Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 10 апреля 2017 года, 15.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/uchitelskaya_gazeta_ne_lyubit_uchitelej_41793"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41793_zlaya_uchitelnic.jpg" width=206 alt="«Учительская газета» не любит учителей?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктор Власов</b></span> <span style="font-size: large;">«Учительская газета» не любит учителей?</span></p><p>Сомневаюсь, что <a href=http://bk55.ru/news/article/34641/>недопонимание</a> между учителем школы и дочерью журналистки Натальи Яковлевой стоило выносить на столь грозное обозрение. Заметка не новая, но проблема крупная. Талант автора, если таковой имеется, необходимо реализовывать в мирных целях – это правило нравственности, а ребёнку – внимательней слушать учителя и не подводить. Любой скандал, даже в малых масштабах, может быть вынесен на соответствующую аудиторию и раздут до неузнаваемости (поведение Дианы Шурыгиной, например). Вопрос в том, что страдают невинные люди и надолго остаётся неприятный осадок. Работает социальный заказ или своего рода месть? <a href="http://www.chaskor.ru/article/uchitelskaya_gazeta_ne_lyubit_uchitelej_41793">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сомневаюсь, что недопонимание между учителем школы и дочерью журналистки Натальи Яковлевой стоило выносить на столь грозное обозрение. Заметка не новая, но проблема крупная. Талант автора, если таковой имеется, необходимо реализовывать в мирных целях – это правило нравственности, а ребёнку – внимательней слушать учителя и не подводить. Любой скандал, даже в малых масштабах, может быть вынесен на соответствующую аудиторию и раздут до неузнаваемости (поведение Дианы Шурыгиной, например). Вопрос в том, что страдают невинные люди и надолго остаётся неприятный осадок. Работает социальный заказ или своего рода месть?

Какое бы не было недопонимание между ребёнком и взрослым, но конфликт решить лучше спокойно, потому что «Храм знаний» – не место для скандала в любом случае, в конце концов, поспорить и потягаться амбициозные авторы могут на различных многоуровневых «версусах», как это делают креативные блоггеры и создатели «стендапов», также привлекая внимание, но своей оригинальностью, интеллектом и положительным настроем.

В чём конфликт и кто в нём участвует? Читая статьи Натальи Яковлевой, омской журналистки, хочется верить, что автор случайно попадает-натыкается на чей-то отрицательный пример и поэтому не может молчать… Когда журналист находится в поисках информации, он всегда собирает справки прежде чем начать писать, анализирует и приходит к тому или иному выводу. По словам Натальи Яковлевой, скажем, виноват учитель, затем и весь Департамент образования соответственно, то есть целая структура, отвечающая за те или иные события прямо или косвенно. Но, по моему мнению, педагога и автора, разгоревшийся конфликт между учителем и ученицей Ангелиной – обыкновенный и «дутый» повод, чтобы в который раз поднять хайп и прославиться, собрав просмотры. Обида возникает в результате одного события, а кляузы нарастают подобно снежному кому, что и случилось в школе. Именем дочери ваяет автор-мама статью, где расписывает поведение на отрезке времени не только учителя, но и окружающих людей, которых, по сути, трогать и не стоило. Начали говорить об учителе и ребёнке, продолжили работниками Департамента образования, закончили письмом президенту РФ, круто? Хотя разобраться можно было на месте, поговорив с одним учителем или с представителями администрации школы.

Постоянный драйв и процесс ведения дела – важная составляющая журналистского материала. Кто захочет читать и тем более заказывать чей-то положительный опыт, где нет места скандалам, интригам и разоблачениям? В последнее время и газета, называемая «Учительской», чаще публикует продукты острее, иначе упадёт количество подписчиков. Многие школы не выписывают её, предпочитая детские журналы. Я и сам убедился в этом, увидев на электронной почте просьбу – присылать работы покрепче, нежели похвалу тому или иному педагогическому работнику. А Наталья Яковлева является действующим корреспондентом этого крупного и зарекомендованного СМИ. Вывод: «Учительская газета», возможно, поощряет скандалы в школьной среде и сама их заказывает.

Судя по тому, как «стряпает» свои «нетленки» журналистка Яковлева, ей, во-первых, никого не жаль, а во-вторых – будто нечем заняться. Имея задатки талантливого автора, с крепким слогом и стилем, не лучше ли пускать энергию в русло важнее? Проходит в Омске множество мероприятий, связанных с патриотизмом и духовно-нравственным воспитанием – это Рождественские чтения, Этические и Аксиологические, где те же учителя и дети читают доклады и показывают красочные презентации. Демонстрируют проекты российской значимости. Именно там, где рассказывают о детях и новых методах воспитания, где волнуются выступающие, в первую очередь нужны журналисты с их живым воображением и творческой силой. Так никого ведь не загонишь, если нет происшествий и злословия!

Отправляю в редакцию омской газеты коммунистов «Красный путь» интервью с заслуженным учителем РФ, академиком, кстати, ректором академии.

Столько выслушиваю негатива – начинают с ректора, продолжают журналисткой Яковлевой и заканчивают директором департамента и министром омского образования, который вот-вот уходит в отставку, так скажем. Отвык я от гневных речей, связанных с образованием и культурой. Настраиваясь на позитив, стараюсь никого не обижать и выделять лишь доброе. Оказывается, не всем нравится.

– Это взяточники, Вить, – резко объясняет Татьяна Фёдоровна Журавок. Замечу, что Татьяна Фёдоровна относится ко мне очень хорошо и всегда рада новым материалам. – Они в одной связке все! Яковлева же написала про них. Не читал что ли, Вить? Давай-ка пиши для нас, ты ведь учитель!

Есть, конечно, позитивная страница в газете «Красный путь» – о спорте. Остальное – поношение правительства, критика образования, карикатуры на известных политических деятелей и т.д. В общем, адреналина хватает.

Звоню старой знакомой журналистке Евгении Ивановне Лифантьевой, печатающейся в газете «Красный путь», которая одно время нам помогала издавать литературно-публицистический журнал «Вольный лист», осведомляюсь насчёт Натальи Яковлевой, спрашиваю мнение.

– Наталья Яковлева на сегодняшний день – лучшая омская журналистка, у неё много премий, заслуг, – комментирует Женя. – Уважаемая журналистка!

– Ничего себе! – удивляюсь. – Её мало кто любит.

– А ты мало любишь, когда тебя критикуют?

Действительно, аж тащусь от критики!

Сижу за столом в центральной омской столовой – с известным омским журналистом Андреем Михайловичем Коломийцем.

– Критика – хлеб Яковлевой, – говорит Андрей, улыбаясь. – За что платят, то и делаем. К ней особенно не придёшься, потому что концерн защищает. У «Красного пути» не очень любимого мной издания – крыша депутат Кравец, например. У Яковлевой – «Учительская газета», а это ещё шире. Если «Красный путь» – местная газетёнка, то «УГ» имеет всероссийскую значимость. Попадаешь в «КП» – остаёшься на месте по сути, а в «УГ» – могут и процитировать в других СМИ, как происходит с Яковлевой. А критика, иногда захудалая, расходится сильнее всякого пусть и талантливого позитива.

Нахожусь в редакции газеты «Омский ветеран». Вот кому скандалить незачем и не о чем – Николаю Анатольевичу Шокурову, редактору. Он – пожилой уже, во-первых, а во-вторых, формат издания другой, это вам не «СуперОмск», не «Город 55» и не «Бизнес-курс» тем более.

– Скандалить, Вить, не буду ни за какие деньги – вернётся бумерангом! – отвечает Николай Шокуров, кривясь, словно от зубной боли. – Это тебе и Борис Александрович скажет.

И, правда. Говорит, соглашаясь, что не стоит придумывать себе врагов. Борис Борсуковский – владелец крупного интернет-сайта «Благолетие». Шокуров и Борсуковский – оба православные люди. Часто меня печатают.

– Виктор, скандал – это единственное, чем живёт Яковлева, как автор, – присылает сообщение на электронную почту Дмитрий Карин, омский журналист. – Я бы не связывался. Пишешь о прекрасных людях, организующих мероприятия духовно-нравственной направленности, говоришь о православных священниках – и достаточно. Создаёшь прозу, типа повести о любви ниндзя «Красный лотос», романа о войне кланов Ямато «Последней рассвет» или «Белой и чёрной розы» – вдвойне отлично! Не марайся.

Звоню Владимиру Войтовичу – молодому журналисту с портала «СуперОмск», вот где скандалов хоть отбавляй, ребята-читатели.

– Мне некогда следить за кем-то или чем-то ещё, – отвечает парень быстро. – Есть Яковлева или нет – нейтрально.

Поверьте, дорогие читатели, автор я не мягкий и не пушистый, грешков достаточно, однако ходить в фаворитах у скандальных СМИ, которые читают определённое количество людей не хочется. Я – педагог, и мои материалы в основном – это положительный опыт коллег и учёных. Портить репутацию почём зря не следует ни в коем случае.

Вернусь к автору, который пересказывает слова Натальи Яковлевой на ресурсе «Бизнес-курса», его зовут Алексей Гошкодер. Толковый автор, только вот фамилия мне нравится… ну что за Гошкодёр? Может лучше бы его прозвать «Кошкодёром» или «живодёром», здесь хоть понятно было бы – кошек дерёт бедных, как сидоровых коз. Или кошкендером, а это вроде на киргизском языке что-то? Таким вот образом, по-моему, Наталья Яковлева делает свои заключения – не то доводы, не то письменные продукты воображения. Писатель Н. Яковлева, возможно, фантаст, как Александр Тихонов, Николай Горнов, как та же Евгения Лифантьева, Елена Щетинина или Наталья Бульба.

Собрать сплетни в школьном коллективе, а потом сделать материал уровня «БиБиСи: Баба Бабе Сказала» – легче простого. Как работает моё цепкое и журналистское внимание? Думаю, примерно как у Яковлевой, не хуже, однако я не использую сведения во вред – нет смысла. Раздолья для скандала хватает с лихвой, но стоит ли мне – учителю и православному человеку?..

Как чувствует себя дочь Натальи Яковлевой – Ангелина? Думаю, нормально. И это хорошо. Однако с какой теперь опаской станут к ней относиться учителя, будь она в школе или уйдя в колледж? Новость о том, что мама-журналистка катает километровые кляузы расходится со скоростью ветра. Я узнал об этом от педагогов, причём не из своей школы.

– Ого, Виктор Витальевич, скандал-то какой в той школе… О ребёнке не подумала эта Яковлева, наверное. Свои амбиции превыше всего. Теперь куда девочку? К социальному педагогу или к психологу?

В статье товарища А. Гошкодера размещён рисунок Ангелины. Обратите внимание на цвета, на манеру рисования и настроение. Рассмотрите девочку, у которой зашит рот. Картинка добротная, правда, но смотришь на неё, и плакать хочется. Вдруг ребёнок склонен к суициду? А мама-то не видит, не чувствует? Сколько закрадывается мрачных мыслей. Автор этого рисунка – словно чудак из страны глумливых чудес, душевно больной иллюстратор, имеет «Синдром звёздного шрама» – «Геостигму», болезнь, придуманную в японском мультфильме «Последняя фантазия 7: Дети пришествия» – по нашумевшей и популярной видеоигре «FF7» на консоли «PlayStation». Продолжать анализировать можно хоть сколько, выдумывая и доводя контуры, так сказать. Не хочется и самому попасть в корпус для нездоровых душевно или нарваться на беседу с работником соответствующей службы. Художник-иллюстратор и автор рисунка в статье А. Гошкодера (фамилию хочется взять в кавычки) увлекается просмотром анимэ жанра «Тентакли», лучше не ищите определение этого слова, пожалуйста.

Вместо моей личной игры воображения приведу комментарий психолога из АН ПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования». Почему оттуда? Там проводятся мероприятия различного просветительского и образовательного толка, в том числе прошли VIII Международные Аксиологические чтения – вот бы где брать и разрабатывать материалы.

Человеку свойственно в той или иной мере желание стать более знаменитым, значимым для общества или определенного круга людей, – комментирует сотрудник академии. – Кто–то создаёт проекты, реализует идеи, а кто-то начинает играть на публику, по сути, реализуется за счёт других. К сожалению, у публичных людей, особенно если они «пиарятся» антисоциальными способами, как правило, страдают дети.

Прогноз возможных проблем, возникающих у детей, которых «воспитывают» такие родители:

– Проблемы в школе: эмоциональные, умственные, слабая успеваемость, взаимодействие в учебном процессе, девиантное поведение и т.д.

– Проблемы социализации: взаимодействие со сверстниками и обществом, поведение, искажение социальных ролей...

– Входят в группу риска по физическому, эмоциональному и сексуальному насилию.

– Злоупотребляют никотином и алкоголем, принимают наркотики.

– Психологические проблемы – тревожность, страхи, повышенная нервозность, депрессии…

– Проблемы со здоровьем.

Приведу несколько самых очевидных причин возникновения подобных проблем по вине родителей:

1. Недостаток времени или желания у родителей для общения с детьми. Проявление любви, сочувствия, заинтересованности в делах детей, совместное времяпрепровождение – этим зачастую пренебрегают родители, занятые реализацией своих амбициозных планов.

2. Поведенческий пример родителей. Дети либо копируют поведение родителей, либо отрицают его. В том и другом случае это отдаляет ребенка от взрослого.

3. Общественное мнение. Если социальный круг ребенка не приемлет такое поведение, то ребенок становиться изгоем или может начаться «травля» – булинг. Ребенок постарается найти свой круг «соратников», где его примут и одобрят поступки родителей. Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок вращался в антисоциальном обществе?

Что получается, ребёнок практически «обречен» на психологические проблемы! Испытывая дефицит воспитательного влияния и родительского общения, он восполнит пустоту, как сможет, например, уйдет от реальности в виртуальный мир или в разгульный образ жизни, где его понимают, принимают. А отсутствие поддержки, когда ребенок не справляется с психологической нагрузкой, грозит погружением в депрессию, и как следствие – приём спиртного и наркотиков, и даже самоубийство.

Когда у психологов спрашивают: – «Что страшнее всего для незрелой детской психики?». Они всегда отвечают: – «Незрелая взрослая!»

Берегите своих детей!

А по поводу «Учительской газеты» я сомневаюсь… учителями это СМИ пренебрегает?





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