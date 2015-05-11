Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 4 июня 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ukroshchenie_stroptivogo_kastellano_i_pippolo_42009"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42009_891b755be1abf3b29fe505b37db7590.jpg" width=206 alt="«Укрощение строптивого» Кастеллано и Пипполо" border="0" /></a><span style="font-size: large;">«Укрощение строптивого» Кастеллано и Пипполо</span></p><p>В 1983 году комедия «Укрощение строптивого» про любовные приключения угрюмого фермера и светской городской девушки вышла в прокат в СССР. Фильм имел оглушительный успех, несмотря на то, что был сильно урезан советской цензурой – все интимные кадры убрали, а в кинотеатрах лента демонстрировалась с пометкой «дети до 16 лет не допускаются». <a href="http://www.chaskor.ru/article/ukroshchenie_stroptivogo_kastellano_i_pippolo_42009">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 1983 году комедия «Укрощение строптивого» про любовные приключения угрюмого фермера и светской городской девушки вышла в прокат в СССР. Фильм имел оглушительный успех, несмотря на то, что был сильно урезан советской цензурой – все интимные кадры убрали, а в кинотеатрах лента демонстрировалась с пометкой «дети до 16 лет не допускаются».

Бытует мнение, что тогдашний генсек очень любил итальянское кино и музыку, поэту советскому зрителю посчастливилось увидеть эту комедию, как и многие другие итальянские фильмы, из-за личных пристрастий Леонида Брежнева. Существовала также еще одна версия фильма – неофициальная, с одноголосным переводом Андрея Мудрого и Николая Живаго. Тут все сцены были на месте, в том числе и эпизоды с полуобнаженной Орнеллой Мути.

Создатели картины комедиографы Кастеллано и Пиполо специально написали сценарий для обаятельного Адриано Челентано, который на тот момент уже считался состоявшейся звездой, благодаря таким популярным фильмам, как «Блеф», «Сладкая жизнь». В одном из интервью Орнелла Мути призналась, что у неё во время съёмок «Укрощения строптивого» был роман с Адриано Челентано: «У актёров это нормально — любовь на время фильма…». «Укрощение строптивого» стал первым этапом удачного партнерства Челентано и Мути в кино.

Еще одним их совместным фильмом стала лента «Безумно влюбленные», которая также приобрела широкую известность. Простой сюжет и великолепная игра актеров возвели картину в разряд любимых и нестареющих фильмов, которые всегда приятно пересмотреть. Забавные приключения парочки воспринимаются все так же легко и актуальны по сей день.

Название фильма, да и частично его сюжет ассоциируются у большинства зрителей с шекспировской комедией «Укрощение строптивой», в которой главный герой Петруччо пытается всевозможными уловками добиться руки и сердца неуступчивой Катарины. В «Укрощении строптивого» роковой Лизе Сильвестри (Орнелла Мути) пришлось укрощать нелюдимого фермера Элию (Адриано Челентано), который отлично ладил со своими животными, но демонстративно избегал контактов с людьми, особенно с женщинами.

Влюбить в себя закрытого и даже грубого Элию удается не сразу. Безрезультатно применив весь чарующий арсенал и мысленно распрощавшись с городским бойфрендом, героиня Орнеллы Мути окунается в реалии деревенской жизни, с которой прежде никогда не сталкивалась. Сложный и неуступчивый характер в совокупности с волевой внешностью влюбляет в себя капризную городскую красотку, но все ее попытки хоть как-то понравиться Элии с треском проваливаются. Только после того, как она сдается и уезжает с городским женихом, главный герой осознает свою привязанность к Лизе и совершает подвиг для нее, причем весьма оригинальным способом — участвует в баскетбольном поединке.

Фильм изобилует пародиями на библейские сюжеты. Имя главного героя — тонкая пародия на жизнь пророка Илии, который отличался буйным нравом и своей нелюбовью к женщинам. Но, как известно, слабовольный царь иудеев все же попал под власть хитрой Иезавель (имя главной героини Лиза также созвучно имени израильской царицы). Еще одна отсылка к библейским мотивам присутствует в сцене, когда Элиа общается с воронами и призывает их перебраться на другое место. Этот эпизод напоминает историю о том, как пророку Илии пищу подносили вороны: «С воронами надо уметь разговаривать. Это тебе не люди. С ними можно договориться».

Италия, постоянно воспеваемая в песнях Челентано, в «Укрощении строптивого» выглядит очень живой и открытой. Деревенский ландшафт провинциальной Италии предстает перед зрителем во всей красе. Место, где происходит действие фильма, — маленький городок Вогера, который насчитывает более чем тысячелетнюю историю в сфере виноделия. Вина из этого региона известны по всему миру, благодаря сложившемуся уникальному климату и холмистой местности. Технологии производства вина и сбора винограда претерпели минимальные изменения со времен древнего Рима, причем в фильме этот факт нашел отражение в сцене с противостоянием машины и человека, в которой побеждает герой Челентано.

Одним из любопытных фактов в биографии Челентано стали трогательные, длиною в жизнь отношения с женой Клаудией Мори. Уже более 50 лет они остаются самой популярной парой Италии. Их роман вспыхнул на съемочной площадке, словно оживший сюжет мелодрамы.

По началу Клаудиа не обращала особого внимания на слишком эпатажного актера, но случай на съемочной площадке помог смягчить сердце неприступной красавицы — Челентано случайно поранил лицо осколками разбитого плафона, и на помощь к нему пришла сердобольная Клаудиа. С тех пор они вместе и продолжают восхищать зрителей не только в Италии, но и по всему миру.

Цитаты из фильма

1.—Так на чем мы остановились?

—Я что-то не помню.

— Ну тогда начнем сначала?

2. — В следующее воскресенье, в одиннадцать…

— Что именно?

— Мы поженимся.

— Ни за что.

— Что-то я не разобрал последнего слова.

3. — Что вам нужно?

— Кое-какую информацию я уже успел получить от ваших друзей. Они рассказали, что у вас…

— Так, и что же у меня?

— Если не кривить душой, то портрет получится не очень-то хороший. Конечно, на вид вы симпатичный человек, известный в округе, но говорят, у вас плохой характер.

— У меня плохой характер? Это у меня-то он плохой?

— [все кафе хором] Да!

— [Элиа выплескивает кофе на официанта] Кто сказал? Хором, это еще не значит, что так считает каждый из вас. Я спрашиваю, кто лично? Вот ты, плохой у меня характер?

— Да.

— Смелый и за это прощаю.

Источник: diletant.media





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