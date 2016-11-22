Подписаться на обновления
11 октябряСреда

usd цб 58.0713

eur цб 68.3557

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПраво автора
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Открытая библиотека 
Анастасия Долгошева, spbvedomosti.ru   , Сегодня, 16:00

«Мы хотим предложить библиотекам России облачный сервис каталогизации»
У российских библиотек будет свое облако


Фото предоставлено Российской национальной библиотекой для spbvedomosti.ru
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»


Сохранить недолговечное




В поисковой системе Российской национальной библиотеки читательский запрос может выглядеть так: «книжка про то, как большой человек попал в страну маленьких человечков». И мы понятия не имеем, какие технологии задействованы, чтобы система сообразила: речь о Гулливере. Те, кто имеет об этом понятие (библиотечные программисты), 12 лет назад начали собираться на международные конференции для обмена опытом. В этом году форум (собрались более 400 специалистов из 38 стран) впервые прошел в России, в Петербурге. «По итогам» мы поговорили с Олегом Шориным, одним из организаторов конференции, замдиректора РНБ по информатизации.

- Олег Николаевич, не всякий библиотекарь понял бы доклады на этой конференции...

- Да, конференция такая... полупрограммистская. Многие считают, что основная задача нашей библиотеки - выдавать книги, но это не совсем так. Наша задача как национальной библиотеки состоит и в том, чтобы принимать новые книги, каталогизировать их и хранить. Если книга неправильно внесена в каталог - считайте, ее нет. Вы ее не найдете.

По закону об обязательном экземпляре, в РНБ каждый год поступает около полумиллиона экземпляров печатной продукции - книги, газеты, карты и т. д. Рабочих дней в году около 250 - нетрудно посчитать, что в каждый из них в библиотеку поступает около 2 тысяч экземпляров. Все надо обработать и поставить на полку. Это и есть процесс каталогизации - создание описания книги, в котором содержится информация об авторе, названии, количестве страниц, годе издания, издательстве и прочем. При этом описание книг отличается от описания других видов печатной продукции.

В одних странах для каталогизации используют одно специализированное программное обеспечение, в других - другое, но игроков на этом поле - всего два-три. На данный момент лидер - компания Ex Libris, этот софт внедрен во многих национальных библиотеках мира, и уже 12 лет библиотекари разных стран, пользователи этого программного обеспечения, встречаются на конференциях и обмениваются опытом: софт сложный, его надо настраивать, «докручивать».

В нашей библиотеке это программное обеспечение было внедрено четыре года назад, участие в подобных конференциях помогло нам избежать ошибок - не наступить на грабли, на которые наши коллеги из других стран уже наступали. Например, когда мы обдумывали, какой должна быть архитектура серверов, чтобы читатель моментально и безотказно получал информацию о книге, нам помогли советы британских коллег, которые еще лет десять назад перепробовали разные конфигурации.

Серверы, которые принимают читательские запросы; серверы для интеллектуальной обработки этих запросов; серверы, которые следят, чтобы вся система была пропорционально загружена; сервер, с помощью которого наши администраторы настраивают всю систему, - это многоуровневая архитектура с возможностью балансировки и автоматического «переноса» задач с сервера, давшего сбой, на действующий. И эта структура позволяет оперировать громаднейшими данными. На открытии нашей конференции вице-президент компании Ex Libris Офер Моссери сказал, что РНБ за эти четыре года достигла феноменальных результатов - по количеству обрабатываемых запросов в единицу времени, количеству каталогизированных книг, уровню технической экспертизы.

- Как происходит каталогизация? Вот получает сотрудник экземпляр книги...

- Это конвейер. Один сотрудник вбивает в программу имя автора - допустим, «Достоевский», и передает книгу дальше. Берет следующую: «Пушкин», передает. Второй сотрудник отвечает за название: он, получив книгу от предшествующего коллеги, вбивает «Преступление и наказание», потом - «Руслан и Людмила». Дальше - сотрудники, вбивающие количество страниц, издательство, год издания и т. д. В итоге книжка встает на определенную полку в зависимости от направленности, от того, российская она или зарубежная, в зависимости даже от высоты корешка.

- Это ж сколько человек задействованы?

- Сейчас в системе зарегистрированы 719 сотрудников. Одновременно в среднем 519 человек заносят данные в систему. Сейчас в базе больше 11 млн 260 записей.

Надо отметить, что система работает в круглосуточном режиме. Если она начнет сбоить, то перестанет работать электронный каталог, поиск станет невозможен, не будет работать электронная библиотека, читатель не сможет читать наши оцифрованные книги. Более того: поскольку в Российской национальной библиотеке располагается, пожалуй, половина всех ресурсов Национальной электронной библиотеки, эта половина станет недоступной и в ней.

- Такое бывало?

- РНБ подключена к системе SiteUptime: каждую минуту делается автоматический запрос на наш сайт из трех различных точек мира. Допустим, из Лондона, Сан-Франциско и Сингапура. И если запрос остается без ответа, наши системные администраторы тут же получают уведомление и могут отреагировать.

Были ли простои? Были: за 2016 год - три. Пять минут, 55 минут и 2,5 часа. Но это были запланированные простои: в санитарные дни, чтобы подключить новое оборудование. Таким образом, беспрерывное рабочее время составило за год 99,960%. А среднее время отклика сервиса на поступающий запрос - менее одной десятой секунды.

- Что было сложнее всего во внедрении этой системы?

- Обучить сотрудников. Библиотека - очень консервативное учреждение. Иногда человек говорил: понимаю, что так лучше, но я привык работать в старой программе. Все прекрасно знали, что старая программа, к примеру, не поддерживала юникод (стандарт кодирования символов. - Ред.), поэтому можно было вводить данные только для книг, написанных кириллицей и/или латиницей. А для того чтобы каталогизировать книги с греческими символами, или иероглифами, или с арабской вязью - выкручивались, создавали параллельные базы данных. Единого поиска по ним не было. Когда мы переходили на нынешний софт, пришлось в единое хранилище загружать данные из 26 различных баз! Уже тогда сотрудники компании Ex Libris говорили, что по этому параметру наша инсталляция, установка, крупнейшая в мире.

- Возвращаясь к конференции: она ежегодная, проходит почти неделю, на нескольких площадках - так много нужно обсудить?

- Программное и аппаратное обеспечение развиваются семимильными шагами. Постоянно появляются новые подходы - сейчас, например, все движется в облачные структуры. Но позиция библиотек России такова: мы, скорее всего, не будем загружать наши данные во всемирное облако.

- Почему?

- Причин много. Самая простая - условно политическая: Россия не расположена загружать весь свой «книжный мир» в облако, которое контролирует не она.

Но есть и другие резоны. Государство создает специальные учреждения - библиотеки, чтобы эти самые библиотеки все хранили у себя вечно. Для этого они должны проводить исследования, разрабатывать новые методы хранения информации, тестировать новые технологии и прочее. А если станут все закачивать в облако, возникнет вопрос: зачем содержать всю эту систему библиотек?

Но за облачными технологиями будущее. Например, мы сейчас хотим внутри страны построить свое общенациональное библиотечное облако. Кстати, так поступила Австрия, и на прошедшей конференции австрийские коллеги поделились с нами своим опытом.

Мы хотим предложить библиотекам России облачный сервис каталогизации: библиотекам не нужно будет обзаводиться оборудованием, специальным софтом, держать системных администраторов - мы можем делать все это «из центра».

- Библиотеки на это пойдут?

- Я летом на конференции, которая проходила в Судаке, анонсировал создание такого сервиса. И ко мне подходили представители разных библиотек. У библиотек ведь сейчас очень непростая ситуация: оптимизация, сокращение финансирования и т. д. Думаю, в этом году мы в пилотном режиме попробуем такое сотрудничество с несколькими учреждениями.

- Нынешний читатель РНБ - это...

- Студент и научный работник. Если посмотреть на географию запросов, то это весь мир. Очень много зарубежных запросов идет из университетов, в которых есть кафедры истории России или русской литературы. У студенческих запросов колоссальный всплеск, конечно, перед сессией, причем ночами.

- «Не студенту» и «не научному работнику» делать в РНБ нечего?

- На самом деле «есть что делать». Например, я в последнее время заинтересовался экономикой. Я математик, изучал статистику, вычислительные методы и много чего другого, связанного с анализом функций. Мне сейчас интересно соотносить, как те или иные показатели различных индексов влияют друг на друга. Ну хотя бы на бытовом уровне: имеет ли смысл при текущем уровне безработицы в Европе покупать валюту для поездки в отпуск или дождаться публикации нового статистического отчета? И вообще взаимосвязаны ли эти вещи? На этот предмет есть множество исследований, однако большинство из них публикуются в журналах с платным доступом. Но РНБ подписана на множество различных ресурсов, баз данных, и для читателя, находящегося в стенах библиотеки, все эти исследования и статьи - бесплатны. Государство за них уже заплатило.

Источник: spbvedomosti.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Голоса прошлого

Крупнейшие аудиоархивы всего мира в открытом доступе

В чудовищно быстром мире подчас сложно выделить время и на отдых, и на образование. Крупнейшие архивы музыкальных произведений, записей радиопередач и истории литературы могут предоставить эту возможность.

08.10.2017 16:00

Учиться никогда не поздно
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Учиться никогда не поздно

Подборки бесплатных лекций и курсов

Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций.

06.10.2017 13:00, Дарья Новаторова

Рим в 1890 году
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Искусство в сети

Музеи и галереи оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Теперь каждый сможет увидеть шедевры мирового искусства, не выходя из дома.

05.10.2017 16:00, Алена Глазунова

История в цвете
Рим в 1890 году

Память человечества

Об оцифровке как единственном способе сохранности коллекций и создании электронных библиотек

На протяжении веков в мире погибло несколько сотен библиотек. Причины были разные: религиозные войны и вооруженные конфликты, стихийные бедствия и неосмотрительность людей, неисправные проекторы и даже увеличительные стекла. Однако с конца 20 века мы имеем механизм, который может сохранить наше научное и культурное наследие. Почему же знания продолжают гореть?

22.11.2016 13:00, Горбунова Ангелина

Академическое книгоиздание умирает. Что будет дальше?
Инфраструктура Ноосферы





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 