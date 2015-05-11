Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uhod_v_sebya_42238"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42238_23449985.jpg" width=206 alt="Уход в себя" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Нана Яковенко</b></span> <span style="font-size: large;">Уход в себя</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Внутренняя эмиграция» по-английски</font></em></span></p><p>В Лондоне все чаще обращают внимание на то, что нарастающий объем информации, который обрушивается на современное общество и давит на человека, имеет обратный эффект и приводит к противоположному результату: потере интереса к новостной информации. Более того, эксперты отмечают драматическое наступление другого процесса — люди «отключаются» от информационного потока. <a href="http://www.chaskor.ru/article/uhod_v_sebya_42238">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В Лондоне все чаще обращают внимание на то, что нарастающий объем информации, который обрушивается на современное общество и давит на человека, имеет обратный эффект и приводит к противоположному результату: потере интереса к новостной информации. Более того, эксперты отмечают драматическое наступление другого процесса — люди «отключаются» от информационного потока.

В своей реплике, опубликованной в Financial Times, чрезвычайно популярный в Великобритании писатель, журналист и телеведущий Вив Гроскоп (Viv Groskop) обращает внимание на тот факт, что в западных странах возник и уже практически укрепился феномен «внутренней эмиграции» в обществе. Самое интересное, как отмечает автор, это явление аналогично тому, что было в свое время в Советском Союзе при коммунистах, когда в стране существовала «кухонная интеллигенция СССР», которая существовала в своем собственном информационном пространстве, которое никак не соприкасалось с государственным официозом. Этот феномен формируется тогда, когда, так называемых, новостей слишком много и повестка дня забита и переполнена абсолютно искусственными темами, и как естественная реакция — у мыслящей части населения растет неприятие реалий окружающего мира.

Журналист Вив Гроскоп замечает, что при всей кажущейся полифонии современных западных СМИ целый ряд тем находится под фактическим запретом, поскольку сегодня они подпали под такие категории, как пережитки прошлого, неполиткорректность или даже идеологически неправильные. Автор с горечью замечает, что определение «политкорректность» сегодня заглушает не только свободу слова, но и мысли — что и заставляет совершать собственный порыв к «внутренней свободе».

Вив Гроскоп пишет, что думающий человек, не получая в системных СМИ ответа на волнующие его вопросы, попросту разочаровывается в этих СМИ. Вот именно этим, замечает Вив Гроскоп, и объясняется взрывной рост популярности российских медиаресурсов RT и Sputnik в Великобритании, которые сегодня пользуются безоговорочным доверием у своей целевой аудитории. Сегодня здесь практически любые новости воспринимаются как очередной шаг оторвавшегося от народа и от реальности истеблишмента, повестка дня которого чужда рядовому избирателю и его интересам.

Журналист обращает внимание на тот факт, что на этом фоне разочарований британцев, для местной интеллигенции в выигрышном свете предстает уверенная в себе целеустремленная внешняя политика России. К тому же, как замечает автор, эта политика, что немаловажно, соответствует традиционным ценностям. Автор замечает, что показательным фактором напряженного духовного поиска в Великобритании является рост интереса к радикальным идеям, включая, к сожалению, и экстремистские. Вив Гроскоп пишет, что проведенный его командой анализ содержания соцсетей, свидетельствует о том, что укрепление позиций России, импонирует самостоятельно мыслящим британцами.

Писатель вспоминает великого русского историка, философа 19 века В. С. Соловьева и цитирует его мысль о том, что для начала человеку необходимо осознать всю степень своей несвободы. Это, как считает Вив Гроскоп, легче было сделать в Советском Союзе с западной традицией внутренней свободы и значительно сложнее в условиях западного общества, где несвобода носит непрямой, обусловленный характер и диктуется силами рыночной стихии, которой, в отличие от персонализированной власти, представляется бессмысленным противостоять. И то, что указанные процессы получили развитие в западных странах, а на этот счет следует отнести Брексит в Великобритании и исход президентских выборов в США, дает основания надеяться, что и там осознание своей несвободы указывает на постепенное расширение свободы. Вив Гроскоп полагает, что именно на этой основе и будет осуществляться новая конвергенция между основными ветвями европейской цивилизации.

В целом, по мнению автора, на Западе в рамках системного кризиса общества воспроизводятся знакомые нам по опыту Советского Союза явления, свидетельствующие об общих законах общественного развития, хотя бы в рамках одной культуры/цивилизации, в данном случае — европейской.

Как справедливо отмечает журналист то, что сегодня мы наблюдаем, — не только недоверие к СМИ и элитам вообще. Прежде всего, это состояние угнетенности вследствие травмирующих событий, таких как теракты и пожар в социальной высотке в Лондоне, где погибли, по меньшей мере, 80 человек на фоне полной беспомощности спасательных служб и тех, кто в ответе за безопасность своих граждан перед лицом такого рода катастроф.

А в странах южной Европы массовое распространение получил выход из официальной экономики и переселение в сельские местности, и образование самодостаточных общин. На выходе мы наблюдаем отрицание существующего порядка, потеря веры в будущее и социального оптимизма, то есть то, что и характеризует состояние нездоровья общества.

Сегодня большинство людей на местах ощущают, что страна буквально «уходит у них из-под ног» вследствие возросших темпов иммиграции, что дорисовывает картину «либерального порядка» как исчерпавшего свой ресурс. И в это же время, на этом фоне, обновляющаяся на традиционных принципах и ценностях общественного развития Россия, выглядит контрастом таким настроениям на Западе.

При всех вопросах и проблемах, у России есть будущее, и именно этот имидж проецируется вовне как ключевой элемент нашей «мягкой силы». Создается впечатление, что Россия оказалась на волне общественного развития в Евро-Атлантике, имея в виду возврат нами Западу на уровне практической политики того, что было его исконной характеристикой — здравого смысла и умеренности в темпах трансформации общества, ярким примером чего до сих пор, то есть до эйфории «конца истории», всегда была Великобритания.

Источник: inosmi.ru





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