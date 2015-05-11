Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:23</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uhodya_zaberi_vse_svoi_lajki_42322"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42322_binary-2450188_960_72.jpg" width=206 alt="Уходя, забери все свои лайки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ксения Резниченко, <a href=http://thedevochki.com/2017/08/10/uhodya-zaberi-vse-svoi-lajki/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Уходя, забери все свои лайки</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Блокируй так, чтобы потом не было мучительно стыдно</font></em></span></p><p>У вас было 764 фото на Facebook, вы сделали 290 совместных чекинов, треть ваших друзей в соцсетях – общие, а подписка на Netflix – одна на двоих. Но наступил день, когда вы сменили семейное положение, послушали положенное количество грустных песен. Все напоминания об ушедших отношениях стерты, подарки убраны в дальний ящик шкафа, и уже нечего делить. Тогда наступает период «А че там у бывшего?». <a href="http://www.chaskor.ru/article/uhodya_zaberi_vse_svoi_lajki_42322">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У вас было 764 фото на Facebook, вы сделали 290 совместных чекинов, треть ваших друзей в соцсетях – общие, а подписка на Netflix – одна на двоих. Но наступил день, когда вы сменили семейное положение, послушали положенное количество грустных песен. Все напоминания об ушедших отношениях стерты, подарки убраны в дальний ящик шкафа, и уже нечего делить. Тогда наступает период «А че там у бывшего?».

Не важно, при каких обстоятельствах произошло расставание. Просыпается любопытство. Обычное любопытство, которое ведет к незапланированной ринопластике. Интерес к жизни бывшего партнера – явление обычное. И чем сильнее была привязанность, тем активнее мы следим за ним. И в этом нет ничего плохого. Если без патологий и просиживаний в кустах у подъезда.

Исследований на тему сталкинга в соцсетях экс-бойфрендов и герлфрендов – море. Если вы надели белое пальто и говорите «Я не такая», то у меня для вас плохие новости.

Возьмем, например, строку поиска в Facebook. Эта коварная машина хранит всю историю ваших изысков. А гадский алгоритм для улучшения пользовательского опыта любезно подсовывает часто используемые запросы. И если начать вводить «Се», то, скорее всего, шайтан-машина радостно выдаст на первом месте того самого Сережу, которого «я тебя любила тоже».

Самые смелые из нас не только уничтожают все следы отношений, удаляют бывших из друзей, но и идут на крайние меры – блокируют их в соцсетях, мессенджерах и везде, где отпечаталась виртуальная личность ушедшей любви.

Подлость №1

Хитрый Facebook при попытке заблокировать – с глаз долой, из сердца вон – участливо спрашивает: «Может, ты просто хочешь отдохнуть от него? Давай, ты выпьешь свое вино. Да, все три бутылки. Да, сейчас. И отдохнешь недельку, отменив подписку». Прием классический. Дает второй шанс «на подумать». Вариантов заблокировать по-пьяни становится вроде как меньше.

Я рассталась с молодым человеком по причинам глобального непонимания и разных взглядов на мир. Я его любила до потери сознания, а он со мной дружил. Мы оба пребывали в удобной каждому картине отношений. И только при расставании выяснили, насколько разным было представление об одних и тех же отношениях. Это очень иронично. Борщ, секс, белье в подарок и мы – друзья. С такими друзьями и врагов не надо.

Расставались с мясом. Надрывом. Болью. В какой-то день я подумала – уходя, забери все свои лайки. А их было не просто много. Словом «много» не определить количество заботливо оставленных цифровых шрамов. Недрогнувшей рукой я заблокировала засранца. Мне надо было выпилить его из всего допустимого пространства. В одних соцсетях и мессенджерах его забанила я, а в других была забанена им еще раньше – в пылу старых скандалов.

Не было желания убедиться, что у него все плохо, и я – лучшее, что с ним случилось в этой жизни. Хотелось посмотреть на его новую девушку и самоутвердиться вне зависимости от нашей с ней таблицы сравнений. Стало интересно, как живет человек, с которым меня связывает украинская история ужасов.

А че там у бывшего?

Какую клемму в моем мозгу заклинило, какая нейронная связь оказалась подгулявшей – остается загадкой. Твердой рукой без намека на инстинкт самосохранения я нажала на заветную кнопочку «разблокировать» – а дальше как в тумане. Зашла на страницу, убедилась, что он поел и в шапке, и бросилась блокировать опять – от греха подальше.

И тут подлость Facebook №2, которая будет стоить мне укола ботокса на год раньше.

Свежеразблокированного бывшего можно заблокировать только через сутки после снятия бана. Целые, мать его, сутки. Вы знаете, что такое целые сутки в Facebook, когда ты достаточно активно ведешь страницу, и у вас 300 общих друзей? На эти сутки я затаилась и боялась открывать приложение, не говоря о том, чтобы листать ленту. И знаете что? Такой активности на моей странице со стороны наших общих друзей не было никогда.

Для справки: если блокируешь кого-то на FB, то заботливый алгоритм выпиливает всю информацию, связанную с этим человеком. Например, я точно знаю, что под тем самым фото был его лайк животворящий. Счетчик говорит, что там уже 10 пальцев вверх. Захожу в список – девять имен. Только хорошая память позволяет не забыть десятое имя. При блокировке никакие упоминания о вашем существовании, даже у общих друзей, не просочатся.

Это были самые долгие сутки в моей жизни. Самые. Моя народная мудрость вам: блокируй так, чтобы потом не было мучительно стыдно.

Источник: thedevochki.com





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