Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 17 марта 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tsarskij_otpusk_41680"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41680_1_thumb6.jpg" width=206 alt="Царский отпуск" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://storyfiles.blogspot.ru/2017/03/blog-post_16.html>storyfiles.blogspot.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Царский отпуск</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Крымские каникулы, Гатчина и морской воздух Ниццы</font></em></span></p><p>Крым всегда манил Романовых, а первым из них владельцем личного имения на Южном берегу Крыма стал Александр I. Крым настолько понравился императору, что незадолго до смерти он собирался поселиться там навсегда. Впрочем, любимые царями места для отдыха располагались не только в Крыму, но и по всему обширному пространству Российской империи и даже за её пределами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tsarskij_otpusk_41680">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Крым всегда манил Романовых, а первым из них владельцем личного имения на Южном берегу Крыма стал Александр I. Крым настолько понравился императору, что незадолго до смерти он собирался поселиться там навсегда. Впрочем, любимые царями места для отдыха располагались не только в Крыму, но и по всему обширному пространству Российской империи и даже за её пределами.

Николай II не раз наведывался на юго-восток Финляндии и подолгу удил рыбу в Виролахти. С ХIХ века русские цари приезжали на отдых и во французскую Ниццу.

Водные процедуры монархов

Основателем первого русского курорта был Петр I. В его царствование в Карелии нашли источник лечебной железистой воды, названной в честь бога войны и железа Марса марциальной.

Пытаясь восстановить подорванное ассамблеями и государственными заботами здоровье, Петр, бывало, по 2-3 недели в теплое время года проводил у этого источника в Марциальных водах. Он даже разработал для себя особый режим пребывания на водах: до завтрака – чарку водки, через час – стакан бургундского, а еще через час – стакан лечебной воды.

То же самое происходило в обед и ужин. Как ни странно, но император чувствовал себя после подобных процедур поправившимся. Именно с той поры слово "поправиться" приобрело в русском языке дополнительное значение – употребить перед едой немного спиртного…

Со второй половины ХIХ века неизменным вниманием царской фамилии стал пользоваться Южный берег Крыма. Александр II подарил купленную им Ливадию своей супруге Марии Александровне, которой врачи рекомендовали целебный крымский климат и которую не отличавшийся верностью государь хотел убрать с глаз долой.

После убийства императора Ливадия перешла к наследнику престола Александру III. Правда, тот больше любил находиться в Гатчине, во дворце, окруженном буйной зеленью. Однако и в Ливадию наведывался достаточно часто.Три поколения семьи Романовых дышали здесь целительным морским воздухом, принимали солнечные ванны, купались.

Причём царская купальня была оборудована весьма просто и представляла собой обычную палатку для переодевания с выходом к воде, застеленным для удобства веревочным матом. В море уходил канат, за него держались при волне. Дочери Николая II пользовались отдельной купальней, оставшейся ещё со времен императрицы Марии Александровны.

Впрочем, море было не единственным местом отдохновения для Николая. C детства он был страстным байдарочником и всегда с нетерпением ждал начала сезона. Царь катался на байдарках и в Царском Селе, и в Гатчине, несколько лодок обязательно было и на императорской яхте "Штандарт", когда вся семья отправлялась в плавание.

А в период правления Александра III для летнего отдыха была построена усадьба в живописном парке с часовней в заповедной зоне на реке Лангинкоски. Царская чета жила здесь на манер обычных дачников: император лично заготавливал дрова, носил воду и даже сам вытесал ступени в камне, с которого ловил рыбу в речке.

Страсть к охоте

Охота также испокон веков была важнейшей составляющего досуга и отдыха российских самодержцев. Ею увлекались царь Алексей Михайлович, императоры Петр II, Александр II и Александр III, Николай II.

Они ходили на медведей, стреляли зубров в Беловежской Пуще, били разнообразную дичь и птицу бессчетно и во многих других местах. Как ни удивительно, заядлой охотницей была и императрица Анна Иоанновна. Причем в количестве трофеев она не уступала царственным охотникам мужского пола.

Как свидетельствуют источники, в 1740 году, охотясь с 10 июля по 26 августа, императрица "собственноручно застрелить изволила 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 2 волка, 374 зайца, 68 уток и 16 больших морских птиц".

Николай I любил охотиться только на птиц – куропаток и фазанов, которых специально выписывали из Англии и Чехии. Крупного зверя – лосей, волков и медведей - избегал. Александр II в 14 лет принимал участие в охоте на волков, а в 19 убил своего первого медведя.

Таким же страстным охотником, как и его отец, был и Александр III. Особенно этот император ценил охоту в Беловежской Пуще, где был построен новый дворец - кстати, единственный за все годы его царствования.

Страсть к охоте от отца и деда унаследовал и Николай II. Он охотился при всякой возможности, а свои успехи тщательно фиксировал в дневнике. 19 июля 1895 года он записывает: "Охота на уток была очень удачна; всего убили 360 штук, выстрелов сделали 911".

Не менее успешно охотился Николай и на крупного зверя. Судя по документам, за 15 лет, с 1886 по 1909 г., он застрелил более 100 зубров! Любил Николай II и рыбалку. Правда, он всё же не был таким страстным рыболовом, как его родители Александр III и императрица Мария Федоровна, вполне разделявшая увлечение своего супруга рыбной ловлей.

К слову, увлечение Александра III рыбалкой даже оставило своеобразный след в русской истории. По легенде, однажды в ответ на упоминание своего министра о том, что аудиенции ждет один из европейских послов, Александр III бросил такую фразу: "Когда русский царь удит рыбу – Европа может подождать!"

Дачные места

Но вернемся к нашим морским курортам. Благодаря неизменному вниманию царских особ, Южный берег Крыма привлекал к себе и всё российское высшее общество. Прогуливаясь по набережным Ялты, здесь можно было запросто встретить самого государя и его ближайших родственников. Поэтому состоятельные люди покупали дома и имения в Крыму и проводили там по несколько месяцев в году.

По вечерам на променаде прогуливались благородные дамы в белых платьях и широкополых шляпах и мужчины в светлых легких костюмах. Господам офицерам предписывалось ношение летней формы и на отдыхе. Кстати, загорать тогда в высшем обществе считалось неприличным, мужчины и женщины купались исключительно в закрытых купальниках.

В ходу были своего рода купальные машины, представляющие собой деревянные или полотняные будки на колесах, на которых купальщики или купальщицы заезжали прямо в море.

Альтернативой отдыху на водах для тогдашнего «среднего класса» уже в те времена был выезд на дачи. Дачная жизнь к концу ХIХ века стала одной из основных форм отдыха городского чиновничества в крупных городах.

Петербургские чиновники устремлялись в ближние пригороды и на берега Финского залива, московские – в Останкино, Петровский парк, Сокольники, Кунцево.

Излюбленным местом отдыха москвичей были Воробьевы горы. Когда-то здесь на месте смотровой площадки около здания МГУ стоял знаменитый ресторан Крынкина, славившийся своей кухней и комфортом.

Веранды этого популярного заведения свисали над обрывом Москвы-реки, а страждущих попасть в ресторан с другого берега переправляли туда прямо на лодках. Обратная дорога нередко заканчивалась неожиданным купанием и отрезвлением.

Чиновники рангом повыше имели собственную загородную недвижимость или арендовали приличные дома, где и жили летом с семьями.

Тяжелее приходилось служивому люду помельче, который вынужден были каждый день ходить в присутствие, а после службы, нагрузившись всевозможными свертками и корзинами, тащиться на дачу к семье.

Эти "дачные мужья" стали излюбленными объектами шуток юмористов и карикатуристов. Предприимчивые жители пригородов сдавали им свои избы, а сами на лето перебирались в сараи.

Источник: storyfiles.blogspot.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: