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Анатолий Рясов   понедельник, 26 декабря 2016 года, 19.00

Украденный свет и гражданское колдовство
О книге: Антонен Арто «Ван Гог. Самоубитый обществом». / Пер. с фр. Сергея Дубина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. - 112 с.


Wheat Fields. Van Gogh
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Велюр и дефицитные кальсоны


Автобиография на книжной полке




Итак, спустя семьдесят лет после первого французского издания, на русском появился полный текст самого известного (после сборника «Театр и его двойник») эссе Антонена Арто.

Эта публикация важна как минимум по двум причинам. Во-первых, книга Арто давно соседствует в европейских книжных не только с письмами Ван Гога или эссе Мишо и Кандинского, но также – с заметками Фуко о Мане и работой Делеза о Бэконе. Перед нами текст, небольшой по объему, но при этом выходящий далеко за пределы территории искусствоведения. Во-вторых, именно эссе «Ван Гог. Самоубитый обществом» может стать своеобразной точкой отсчета для знакомства с текстами Арто, созданными после его выхода из психиатрической клиники Родеза и, увы, до сих пор не известными в России.

Почему именно это эссе уже при жизни автора не просто оказалось в фокусе читательского внимания, но (уникальный для Арто случай) даже было отмечено премией Сент-Бева? Для этого были и формальные причины – прежде всего, время и место его создания. Текст о Ван Гоге был написан по случаю обширной выставки работ художника в музее Оранжери, и одновременно стало чем-то вроде свидетельства литературного воскрешения Арто в послевоенном Париже. Однако эта работа не была лишь комментарием к увиденной экспозиции. Традиционной искусствоведческой систематизации наследия живописца здесь противопоставлено исходное удивление – тот взрыв впечатлений, который редко удается сохранить в статьях о том или ином художнике. Именно первичный импульс, выходящий за рамки трезвого суждения, но удивительно точно зафиксированный и потому узнаваемый многими, кто столкнулся с картинами Ван Гога, вероятно, и является одной из причин многочисленных переизданий этого эссе.

Арто может позволить себе множество оценочных суждений и даже путаницу в названиях картин, потому что его интересует художник, который «рисовал не линии или формы, а объекты бездвижной природы, точно охваченные судорогами». Более того, в этой системе координат «Воронов над пшеничным полем», свою главную картину, Ван Гог создает «с пулей в брюхе». И невызревший кусочек свинца, заранее посаженный в его плоть, – не просто метафора. Арто настаивает на том, что картина написана именно так, словно художник уже совершил самоубийство, или вернее был самоубит, если говорить на языке этого эссе. Подобным образом, например, желтое небо на картинах Ван Гога – это не постимпрессионистский «эксперимент»: он действительно видел его желтым. И ради этого видения ему пришлось пройти через непростой опыт, хорошо знакомый Антонену Арто, который провел многие годы в клиниках для душевнобольных. Вот, может быть, самый ошеломительный фрагмент из писем Ван Гога, созданных в психиатрической лечебнице: «я не достиг бы той яркости желтого цвета, которой добился прошлым летом, если бы чересчур берег себя». Арто видит этот опыт предела даже в самых безобидных натюрмортах, пишет об «опасности» подсолнухов Ван Гога. Здесь можно вспомнить и Георга Тракля, у которого эти цветы – «сокровенностью к смерти склоненные».

Марта Робер, ближайшая подруга Арто, участвовавшая в его вызволении из Родеза, вспоминала, как посетила выставку в Оранжери вместе с ним. Она жаловалась, что из-за Арто почти ничего не успела увидеть, потому что он, взяв ее под руку, буквально перебегал от картине к картине. Позднее, прочитав «Самоубитого обществом», Робер удивилась еще больше: его взгляд словно обладал свойством мгновенно записывать и надолго фиксировать в памяти малейшие нюансы цвета. Арто, чьи собственные графические работы впоследствии будут не раз экспонироваться вместе с картинами Ван Гога, несомненно ощутил, что если и есть какой-то ключ к пониманию этих работ, то, прежде всего, цвет: «никакому другому художнику не удалось бы найти для своих ворон такого трюфельно-черного, “нажористого” и одновременно как бы фекального цвета крыльев, захваченных врасплох опускающимся вечерним светом». Подобные описания могут показаться эпатирующе-патетичными, но Арто никогда не боялся пафоса, а наоборот – боролся за то, чтобы вернуть его жизни и искусству, преобразовав их в единое жизнискусство.

Одним из неожиданных подарков русского издания оказывается публикация черновиков Арто, относящихся к созданию этого эссе. Здесь можно проследить многие авторские решения, последующее расширение отдельных разделов или наоборот – отказ от тех или иных сюжетов/формулировок. Так, например, Арто убирает из финального текста противопоставление живописи Ван Гога и византийской традиции, а на месте «убогих ничтожеств» (характеристики, относящейся к Босху и Брейгелю) в окончательной редакции появляются «всего-навсего художники», в отличие от Ван Гога не пережившие предельного взлома мысли. После «девятилетнего заточения, все книги и картины рассыпались в пыль у меня на глазах – но только Ван Гог своей ценности не теряет». Но одновременно для Арто этот художник оказывается включен в своеобразный пантеон святых безумцев, в котором также присутствуют Бодлер, Нерваль, По, Гельдерлин, Ницше, Кьеркегор. А тот факт, что незадолго до самоубийства Ван Гог сообщает брату о приятной погоде, передает приветы и просит не волноваться, делает его судьбу особенно трагичной: семья всегда хотела, чтобы он «ограничился живописью, не требуя в то же время революции».

Здесь открывается пространство для второго сюжета: проблемы, впоследствии определенной Мишелем Фуко (не без влияния Арто) как «психиатрическая власть». В разговоре на эту тему нельзя не вспомнить и о десятках сеансов электрошоковой терапии, которые Арто перенес в родезской клинике. Несмотря на то, что отношения Ван Гога с врачом Полем Гаше, по всей вероятности, не были тождественны вражде Арто с психиатром Гастоном Фердьером, в эссе «Самоубитый обществом» проводимая параллель очевидна. Арто не сомневается в том, что в самой антиномии психиатр/пациент заложено отношение превосходства первого над вторым. «Разумность» врача здесь всегда оказывается достоинством, а «безумие» больного – дефектом: «во всяком живущем психиатре гнездится отвратительный и непристойный атавизм, заставляющий его видеть врага в каждом стоящем перед ним художнике и гении».

Точно так же, как «болезненность» Театра Жестокости не может быть принята обществом комфорта, так и «умалишенный – это тот, кого общество не захотело услышать и кому помешало изречь невыносимые истины». Арто хорошо известна цена, которую приходится платить за доступ к этим истинам, но он постоянно напоминает, что самые чудовищные вещи совершаются отнюдь не сумасшедшими:

мир, который денно и нощно без остановки поедает несъедобное,

чтобы дойти до конца в своем злом умысле,

по этому поводу должен

просто заткнуться.

Еще одним достоинством русского издания является включение в него двух текстов Арто, посвященных «психиатрической власти». Они дают возможность взглянуть на эволюцию его суждений: «Письмо главврачам психлечебниц» написано в сюрреалистический период – еще в середине 20-х годов, а эссе «Сумасшествие и черная магия» создано в 1946 году уже после многолетнего пребывания в психиатрических больницах и опыта электрошоковой терапии. В этом тексте, впоследствии зафиксированном и в виде аудиозаписи, Арто сформулировал знаменитый антисоциальный тезис: общество началось не с больных, а с врачей. А приставка «репрессивное» по отношению к обществу всегда избыточна.

Эссе о Ван Гоге обладает необычным свойством: объединяя темы многих текстов Арто, оно одновременно не требует обязательного знакомства с ними. И тем не менее, хочется указать на некоторые из этих связей. Например, «лицо мясника» - «лицо Ван Гога, кроваво-красное во взрыве его пейзажей» заставляет вспомнить ранний киносценарий Арто «Бунт мясника», а перемежающие текст графические глоссолалии – характерная черта его позднего стиля, один из способов приблизиться к области до коммуникации, взаимодействие с которой обуславливает онтологическую связку искусства и жизни.

В этом контексте заслуживает комментария и проблема двойственности безумия: несмотря на все манифесты «свободы бреда» Арто была хорошо знакома и обратная сторона умопомрачения. В его текстах она получает разные имена: «сглаз», «колдовство», «черная магия». Околдованность у Арто – это двойник ясновидения, нечто вроде образа обезьяны, изображающей Заратустру. В эссе «Самоубитый обществом» также встречается любопытный оборот «гражданское колдовство», подразумевающий квинтэссенцию общественных отношений: и социальную психологию, и идеологию, но, прежде всего, религию. Именно поэтому в черновиках к эссе можно обнаружить признательность Ван Гогу «за то, что он не пытался, подобно Эль-Греко изображать Христа».

У этой антирелигиозности также были биографические корни. Период умопомрачения Арто совпал по времени с его погружением в разнообразные религиозные учения (что можно увидеть, например, в книге 1937 года «Новые проявления бытия»). В философских текстах конца 40-х годов он, напротив, сформулировал радикальный отказ от божественного. Среди причин своего воскресения Арто называл избавление от религиозных демонов. В этом контексте можно вспомнить его мнение о произведениях Кафки, в которых ему бросались в глаза, прежде всего, следы иудаизма. Точнее, если привести неполиткорректную цитату из письма Жаку Превелю, – возвращение «невыносимого жидовского мировосприятия и его христианского двойника». Кажется, это единственное упоминание Кафки в текстах Арто, притом что в их дневниках можно обнаружить немало почти дословных совпадений в высказываниях на темы вдохновения, литературы, телесности. Но дело в том, что выйдя из Родеза, Арто при столкновении с любыми приметами религиозной семиотики, можно сказать, на секунду возвращался в 1937 год.

Когда Арто пишет, что «в бесповоротную минуту смерти всегда рядом кто-то еще – он-то и отбирает нашу собственную жизнь», то в большинстве случаев на месте «кто-то» здесь могло бы стоять слово «бог» - верховный двойник, создавший общество и самоубивающий единичное, который и при жизни крадет у человека самые сокровенные мысли, не давая осознать и сформулировать их.

Ван Гог изобразил себя на великом множестве полотен, и, сколь бы хорошо они ни были освещены, я никогда не мог отделаться от тягостного ощущения, что свет в них точно подделали, что у Ван Гога отняли свет, без которого невозможно прокладывать и размечать в себе самом свой путь.




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Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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