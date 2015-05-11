Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 29 июня 2017 года, 16:53</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uhodite_vovremya_42124"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42124_hair-wreath-187486_960_72.jpg" width=206 alt="Уходите вовремя!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Варуха, <a href=http://www.slovomiru.com/2012/10/blog-post_2989.html>slovomiru.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Уходите вовремя!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Не стоит оставаться там, где тебя никто не держит</font></em></span></p><p>Уходите вовремя. Домой, даже если вас никто там не ждет, с зажигательной вечеринки, от гостей без «посошка», от неуместных связей и дурных привычек. От депрессии и мрачных мыслей, от тяжелых воспоминаний, из отношений, изживших себя, от людей, разрушающих вас, или от человека рядом с вами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/uhodite_vovremya_42124">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Уходите вовремя. Домой, даже если вас никто там не ждет, с зажигательной вечеринки, от гостей без «посошка», от неуместных связей и дурных привычек. От депрессии и мрачных мыслей, от тяжелых воспоминаний, из отношений, изживших себя, от людей, разрушающих вас, или от человека рядом с вами.

Дайте ему и себе шанс обрести того (а может, и себя самого), с кем будет лучше, комфортней, спокойней в той форме, в которой надо каждому из вас. Если уж вы не способны это дать друг другу по тем или иным причинам, не лишайте друг друга попытки и надежды обрести это в других отношениях и в самом себе.

Не жадничайте, не отбирайте у других их шансы быть счастливыми так, как они это понимают, а у себя — свои. Потому что каждый из нас находится в своей точке эволюции, движется в своем ритме, излучает на своей частоте, вибрирует на своей волне и получает свой опыт.

И если вы вошли с кем-то в резонанс — вы нашли друг друга и танцуете совместный танец. А если в затянувшийся диссонанс — то получите необходимый опыт, распишитесь под ним, поблагодарите. И уходите вовремя.

Не приводите в движение механизм, который придавит вас жестким гнетом обстоятельств, когда вы будете вынуждены принимать решение в условиях куда менее удобных для вас; где вам придется выскальзывать из-под жерновов весьма поверхностных, но больно ранящих «общественных» суждений, которым дела нет до ваших истинных, искренних и жизненных мотивов, до вашего выдохнувшегося терпения и долгих попыток что-то «сохранить», кого-то «спасти».

Уходите вовремя, не оставляйте на теле вашей жизни глубокие шрамы, не заражайте свою душу прожорливым вирусом вины — чувством, с невероятным усердием отторгающим вас от своей исключительно единственной жизни и от себя самого. Уходите вовремя, не выжигайте рисунки на хрупкой ткани вашей судьбы. И не посягайте на чужую кожу.

Цените свою жизнь больше, чем вашу жизнь ценят другие. Уходите вовремя, если кто-то свою жизнь ставит выше вашей, ибо в ответе вы первоочередно за свою жизнь и только потом за чью-то. Никто не пришел в эту жизнь, чтобы лечь на жертвенный алтарь. И жизнь человеку дана не для того, чтобы приносить в жертву великие дары — саму жизнь и способность любить.

Несложно потерять себя, несложно растворить себя в другом, в чьей-то другой жизни, в чьем-то другом мире, в чьей-то иной реальности. Несложно даже этого требовать и желать.

Обрести себя — тяжело. Только мы можем определять и допускать меру использования себя. Ведь, жертвуя собой вхолостую, сверх отведенной вам меры участия в чьей-либо жизни, вы автоматически не додаете себе (а может, и кому-то, кто в этом искренне нуждается), или на каком-то другом отрезке вашей жизни вам не хватит совсем малости — именно тех впустую потраченных сил.

Любые отношения плодотворны, когда в них есть обмен, взаимодействие, отдача. Это парный танец. Но если вы начали оттаптывать друг другу ноги до боли и крови, нужно прекратить этот танец и, залечив раны, начать новый красивый танец, возможно, с новым партнером. И так в любых взаимоотношениях — партнерских, семейных, рабочих.

Учитесь уходить вовремя как внутри создавшейся ситуации, так и от самих ситуаций и обстоятельств в своей жизни. Вы всегда знаете этот момент: доверяйте себе, не уговаривайте себя, не обманывайтесь и не обманывайте других.

Нет плохих людей, как бы нам ни хотелось об этом поспорить. Есть люди, которые отличаются от нас. Ибо истинный смысл этого священнодействия под сакральным названием жизнь нам неведом, но им наполнено абсолютно все, что внутри и снаружи, свыше нашего понимания и в его пределах, одушевленное и неодушевленное. И нет иной ответственности, кроме как перед собой и друг другом, но в первую очередь — перед собой.

Все, что происходит в нашей жизни, все, что происходит вокруг нас и на далеких Галапагосских островах Эквадора, происходит с нашего разрешения. Мы позволили нашей жизни быть такой, какая она есть, мы привели это время перемен в действие, мы сорвали рычаг с той пружины, что вырвалась со всей сжатой и нагнетенной силой и бьется теперь в конвульсивно-хаотичном свободном парении. Мы позволили преобладать серым оттенкам в нашей жизни, мы позволили себе всего бояться, мы позволили себе быть аутсайдерами в своей собственной жизни.

Оглянитесь, быть может, пришло время уйти от этого. Невероятно трудно бросить все то, что изжило себя, и уйти, кто бы что об этом ни писал. Уходить трудно, но уходить вовремя просто необходимо. Вызревайте внутри своей бесконечности столько, сколько вам необходимо, но — уходите вовремя.

Уходите вовремя от суждений и мнений других, оберните взор к себе. Где точка вашей опоры? Ведь только так вы можете перевернуть весь мир. Не ищите ее в других, другом, другой. Выдам вам секрет — ее там нет! Как нет счастья в ком-то, если его нет в вас.

Уходите вовремя от навязчивых иллюзий и навязанных страхов, но продолжайте устремляться, продолжайте мечтать, продолжайте пробовать. Не бойтесь ошибиться — ведь это значит, что вы пытались. Не бойтесь реакции других людей, вы все равно не сможете ее стопроцентно предугадать, пока не сделаете задуманное, а если сможете — тем более страх бессмыслен. Но у вас будет шанс вовремя уйти. Да, именно уйти и двигаться дальше.

Мы понимаем, когда у нас чего-то нет, что нам бы хотелось иметь, когда нам чего-то не дали, а мы ждали. Но мы никогда не задумываемся о том, от чего нас уберегли, не дав нам желаемое сейчас.

Истина проста: все приходит вовремя, даже чудеса. Поэтому уходите вовремя, не задерживайте никого. Потому что если вы задерживаетесь, сценарий жизни уже переписывается и для других людей.

Источник: fit4brain.com





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