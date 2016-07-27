Ценное раритетное кино

Сайт Open Culture собрал серьезную коллекцию художественного и документального кино. Среди 1 150 фильмов — важные раритеты прошлого века, большинство из которых были созданы в его первой половине. Одна из наиболее ценных частей собрания — каталог немого кино: в нем можно найти «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, фильмы Чарли Чаплина, а также единственный сохранившийся фильм Владимира Маяковского «Барышня и хулиган» 1918 года.
Основной упор в фильмотеке делается на классику, независимое кино, нуар и документалистику. В коллекции — киноработы Энди Уорхола, подборка корейского кино, ранние картины Луиса Бунюэля, короткометражки больших режиссеров — Линча, Годара, Кроненберга, Антониони и других. Все фильмы организованы в несколько групп — «Хичкок» (в основном 20–30-х годов), «Лауреаты „Оскара“», «Вестерны с Джоном Уэйном», «Фильмы Тарковского» (пять главных шедевров), богатая подборка документального кино, больша́я часть которого — о легендах музыкальной сцены. Но, пожалуй, самый ценный раздел коллекции — с немым кино.
На ресурсе можно найти 101 фильм, который был снят без звуковой дорожки и изначально показывался с живым музыкальным сопровождением. Среди них — фильмы Эйзенштейна, первая экранизация «Алисы в Стране чудес» 1903 года, знаменитое «Путешествие на Луну», несколько фильмов XIX века, в том числе «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер, а также единственный сохранившийся фильм, снятый Владимиром Маяковским по его же сценарию и с ним же в главной роли, — «Барышня и хулиган». Еще одна ценность родом из Советского Союза — фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929-го. Ритмично смонтированный документальный киноэксперимент сыграл важнейшую роль в истории кино, а журнал Sight & Sound назвал его лучшим документальным фильмом всех времен. Дзиге Вертову посвящена отдельная вкладка на Open Culture, где можно найти восемь его фильмов.
Еще одна важная часть коллекции Open Culture — 65 фильмов Чарли Чаплина. На ресурсе собрана основная часть из более 80 киноработ, снятых гениальным комиком. Все фильмы находятся в свободном доступе, некоторые можно скачать.
Источник: theoryandpractice.ru
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