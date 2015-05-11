Улыбка со слезами на глазах

Множество одиноких людей в романе с трудноопределимым жанром.
Современная французская литература, судя по книжным рейтингам и упоминаниям в прессе, весьма популярна и востребована в России – достаточно назвать имена Фредерика Бегбедера, Мишеля Уэльбека, Эрика Эмамманюэля Шмитта и многих других авторов. При этом из относительно новых итальянских авторов хорошо известен только покойный Умберто Эко, из испанских – Артуро Перес-Реверте, а из датских – один Питер Хёг. Во многом такая ситуация отражает мировой литературный процесс: Елена Костюкович, переводчица Эко и писатель, в нескольких интервью говорила о невысокой конкурентоспособности большинства нынешних итальянских романов, и вряд ли какие-то их них повторят судьбу бестселлеров одного из ее любимых авторов. Стоит отметить еще одну деталь: появляются даже переводы франкоязычных дебютантов, как, например, «Утренний чтец» Жана-Поля Дидьелорана.
Сама форма – маленький роман, неспешный и со своеобразным сюжетом – выдает в Дидьелоране автора, снискавшего успех в жанре рассказа. Более того, фигура Белана Гормоля, настоящего городского чудака, каждый день читающего в поезде отрывки из романов, пущенных на переработку макулатуры, могла стать «зацепкой» для короткого текста. Однако перед нами все-таки произведение большой формы. Если внимательно прочитать ровно половину «Утреннего чтеца» и проанализировать описания событий романа, то придется с удивлением отметить: Дидьелоран не только не стал наделять главного героя индивидуальными чертами, но и запретил ему совершать какие бы то ни было поступки. По сути Гормоль – личность в процессе распада, он эгоистичен и жесток: персонаж обманывает родителей, рассказывая им сказки о несуществующей престижной работе, предпочитает обществу людей общение с золотой рыбкой, а из множества возможных знакомств по-настоящему дорожит только контактами с инвалидом-сослуживцем Джузеппе. Зато Белана Гормоля радует общество пенсионеров, слушающих его декламацию, или следующая личность:
«У дома №154, как всегда в этот час, старичок-в-тапочках-и-пижаме под-плащом выбивался из сил, уговаривая пописать анемичную облезлую собачку. Каждое утро дедушка, не сводя глаз с любимого друга Балтуса, убеждал его опорожнить мочевой пузырь на некое подобие платана, пытавшегося выживать посреди тротуара. Белан неизменно здоровался со старичком-в-тапочках-и-пижаме –под-плащом и дружески поглаживал Балтуса, поощряя его в уринозных странствиях. До вокзала оставалось еще восемнадцать фонарей».
Главный герой все больше погружается в состояние мизантропии, отрешенности от внешнего мира, и флешка с записями некоей Жюли этому только способствует. Трудно назвать перечисление клиентов и проведенной работы, зафиксированных молодой уборщицей, лирическими порывами души, хотя Гормолю они кажутся чем-то необыкновенно романтичным и возвышенным. Его особенно восхищает упоминание о некоем прекрасном принце – предмете грез Жюли, ведь молодой человек считает, что речь идет именно о нем.
Трудно обозначить «Утреннего чтеца» Жана-Поля Дидьелорана с помощью одной фразы: перед нами трагикомический кафкианский театр абсурда, любовный роман наоборот с притчевыми элементами или автор вообще хотел высказать совсем иное, а вышла книга, где ни один персонаж по-настоящему не счастлив? У романа оптимистичный, если не сказать – предсказуемый финал: Белан Гормоль находит с помощью товарища Джузеппе его дорогую Жюли и дарит девушке букет цветов, при этом тетя Жюли, также работающая уборщицей, почему-то сразу считает Гормоля хорошей партией для ее племянницы. Где здесь то самое «пропущенное звено» реальности и было ли оно задумано автором, остается неясным, но публикация «Утреннего чтеца» под грифом «Счастливые люди» вызывает логичный вопрос: если Белан Гормоль и окружающие его люди счастливы, то кто тогда несчастен?
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