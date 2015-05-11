Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 25 июня 2017 года, 02.25</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ubej_v_sebe_sovok_42102"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42102_6-8.jpg" width=206 alt="«Убей в себе совок»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.anews.com/ru/>anews.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Убей в себе совок»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">6 привычек жителя СССР, от которых пора избавиться</font></em></span></p><p>Одни вспоминают Советский Союз с ностальгией и теплотой. Другие — со злостью и ужасом. В любом случае, почти в каждом из нас живет та или иная странность, сформированная именно благодаря специфическому советскому укладу жизни. Есть среди них и полезные привычки, но от многих лучше избавиться как можно скорее. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ubej_v_sebe_sovok_42102">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Одни вспоминают Советский Союз с ностальгией и теплотой. Другие — со злостью и ужасом. В любом случае, почти в каждом из нас живет та или иная странность, сформированная именно благодаря специфическому советскому укладу жизни. Есть среди них и полезные привычки, но от многих лучше избавиться как можно скорее.

Давайте попробуем разобраться, какие «советские» качества выглядят в современном мире неуместно и дико.

1. Все лучшее — на потом

Нужно пить из треснутой чашки, пока новая стоит в серванте, дожидаясь лучших времен.

Новая одежда и обувь должны «отлежаться» прежде, чем их начнут носить, да и старые еще не до конца порвались.

Вообще все чистое, новое и яркое — это не на каждый день, а для для лучшей жизни, которая так никогда и не наступает.

В будних днях таких людей не может быть места нарядной одежде, красивой посуде, а иногда и вкусной еде без повода. Все лучшее — на потом, для гостей и на праздник, ведь в жизни места для праздника быть не может. Зато «наши дети будут жить при коммунизме».

2. «Что не прибито, то мое»

Сергей Довлатов написал как-то:

«Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома.

Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился».

Привычка присваивать любые неохраняемые вещи, вне зависимости от того, пригодятся они в будущем или нет, является одной из типичнейших для носителя «совковой» психологии.

Признайтесь, как часто в вашей семье звучала фраза: «А это не покупайте — папа с завода принесет»?

Сколько людей калякало первые в своей в жизни рисунки на перфорированной бумаге, заботливо вынесенной дедушкой из НИИ?

Но если в эпоху дефицита «несуны» со своими привычками выглядели умилительно, а то и вовсе гордо — как кормильцы и добытчики, то сегодня, втихую выволакивая имущество работодателя, вы прослывете жлобом и скупердяем.

3. Ничего не выбрасывать

Еще одна привычка роднит «совка» с гоголевским Плюшкиным — никогда ничего не выбрасывать. Вещей жалко, они годами копятся, создавая бесценный культурный слой и превращая квартиру в пещеру Аладдина, если бы тот жил на свалке.

«А вдруг мы что-то выбросим, а завтра оно пригодится?» — эта мысль не дает покоя людям, пережившим не один экономический кризис.

И правда, одинокой лыжей можно разжечь костер, а через кусок засвеченной фотопленки полюбоваться на солнечное затмение.

В некоторых случаях речь идет о настоящем психическом расстройстве, но чаще — это привычка, все так же выработанная в годы дефицита, которая сегодня выглядит жалко.

4. Привычка все доедать

Все мы помним с детства, что играть с едой — плохо, с хлебом так вообще грешно, а о том, чтобы выбрасывать продукты не может быть и речи.

Если щи опасно близки к прокисанию, их скормят папе и дедушке как самым крепким и неприхотливым членам семьи. Главное — ни в коем случае не выливать.

Выходит, что лучше подвергнуться риску отравления испорченной едой, чем выбросить ее.

5. «А что люди скажут?»

Вредная привычка принимать решения, оглядываясь на других и бояться их осуждения, увы, часто прививается нам с детства.

«Как ты себя ведешь? Что люди скажут? Видишь, как та тетя на тебя смотрит?» — внушают нам родители.

Казалось бы, ничего особенного, но потом мы неосознанно всю жизнь оглядываемся на абстрактных дядь и теть и боимся, что они подумают о нас плохо.

Жить без оглядки на социум, пожалуй, не получится, но если вы отказываетесь от желаемого лишь из-за страха осуждения и непонимания окружающих, вам срочно пора пересмотреть приоритеты.

6. Неумение принимать комплименты

Касается это в основном женщин.

Замечали когда-нибудь, что в ответ на комплименты о внешнем виде, хороших духах и т.д., большинство женщин почему-то начинает оправдываться и даже прибедняться?

— Вы прекрасно выглядите, Мариночка

— Бросьте! Я не выспалась, да и свитер на мне старый.

Узнаете себя, коллег, подруг?

Лучше учиться достойно и с благодарностью принимать комплименты, а не отмахиваться от них, краснея и стыдясь.

Источник: trollno.com





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