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Василий К., Евгений Механцев   четверг, 23 февраля 2017 года, 16.00

«Ты не радуйся, Дума, ты задумайся, Рада»
Новый альбом «Военный Храм» Василия К. и «Интеллигентов» – одно из самых прямых и последовательных антивоенных высказываний в современной русскоязычной музыке


Василий К. Фото: Анна Лис. Источник: vassilyk.ru
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«Музыка Земли» нашей


Медленно и в основном печально




Один из самых нетипичных для российской независимой сцены персонажей, выпускник Мурманского музыкального училища Василий К. в 90-е годы уехал в Швецию, где защитил диплом музыковеда по русскоязычной рок-музыке и много играл – и один, и с группой Kürten. Вернувшись в Россию в нулевые, собрал коллектив с самоироничным названием «Интеллигенты». Стал известен ценителям песен на русском языке благодаря самобытным текстам и разнообразию аранжировок в диапазоне от непричёсанного гитарного рока до психоделической танцевальной электроники. Параллельно Василий экспериментирует в области авангарда, записываясь с музыкантами со всего мира и скрещивая рок-н-ролл с атональной импровизацией. Прямая речь Василия – о войне, обществе, Европе, положении независимых исполнителей в цифровую эпоху и собственно о музыке – сложной и простой.

О войне и её причинах

Еще лет в семь я, мальчик из доброй интеллигентской семьи, обнаружил, что за пределами нашего двора живут пацаны, воспитанные совсем в других этических рамках. Потом были школа, армия, разные приключения с оттенком жести – и я каждый раз видел, что в человеке, как и в любом явлении, можно различить вектор регрессивный и вектор прогрессивный. Если мы посмотрим на нашу вселенную – что является её основным законом? То, что она постоянно усложняется и то, что в ней действуют силы энтропии, которые пытаются все процессы свести к нулю. То, за что мы, люди, любим друг друга – эмпатия, сострадание – совсем недавние изобретения материи во вселенском масштабе, и они являются продуктом этого усложнения. Агрессия, разделение мира на своих и чужих – наоборот. И если в чём-то преобладает вектор регрессивный, то это не моё, я не хочу быть песчинкой в этой куче, пикселем на этой картинке.

Мне кажется, сейчас некоторые темы требуют однозначных оценок и формулировок, эзоповым языком тут не обойдешься, поэтому «Военный храм» может показаться в текстовом смысле более прямолинейным, чем все мои предыдущие работы. Заглавная песня написана на стихотворение русского поэта из Нью-Йорка Григория Марка. Мне оно показалось очень точным, одновременно прямым и аллегоричным, в описании отвратительной связи церкви с государственной милитаристской мифологией и эстетикой, их родства в тоталитарном подчинении личности. Под впечатлением от текущих событий написаны все главные песни альбома, но есть и вещи разных лет, объединённые общей идеей. Например, песню «Новый век» я написал в 1999 году за несколько часов до прихода, собственно, нового века, и сейчас она кажется мне более актуальной – потому что ощущение, что мир меняется, сейчас сильнее. Есть вещь на стихи Киплинга, написанные в 1922 году, есть песня Окуджавы 1983-го. Соприкоснуться с чужим текстом, проработать, прочувствовать его – это удивительное ощущение. Ты как бы протягиваешь руку человеку, которого уже нет в живых, ведёшь его сюда – для себя, для других людей, и таким образом обогащаешь свою связь со всем человечеством.

Так выглядит обложка «Военного храма»


Kак человек, который пытается писать песни, стараюсь показывать жизнь во всём её спектре, насколько хватает кругозора. И поскольку в окружающем мире сейчас стало больше этой инфернальности, само собой, что новый альбом в большей степени, чем предыдущие, касается этой темы. К XXI веку человечество уже, казалось бы, могло додуматься до того, что вопросы можно решать бесконфликтно. Сейчас впервые за всю историю человечества мы можем не воевать за ресурсы, технологии вышли на такой уровень, когда можно снабдить всё население планеты едой, водой, всем необходимым. Слава учёным – категории людей, перед которым я преклоняюсь. Но воевать мы продолжаем – и мне кажется, потому, что есть люди, которым просто нравится это делать. Ведь это удобно: можно ничего не производить, лишь продавать людям страх перед теми, кто «нападёт из-за бугра». Я тебя защищаю, а ты давай меня корми – а от кого защищаю? От такого же защитника, только под другим флагом? Кто мог несколько лет назад представить украинскую войну, кроме как в дурацкой шутке? А сейчас это реальность. Но даже если взять войны, которые в детстве нам преподносились педагогами как справедливые и освободительные – начинаешь копать, изучать другие источники и видишь, насколько все эти дела грязны. Мне кажется, что война – в принципе не есть имманентное человеческое свойство и обязательная практика существования. Я готов ни с кем не драться, многие из тех, кого знаю, тоже – так почему бы не всем. У меня папа был военным до 29 лет, но после всё-таки засомневался в этической легитимности этой профессии и стал театральным режиссёром.

О взаимоотношениях с корнями – в ёмком и очень личном посвящении. Видео снято на окраинах Мурманска


Обычный контраргумент тут – что делать, когда придут убивать твою семью? – видимо, защищать. Но вообще, если рассуждать только с такого ракурса, мы никогда из этого замкнутого круга не вырвемся. А в конкретной ситуации, наверное, буду решать помоментно. Я не знаю ответов на подобные вопросы, которые стоят перед человеком всю его историю, лишь задаю их вместе со всеми. Сомнение даёт стимул развиваться, ведёт к поиску, к тому самому усложнению, это основа науки. И для художника сомнение тоже важнее. Но по крайней мере постараюсь больше не позволить себя затащить в любые милитаристские предприятия. От моей службы в армии основное впечатление – какое же извращённое общество, зачем тратить на это драгоценное время мимолётной жизни.

О Европе и мигрантах

Когда я в 1994 году приехал в Швецию, я был потрясён тем, как ко мне, человеку чужому и во многом дикому в социальном плане, хорошо отнеслись. Я не представлял, что отношения между государством и человеком могут быть настолько доверительными. Как по вертикали, так и по горизонтали люди относятся друг к другу гораздо человечнее. Начал смотреть, думать и пришёл к выводу, что это – именно те самые «гнилые либеральные ценности», которые так не нравятся нашим консерваторам. На самом деле, конечно, это просто о доверии и порядочности. Самое хорошее, что случалось с человечеством, случалось внутри этой системы ценностей, и она должна быть направлением нашего развития. Сужу по себе, ничего лучше не видел, а кое-что посмотреть пришлось. Сейчас из России благодаря госпропаганде людям кажется, что Европа тонет, погрязла в упадке, беженцы, хаос, мрак. А приезжаешь – наблюдаются некие флюктуации, но в основном всё нормально, ничего принципиально не изменилось.

Что касается иммигрантов из мусульманских стран. Какое-то время я существовал на самом рабоче-пролетарском дне шведского общества, которое очень многонационально. Это люди не только из бывших колоний (как бывает с бывшими империями), а вообще со всего земного шара. И я видел реальные результаты шведского подхода – когда ты смотришь не на то, насколько человек чужой, а насколько он тебе свой, откуда бы не приехал. И это может звучать как идеалистическая пропаганда, легко опровергаемая теми или иными новостями или слухами, но таков мой личный опыт, и я не могу его никуда деть. Думаю, что если человечество хочет выжить, то нам некуда идти, кроме как в эту сторону.

На счету Василия – альбом переводов песен Леонарда Коэна. Вольное продолжение пронзительной пронзительной Everybody Knows на русском языке


О роли звука и авангардной музыке

Атональную музыку я научился понимать лишь пять-шесть лет назад, хотя давно видел, что занимаются этим умные и образованные люди, которым всякий поп и рок большей частью особо не нужен. Атональные вставки в новом альбоме – это мои попытки соединить простую, понятную каждому песенную форму с тем, о чём можно нередко услышать: «Моя кошка так тоже умеет». Нет, не умеет, и у тебя тоже не выйдет, а когда я начинаю издавать «странные» звуки – это не попытка изобразить хаос, мол, всё сломалось. Просто есть какие-то оттенки и глубины настроения, которые невозможно выразить в рамках традиционной гармонии и мелодии. Вообще, не надо бы таких вещей объяснять, конечно. Ничего, научусь.

Реквием по Вольфгангу» с Сергеем Батовым и Александром Соколовым. Вольфганг – имя почившей ныне игуаны, жившей у Василия


В нашем новом альбоме в этот раз использованы в основном акустические инструменты – кроме электроконтрабаса и электроскрипки, но никаких электрогитар и синтезаторов. Старались делать аранжировки более минималистичными. Наш гитарист вдруг проявил недюжинный пианистический талант, и мы впервые записывали настоящий рояль – у него такой богатый звук, что его не хочется ничем замазывать, заслонять. В этом альбоме основа звуковой драматургии – сосуществование Мишкиного рояля и моих бузуки – или акустической гитары. У цифрового звука всегда есть последняя единичка, последний нолик, а если ты дёрнул струну – колебание ушло во Вселенную и уже невозможно точно определить, где оно заканчивается. Звуки живых инструментов бесконечны, и мы пытались по возможности не мешать им показать свою красоту.

Бузуки, греческая разновидность лютни


Мне не нравится, когда всё звучит очень гладко. В своё время очень порадовали Ник Кейв и Нил Янг своим отношением к записи: слышно, что во многих местах они сдерживают продакшн, сохраняя живое дыхание звука. Грубо говоря, пусть спето слегка криво, но зато с душой (при общем высоком качестве). Последний альбом Янга послушать – там такое ощущение поначалу, что музыканты спросонья зашли в студию, начали играть и лишь в процессе раскачались. Мне это симпатично. Но, опять же, зависит от музыки: когда мы делали наши электронные альбомы, то никаких случайностей в записи не допускали.

Образец электронного звучания песен Василия


О взаимоотношениях независимого музыканта с публикой

Поиск своего слушателя был проблемой для музыканта всегда, и сейчас такая фаза в культурном процессе, что это стало сложным в первую очередь из-за обилия предложения. Степень нашей известности – а скорей, неизвестности – для меня не секрет, конечно, но мне ещё повезло: начал играть в России с начала 2000-х годов, когда ещё можно было найти слушателя, не делая ничего суперсложного для раскрутки. Сейчас мы с друзьями делаем промо в основном через соцсети. Сделали группу «ВКонтакте», куда выкладываем видео о том, как делали этот альбом – из студии, из дома. Собрали таким образом деньги на печать альбома, частично покрыли студийные расходы. Нам такая идея показалась более близкой, нежели размещение поста на краудфандинговых платформах, которые сейчас столь популярны среди коллег по цеху. Есть продвигающие независимую музыку интернет-ресурсы, например, «Своё радио», где мы и много кто еще в ротации, у них по сей день неплохая динамика, потому что Семён Чайка и люди, которые работают с ним – энтузиасты. Играем по клубам, по фестивалям, на которые позовут и чьи лозунги нам симпатичны. Как правило, владельцы таких клубов и организаторы фестивалей мотивированы любовью к музыке, как и должно быть. Наша цель – не только получить какое-то количество «лайков» в виде хлопков, но и чтобы в людей попало что-то из того, что беспокоит нас.

Поэтому, к примеру, мы недавно играли на благотворительном фестивале в поддержку политзаключённых «Рок против пыток». Меня очень волнует, что людей сажают ни за что – соответственно, я должен об этом говорить. И дьявол-то силен, регрессивная сила будет твои попытки высказаться выставлять на посмешище, представлять твою точку зрения слишком идеалистичной, глупой, не основанной на реальном знании. Тебя попытаются разобщить с теми, кто думает схожим образом. Но слишком уж часто власть ведёт себя неуважительно к индивиду – времена, когда это могло считаться нормой, прошли. Хоть я и не готов быть революционером, мне очень не нравится нынешнее положение в России. И хочется быть пикселем на картинке, которая про добро и доверие, а не про насилие и доминирование.

Русскоязычная гитарная музыка традиционно ассоциируется с лобовыми социальными боевиками. Вот как на этом поле играют «Интеллигенты»


О значимости музыки в будущем

Я считаю музыку трансцендентальной вещью в том числе и потому, что нет четких критериев оценки, по которым можно делить ее на плохую или хорошую. Во многом это лотерея, и даже если ты талантлив, посвящаешь любимому делу всё свое время и нашёл отличного спонсора, то нужно быть готовым к тому, что ничего и не выйдет. Мы не можем до конца рассчитать, как наша нота в сердцах отзовётся – это счастливая случайность, и пускай она остаётся случайностью. В то время, когда вся музыка будет просчитана от начала до конца, она перестанет существовать как музыка. Я надеюсь, что этого никогда не произойдёт.

Несмотря на то, что информационная открытость, цифровая революция обрушили интерес к искусству в целом, интернет и есть одно из воплощений мечты об объединении человечества, пускай даже это привело к тому, что на концерты стало ходить меньше народу. Во что это превратится дальше, будем ли мы слушать музыку исключительно через сеть или, быть может, напрямую, что говорится, «из мозга в мозг», предсказать я не берусь. Я знаю только одно: много-много лет назад некий кроманьонец сделал бэм-м-м на своём луке – ему понравилось, он сделал бэм-м-м ещё раз и почувствовал, что вселенная с ним вышла на связь на какой-то новой, ранее неизвестной частоте. По сути, это продолжает происходить с каждым, кто влюбляется в музыку. И другими способами этого ощущения не достичь, так что я не думаю, что музыка куда-то денется из нашего мира.

Предыдущие работы музыкантов выложены в свободном доступе по принципу «заплати, сколько хочешь» на сайте Kroogi.com. Альбом «Военный храм» можно заказать на сайте издательства «Выргород». Афиша ближайших концертов в России и Украине – на официальном сайте Василия К., страничках в Facebook и Вконтакте.




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Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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