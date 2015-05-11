Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:49</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ujdi_ot_nego_42491"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42491_tok.jpg" width=206 alt="Уйди от него!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Бережная, <a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/psihologiya-lifestyle/2017/09/prichinyi-iz-za-kotoryih-zhenshhina-ostaetsya-v-toksichnyih-otnosheniyah/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Уйди от него!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Причины, из-за которых женщины остаются в токсичных отношениях</font></em></span></p><p>Когда заходит речь о токсичных взаимоотношениях, психологи уверенно заявляют: «Распознали в партнере жестокого манипулятора и абьюзера? Бегите!» Но если бы это было так просто, тысячи женщин не давали бы манипуляторам второго шанса, надеясь на лучшее, причем порой — годами. Так почему женщины продолжают оставаться в отношениях, оправдывая и собственный выбор, и разрушительное поведение партнера? <a href="http://www.chaskor.ru/article/ujdi_ot_nego_42491">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Когда заходит речь о токсичных взаимоотношениях, психологи уверенно заявляют: «Распознали в партнере жестокого манипулятора и абьюзера? Бегите!» Но если бы это было так просто, тысячи женщин не давали бы манипуляторам второго шанса, надеясь на лучшее, причем порой — годами. Так почему женщины продолжают оставаться в отношениях, оправдывая и собственный выбор, и разрушительное поведение партнера?

1. Непростроенные личные границы

Не все женщины попадаются на удочку абьюзеров, а только те, у кого проблемы с личностными границами. Это, как правило, женщины, склонные к слиянию — они не живут своей жизнью и не прочь взять на себя ответственность за чужую.

Женщины, которые не ощущают связи с собственными чувствами, и поэтому не способны распознать первые признаки дискомфорта при общении с абьюзером (который бывает всегда, но иногда маскируется под тошноту, головокружение и прочие признаки нарушения границ). А также женщины, которые убеждены, что по-другому не бывает (как правило, у них отягощенная семейная история и сходный родительский сценарий).

2. Любовная зависимость

Помещать смысл существования во внешний объект – это типичная иллюстрация нашей невротичной современной действительности. «Я не могу без тебя», «Дышу тобой», «Я без тебя умру» — звучит привычно, красиво, романтично и абсолютно нездорОво с психологической точки зрения. Потому что свидетельствует об острой любовной зависимости и отсутствии внутренних личных опор.

До тех пор, пока женская самооценка, настроение и жизнь в прочих аспектах будет зависеть от мужчины, женщина не сможет от него психологически отсоединиться, каким бы негодяем он при этом ни был. Умом она может всё понимать и трезво оценивать, но неосознанно будет тянуться именно к такому типу мужчин, даже если сможет от одного абьюзера счастливо избавиться. С другими мужчинами ей будет попросту неинтересно — самодостаточные партнеры не в состоянии подпитывать ее любовную зависимость.

3. Противоречивость и непредсказуемость партнера

Если бы абьюзеры вели себя жестоко и коварно с самого начала, большинство женщин вовремя бы опомнились и вышли из отношений без потерь. Но всё не так просто: токсичные партнеры мастерски отзеркаливают в своем поведении ожидания женщины, стараясь быть такими, какими их хотят видеть. Поэтому-то женщины часто вспоминают о начале отношений как о чем-то невероятном, чего они, казалось, ждали всю жизнь. И когда однажды эта сказка обрывается и женщина пребывает в шоке, пытаясь понять: что это было? — ей попросту жалко вложенных в отношения сил и времени, ведь партнер вначале наглядно продемонстрировал, каким замечательным он может быть. И именно здесь происходит переход к следующему пункту, который многое объясняет.

4. Дофаминовый «крючок»

В начале отношений абьюзер окружает партнершу вниманием, однако в определенный момент, как правило, когда уже успевает сформироваться привязанность (абьюзеры бывают очень расчетливы и терпеливы и способны этого дождаться, почти не выдавая себя), случается «ледяной душ».

Так называется прием манипулирования, когда еще вчера внимательный и заботливый партнер беспричинно обдает вас нечеловеческим равнодушием, попутно давая понять, что в этом виноваты вы (а объяснение подобного поведения, как правило, вообще не озвучивается, чтобы жертва прочнее закрепилась в состоянии внутреннего замешательства).

Потом, так же непредсказуемо, абьюзер вдруг оттаивает и снова одаривает партнершу вниманием и заботой, и она с радостью узнает в нем того, прежнего мужчину, которого полюбила когда-то. И вот женщина уже готова закрыть глаза на его вспышки холодности, жестокости и равнодушия.

Что при этом происходит с жертвой на химическом уровне? Когда партнер ведет себя неподобающим образом, женщина испытывает сильный стресс, у нее выделяется гормон стресса кортизол. Когда же абьюзер оттаивает, женщина снова пребывает в эйфории, причиной которой — дофамин, она снова счастлива.

Но со временем периоды этого лимитированного счастья сокращаются, абьюзер холоден и жесток большую часть времени, с периодическими вспышками заботы и нарциссической чуткости. И вот за эти-то крохи дофаминовой радости женщина и цепляется. У нее в буквальном смысле возникает химическая зависимость: в токсичных отношениях, в перманентном стрессе, хорошее настроение партнера становится ее единственной надеждой и источником радости, причем эта радость благодаря чередованию холода и тепла, воспринимается гораздо острее.

5. Заниженная самооценка

За время общения с абьюзером самооценке женщины, как правило, наносится серьезный урон. Поэтому признать еще и то, что она сама не просто выбрала такого мужчину, но и сознательно продолжает оставаться в отношениях с ним, очень тяжело. Женщине проще объяснять поведение мужчины влиянием внешних факторов и даже отвечать за его чувства, чем установить контакт с собственными. К сожалению, сделать это самостоятельно очень сложно — нужна поддержка и бережное, понимающее окружение, в котором абьюзеру не место.

Отправной точкой к выздоровлению, как правило, становится вопрос «почему я выбираю не себя?» Именно с него начинается прощупывание собственных утраченных границ, которые впоследствии должны стать преградой от тех, кому до подлинного Я женщины нет никакого дела.

Источник: cluber.com.ua





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