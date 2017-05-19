Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 23 мая 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ubeditelno_prosim_vas_ostanovit_razrushenie_proishodyashchee_v_rossii_41964"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41964_zal_muzeya_reriha_v_moskve_201.jpg" width=206 alt="«Убедительно просим Вас остановить разрушение, происходящее в России...»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">«Убедительно просим Вас остановить разрушение, происходящее в России...»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Открытое письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину</font></em></span></p><p>Публикуем открытое письмо президенту России Владимиру Путину от отделений и членов Исполнительного комитета Международной Лиги защиты культуры по поводу уничтожения Музея имени Н. К. Рериха. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ubeditelno_prosim_vas_ostanovit_razrushenie_proishodyashchee_v_rossii_41964">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Публикуем открытое письмо президенту России Владимиру Путину от отделений и членов Исполнительного комитета Международной Лиги защиты культуры по поводу уничтожения Музея имени Н. К. Рериха.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

от отделений и членов Исполнительного комитета

Международной Лиги защиты культуры

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам нас обязывает большое беспокойство за судьбу Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н. К. Рериха (МЦР, Центр-Музей), находящегося в Москве (Малый Знаменский пер. 3/5). Как человек, заботящийся о миллионах россиян и многих бедствующих людей за пределами России, Вы поймете, почему российская и международная общественность не может бездействовать, когда Музей имени Н.К. Рериха на наших глазах активно уничтожается. Мы те, кто осознает, что уникальность Центра-Музея состоит в том, что это единственная общественная организация в России, которая создана выдающимся деятелем культуры, известным художником С.Н. Рерихом (1904¬–1993) и другого такого Центра, где воплотились воля и концепция Святослава Николаевича, уже не будет никогда! В этом контексте новый государственный музей Рерихов - филиал Государственного музея Востока (ГМВ), который пытаются формировать сегодня на руинах общественного Музея имени Н.К. Рериха, останется в памяти народа, не более чем проект-новодел ГМВ, поддержанный Министерством культуры. История России знает, что такое «до основания разрушим, а затем…».

Мы хорошо помним, как младший сын семьи Рерихов – Святослав Николаевич, обращался к советскому, а потом российскому Правительству с просьбой создать общественный Музей в Москве. Будучи свидетелем коренных преобразований на Родине, С.Н. Рерих провидчески знал, что Россия нуждается в великих культурных идеях, воплощенных в художественном, философском и научном наследии его семьи. Передавая наследие, С.Н. Рерих получил гарантии Правительства и лично М.С. Горбачева в том, что в столице будет создан общественный Музей имени Н.К. Рериха как структура международной общественной организации.

Своим доверенным лицом С.Н. Рерих выбрал известного индолога Л.В. Шапошникову (1926-2015) и передал ей все полномочия. Став директором Музея в начале 1990-х гг., Людмила Васильевна предприняла поистине титанические усилия по формированию коллектива МЦР, восстановлению усадьбы Лопухиных – архитектурного памятника XVII-XIX вв., и созданию той прекрасной музейной экспозиции, которая еще недавно восхищала тысячи посетителей со всего мира. Сегодня полная стоимость реставрации зданий усадьбы Лопухиных оценивается в несколько млрд. руб. Все восстановительные работы были выполнены за счет меценатов и пожертвований тысяч граждан. В реализации этих сверхтрудных задач Л.В. Шапошниковой помогал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, специальный представитель в ООН Ю.М. Воронцов, многие годы работавший на посту президента МЦР.

На протяжении почти 27 лет МЦР широко популяризирует наследие семьи Рерихов, реализуя культурные проекты национального и международного масштаба. Об успешной работе Центра-Музея свидетельствуют многочисленные факты. МЦР достойно представляет Россию в ЮНЕСКО, ИКОМ, EVROPA NOSTRA и других известных международных организациях. Центром-Музеем проведено более 500 выставок картин Рерихов, издано более 250 наименований книг тиражом 500 тыс. экземпляров. С 2002 г. МЦР издает общественно-научный и художественный журнал «Культура и время», с 1993 г. ежегодно проводит общественно-научные конференции по наследию Рерихов. В 2012–2017 гг. по инициативе МЦР более чем в 150 российских городах и 17 странах мира прошел международный выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность», актуализирующий миротворческие идеи Н.К. Рериха.

Таким образом, МЦР последовательно выполняет обязательства, которые С.Н. Рерих, как даритель наследия, возложил на него.

Как ни парадоксально, на протяжении всей истории МЦР его развитие тормозило и, более того, ставило под угрозу Министерство культуры РФ, призванное по статусу своему содействовать развитию гражданских инициатив в области культуры. Исключение составили периоды, когда министерство возглавляли А.С. Соколов и А.А. Авдеев.

Положение МЦР и его общественного Музея резко осложнилось с вступлением в должность министра культуры В.Р. Мединского, а также его заместителя В.В. Аристархова. Начиная с 2013 г. руководство Министерства культуры стало осуществлять явно спланированную систему мер, направленную на ликвидацию общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР. Мы не можем не сообщить, Владимир Владимирович, что в своем обращении к Вам (от 11.11.2013 г.) министр культуры представил недостоверную информацию относительно МЦР и коллекции 288 картин, принадлежавшей С.Н. Рериху, а ныне, находящуюся в ГМВ. Дело в том, что данную коллекцию С.Н. Рерих передал МЦР, что зафиксировано в юридических документах, а потому законное стремление Центра-Музея получить ее, не являлось своеволием, как Вам это представил министр.

В 2014 г. Минкультуры добилось отмены решения Хамовнического суда, который тремя годами ранее в 2011 г. признал факт получения МЦР наследственного имущества на основании завещания С.Н. Рериха.

В 2015 г. В.Р. Мединский обратился к мэру Москвы С.С. Собянину с просьбой о передаче усадьбы Лопухиных в собственность Российской Федерации. Правительство Москвы удовлетворило просьбу и буквально через несколько дней Росимущество в г. Москве своим распоряжением № 1287 от 11.11.2015 г. закрепило усадьбу на праве оперативного управления за ГМВ. Так, получив прямой доступ к территории и строениям усадьбы, министерство немедленно начало внедрять в это пространство ГМВ, игнорируя права МЦР как арендатора и провоцируя конфликт между государственным и общественным музеями.

И уже 16 февраля 2016 года коллегия Министерства культуры одобрила проект ГМВ по созданию в усадьбе Лопухиных государственного музея Рерихов на площадях законно занимаемых МЦР. С этого времени руководство Минкультуры и ГМВ целенаправленно осуществляют меры по ликвидации МЦР и захвату его имущества. По требованиям руководства Минкультуры в 2015 году МЦР был подвергнут пяти внеплановым проверкам, а в 2016 году их было уже 17. Проверки велись различными государственными органами по самым абсурдным обвинениям вплоть до экстремизма. Они не обнаружили нарушений ни в хранении наследия, ни в организации работы МЦР и его Музея. Напротив, были зафиксированы высокий уровень музейной работы и отличная сохранность экспонатов. В связи с действиями Министерства культуры в 2015 году против МЦР было инициировано два судебных процесса, а в 2016 году Центр-Музей был вынужден участвовать уже в 13 (!) судебных процессах.

С целью разрушения репутации МЦР Минкультуры развернуло информационную кампанию в СМИ. Центральные каналы российского телевидения не раз с подачи руководства министерства давали сведения не соответствующие действительности и порочащие МЦР.

Нельзя не отметить отсутствие со стороны руководства Министерства культуры и ГМВ стремления к конструктивному диалогу с МЦР и общественностью. Все предложения руководства МЦР о совместной деятельности были проигнорированы министерством. На наш взгляд, подмена диалога командно-административным подходом к решению проблем, что свойственно руководству Министерства культуры, губит идею равноправного, взаимовыгодного сотрудничества общественных организаций и государства, на которой строится фундамент гражданского общества.

Противостояние руководства Минкультуры и МЦР с его поистине народным Музеем, а, значит, со всеми, кто его создавал, достигло апогея 7-8 марта 2017 г., когда представители руководства Минкультуры и ГМВ приняли активное участие в силовом вторжении в Центр-Музей и изъятии части его имущества. В ходе данной «спецоперации» сотрудники МЦР подверглись обыскам, допросам и изоляции в течение суток. Действия представителей Министерства культуры и ГМВ 7-8 марта рассматриваются нами как произвол, дискредитирующий в общественном мнении государственную власть, которую они олицетворяют, а использование силы в отношении культурной институции – Музея, наносит урон имиджу России. Мы оцениваем происшедшее как факт вопиющий, нарушающий положения, заложенные в главном законе страны – Конституции РФ.

Для реализации лоббируемого проекта по созданию государственного Музея Рерихов за счет уничтожения общественного, ГМВ при поддержке Росимущества и Минкультуры инициировал судебный процесс о расторжении с МЦР договоров безвозмездной аренды усадьбы Лопухиных и его выселении. 20 марта 2017 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ГМВ. Это стало очередным грубейшим нарушением прав МЦР и воли С.Н. Рериха, который лично выбрал данную усадьбу из ряда предложенных помещений для размещения общественного Музея имени своего отца. Данная мера создала невыносимые условия для продолжения работы МЦР и его Музея.

28-29 апреля представители ГМВ и находившиеся в их подчинении люди в камуфляжной форме вновь вторглись на территорию МЦР. Результатом стал полный захват усадьбы Лопухиных, музейных фондов, архива и другого имущества МЦР. Как и 7-8 марта данная «спецоперация» проводилась в ночное время. Более того, представители ГМВ не предъявили никаких документов, дающих законные основания на силовое вторжение и выселение общественного Музея. Захват был организован ГМВ в преддверии подачи Международным Центром Рерихов апелляции по решению Московского Арбитражного суда от 20.03.2017 г. Как известно, согласно юридическим нормам судебное решение вступает в законную силу только с истечением срока, отведенного для подачи апелляционной жалобы. Решение суда приобретает свой законный статус после окончания апелляционной процедуры. Однако ГМВ, нарушая процесс судопроизводства, осуществил самовольный рейдерский захват строений усадьбы Лопухиных, не дождавшись окончания апелляционной процедуры. В настоящее время территория МЦР и все его имущество незаконно удерживаются и контролируются ГМВ. Ситуация угрожает перейти в неконтролируемое хищение и подмену подлинников картин и архивных документов.

Какой музей в России отважился бы на подобные вопиюще незаконные действия, не имея поддержки более высоких властных структур – музей Востока находится в прямом подчинении Министерства культуры!..

В чрезвычайной ситуации, всколыхнувшей мировую общественность и вызвавшей справедливое негодование, реакция российских властных структур оказалась фактически нулевой. Беспредел чиновников Министерства культуры и ГМВ, решивших, что они – и правда, и суд, и само государство – никто не остановил и не призвал их к ответственности.

Своими действиями руководство Минкультуры и ГМВ дискредитировали как собственные компетенции, так и правовые механизмы, действующие на территории Российской Федерации. События марта – апреля – мая показали, что власть предержащие лица Минкультуры могут поставить себя выше Конституции РФ и творить беззаконие по отношению к общественным организациям, прикрываясь на словах государственными интересами, а на деле нанося им огромный ущерб. Современные методы Минкультуры показали, что репрессивные методики 1930-х гг. еще используются для удовлетворения желаний чиновников, занимающих высокие государственные должности.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы убеждены, что сохранение Музея имени Н.К. Рериха МЦР в статусе общественного, как было определено С.Н. Рерихом, исключительно важно для страны по нескольким причинам:

- Музей – не только ценное собрание предметов искусства, но и память о его основателях, С.Н. Рерихе, Л.В. Шапошниковой, Ю.М. Воронцове как выдающихся деятелях отечественной культуры;

- Музей имени Н.К. Рериха является единственным в России крупным общественным Центром, объединяющим вокруг наследия Рерихов более 150 культурных общественных организаций и тысячи людей из разных стран мира. Многолетней плодотворной деятельностью МЦР внес огромный вклад в развитие института гражданского общества в России, формируя пространство гражданской ответственности за отечественную культуру. Культурные и научные проекты МЦР активизируют общественную жизнь России, обогащая ее великими миротворческими и гуманитарными идеями семьи Рерихов, столь востребованными сегодня в мире. Вот почему мы воспринимаем МЦР и его общественный Музей имени Н.К. Рериха не иначе как успешно реализованную прогрессивную гражданскую инициативу мирового значения;

- утрату общественного Музея невозможно будет восполнить, ибо никакой новодел, предлагаемый Министерством культуры и ГМВ, не заменит замысел С.Н. Рериха.

Отделения Международной Лиги защиты культуры (МЛЗК) считают своим гражданским долгом оказывать МЦР, его общественному Музею всемерную помощь и следовать направлению, определённому С.Н. Рерихом: «Защищайте Международный Центр Рерихов, помогайте его сотрудникам, не позволяйте никому мешать его работе».

Уважаемый Владимир Владимирович, мировое сообщество отдает дань уважения Вашему состраданию Сирии и Украине, Вашему широкому взгляду на сотрудничество и мудрому стремлению защищать жизнь и культурные ценности от разрушения. Мы присоединяем наш голос благодарности за все, что Вы делаете для сохранения мира и культуры на планете и для процветания России.

Потому убедительно просим Вас остановить разрушение, происходящее в России - погром МЦР и его общественного Музея имени Н.К. Рериха, который ведет сегодня руководство Минкультуры и ГМВ, восстановить законные права МЦР на безвозмездное пользование усадьбы Лопухиных и вернуть общественной организации, принадлежащее ей наследие Рерихов.

Только Ваше личное участие сможет направить нынешнюю ситуацию в конструктивное русло. Не допустите свершиться непоправимому!

С уважением,

Ольга Алексеевна Уроженко, вице-президент Международной Лиги защиты культуры, член Исполнительного комитета МЛЗК, председатель Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, кандидат философских наук (Россия, Екатеринбург);

Ольга Николаевна Калинкина, председатель Пермского регионального отделения Международной Лиги защиты культуры, член Исполнительного комитета МЛЗК, кандидат социологических наук (Россия, Пермь);

Юлия Петровна Руденко, председатель Кемеровского отделения Международной Лиги защиты культуры (Россия, Кемерово);

Ануфриев Валерий Павлович, вице-президент Уральского отделения Международной общественной организации Лига защиты Культуры по Свердловской области, профессор Уральского федерального университета, доктор экономических наук, действительный член Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Россия, Екатеринбург);

Надежда Александровна Регузова, председатель Прокопьевского отделения Международной Лиги защиты культуры (Россия, Прокопьевск);

Святохина Галина Борисовна, председатель Регионального отделения Международной общественной организации «Лига защиты Культуры» по Республике Башкортостан, кандидат философских наук (Россия, Уфа);

Доломатов Михаил Юрьевич, сопредседатель Регионального отделения Международной общественной организации «Лига защиты Культуры» по Республике Башкортостан, доктор химических наук (Россия, Уфа);

Татьяна Николаевна Новикова, председатель Томского регионального отделения Международной Лиги защиты культуры (Россия, Томск)

Иванов Игорь Викторович, председатель Калужской региональной общественной организации Лига защиты Культуры города Обнинска - отделение (Россия, Обнинск);

Юцис Ирина Эмануиловна, председатель Монреальского филиала Международной Лиги защиты культуры (Канада, Монреаль);

Александр Михайлович Анохин, член Исполнительного комитета МЛЗК, председатель Региональной общественной организации «Севастопольский городской фонд Рерихов» - коллективного члена Международной Лиги защиты культуры, награждён медалью «За возвращение Крыма», памятными знаками «За оборону Севастополя» (Россия, Севастополь);

Тамара Ивановна Попова, председатель ТРОО «Культурная инициатива» - коллективного члена Международной Лиги защиты культуры, эксперт Общественной палаты Тамбовской области по вопросам сбережения культурного наследия (Россия, Тамбов);

Лазарь Маркович Бакунин, председатель Иркутского регионального отделения МОО «Лига защиты культуры», кандидат физ.-мат. наук (Россия, Иркутск);

Любовь Леонидовна Хрущева, председатель ИРО «Рериховское культурное творческое объединение» - коллективного члена Международной Лиги защиты культуры, учредитель МЛЗК (Россия, Иркутск);

Эльвира Петровна Чистякова, член Исполнительного комитета Международной Лиги защиты культуры (Россия, Нижегородская область, с. Каменки);

Елена Владимировна Троянова, член Исполнительного комитета Международной Лиги защиты культуры (Киргизия, Бишкек);

Светлана Петровна Синенко, член Исполнительного комитета Международной Лиги защиты культуры (Россия, Апрелевка);

Елена Станиславовна Кулакова, член Исполнительного комитета Международной Лиги защиты культуры, председатель Общественной организации «Новокузнецкое городское Рериховское общество», кандидат искусствоведения (Россия, Новокузнецк).

19.05.2017

Источник: nie-journal.blogspot.ru





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