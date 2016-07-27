Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 18 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tsennoe_raritetnoe_kino_41148"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41148_base_45a90c6b2.jpg" width=206 alt="Ценное раритетное кино" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://theoryandpractice.ru/posts/14550-nakhodka-tp-bolee-tysyachi-dokumentalnykh-i-khudozhestvennykh-filmov-xx-veka>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Ценное раритетное кино</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">1150 документальных и художественных фильмов XX века в свободном доступе</font></em></span></p><p>Сайт <a href=http://www.openculture.com/freemoviesonline>Open Culture</a> собрал серьезную коллекцию художественного и документального кино. Среди 1 150 фильмов — важные раритеты прошлого века, большинство из которых были созданы в его первой половине. Одна из наиболее ценных частей собрания — каталог немого кино: в нем можно найти «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, фильмы Чарли Чаплина, а также единственный сохранившийся фильм Владимира Маяковского «Барышня и хулиган» 1918 года. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tsennoe_raritetnoe_kino_41148">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сайт Open Culture собрал серьезную коллекцию художественного и документального кино. Среди 1 150 фильмов — важные раритеты прошлого века, большинство из которых были созданы в его первой половине. Одна из наиболее ценных частей собрания — каталог немого кино: в нем можно найти «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, фильмы Чарли Чаплина, а также единственный сохранившийся фильм Владимира Маяковского «Барышня и хулиган» 1918 года.

Основной упор в фильмотеке делается на классику, независимое кино, нуар и документалистику. В коллекции — киноработы Энди Уорхола, подборка корейского кино, ранние картины Луиса Бунюэля, короткометражки больших режиссеров — Линча, Годара, Кроненберга, Антониони и других. Все фильмы организованы в несколько групп — «Хичкок» (в основном 20–30-х годов), «Лауреаты „Оскара“», «Вестерны с Джоном Уэйном», «Фильмы Тарковского» (пять главных шедевров), богатая подборка документального кино, больша́я часть которого — о легендах музыкальной сцены. Но, пожалуй, самый ценный раздел коллекции — с немым кино.

На ресурсе можно найти 101 фильм, который был снят без звуковой дорожки и изначально показывался с живым музыкальным сопровождением. Среди них — фильмы Эйзенштейна, первая экранизация «Алисы в Стране чудес» 1903 года, знаменитое «Путешествие на Луну», несколько фильмов XIX века, в том числе «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер, а также единственный сохранившийся фильм, снятый Владимиром Маяковским по его же сценарию и с ним же в главной роли, — «Барышня и хулиган». Еще одна ценность родом из Советского Союза — фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929-го. Ритмично смонтированный документальный киноэксперимент сыграл важнейшую роль в истории кино, а журнал Sight & Sound назвал его лучшим документальным фильмом всех времен. Дзиге Вертову посвящена отдельная вкладка на Open Culture, где можно найти восемь его фильмов.

Еще одна важная часть коллекции Open Culture — 65 фильмов Чарли Чаплина. На ресурсе собрана основная часть из более 80 киноработ, снятых гениальным комиком. Все фильмы находятся в свободном доступе, некоторые можно скачать.

Источник: theoryandpractice.ru





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