Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uchitsya_nikogda_ne_pozdno_42527"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42527_59cf5ab48b8a876117966d7.jpg" width=206 alt="Учиться никогда не поздно" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Новаторова</b></span> <span style="font-size: large;">Учиться никогда не поздно</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Подборки бесплатных лекций и курсов</font></em></span></p><p>Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций. <a href="http://www.chaskor.ru/article/uchitsya_nikogda_ne_pozdno_42527">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций.

Если вы никогда не изучали историю, архитектуру или иностранные языки, но хотели бы восполнить этот пробел, нет необходимости снова поступать в университет. Достаточно освободить себе несколько вечеров, устроиться поуютнее и открыть ссылки, которые собрал Noosphere.ru.

Будь то история Древней Греции или современности, уникальные достижения в мировой архитектуре или дворцы Санкт-Петербурга, японский или арабский языки – многие онлайн-проекты предлагают бесплатные лекции, рассчитанные как на профессионалов, так и на любителей.

Онлайн уроки истории в открытом доступе

О проекте: Портал openculture.com собрал подборку бесплатных обучающих видео уроков истории, охватывающих период с Древней Греции до современности.

Тематика: история

Тим материалов: видео уроки

Что интересного: Многие престижные университеты создают и выкладывают в Интернет целые образовательные курсы по истории. Например, можно прослушать лекции по курсам «Медицина и здоровье общества в Американской истории» от университета Нотр Дам (онлайн аудио), «Гражданская война и период Реконструкции, 1845-1877» от Йеля ( видео уроки – iTunes аудио – iTunes видео– учебные материалы к курсу) или «Расцвет и падение Второго Рейха» от университета Беркли (iTunes аудио). Всего портал openculture.com собрал ссылки на 70 подобных курсов.

Правовой статус: различается в зависимости от университета, доступ бесплатный

Страна: различается в зависимости от курса

Оператор: список подготовил портал openculture.com, но курсы выложены университетами, в которых

Курс из 53-х видеолекций по современной архитектуре

О проекте: На Youtube появился полный цикл серии передач Architectures европейского телеканала arte, посвященный «самым уникальным достижениям в архитектуре».

Тематика: архитектура

Тим материалов: видео уроки

Что интересного: Несмотря на то, что курс рассчитан на широкую аудиторию, он несомненно будет интересен и профессионалам. Помимо качественной съемки с крупными планами, в каждом эпизоде рассматривается контекст и желания заказчика, приводятся интервью с авторами и детально разбираются здания при помощи макетов и виртуальных моделей с описанием интересных узлов и технологии строительства.

Правовой статус: неизвестен

Страна: Франция

Оператор: Европейский телеканал Arte

Онлайн-библиотека бесплатных учебников и курсов по иностранным языкам

О проекте: В онлайн-библиотеке OER Commons можно найти десятки учебников, курсов и других полезных материалов по иностранным языкам – например, по продвинутому японскому или разговорному арабскому.

Тематика: иностранные языки

Тим материалов: учебные пособия

Что интересного: В коллекцию попали как учебники для школ, так и пособия по изучению языков в профессиональных целях. Помимо них, в библиотеке хранятся тесты, видео, программы и даже отдельные уроки. Все материалы выложены в открытый доступ по лицензии Creative Commons. Кстати, можно поделиться и собственными ресурсами.

Правовой статус: если не написано иное, контент выложен по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License

Страна: США

Оператор: ISKME

Лекции об архитектуре Петербурга

О проекте: Проект «Открытый город», посвященный экскурсиям по закрытым для свободного посещения особнякам и дворцам Санкт-Петербурга, разместил лекции специалистов по архитектуре на YouTube.

Тематика: архитектура

Тим материалов: видео лекции

Что интересного: У «Открытого города» есть свой канал на видеохостинге, где опубликованы 12 роликов. Среди лекторов — Александр Марголис, Никита Явейн, Маргарита Штиглиц и Борис Кириков. Они рассказывают об архитекторе Лишневском и доме с Мефистофелем, о старых промышленных комплексах города на Неве, русском классицизме, истории Обводного канала и многом другом.

Правовой статус: неизвестно

Страна: Россия

Оператор: проект «Открытый город»

Источник: noosphere.ru





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