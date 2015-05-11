Учись! Учись хорошо! Без образования ты никто. Дворником пойдешь. После школы в вуз. Лучше как мы, по проторенной дорожке. Шесть лет не срок, зато диплом. Потом к себе устрою. Посидишь, научишься в коллективе работать. Зарплата небольшая, зато надежно. И премия годовая, всем. Учись! Учись хорошо!
Эти и другие слова регулярно слышали (я подозреваю, и слышат) дети в возрасте 12+. Некоторые из них, поумнее, вздыхают и молча ищут свои интересы. Кто-то бунтует, кто-то кивает. С тихим стоном умирают новые Ломоносовы и Кюри, Рахманиновы и Меркюри. Появляются менеджеры по продажам и, иногда, Бафало Биллы. Кому оно надо, зачем?
Я провел небольшое исследование. Люблю поисследовать на досуге. Поговорил с родителями-доминантами. Ну знаете, которые уже все решили, где ребенок будет учиться и как будет жить. В моем кругу общения нашлось пятеро. Не претендую на репрезентативность, докладываю вам результаты.
Бросилось в глаза, что все они из неполных семей. Совпадение? Возможно. Все главной ценностью считают предсказуемость жизни, главной добродетелью - надежность, стабильность. Три наиболее важных качества человека совпали в пяти случаях: трудолюбие, честность, скромность.
Из разговоров (на бегу, честно сказать) следует, что их родительская позиция - максимально "вооружить" ребенка в борьбе с агрессивным миром. Второй уровень смысла, скрываемый, - это защитить самого себя путем "прокачивания" ребенка. Модель инвестора, smart money.
И уже совсем в глубине, в сумраке, кроется желание исправить свою жизнь. Пусть и через жизнь ребенка, но пусть хотя бы он никогда не будет один. Правда, для этого он должен быть интересен кому-то. Умным должен быть, с надежной работой, зарплатой. Конформный, честный, заботливый. А какой он на самом деле? Ну это не очень важно. Напильником его, ага.
Морали не будет. Исследование у меня кустарное, да и обобщения в человеческом общежитии вещь сомнительная. Вот только когда читаю какие-нибудь восклицательные комментарии или агрессивные советы, то жалко становится. Где-то, друг, тебя недолюбили. Забыли про тебя, делая счастливую копию родителя. Держись.
Источник: facebook.com
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