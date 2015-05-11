Когда мне было лет восемь, у меня появилась брошюрка с огромными часами на обложке: «Распорядок дня». Там было подробно описано, как организовать свой день, — подъём в 7:00, а дальше нон-стоп одно дело за другим. Мне это очень нравилось, и я пыталась как можно плотнее расписать свой день, хотя сейчас ума не приложу, что за дела у меня тогда были, кроме музыкальной школы и уроков.
С тех пор я с энтузиазмом и упорством деловой женщины постоянно уплотняю своё время. Рисую графики и составляю списки. Веду ежедневники от руки и тестирую электронные органайзеры. Расставляю акценты, выделяю главные и срочные дела, завожу будильники и ставлю напоминалки. И ничего не успеваю. Ни главные, ни срочные. В моём ежедневнике бассейн воюет с уроком английского, подготовка к зачёту в аспирантуре — с написанием текста в журнал, работа над исследованием — с набором преподавателей на Летнюю школу. Совсем не влезают маникюр, поход в банк, вишнёвый пирог, и только клиенты (я ведь психотерапевт) расположились незыблемо. Потому что они придут в назначенный час, и изменить это невозможно, даже если зачеркнуть фамилии красным карандашом. В общем, как у любого амбициозного жителя большого города, у меня нет времени. Я так всем и отвечаю.
— Пошли в поход на выходные!
— Я бы рада, но у меня нет времени.
— Вот список литературы по твоей теме…
— Спасибо! Очень нужно прочесть, но у меня нет времени.
— Тебе же нужен английский, вот хороший курс.
— Нужен. Очень. Но у меня нет времени!
— Давай сходим в театр. Обсудим новые темы для журнала. Надо отредактировать статью. Мы давно не общались с детьми. Надо больше спать — синяки под глазами. Аквариум зацвёл!
— Нет времени. Нет времени. У меня нет времени.
Я повторяю это как мантру. И упрямо крою расписание, разрезая его на такие мелкие отрезки, в которые заведомо ничего не уместится. И приступать к делам очень сложно — если времени нет. И дышать становится нечем. И просыпаться уже не хочется — потому что некуда просыпаться. Времени нет. Вот тут-то я всерьёз задумалась: а где же размещается моя жизнь, если для неё нет временного пространства? Как так получилось, что я банкрот, — в смысле собственных дней и часов? Как это я, сохраняя и всячески рационализируя время, оказалась за чертой временной бедности?
В общем, подумала я и решила провести эксперимент. Заменить традиционный рефрен на противоположный: «У меня есть время». Вот прямо сейчас я пишу колонку. И у меня на это есть время. Столько, сколько нужно для написания колонки. Дышать стало полегче, паника отступила. Ощущение вечного неуспевания ослабло. Я стала находить время. Его не стало больше, нет. В сутках по-прежнему 24 часа. Но оказывается, оно есть для того, что я делаю в данный момент, а спешка создаёт лишь видимость деловитости и развивает тревогу.
Это оказалось не так просто — не выпрыгивать из времени. Очень хочется вернуться к привычным заклинаниям: «Не успеваем же ничего! Караул! У занятых людей времени нет!» Но, по сути, это звучит так же абсурдно, как если бы человек, обладая определённым капиталом, причитал: «Денег нет! Мама дорогая, пропадаем — денег нет, ни на что не хватает! Мы не можем себе позволить пользоваться деньгами, потому что их всегда недостаточно!»
Кстати, сравнение с деньгами не такое уж абстрактное: у большинства из нас на что-то деньги есть, но мы живём в вечном страхе, что их ни на что не хватит.
То же самое с силами. Как часто мы говорим себе и другим, имея в виду свою перегруженность: «Сил нет! Ни на что сил не хватает!».
К чему я, собственно, всё это? Как бы так взять и перестроиться — перестать жить в ситуации тотального дефицита (времени, денег, сил) и начать распоряжаться тем, что есть. При ближайшем рассмотрении может выясниться, что есть уже немало. А там, как знать, и до профицита окажется недалеко.
Источник: kot.sh
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