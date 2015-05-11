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Елена Радион, lady.tut.by   , Сегодня, 03:28

«У него было две-три женщины и ни одной любви»
Почему у нас не получается сохранить отношения


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Если любишь — постишь


Как наш пол определяет наши способности




В романе «Анна Каренина» есть персонаж - генерал Серпуховской, приятель Вронского. Они ровесники, но Серпуховской представлен как более успешный мужчина, который к тридцати годам уже сделал завидную карьеру. В то же самое время Вронский ради Карениной отказался от повышения. Ведь оно означало переезд, а Вронский понимал, что Анна, будучи на тот момент замужем, не сможет поехать с ним.

Когда Серпуховской узнал, что его друг поставил крест на своей карьере из-за женщины, он сказал ему: «Женщины – это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть одно средство с удобством, без помехи любить – это женитьба…Как нести fardeau (груз с франц.) и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, - а это женитьба… Без женитьбы тащить за собой этот fardeau - руки будут так полны, что ничего нельзя делать…».

Со времен Л.Н. Толстого изменилось отношение к браку, изменилось положение женщины в обществе, да и само общество стало другим. Но кое-что все-таки звучит актуально: например, любовь и отношения, как и раньше, представляют собой “fardeau”. Но мы все чаще уже не в силах нести fardeau ни в руках, ни за спиной, поэтому если и взваливаем этот груз на себя, то несем его потом, как балласт, который можно сбросить при малейших признаках неудобства. Груз стал слишком тяжел или мы стали слабее? Может быть, мы просто разучились «увязывать отношения на спину»?

“Мы “цивилизованно” расстаемся, когда нужно чем-то пожертвовать”

Мысль о том, что «женщина мешает человеку работать», уже звучит как шовинистический выпад. Я думаю, современная женщина тоже может увидеть в любви камень преткновения и воспринимает серьезные отношения как помеху на пути к профессиональным возможностям. Полноценное замужество с детьми и общим «гнездом», в отличие от женитьбы, все-таки требует от женщины больше физического присутствия, чем от мужчины. Поэтому многие амбициозные женщины все чаще сознательно отказываются иметь семью и детей или откладывают их рождение на очень позднее «потом». Благодаря возможности быть самодостаточной женщину больше не пугает перспектива остаться без средств к существованию. Ну а мужчина не боится испортить чью-то репутацию в случае расставания, так что люди без сожалений перестают держаться вместе, как только становится слишком тяжело.

Один мой знакомый европеец встречался с девушкой несколько лет, и они уже собирались пожениться. Потом девушке предложили работу в другом городе. Работа была очень денежной и престижной, в общем, то, что мы называем «шансом всей жизни». Меня очень удивило, что в результате они решили «цивилизованно» расстаться, хотя были вполне счастливой парой.

Понимаете, в чем незадача: они не скандалили, не выпивали, не били друг друга, не изменяли, оба - работающие люди с высшим образованием, у них не было финансовых или жилищных проблем, они даже планировали рождение детей и покупку совместного дома в ипотеку, но все равно расстались, столкнувшись с ситуацией, когда кому-то нужно было чем-то пожертвовать.

Мой знакомый тогда настаивал на том, что нормальная семья невозможна, если муж и жена живут раздельно. Пусть так. Но, во-первых, что значит «нормальная семья»? Это понятие уже настолько размыто, что глупо цепляться за стереотипы. Во-вторых, проживание вдали друг от друга – это трудность, которая не обязана длиться до конца жизни. Может, новая работа окажется не пределом мечтаний? Может, со временем в новом городе нашелся бы заработок и для него? Перспективы больших денег и жизненных шансов могут оказаться очень туманны, а хорошие отношения уже существуют, и на них тоже были потрачены время и усилия. В-третьих, история знает много примеров, когда браки сохранялись на расстоянии годами, если возникала такая необходимость.

Но для такого компромисса нужна определенная эмоциональная зрелость, не имея которой мы, как дети, упираемся в представления об идеале, не готовы отступить от своих интересов, а потом начинаем биться на каждом углу в экзистенциальной истерике, повсеместно жалуясь на одиночество и непонимание.

“Было множество баб и ни одной любви”

Есть мнение, что массовое появление «взрослых детей» (так называемых kidults) – благополучных, но эмоционально незрелых людей, связано с развитием технологий и повышением уровня благосостояния. Но меня лично беспокоит другое: инфантильное отношение к жизни из частного случая перешло в общественный мейнстрим. Праздный безответственный человек с признаками душевной недоразвитости стал героем нашего времени. Например, я очень люблю сериал 90-х годов «Друзья», но это никак мне не мешает осознавать, что герои, над которыми я смеюсь и за которых переживаю, - абсолютно бестолковые люди, которым уже давно за тридцать, а они ведут себя, как детский сад на прогулке.

Личная жизнь современного человека, в самом деле, все больше становится похожей на возню в детской песочнице. Ты мне совочек поиграть, а я тебе что-то покажу. Мы все реже оперируем такими «взрослыми» понятиями высокого уровня, как честь, долг, достоинство, ответственность, доверие. Это логично - попробуйте объяснить ребенку, что такое «честь». Мы ищем любовь, но все чаще в недоразвитом, детском понимании, вроде «я люблю дядю Сережу, потому что он меня всегда конфетами угощает». Генерал Серпуховской говорил о достоинствах «женитьбы как способа любить без помехи». Но эта фраза обрастает смыслом, когда человек созрел настолько, что имеет потребность любить сам, а не только потреблять чужую любовь в виде материальных благ, как это делают дети. Если не наблюдается душевной зрелости, то становится непонятным, зачем вообще нужен этот fardeau, который приходится тащить за собой все время. Не проще ли бросить?

Начинаешь об этом задумываться, когда смотришь интервью с британским актером Хью Грантом, который, дожив до седых волос, мечтательно вздыхает и говорит, что еще не встретил любовь своей жизни. На шестом десятке он вдруг становится гордым отцом троих детей от двух разных женщин, хотя ничто не предвещало, но, по его словам, к серьезным отношениям еще не готов. У кого и было в этой жизни богатство выбора, так это у Хью Гранта, и уж если он за пятьдесят лет не встретил свою любовь, что тогда делать простым смертным? В общем, все больше вокруг несчастных мужчин, у которых, как у Феликса Сорокина из «Хромой судьбы» Стругацких, «было множество баб, две или три женщины и ни одной любви…». Другие успешные, образованные сорокалетние мужчины шьют себе костюмы Флеша для участия в Комик-коне, играют в компьютерные игры, читают комиксы, смотрят «Звездные войны» и вообще не знают, с какой стороны нужно подходить к женщине.

“В чем смысл постоянных попыток застрять на романтическом уровне?”

Справедливости ради хочу отметить, что женщины тоже недалеко ушли вперед. Конечно, суровые громко тикающие женские биологические часы задают определенный темп, но, к сожалению, это не всегда добавляет взрослости. Пусть женщина не боится ходить замуж, зато потом стремится зависнуть на околосвадебном этапе, пытаясь растянуть его на всю оставшуюся жизнь.

Дальше начинается: «муж охладел ко мне», «муж забыл про день знакомства», «муж меня не замечает», «муж не уделяет мне внимания», «муж перестал каждый день говорить комплименты» и т. д. и т. п. Конечно, перестал, потому что для него этот жизненный этап закончился и он пошел дальше. Если он каждый день вечером приходит домой с зарплатой, значит, он помнит, что fardeau все еще на спине. Иногда повод для волнений все же есть, но проблемы, как правило, возникают уже потом, когда женщина настойчиво начинает требовать, чтобы было, «как раньше», и дом перестает быть местом, где мужчина может расслабиться.

Однако у нас ведь есть бесценная психологическая помощь, женские журналы и форумы, готовые помочь советами о том, как вернуть в отношения былую романтику, цветы, конфеты и даже свадебное платье. Вопрос: зачем?

Одна моя знакомая через 10 лет совместной жизни захотела «освежить» отношения и выйти замуж за своего мужа во второй раз. Кто смотрит американские телеканалы, знает, что у них там есть такая фишка. В общем, взяла замужняя женщина свадебное платье напрокат, заказала банкет в ресторане, а также свадебный букет и фотографа для фотосессии. Когда мы смотрели фотографии, на которых она была в основном одна, потому что муж, хоть и пришел на свою вторую свадьбу, в фотосессии принимал участие неохотно, я спросила: «В чем смысл?».

Знакомая ответила, что у нее не было красивой свадьбы, а она так мечтала о пышном торжестве… Мы все чего-то не успели в детстве – не все книги были прочитаны, не все игрушки были куплены, не все мультики пересмотрены. Зачем переживать о непрочитанных детских сказках, если можно получать удовольствие от книг, соответствующих своему возрасту, благо их предостаточно.

Свежие эмоции в семью моей знакомой все равно не вернулись, а усилий и денег было потрачено много. Еще раз повторяю вопрос: в чем смысл постоянных попыток застрять на романтическом уровне? Может быть, потому что инфантильный организм не умеет получать удовольствие от забот и ответственности взрослой жизни?

Женщине кажется, что она работает над тем, чтобы сохранить семью и удержать любимого человека. Но ирония в том, что если не освободить мужчине руки, то эффект будет противоположный желаемому, потому что даже самый романтически настроенный мужчина никогда не согласится на то, чтобы сделать свой брак пожизненным центром каждодневной рутины, в которой ему «еще нужно мир спасать». Именно здесь таится, по-моему, основная проблема многих современных официально зарегистрированных браков: люди, даже имея штамп в паспорте, продолжают дергаться из-за отсутствия зрелости в отношениях и, как следствие, отсутствия уверенности и доверия.

Поэтому им приходится тратить столько же энергии и времени на поддержание своей связи, как в конфетно-букетный период. Какие уж тут свободные руки? В результате оба выматываются за несколько лет и устают настолько, что развод становится единственной возможностью отдохнуть, даже не друг от друга, а просто отдохнуть, чтобы заняться другими делами и восстановить жизненный баланс.

Без «взрослых» чувств и эмоций, без способности жертвовать своими интересами ради другого человека и искать компромиссы, без уверенности в себе и своих чувствах любые отношения превращаются в обузу и помеху личным обстоятельствам.

Как говорил М. М. Жванецкий, «мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один». Чтобы с возрастом пришло что-то еще, мне кажется, нужно делать над собой усилие и давать душе нагрузку. В конце концов, мы же ходим в тренажерный зал, чтобы поработать над своим телом. Но если тренированное тело помогает отхватить fardeau получше, то тренированная душа, которая сгоняет лишний жир и приобретает форму, помогает ответить на вопрос, куда же этот fardeau потом девать.

Источник: lady.tut.by




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4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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