Подписаться на обновления
10 апреляПонедельник

usd цб 56.9201

eur цб 60.5687

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Общество  Экономика  В мире  Культура  Медиа  Технологии  Здоровье  Экзотика  Мнения  Дискуссии  Сколько стоит Россия?  Кофейные заметки  Сеть 
Виктор Власов   понедельник, 10 апреля 2017 года, 15.00

«Учительская газета» не любит учителей?


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Школа – высота для многих недосягаемая


Кто просвещает молодёжь?




Сомневаюсь, что недопонимание между учителем школы и дочерью журналистки Натальи Яковлевой стоило выносить на столь грозное обозрение. Заметка не новая, но проблема крупная. Талант автора, если таковой имеется, необходимо реализовывать в мирных целях – это правило нравственности, а ребёнку – внимательней слушать учителя и не подводить. Любой скандал, даже в малых масштабах, может быть вынесен на соответствующую аудиторию и раздут до неузнаваемости (поведение Дианы Шурыгиной, например). Вопрос в том, что страдают невинные люди и надолго остаётся неприятный осадок. Работает социальный заказ или своего рода месть?

Какое бы не было недопонимание между ребёнком и взрослым, но конфликт решить лучше спокойно, потому что «Храм знаний» – не место для скандала в любом случае, в конце концов, поспорить и потягаться амбициозные авторы могут на различных многоуровневых «версусах», как это делают креативные блоггеры и создатели «стендапов», также привлекая внимание, но своей оригинальностью, интеллектом и положительным настроем.

В чём конфликт и кто в нём участвует? Читая статьи Натальи Яковлевой, омской журналистки, хочется верить, что автор случайно попадает-натыкается на чей-то отрицательный пример и поэтому не может молчать… Когда журналист находится в поисках информации, он всегда собирает справки прежде чем начать писать, анализирует и приходит к тому или иному выводу. По словам Натальи Яковлевой, скажем, виноват учитель, затем и весь Департамент образования соответственно, то есть целая структура, отвечающая за те или иные события прямо или косвенно. Но, по моему мнению, педагога и автора, разгоревшийся конфликт между учителем и ученицей Ангелиной – обыкновенный и «дутый» повод, чтобы в который раз поднять хайп и прославиться, собрав просмотры. Обида возникает в результате одного события, а кляузы нарастают подобно снежному кому, что и случилось в школе. Именем дочери ваяет автор-мама статью, где расписывает поведение на отрезке времени не только учителя, но и окружающих людей, которых, по сути, трогать и не стоило. Начали говорить об учителе и ребёнке, продолжили работниками Департамента образования, закончили письмом президенту РФ, круто? Хотя разобраться можно было на месте, поговорив с одним учителем или с представителями администрации школы.

Постоянный драйв и процесс ведения дела – важная составляющая журналистского материала. Кто захочет читать и тем более заказывать чей-то положительный опыт, где нет места скандалам, интригам и разоблачениям? В последнее время и газета, называемая «Учительской», чаще публикует продукты острее, иначе упадёт количество подписчиков. Многие школы не выписывают её, предпочитая детские журналы. Я и сам убедился в этом, увидев на электронной почте просьбу – присылать работы покрепче, нежели похвалу тому или иному педагогическому работнику. А Наталья Яковлева является действующим корреспондентом этого крупного и зарекомендованного СМИ. Вывод: «Учительская газета», возможно, поощряет скандалы в школьной среде и сама их заказывает.

Судя по тому, как «стряпает» свои «нетленки» журналистка Яковлева, ей, во-первых, никого не жаль, а во-вторых – будто нечем заняться. Имея задатки талантливого автора, с крепким слогом и стилем, не лучше ли пускать энергию в русло важнее? Проходит в Омске множество мероприятий, связанных с патриотизмом и духовно-нравственным воспитанием – это Рождественские чтения, Этические и Аксиологические, где те же учителя и дети читают доклады и показывают красочные презентации. Демонстрируют проекты российской значимости. Именно там, где рассказывают о детях и новых методах воспитания, где волнуются выступающие, в первую очередь нужны журналисты с их живым воображением и творческой силой. Так никого ведь не загонишь, если нет происшествий и злословия!

Отправляю в редакцию омской газеты коммунистов «Красный путь» интервью с заслуженным учителем РФ, академиком, кстати, ректором академии.

Столько выслушиваю негатива – начинают с ректора, продолжают журналисткой Яковлевой и заканчивают директором департамента и министром омского образования, который вот-вот уходит в отставку, так скажем. Отвык я от гневных речей, связанных с образованием и культурой. Настраиваясь на позитив, стараюсь никого не обижать и выделять лишь доброе. Оказывается, не всем нравится.

– Это взяточники, Вить, – резко объясняет Татьяна Фёдоровна Журавок. Замечу, что Татьяна Фёдоровна относится ко мне очень хорошо и всегда рада новым материалам. – Они в одной связке все! Яковлева же написала про них. Не читал что ли, Вить? Давай-ка пиши для нас, ты ведь учитель!

Есть, конечно, позитивная страница в газете «Красный путь» – о спорте. Остальное – поношение правительства, критика образования, карикатуры на известных политических деятелей и т.д. В общем, адреналина хватает.

Звоню старой знакомой журналистке Евгении Ивановне Лифантьевой, печатающейся в газете «Красный путь», которая одно время нам помогала издавать литературно-публицистический журнал «Вольный лист», осведомляюсь насчёт Натальи Яковлевой, спрашиваю мнение.

– Наталья Яковлева на сегодняшний день – лучшая омская журналистка, у неё много премий, заслуг, – комментирует Женя. – Уважаемая журналистка!

– Ничего себе! – удивляюсь. – Её мало кто любит.

– А ты мало любишь, когда тебя критикуют?

Действительно, аж тащусь от критики!

Сижу за столом в центральной омской столовой – с известным омским журналистом Андреем Михайловичем Коломийцем.

– Критика – хлеб Яковлевой, – говорит Андрей, улыбаясь. – За что платят, то и делаем. К ней особенно не придёшься, потому что концерн защищает. У «Красного пути» не очень любимого мной издания – крыша депутат Кравец, например. У Яковлевой – «Учительская газета», а это ещё шире. Если «Красный путь» – местная газетёнка, то «УГ» имеет всероссийскую значимость. Попадаешь в «КП» – остаёшься на месте по сути, а в «УГ» – могут и процитировать в других СМИ, как происходит с Яковлевой. А критика, иногда захудалая, расходится сильнее всякого пусть и талантливого позитива.

Нахожусь в редакции газеты «Омский ветеран». Вот кому скандалить незачем и не о чем – Николаю Анатольевичу Шокурову, редактору. Он – пожилой уже, во-первых, а во-вторых, формат издания другой, это вам не «СуперОмск», не «Город 55» и не «Бизнес-курс» тем более.

– Скандалить, Вить, не буду ни за какие деньги – вернётся бумерангом! – отвечает Николай Шокуров, кривясь, словно от зубной боли. – Это тебе и Борис Александрович скажет.

И, правда. Говорит, соглашаясь, что не стоит придумывать себе врагов. Борис Борсуковский – владелец крупного интернет-сайта «Благолетие». Шокуров и Борсуковский – оба православные люди. Часто меня печатают.

– Виктор, скандал – это единственное, чем живёт Яковлева, как автор, – присылает сообщение на электронную почту Дмитрий Карин, омский журналист. – Я бы не связывался. Пишешь о прекрасных людях, организующих мероприятия духовно-нравственной направленности, говоришь о православных священниках – и достаточно. Создаёшь прозу, типа повести о любви ниндзя «Красный лотос», романа о войне кланов Ямато «Последней рассвет» или «Белой и чёрной розы» – вдвойне отлично! Не марайся.

Звоню Владимиру Войтовичу – молодому журналисту с портала «СуперОмск», вот где скандалов хоть отбавляй, ребята-читатели.

– Мне некогда следить за кем-то или чем-то ещё, – отвечает парень быстро. – Есть Яковлева или нет – нейтрально.

Поверьте, дорогие читатели, автор я не мягкий и не пушистый, грешков достаточно, однако ходить в фаворитах у скандальных СМИ, которые читают определённое количество людей не хочется. Я – педагог, и мои материалы в основном – это положительный опыт коллег и учёных. Портить репутацию почём зря не следует ни в коем случае.

Вернусь к автору, который пересказывает слова Натальи Яковлевой на ресурсе «Бизнес-курса», его зовут Алексей Гошкодер. Толковый автор, только вот фамилия мне нравится… ну что за Гошкодёр? Может лучше бы его прозвать «Кошкодёром» или «живодёром», здесь хоть понятно было бы – кошек дерёт бедных, как сидоровых коз. Или кошкендером, а это вроде на киргизском языке что-то? Таким вот образом, по-моему, Наталья Яковлева делает свои заключения – не то доводы, не то письменные продукты воображения. Писатель Н. Яковлева, возможно, фантаст, как Александр Тихонов, Николай Горнов, как та же Евгения Лифантьева, Елена Щетинина или Наталья Бульба.

Собрать сплетни в школьном коллективе, а потом сделать материал уровня «БиБиСи: Баба Бабе Сказала» – легче простого. Как работает моё цепкое и журналистское внимание? Думаю, примерно как у Яковлевой, не хуже, однако я не использую сведения во вред – нет смысла. Раздолья для скандала хватает с лихвой, но стоит ли мне – учителю и православному человеку?..

Как чувствует себя дочь Натальи Яковлевой – Ангелина? Думаю, нормально. И это хорошо. Однако с какой теперь опаской станут к ней относиться учителя, будь она в школе или уйдя в колледж? Новость о том, что мама-журналистка катает километровые кляузы расходится со скоростью ветра. Я узнал об этом от педагогов, причём не из своей школы.

– Ого, Виктор Витальевич, скандал-то какой в той школе… О ребёнке не подумала эта Яковлева, наверное. Свои амбиции превыше всего. Теперь куда девочку? К социальному педагогу или к психологу?

В статье товарища А. Гошкодера размещён рисунок Ангелины. Обратите внимание на цвета, на манеру рисования и настроение. Рассмотрите девочку, у которой зашит рот. Картинка добротная, правда, но смотришь на неё, и плакать хочется. Вдруг ребёнок склонен к суициду? А мама-то не видит, не чувствует? Сколько закрадывается мрачных мыслей. Автор этого рисунка – словно чудак из страны глумливых чудес, душевно больной иллюстратор, имеет «Синдром звёздного шрама» – «Геостигму», болезнь, придуманную в японском мультфильме «Последняя фантазия 7: Дети пришествия» – по нашумевшей и популярной видеоигре «FF7» на консоли «PlayStation». Продолжать анализировать можно хоть сколько, выдумывая и доводя контуры, так сказать. Не хочется и самому попасть в корпус для нездоровых душевно или нарваться на беседу с работником соответствующей службы. Художник-иллюстратор и автор рисунка в статье А. Гошкодера (фамилию хочется взять в кавычки) увлекается просмотром анимэ жанра «Тентакли», лучше не ищите определение этого слова, пожалуйста.

Вместо моей личной игры воображения приведу комментарий психолога из АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования». Почему оттуда? Там проводятся мероприятия различного просветительского и образовательного толка, в том числе прошли VIII Международные Аксиологические чтения – вот бы где брать и разрабатывать материалы.

Человеку свойственно в той или иной мере желание стать более знаменитым, значимым для общества или определенного круга людей, – комментирует сотрудник академии. – Кто–то создаёт проекты, реализует идеи, а кто-то начинает играть на публику, по сути, реализуется за счёт других. К сожалению, у публичных людей, особенно если они «пиарятся» антисоциальными способами, как правило, страдают дети.

Прогноз возможных проблем, возникающих у детей, которых «воспитывают» такие родители:

– Проблемы в школе: эмоциональные, умственные, слабая успеваемость, взаимодействие в учебном процессе, девиантное поведение и т.д.

– Проблемы социализации: взаимодействие со сверстниками и обществом, поведение, искажение социальных ролей...

– Входят в группу риска по физическому, эмоциональному и сексуальному насилию.

– Злоупотребляют никотином и алкоголем, принимают наркотики.

– Психологические проблемы – тревожность, страхи, повышенная нервозность, депрессии…

– Проблемы со здоровьем.

Приведу несколько самых очевидных причин возникновения подобных проблем по вине родителей:

1. Недостаток времени или желания у родителей для общения с детьми. Проявление любви, сочувствия, заинтересованности в делах детей, совместное времяпрепровождение – этим зачастую пренебрегают родители, занятые реализацией своих амбициозных планов.

2. Поведенческий пример родителей. Дети либо копируют поведение родителей, либо отрицают его. В том и другом случае это отдаляет ребенка от взрослого.

3. Общественное мнение. Если социальный круг ребенка не приемлет такое поведение, то ребенок становиться изгоем или может начаться «травля» – булинг. Ребенок постарается найти свой круг «соратников», где его примут и одобрят поступки родителей. Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок вращался в антисоциальном обществе?

Что получается, ребёнок практически «обречен» на психологические проблемы! Испытывая дефицит воспитательного влияния и родительского общения, он восполнит пустоту, как сможет, например, уйдет от реальности в виртуальный мир или в разгульный образ жизни, где его понимают, принимают. А отсутствие поддержки, когда ребенок не справляется с психологической нагрузкой, грозит погружением в депрессию, и как следствие – приём спиртного и наркотиков, и даже самоубийство.

Когда у психологов спрашивают: – «Что страшнее всего для незрелой детской психики?». Они всегда отвечают: – «Незрелая взрослая!»

Берегите своих детей!

А по поводу «Учительской газеты» я сомневаюсь… учителями это СМИ пренебрегает?




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Нам — крышечка

В мире есть немало странных наград, номинаций и премий. Однако, российские эстеты пошли дальше всех, учредив орден в виде крышечки от салатницы. Десять таких крышечек в 2012 году в магазине похитила писательница и лидер движения «Аристократический выбор России» Маруся Климова. А первым кавалером Ордена Десяти Крышечек недавно стал поэт Нестор Пилявский.

04.04.2017 16:00, Нестор Пилявский

Правее правого
Гибель уродов

От Прометея до Харона

О разных типах работников, системе коммуникаций и идеальной команде

Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – идите вместе. Эта старая африканская пословица верна до сих пор. Проходят годы, на смену авторитарным иерархическим системам приходят сетевые холакратии, а с точки зрения формирования команды все остается по-прежнему. Один – быстро, вместе – надежно. Совместить эти свойства можно, если правильно подобрать людей, склонных играть те или иные роли.

30.03.2017 20:00, Дмитрий Волошин

Правила игры в стартапы
Учись!

Учись!

Почему нельзя ломать ребенка, делая из него свое подобие

Учись! Учись хорошо! Без образования ты никто. Дворником пойдешь. После школы в вуз. Лучше как мы, по проторенной дорожке. Шесть лет не срок, зато диплом. Потом к себе устрою. Посидишь, научишься в коллективе работать. Зарплата небольшая, зато надежно. И премия годовая, всем. Учись! Учись хорошо!

28.03.2017 16:00, Дмитрий Волошин

Возможность выбирать
Правила игры в стартапы

Записки вятского лоха. Март, 2017

Дикие пляски под «Modern Talking»

Журналисты-блогеры, критикующие состояние дел в экономике, приводят в пример огромную разницу зарплат в РФ и других странах. Повторяться не буду – разница действительно существенна, что ж тут обсуждать. Но я о другом. В СМИ муссируется-рисуется цифра от 30 до почти 40 тысяч рублей. Так вот я не могу понять – откуда это взялось?

17.03.2017 16:00, Игорь Фунт

Записки вятского лоха. Февраль, 2017
Записки вятского лоха. Декабрь, 2016

Правила игры в стартапы

Секреты американского бизнес-этикета

Примерно месяц назад ко мне обратился знакомый с просьбой проконсультировать его друга. Тот приехал из США, из Силиконовой (или, как он называет, Кремниевой долины), и пытался найти работу в России. Я встретился с ним, рассказал, что знаю. А взамен попросил рассказать мне о бизнес-этике в США. Ниже – этот рассказ. Я намеренно не провожу параллели с нашей страной. Выводы остаются за вами.

13.03.2017 16:00, Дмитрий Волошин

Избыточная тяга к новому
Работа тогда и сейчас

Астрологический прогноз

Основные события марта

В начале месяца Солнце в Рыбах, что усиливает интерес к противоположному полу – таков уж характер этого знака.

04.03.2017 17:00, Юлия Макарова, yogajournal.ru

Йога по гороскопу
Астрологический прогноз на февраль

Записки вятского лоха. Февраль, 2017

«От земли шёл тёплый запах устоявшегося лета…»

«Человеку нужно вырезать толстую и слепую кишку, кормить его простоквашею с болгарскими бациллами, – и он станет «оптимистом» и в жизни, и в поступках, – вполне справедливо и с неизменным юморком утверждал знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников. Предваряя извечный спор неистовых веганов с убеждёнными мясоедами».

27.02.2017 16:00, Игорь Фунт

Записки вятского лоха. Октябрь, 2016
Записки вятского лоха. Декабрь, 2016

«А нету, тетя, такого музея»

Как люди в соцсетях реагируют на переход Исаакия к РПЦ

12 января на сайте комитета по имущественным отношениям вышло распоряжение, вернувшее давно забытую гражданскую активность в жизнь общества – если не на уровне всей России, то на уровне Петербурга точно. В этом распоряжении говорилось о передаче Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Пока страсти по-прежнему накалены, разбираемся в том, как католики строили знаменитый Исаакий, почему он стал антирелигиозным музеем и какое будущее его ждет.

21.02.2017 16:00, Александра Маркина

Валаам: брошенные в лоно церкви
Дача патриарха

Наставления императрицы

Из инструкции по воспитанию внуков, написанной Екатериной II

Никаких перин — только закаливание. Едой не пичкать, за столом кормить ровно столько, сколько требует организм, а в качестве «перекуса» между приёмами пищи — давать только чёрный хлеб. Зато игр — сколько угодно, ведь «детские игры не суть игры, но прилежнейшее упражнение детей». Принципы воспитания Екатерины II были поистине революционны, а читать их интересно и в наши дни.

18.02.2017 19:00, izbrannoe.com

Воспитание сына отцом
Маленький аристократ

Избыточная тяга к новому

Когда стоит знакомое старое предпочесть неизвестному новому

Есть такие люди, знаете, одного проекта. Когда-то они сделали что-то хорошее и большое. И все, как отрезало: они пытаются, тыкаются, а все не идет. Нет, они не нищенствуют. Но они страдают, потому что когда-то были на пике, а сейчас никак не повторить, не превзойти свое собственное достижение. А у нас в жизни как? Не растешь, значит падаешь.

16.02.2017 16:00, Дмитрий Волошин

Не волнуйтесь, и все получится
За все хорошее





 

Самое читаемое


Новости
Задержаны 10 семей защитников парка Торфянка
Сегодня утром в своих квартирах были задержаны более 10 защитников парка Торфянка с семьями.
Технологии от школьников
В Москве стартовала открытая олимпиада 3D-технологий
Отказ пролить свет
Власти Нидерландов отказались рассекречивать документы по Boeing, потерпевшему крушение в июле прошлого года на Украине
Слабоумие вместо Паркинсона
Актеру Робину Уильямсу был поставлен ошибочный диагноз
Памятка до тюрьмы доведет
Генпрокуратура предложила возбудить уголовное дело против авторов "памятки туристам" для поездки в Крым

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 