещё не вынесли. Выбрал Ленина. В протоколе записано, что Минибаев «прыгнул на барьер и ударом ноги разбил стекло саркофага». Стекло треснуло и осколки повредили кожу забальзамированного тела Ильича. Мавзолей пришлось закрыть на несколько месяцев для проведения восстановительных работ. Минибаев во время следствия признался, что собирался разрушить гроб с телом Ленина аж с 1949 года и специально прилетел в Москву из Узбекистана, чтобы выполнить задуманное.

Следующее покушение случилось двумя годами позже, когда Сталина уже перезахоронили. 24 апреля бухгалтер-пенсионер из подмосковного Павловского Посада по фамилии Лютиков бросил камень в саркофаг, но не разбил его. До того, как совершить «кощунственные действия», Лютиков два года писал антисоветские письма в центральные газеты и в посольства западных стран.

В сентябре 1967 года случился первый взрыв. Тело Ленина не пострадало, зато погибли люди. Теракт совершил житель Каунаса, некий Крысанов. Он взорвал «пояс смертника» около входа в Мавзолей. Террорист, сведения о котором не разглашались, и ещё несколько человек погибли. Вот, что вспоминал о том дне запорожский фотограф Бурбовский, оказавшийся в Москве в командировке: «Все просто оторопели. Затем публика с криком бросилась врассыпную. Когда схлынул поток людей, я смотрю: мимо меня проходит парень, поднимает брюки — у него кровь течет по ногам. Мужчина военный несет девочку — у нее нога почти оторвана и болтается. Перед входом в мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми на мостовую, а рядом — второй парень, над которым склонились несколько человек. Видимо, был тяжело ранен. И я начал фотографировать».

Первого сентября 1973 года был совершён другой теракт, на этот раз в самом Мавзолее. Неизвестный, спрятав под одеждой взрывное устройство, проник в Мавзолей вместе с многочисленным потоком детей. Поравнявшись с саркофагом с телом Владимира Ленина, террорист соединил контакты проводов на взрывном устройстве, в результате чего произошёл взрыв. Как позже было установлено, основная сила взрыва пришлась на саркофаг, но тот, укрытый под бронированное стекло после предыдущего покушения, остался невредимым. В результате взрыва погибли сам террорист и следовавшая за ним супружеская пара, приехавшая из Астрахани. Тяжёлые ранения получили четверо детей школьного возраста, а солдат Кремлёвского полка, охранявших саркофаг, отбросило взрывной волной. От террориста на месте взрыва удалось найти только руку и фрагмент головы.

Источник: diletant.media





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