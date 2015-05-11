Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 20 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/u_menya_net_vremeni_41687"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41687_the-eleventh-hour-2117009_960_72.jpg" width=206 alt="У меня нет времени?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Светлана Скарлош для <a href=http://kot.sh/statya/3181/u-menya-net-vremeni>«Кота Шрёдингера»</a></b></span> <span style="font-size: large;">У меня нет времени?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как выжить в условиях дефицита самого важного ресурса</font></em></span></p><p>Когда мне было лет восемь, у меня появилась брошюрка с огромными часами на обложке: «Распорядок дня». Там было подробно описано, как организовать свой день, — подъём в 7:00, а дальше нон-стоп ­одно дело за другим. Мне это очень нравилось, и я пыталась как можно плотнее расписать свой день, хотя сейчас ума не приложу, что за дела у меня тогда были, кроме музыкальной школы и уроков. <a href="http://www.chaskor.ru/article/u_menya_net_vremeni_41687">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Когда мне было лет восемь, у меня появилась брошюрка с огромными часами на обложке: «Распорядок дня». Там было подробно описано, как организовать свой день, — подъём в 7:00, а дальше нон-стоп ­одно дело за другим. Мне это очень нравилось, и я пыталась как можно плотнее расписать свой день, хотя сейчас ума не приложу, что за дела у меня тогда были, кроме музыкальной школы и уроков.

С тех пор я с энтузиазмом и упорством деловой ­женщины постоянно уплотняю своё время. Рисую графики и составляю списки. Веду ежедневники от руки и тестирую электронные органайзеры. Расставляю акценты, выделяю главные и срочные дела, завожу будильники и ставлю напоминалки. И ничего не успеваю. Ни главные, ни срочные. В моём ежедневнике бассейн воюет с уроком английского, подготовка к зачёту в аспирантуре — с написанием текста в журнал, работа над исследованием — с набором преподавателей на Летнюю школу. Совсем не влезают маникюр, поход в банк, вишнёвый пирог, и только клиенты (я ведь психотерапевт) расположились незыблемо. Потому что они придут в назначенный час, и изменить это невозможно, даже если зачеркнуть фамилии красным карандашом. В общем, как у любого амбициозного жителя большого города, у меня нет времени. Я так всем и отвечаю.

— Пошли в поход на выходные!

— Я бы рада, но у меня нет времени.

— Вот список литературы по твоей теме…

— Спасибо! Очень нужно прочесть, но у меня нет времени.

— Тебе же нужен английский, вот хороший курс.

— Нужен. Очень. Но у меня нет времени!

— Давай сходим в театр. Обсудим новые темы для журнала. Надо отредактировать статью. Мы давно не общались с детьми. Надо больше спать — синяки под глазами. Аквариум зацвёл!

— Нет времени. Нет времени. У меня нет времени.

Я повторяю это как мантру. И упрямо крою расписание, разрезая его на такие мелкие отрезки, в которые заведомо ничего не уместится. И приступать к делам очень сложно — если времени нет. И дышать становится нечем. И просыпаться уже не хочется — потому что некуда просыпаться. Времени нет. Вот тут-то я всерьёз задумалась: а где же размещается моя жизнь, если для неё нет временного пространства? Как так получилось, что я банкрот, — в смысле собственных дней и часов? Как это я, сохраняя и всячески рационализируя время, оказалась за чертой временной бедности?

В общем, подумала я и решила провести эксперимент. Заменить традиционный рефрен на противоположный: «У меня есть время». Вот прямо сейчас я пишу колонку. И у меня на это есть время. Столько, сколько нужно для написания колонки. Дышать стало полегче, паника отступила. Ощущение вечного неуспевания ослабло. Я стала находить время. Его не стало больше, нет. В сутках по-прежнему 24 часа. Но оказывается, оно есть для того, что я делаю в данный момент, а спешка создаёт лишь видимость деловитости и развивает тревогу.

Это оказалось не так просто — не выпрыгивать из времени. Очень хочется вернуться к привычным заклинаниям: «Не успеваем же ничего! Караул! У занятых людей времени нет!» Но, по сути, это звучит так же абсурдно, как если бы человек, обладая определённым капиталом, причитал: «Денег нет! Мама дорогая, пропадаем — денег нет, ни на что не хватает! Мы не можем себе позволить пользоваться деньгами, потому что их всегда недостаточно!»

Кстати, сравнение с деньгами не такое уж абстрактное: у большинства из нас на что-то деньги есть, но мы живём в вечном страхе, что их ни на что не хватит.

То же самое с силами. Как часто мы говорим себе и другим, имея в виду свою перегруженность: «Сил нет! Ни на что сил не хватает!».

К чему я, собственно, всё это? Как бы так взять и перестроиться — перестать жить в ситуации тотального дефицита (времени, денег, сил) и начать распоряжаться тем, что есть. При ближайшем рассмотрении может ­выясниться, что есть уже немало. А там, как знать, и до профицита окажется недалеко.

Источник: kot.sh





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