«Убей в себе совок»

Одни вспоминают Советский Союз с ностальгией и теплотой. Другие — со злостью и ужасом. В любом случае, почти в каждом из нас живет та или иная странность, сформированная именно благодаря специфическому советскому укладу жизни. Есть среди них и полезные привычки, но от многих лучше избавиться как можно скорее.
Давайте попробуем разобраться, какие «советские» качества выглядят в современном мире неуместно и дико.
1. Все лучшее — на потом
Нужно пить из треснутой чашки, пока новая стоит в серванте, дожидаясь лучших времен.
Новая одежда и обувь должны «отлежаться» прежде, чем их начнут носить, да и старые еще не до конца порвались.
Вообще все чистое, новое и яркое — это не на каждый день, а для для лучшей жизни, которая так никогда и не наступает.
В будних днях таких людей не может быть места нарядной одежде, красивой посуде, а иногда и вкусной еде без повода. Все лучшее — на потом, для гостей и на праздник, ведь в жизни места для праздника быть не может. Зато «наши дети будут жить при коммунизме».
2. «Что не прибито, то мое»
Сергей Довлатов написал как-то:
«Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома.
Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился».
Привычка присваивать любые неохраняемые вещи, вне зависимости от того, пригодятся они в будущем или нет, является одной из типичнейших для носителя «совковой» психологии.
Признайтесь, как часто в вашей семье звучала фраза: «А это не покупайте — папа с завода принесет»?
Сколько людей калякало первые в своей в жизни рисунки на перфорированной бумаге, заботливо вынесенной дедушкой из НИИ?
Но если в эпоху дефицита «несуны» со своими привычками выглядели умилительно, а то и вовсе гордо — как кормильцы и добытчики, то сегодня, втихую выволакивая имущество работодателя, вы прослывете жлобом и скупердяем.
3. Ничего не выбрасывать
Еще одна привычка роднит «совка» с гоголевским Плюшкиным — никогда ничего не выбрасывать. Вещей жалко, они годами копятся, создавая бесценный культурный слой и превращая квартиру в пещеру Аладдина, если бы тот жил на свалке.
«А вдруг мы что-то выбросим, а завтра оно пригодится?» — эта мысль не дает покоя людям, пережившим не один экономический кризис.
И правда, одинокой лыжей можно разжечь костер, а через кусок засвеченной фотопленки полюбоваться на солнечное затмение.
В некоторых случаях речь идет о настоящем психическом расстройстве, но чаще — это привычка, все так же выработанная в годы дефицита, которая сегодня выглядит жалко.
4. Привычка все доедать
Все мы помним с детства, что играть с едой — плохо, с хлебом так вообще грешно, а о том, чтобы выбрасывать продукты не может быть и речи.
Если щи опасно близки к прокисанию, их скормят папе и дедушке как самым крепким и неприхотливым членам семьи. Главное — ни в коем случае не выливать.
Выходит, что лучше подвергнуться риску отравления испорченной едой, чем выбросить ее.
5. «А что люди скажут?»
Вредная привычка принимать решения, оглядываясь на других и бояться их осуждения, увы, часто прививается нам с детства.
«Как ты себя ведешь? Что люди скажут? Видишь, как та тетя на тебя смотрит?» — внушают нам родители.
Казалось бы, ничего особенного, но потом мы неосознанно всю жизнь оглядываемся на абстрактных дядь и теть и боимся, что они подумают о нас плохо.
Жить без оглядки на социум, пожалуй, не получится, но если вы отказываетесь от желаемого лишь из-за страха осуждения и непонимания окружающих, вам срочно пора пересмотреть приоритеты.
6. Неумение принимать комплименты
Касается это в основном женщин.
Замечали когда-нибудь, что в ответ на комплименты о внешнем виде, хороших духах и т.д., большинство женщин почему-то начинает оправдываться и даже прибедняться?
— Вы прекрасно выглядите, Мариночка
— Бросьте! Я не выспалась, да и свитер на мне старый.
Узнаете себя, коллег, подруг?
Лучше учиться достойно и с благодарностью принимать комплименты, а не отмахиваться от них, краснея и стыдясь.
Источник: trollno.com
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