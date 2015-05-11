Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 14 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tseluyu_kazhdoe_dorogoe_mestechko_i_nezhno_prizhimayu_tebya_k_moemu_staromu_serdtsu_41816"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41816_ab953cb5fc90d6bde7fedc4c09c51f4.jpg" width=206 alt="«Целую каждое дорогое местечко и нежно прижимаю тебя к моему старому сердцу»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://diletant.media/articles/35198872/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Целую каждое дорогое местечко и нежно прижимаю тебя к моему старому сердцу»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Письмо Александры Федоровны императору Николаю II</font></em></span></p><p>Николай влюбился в принцессу Алису при первой же их встрече в 1889 году. Несколько лет он добивался у отца разрешения на брак с ней, и только в 1894 году император дал свое согласие. Нежные чувства они пронесли через всю свою жизнь, которая была полна трагических событий, а письма и дневниковые записи остались в истории свидетельством их любви. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tseluyu_kazhdoe_dorogoe_mestechko_i_nezhno_prizhimayu_tebya_k_moemu_staromu_serdtsu_41816">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Николай влюбился в принцессу Алису при первой же их встрече в 1889 году. Несколько лет он добивался у отца разрешения на брак с ней, и только в 1894 году император дал свое согласие. Нежные чувства они пронесли через всю свою жизнь, которая была полна трагических событий, а письма и дневниковые записи остались в истории свидетельством их любви.

Александра. 19 сентября 1914 года, Царское Село

Мой родной, мой милый!

Я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как я знаю, как глубоко ты страдал все это время, — твой беспокойный сон доказывал это. Это был вопрос, которого я умышленно не касалась, зная и отлично понимая твои чувства и в то же время сознавая, что тебе лучше не быть сейчас во главе армии. Это путешествие будет маленьким отдыхом для тебя, и, надеюсь, тебе удастся повидать много войск. Могу себе представить их радость при виде тебя, а также твои чувства — как жаль, что не могу быть с тобой и все это видеть! Более чем когда-либо тяжело прощаться с тобой, мой ангел, — так безгранично пусто после твоего отъезда. Затем ты, я знаю, несмотря на множество предстоящих дел, сильно будешь ощущать отсутствие твоей маленькой семьи и драгоценного Крошки. Он быстро поправится теперь, когда наш Друг его навестил, и это будет для тебя утешением. Только бы были хорошие известия в твое отсутствие, ибо сердце обливается кровью при мысли, что тяжелые известия тебе приходится переживать в одиночестве.

Уход за ранеными служит мне утешением, и вот почему я даже в это последнее утро намерена туда идти, в часы твоего приема, для того чтобы подбодрить себя и не расплакаться перед тобою. Болящему сердцу отрадно хоть несколько облегчить их страдания. Наряду с тем, что я переживаю вместе с тобой и дорогой нашей родиной и народом, — я болею душой за мою «маленькую, старую родину», за ее войска, за Эрни и Ирен и за многих друзей, терпящих там бедствия. Но сколько теперь проходят через то же самое! А затем как постыдна и унизительна мысль, что немцы ведут себя подобным образом! Хотелось бы сквозь землю провалиться! Но довольно таких рассуждений в этом письме — я должна вместе с тобой радоваться твоей поездке, и я этому рада, но все же, в силу эгоизма, я ужасно страдаю от разлуки — мы не привыкли разлучаться, и притом я так бесконечно люблю моего драгоценного мальчика. Скоро двадцать лет, как я твоя, и каким блаженством были все эти годы для твоей маленькой женушки!

Как хорошо, что ты повидаешь дорогую Ольгу. Это ее подбодрит и будет хорошо для тебя. Я тебе дам письмо и вещи для ее раненых.

Дорогой мой, мои телеграммы не могут быть очень теплыми, так как они должны проходить через столько военных рук, но ты между строк сумеешь прочитать мою любовь и тоску по тебе.

Родной мой, если ты как-нибудь почувствуешь себя не вполне хорошо, непременно позови Федорова, ты ведь сделаешь это, — а также присматривай за Фредериксом.

Мои самые горячие молитвы следуют за тобой денно и нощно.

Я молю о Божьей милости для тебя — да сохранит Он, научит и направит и да возвратит тебя сюда здравым и невредимым!

Благословляю тебя — и люблю тебя так, как редко когда-либо кто был любим, — целую каждое дорогое местечко и нежно прижимаю тебя к моему старому сердцу.

Навсегда твоя старая Женушка.

Икона эту ночь полежит под моей подушкой перед тем, как я тебе передам ее вместе с моим горячим благословением.

Источник: diletant.media





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