Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 30 июня 2017 года, 20:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ubijstvennaya_krasota_42137"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42137_fff3c23f08bf1cb79790c0d16a0a6f92.jpg" width=206 alt="Убийственная красота" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Астафьева</b></span> <span style="font-size: large;">Убийственная красота</span></p><p>Красота в Китае прошлых столетий по-настоящему требовала жертв: женщины ухаживали за кожей с помощью масок из белка и киновари, белили лицо и сурьмили брови. Но главным признаком привлекательной внешности считалась крошечная ножка, не больше 7 сантиметров в длину. Ступни девочек туго бинтовали, начиная с четырехлетнего возраста – от этого часто возникали инфекции, переломы, иногда даже отваливались пальцы. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ubijstvennaya_krasota_42137">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Красота в Китае прошлых столетий по-настоящему требовала жертв: женщины ухаживали за кожей с помощью масок из белка и киновари, белили лицо и сурьмили брови. Но главным признаком привлекательной внешности считалась крошечная ножка, не больше 7 сантиметров в длину. Ступни девочек туго бинтовали, начиная с четырехлетнего возраста – от этого часто возникали инфекции, переломы, иногда даже отваливались пальцы.

Встречают по ножкам

Женщин в Китае встречали вовсе не по одежке, а по ножкам. Ступни считались самой привлекательной частью тела прекрасного пола, и чем меньше они были, тем лучше. Именно с этим связана древняя китайская традиции бинтования женских ног. Когда именно появился такой обычай — сказать трудно. По одной из версий, в X веке одна из любимых наложниц императора Шан страдала от косолапости.





Чтобы скрыть ее недостаток, император приказал всем женщинам бинтовать ноги, и походка наложницы перестала отличаться от других. Если верить легенде, то необычная традиция появилась благодаря наложнице императора Сяо Баоцзюань. Обладательница крошечных ножек, она танцевала на золотом помосте, украшенном изображениями цветов лотоса. Император был в восторге: «От каждого прикосновения ее ножки расцветают лотосы!» После того маленькие женские ступни стали сравнивать с изящным цветком. Самой большой популярностью бинтование ног пользовалось во времена династии Сун.

Ноги как залог богатства

Появление подобной традиции наглядно демонстрирует положение женщин той эпохи. Женщина с перебинтованными ногами едва могла передвигаться, нередко ее носили на руках слуги. О какой-либо работе или участии в жизни общества не могло быть и речи.

Жены полностью зависели от своих мужей, а значит, те должны были достаточно зарабатывать, чтобы позволить жене жить в праздности. Тем не менее, маленькая ножка считалась признаком неземной красоты, а потому у девушек с искалеченными ступнями было больше шансов найти хорошую партию. В аристократических кругах ступни бинтовали всем девочкам без исключения, крестьяне же иногда шли на это, чтобы обеспечить дочерей достойными женихами. Чаще всего пытке подвергалась старшая дочь, а младшие сохраняли ноги нетронутыми — для работы в поле или по дому женщина должна была оставаться здоровой.

Пытка ради красоты

Бинтовать ступни девочкам начинали с возраста четырех лет, когда будущей жене и матери уже можно было объяснить ее предназначение, но кости еще сохраняли мягкость. Первое бинтование обычно проводили зимой, поскольку от холода ноги теряли чувствительность, к тому же снижался риск заражений. Сперва ступни омывали особыми отварами, чтобы обеспечить мягкость и эластичность костей. Затем коротко подстригали ногти или вообще их удаляли, поскольку вросший ноготь мог вызвать воспаление.





Затем пальцы девочки максимально прижимали к ступне, пока они не ломались. В таком положении ногу туго перебинтовывали. Занимались этим специально приглашенные опытные женщины — считалось, что мать будет жалеть ребенка и специально забинтует ногу не слишком туго.

Процедура бинтования не способствовала улучшению здоровья женщины. Из-за тугих повязок ухудшалось кровообращение, а из-за вросших ногтей и переломанных костей нередко возникали инфекции. Ноги женщин гноились и кровоточили. Пальцы часто настолько теряли чувствительность, что просто отпадали. Как ни странно, это считалось хорошим признаком — так ножку можно было сделать еще меньше. А если стопы девочки были слишком широкими, то ей втыкали в них осколки стекла, чтобы вызвать появление инфекции и некроз тканей. Иногда от заражений даже умирали.

Насильственная красота

Подобные экзекуции продолжались на протяжении всей жизни женщины. От боли многие из них едва могли ходить, а потому становились еще более беспомощными. При ходьбе женщины старались опираться на пятки, к тому же с такой маленькой ножкой они не могли широко шагать — в итоге окружающие видели семенящую походку, которая казалась мужчинам манящей.





Эталоном считалась стопа размером не больше 7 сантиметров, ее называли «золотым лотосом». Ножку длиной до 10 сантиметров окрестили «серебряным лотосом», а если она была еще длиннее, то ее именовали «железным лотосом». Поскольку ноги являлись главным объектом восторгов мужчин, их старались всячески украшать. Женщины обувались в изящные туфельки, которые им не разрешалось снимать — вид обнаженной ступни вовсе не казался мужчинам привлекательным. Даже на эротических картинках того времени дамы всегда изображались обутыми.

После Синьхайской революции 1911 правительство несколько раз пыталось официально запретить бинтование ног, но пользы от этого было мало. В 1949, с приходом к власти коммунистов, пытка ради красоты была окончательно запрещена. В 1999 в Китае сшили последнюю пару туфелек для ножек-лотосов, а оставшуюся на складе обувь подарили этнографическому музею.

Источник: diletant.media





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