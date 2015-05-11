Улетные кадры

Авиасалон МАКС открыл двери для посетителей. Мы собрали самые яркие и интересные снимки авиасалона в соцсетях.
На аэродроме в Жуковском в первые дни работы побывали уже больше 25 тысяч человек, хотя салон был доступен только специалистам, бизнесменам, приглашенным гостям и прессе. А в пятницу, когда "Макс" стал доступен широкой публике, было зарегистрировано 86700 посетителей. По оценкам организаторов, виртуальная аудитория МАКСа уже превысила 146 тысяч человек.
Авиасалон закроется в воскресенье, 23 июля.
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