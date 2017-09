Учить – и выучить

Като Ломб, несмотря на образование химика, была одним из первых синхронных переводчиков в мире и могла бегло переводить на 8 языков, а в целом – понимала и работала с 16. И это при том, что в её время не было ни аудиодисков с голосами носителей, ни скайпа, ни языковых школ.

Удивительно то, что большинство языков, которыми владела Ломб, она освоила самостоятельно, работая исключительно с учебниками и художественной литературой на изучаемом языке. В основе её подхода – принцип «полного погружения в язык»: освоение грамматики параллельно с чтением оригинальных текстов и заучиванием устойчивых словосочетаний, наиболее часто употребляемых в устной речи.

Като Ломб сформулировала десять весьма незатейливых, но эффективных правил для изучения языка и изложила их в своей книге «Как я изучаю языки». Это будет интересно прочитать каждому, кто осваивает любой иностранный язык:

1. Заниматься языком необходимо каждый день. При нехватке времени выделяйте хотя бы 10-15 минут для чтения или повторения новых фраз. Особенно эффективно заниматься по утрам.

2. Если желание изучать язык ослабевает слишком быстро, придумайте свой собственный алгоритм занятий. Например, немного занятий, потом – немного музыки, небольшой перерыв на прогулку. Но не забрасывайте учебу.

3. Контекст — наше все. Никогда не изучайте отдельные слова, используйте контекст по максимуму. Например, если вы запомнили выражение «strong wind», то одно из слов автоматически вызовет в памяти второе.

4. Особенно полезно выписывать уже готовые отдельные фразы и стараться использовать их как можно чаще в речи.

5. Мысленно переводите в уме всё, что попадается на глаза — рекламы, отрывки песен, диалогов, названия газетных статей. Разминка для мозга и всегда полезно для тренировки памяти.

6. Полезно заучивать небольшие тексты и диалоги. Но заучивать надо только то, что стопроцентно правильно или предварительно исправлено преподавателем.

7. Уже готовые к употреблению фразы и идиомы записывайте и сохраняйте в памяти в первом лице. Например: «I am only pulling your leg» (Я просто тебя дразню).

8. Любой иностранный язык нельзя изучать изолированно. Штурмовать крепость нужно со всех сторон: смотрите фильмы, читайте литературу и газеты в оригинале, общайтесь с носителями языка в интернете. (Например, Като Ломб начала изучать русский с «Мертвых душ» Гоголя и внушительного словаря).

9. Не бойтесь ошибок, бойтесь неисправленных ошибок. Никогда и ничего не оставляйте непроверенным. Лучше уточните дважды.

10. Будьте уверены, что несмотря ни на что, вы выучите язык! Непременно наступит момент, когда количество перерастет в качество, и языковой барьер будет сломлен.

И напоследок, когда 86-летняя Като Ломб встретила своего 54-летнего друга, она произнесла решающую для его жизни фразу: «Стив, ты так молод! Столько лет впереди, столько языков еще выучить!»

Источник: fit4brain.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: