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storyfiles.blogspot.ru   пятница, 17 марта 2017 года, 19.00

Царский отпуск
Крымские каникулы, Гатчина и морской воздух Ниццы


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Чему учит история падения 400-летней монархии Романовых


Государево дело




Крым всегда манил Романовых, а первым из них владельцем личного имения на Южном берегу Крыма стал Александр I. Крым настолько понравился императору, что незадолго до смерти он собирался поселиться там навсегда. Впрочем, любимые царями места для отдыха располагались не только в Крыму, но и по всему обширному пространству Российской империи и даже за её пределами.

Николай II не раз наведывался на юго-восток Финляндии и подолгу удил рыбу в Виролахти. С ХIХ века русские цари приезжали на отдых и во французскую Ниццу.

Водные процедуры монархов

Основателем первого русского курорта был Петр I. В его царствование в Карелии нашли источник лечебной железистой воды, названной в честь бога войны и железа Марса марциальной.

Пытаясь восстановить подорванное ассамблеями и государственными заботами здоровье, Петр, бывало, по 2-3 недели в теплое время года проводил у этого источника в Марциальных водах. Он даже разработал для себя особый режим пребывания на водах: до завтрака – чарку водки, через час – стакан бургундского, а еще через час – стакан лечебной воды.

То же самое происходило в обед и ужин. Как ни странно, но император чувствовал себя после подобных процедур поправившимся. Именно с той поры слово "поправиться" приобрело в русском языке дополнительное значение – употребить перед едой немного спиртного…

Со второй половины ХIХ века неизменным вниманием царской фамилии стал пользоваться Южный берег Крыма. Александр II подарил купленную им Ливадию своей супруге Марии Александровне, которой врачи рекомендовали целебный крымский климат и которую не отличавшийся верностью государь хотел убрать с глаз долой.

После убийства императора Ливадия перешла к наследнику престола Александру III. Правда, тот больше любил находиться в Гатчине, во дворце, окруженном буйной зеленью. Однако и в Ливадию наведывался достаточно часто.Три поколения семьи Романовых дышали здесь целительным морским воздухом, принимали солнечные ванны, купались.

Причём царская купальня была оборудована весьма просто и представляла собой обычную палатку для переодевания с выходом к воде, застеленным для удобства веревочным матом. В море уходил канат, за него держались при волне. Дочери Николая II пользовались отдельной купальней, оставшейся ещё со времен императрицы Марии Александровны.

Впрочем, море было не единственным местом отдохновения для Николая. C детства он был страстным байдарочником и всегда с нетерпением ждал начала сезона. Царь катался на байдарках и в Царском Селе, и в Гатчине, несколько лодок обязательно было и на императорской яхте "Штандарт", когда вся семья отправлялась в плавание.

А в период правления Александра III для летнего отдыха была построена усадьба в живописном парке с часовней в заповедной зоне на реке Лангинкоски. Царская чета жила здесь на манер обычных дачников: император лично заготавливал дрова, носил воду и даже сам вытесал ступени в камне, с которого ловил рыбу в речке.

Страсть к охоте

Охота также испокон веков была важнейшей составляющего досуга и отдыха российских самодержцев. Ею увлекались царь Алексей Михайлович, императоры Петр II, Александр II и Александр III, Николай II.

Они ходили на медведей, стреляли зубров в Беловежской Пуще, били разнообразную дичь и птицу бессчетно и во многих других местах. Как ни удивительно, заядлой охотницей была и императрица Анна Иоанновна. Причем в количестве трофеев она не уступала царственным охотникам мужского пола.

Как свидетельствуют источники, в 1740 году, охотясь с 10 июля по 26 августа, императрица "собственноручно застрелить изволила 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 2 волка, 374 зайца, 68 уток и 16 больших морских птиц".

Николай I любил охотиться только на птиц – куропаток и фазанов, которых специально выписывали из Англии и Чехии. Крупного зверя – лосей, волков и медведей - избегал. Александр II в 14 лет принимал участие в охоте на волков, а в 19 убил своего первого медведя.

Таким же страстным охотником, как и его отец, был и Александр III. Особенно этот император ценил охоту в Беловежской Пуще, где был построен новый дворец - кстати, единственный за все годы его царствования.

Страсть к охоте от отца и деда унаследовал и Николай II. Он охотился при всякой возможности, а свои успехи тщательно фиксировал в дневнике. 19 июля 1895 года он записывает: "Охота на уток была очень удачна; всего убили 360 штук, выстрелов сделали 911".

Не менее успешно охотился Николай и на крупного зверя. Судя по документам, за 15 лет, с 1886 по 1909 г., он застрелил более 100 зубров! Любил Николай II и рыбалку. Правда, он всё же не был таким страстным рыболовом, как его родители Александр III и императрица Мария Федоровна, вполне разделявшая увлечение своего супруга рыбной ловлей.

К слову, увлечение Александра III рыбалкой даже оставило своеобразный след в русской истории. По легенде, однажды в ответ на упоминание своего министра о том, что аудиенции ждет один из европейских послов, Александр III бросил такую фразу: "Когда русский царь удит рыбу – Европа может подождать!"

Дачные места

Но вернемся к нашим морским курортам. Благодаря неизменному вниманию царских особ, Южный берег Крыма привлекал к себе и всё российское высшее общество. Прогуливаясь по набережным Ялты, здесь можно было запросто встретить самого государя и его ближайших родственников. Поэтому состоятельные люди покупали дома и имения в Крыму и проводили там по несколько месяцев в году.

По вечерам на променаде прогуливались благородные дамы в белых платьях и широкополых шляпах и мужчины в светлых легких костюмах. Господам офицерам предписывалось ношение летней формы и на отдыхе. Кстати, загорать тогда в высшем обществе считалось неприличным, мужчины и женщины купались исключительно в закрытых купальниках.

В ходу были своего рода купальные машины, представляющие собой деревянные или полотняные будки на колесах, на которых купальщики или купальщицы заезжали прямо в море.

Альтернативой отдыху на водах для тогдашнего «среднего класса» уже в те времена был выезд на дачи. Дачная жизнь к концу ХIХ века стала одной из основных форм отдыха городского чиновничества в крупных городах.

Петербургские чиновники устремлялись в ближние пригороды и на берега Финского залива, московские – в Останкино, Петровский парк, Сокольники, Кунцево.

Излюбленным местом отдыха москвичей были Воробьевы горы. Когда-то здесь на месте смотровой площадки около здания МГУ стоял знаменитый ресторан Крынкина, славившийся своей кухней и комфортом.

Веранды этого популярного заведения свисали над обрывом Москвы-реки, а страждущих попасть в ресторан с другого берега переправляли туда прямо на лодках. Обратная дорога нередко заканчивалась неожиданным купанием и отрезвлением.

Чиновники рангом повыше имели собственную загородную недвижимость или арендовали приличные дома, где и жили летом с семьями.

Тяжелее приходилось служивому люду помельче, который вынужден были каждый день ходить в присутствие, а после службы, нагрузившись всевозможными свертками и корзинами, тащиться на дачу к семье.

Эти "дачные мужья" стали излюбленными объектами шуток юмористов и карикатуристов. Предприимчивые жители пригородов сдавали им свои избы, а сами на лето перебирались в сараи.

Источник: storyfiles.blogspot.ru




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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