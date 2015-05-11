Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/unesennye_vetrom_viktora_fleminga_42145"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42145_a611c0356a4d2601f6b2b4158e9e118.jpg" width=206 alt="«Унесенные ветром» Виктора Флеминга" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Молчанова, <a href=http://diletant.media/articles/36357174/?sphrase_id=4497859>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Унесенные ветром» Виктора Флеминга</span></p><p>История этого мирового шедевра кинематографа началась с одноименного литературного бестселлера Маргаретт Митчелл, за который она в 1937 году получила Пулитцеровскую премию. Экранизация военно-исторического романа была «обречена» на успех – поклонники оккупировали все кинотеатры США в год премьеры в 1939 году, несмотря на заоблачные 200 долларов за билет от перекупщиков. <a href="http://www.chaskor.ru/article/unesennye_vetrom_viktora_fleminga_42145">Подробнее</a></p><br clear="all" />





История этого мирового шедевра кинематографа началась с одноименного литературного бестселлера Маргаретт Митчелл, за который она в 1937 году получила Пулитцеровскую премию. Экранизация военно-исторического романа была «обречена» на успех – поклонники оккупировали все кинотеатры США в год премьеры в 1939 году, несмотря на заоблачные 200 долларов за билет от перекупщиков.

В том же году фильм получил 10 Оскаров и еще 5 раз был номинирован. Фильм «Унесенные ветром» совершил кинопрорыв на десятилетия вперед и в техническом плане, и на уровне актерского мастерства - все благодаря нескончаемой энергетике продюсера Дэвида Селзника и режиссера Виктора Флеминга.

Четырехчасовая картина поделена на две части: в первой повествуется о семье ирландского эмигранта Джеральда О’Хара (Томас Митчелл), разбогатевшего на продаже хлопка в южном штате Джорджия. События разворачиваются накануне гражданской войны в 1961 году вокруг семейного поместья «Терра» (от латинского terra — земля) и его обитателей. Первые кадры фильма изобилуют красивыми видами сельскохозяйственной патриархальной Джорджии, где О’Хара-старший рассказывает своей совсем еще юной дочери Скарлетт о сакральной связи его семьи с землей, которая дала им все: «Земля — единственное, что имеет ценность.

Единственное, что вечно. Ради неё стоит бороться. Ради неё стоит даже умереть». Спустя некоторое время ей самой придется бороться за свою «Терру» и наконец осознать эту простую истину. Но пока еще размеренный уклад «старого доброго Юга» позволяет капризной красавице Скарлетт флиртовать и кокетничать с видными кавалерами родного края, не обращая внимания на упреки престарелых аристократок. В этом безмятежном мире последних рыцарей, рабов и роскоши пока еще остается место для светских интриг и выгодных межклановых браков. Не добившись своего — расположения Эшли Уилкса (Лесли Говард), в которого тайно влюблена, Скарлетт в отместку решается на брак с Чарльзом Гамильтоном — братом Мелани Гамильтон, будущей жены Уилкса. В «Двенадцати Дубах» на Скарлетт обращает внимание Ретт Батлер (Кларк Гейбл) — импозантный богатый миллионер из Чарльтона. Он только приехал с ненавистного Севера и уже успел настроить против себя большую часть воинственных участников мужского клуба. Случайно став свидетелем любовной тайны Скарлетт и Эшли, Ретт обещает молодой девушке сохранить ее секрет до конца своих дней и попутно объясняется в любви.

Известие о начавшейся войне с «янки» (прозвище северян) поначалу воодушевляет всех мужчин, присутствовавших на барбекю, но постепенно радость сменяется трагическими известиями с фронта, несущими массовых потери среди южан. Скарлетт спустя несколько месяцев становится молодой вдовой и отправляется в семейное имение покойного мужа в Атланту, жители которой все еще сохраняли надежду на положительный исход войны. На благотворительном бале, организованном в поддержку конфедератов, Скарлетт неожиданно встречает Батлера уже в качестве героя войны. Дерзкое предложение потанцевать облаченная в траурное платье Скарлетт принимает с еле скрываемой радостью, чем сильно возмущает собравшуюся публику. В очередной раз честно признавшись в своих намерениях заполучить ее любой ценой, Ретт Батлер получает резкий отказ.

Но вот постепенно армия северян одерживает верх над надменными южанами, и линия фронта смещается в Атланту. Дав на Рождество обещание ушедшему воевать Эшли Уилксу, главная героиня спасает Мелани Гамильтон (жену возлюбленного) и ее только что родившегося младенца, увозя их из полыхающего города. Помогает в этом нелегком мероприятии Ретт Батлер, защитивший от мародеров повозку с женщинами. Голодные и немощные, но уже без Батлера, они добираются до родной «Терры», где их ждали нищета, спятивший от горя утраты жены Джеральд О’Хара и унизительное положение в новой для них реальности.

Во второй части «Унесенных ветром» рассказывается о постепенном возрождении семьи, утратившей свое величие из-за войны. На фоне родового дерева Скарлетт дает сама себе клятву: «Бог свидетель: я солгу, украду, убью, но никогда больше я не буду голодать, никогда!». После преждевременной кончины отца Скарлетт берет окончательно управление хозяйством в свои руки, причем буквально: пропалывает землю, защищает семью от янки-мародеров и содержит всех обитателей «Терры», в том числе и бывших слуг. Но денег все равно катастрофически не хватает. Ко всему прочему янки специально увеличили многократно налоги, нагло пользуясь привилегиями побежденной стороны. Пытаясь достать деньги на уплату налогов, Скарлетт обманным путем уводит жениха младшей сестры Фрэнка Кеннеди, который успел разжиться небольшой лавкой в Атланте, куда она поехала к плененному Ретту Батлеру выпрашивать у него денег. Женив на себе скромного и уже немолодого Кеннеди, главная героиня организует семейное дело — лесопилку и дела потихоньку идут в гору. Но вскоре случается неприятный эпизод — проезжая в одиночку через палаточный городок беженцев, на Скарлетт нападают его обитатели. В результате, ей все-таки удается выбраться из переделки, правда не без помощи бывшего слуги, поспешившего выручить из беды бывшую хозяйку. После этого случая Эшли и другие мужчины, в том числе муж Скарлетт Фрэнк, втайне организуют карательный рейд против обидчиков, но неудачно — Эшли ранят, а Кеннеди будет убит. Так Скарлетт вновь становится вдовой и корит себя за необдуманные поступки, которые привели к печальному исходу.

Ретт Батлер вновь проявляет интерес к Скарлетт и все же склоняет ее к браку — браку по расчету. Семейный союз с Батлером возвращает героиню к прежней роскошной жизни и даже дарит ребенка, несмотря на ссоры и разногласия. Юг постепенно восстанавливается и жизнь входит в мирное русло. Благосостояние новоиспеченной семьи Батлеров растет день ото дня, но покоя так и нет. Скарлетт продолжает грезить Эшли Уилксом, а Ретт постепенно смещает свой фокус со строптивой жены на прелестную дочь Бонни и увозит ее в Лондон, подальше от неугодной матери. Но поняв, что дочери все же тяжело без материнской заботы, привозит ее обратно в Атланту. Трагедия случается как гром среди ясного неба — сначала беременная Скарлетт падает с лестницы, а потом уже Бонни погибает, как когда-то отец семейства, упав с лошади. Не успев похоронить дочь, трагически умирает давняя подруга семьи Мелани, дав в предсмертный час наставление Скарлетт присмотреть за Эшли. В конце фильма Ретт Батлер, окончательно утративший всякую надежду на совместное будущее со своей женой, бросает ее в отстраненно холодной манере, несмотря на то, что Скарлетт окончательно осознает свою привязанность к мужу.

Эпическому сюжету, который дописывался по ходу съемок, потребовались немалые усилия для того, чтобы воплотиться в фильм. Сценарист картины Сидни Говард за месяц до премьеры погиб в результате несчастного случая на ферме. «Оскар» за лучший сценарий ему был вручен посмертно. Интересно, что писательнице Маргарет Митчелл многое не понравилось в сценарии фильма. После премьеры «Унесенных ветром» она отказалась отвечать на любые вопросы, связанные со сценарием, несмотря на то, что к написанию некоторых эпизодов приложил руку известный писатель Скотт Фицджеральд, имя которого так и не было указано в титрах.

Техническая сторона картины была на недоступной для многих режиссеров того времени высоте. «Унесенные ветром» стал первым фильмом, вышедшим в цвете. В съемках была впервые апробирована новаторская технология — окрашивание черно-белой пленки несколькими цветами. Поэтому картинка на экране выглядит резко контрастной, без полутонов. Следующий цветной фильм появится только в шестидесятых. А знаменитый эпизод с рушащимся от пожара зданием в Атланте снимали в естественном свете. Для этого понадобилось сжечь огромную часть декораций, чтобы добиться нужного эффекта.

О масштабности картины свидетельствует статистика: в фильме были задействованы 59 актеров и 2400 человек массовки, 1100 лошадей, 375 других животных и 450 карет. Для картины было сшито 5500 костюмов, в том числе 1200 мундиров армии южан. В эпизоде, когда главная героиня идет по полю сражения между телами убитых и раненых, планировалось использовать 2000 статистов. Однако Гильдия актеров потребовала заплатить каждому по средней ставке, на что продюсер ответил отказом. В итоге, сцену снимали с половиной участников из запланированной массовки, где почти 400 человек выступили добровольцами, а еще часть актеров заменили манекенами.

Цитаты из фильма:

1. «Я влюблён в тебя не больше, чем ты в меня, и не дай Бог, полюбить тебя, детка!».

2. «Мы с вами очень похожи! Два низких себялюбца».

3. «Ну почему, чтобы заполучить мужа, нужно строить из себя дуру?».

Источник: diletant.media





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