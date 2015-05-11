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Игорь Фунт   , Сегодня, 18:00

Царица роз, Аврора — Мирра
«О девственной мечте старинный вальс рыдал…»


Мария Лохвицкая. 1890-е годы.
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Мифы Ремизова: цепь больших и малых вспышек


Константин Симонов: «Нравственные долги надо платить»




1 декабря 1869 года родилась Мирра Лохвицкая, ярчайшая представительница и родоначальница русской «женской поэзии».

«Да, это — поэзия, неподдельная, полная чудного очарования!» — восклицал народнический пиит и критик П. Ф. Якубович о творчестве молодой совсем ещё Мирры Лохвицкой, со злорадной ухмылкой придерживая в рукаве злокозненный джокер. Но об этом позже…

Мы на холме священном расцвели,

Под тенью мирт; меж наших кущ, в пыли,

Рукою времени безжалостной разбиты…

М. Лохвицкая

*

Не о былом вздыхают розы

И соловей в ночи поёт;

Благоухающие слёзы

Не о былом Аврора льёт, —

И страх кончины неизбежной

Не веет с древа ни листа:

Их жизнь, как океан безбрежный,

Вся в настоящем разлита.

— Предвидением гения Тютчева вполне можно обрисовать ожидания неизбежности нашей героини. [Тяжёлая болезнь давала о себе знать с юности каждый божий день.] Она и в творчестве того не скрывала, посвятив всю свою недолгую писательскую жизнь воспеванию любви и смерти как никем не ведомого пророческого предвосхищения, предопределения… Чрезвычайно рано став очень популярной, — что опять-таки встраивается в концепцию тютчевского предначертания.

Раннее почитание, признание (некоторыми критиками считавшееся «эфемерным»), «майскую девственную» любовь… — недолгая, но блестящая сгорающая судьба дала Мирре Лохвицкой всё.

…Ну или почти всё.

Это странное «почти» сводило с ума читательниц. Настолько точны были авторские недоговорённости, пламенно смелы образы и поэтические грёзы, передающие жгучие впечатления от «переполняющих душу чувств» (Т. Трафименкова):

Хотела б я свои мечты,

Желанья тайные и грёзы

В живые обратить цветы, —

Но… слишком ярки были б розы.

…Хотела б я в минутном сне

Изведать сладость наслажденья, —

Но… умереть пришлось бы мне,

Чтоб не дождаться пробужденья!

Именно этими захватывающими дух образами «сокровенной красы» и «случайных прихотей» объясняется стремительное её вхождение, «восхождение» в литературу. Назло рассерженным мэтрам-иерархам, — народникам, демократам, — так и не нашедшим в её строфах столь популярной в конце XIX века некрасовской, гиппиусовской гражданственности. [Хотя, заметим, знаменитое гиппиусовское «люблю любовь» наверняка взято из «…люблю любовь с её минутным зноем,// И бурю встреч, — и тишину разлук» Мирры Ло́хвицкой.] В свою очередь, оставаясь эстетически удовлетворёнными, так сказать, техно-принципами «чистого искусства» непосредственно в поэтическом ремесле Мирры.

В томном великолепии «роз Афродиты» кому-то виделось скромное утешение; кому-то — осеннее увядание, тоска. Кому-то «нежно-розовая» любовь; кому-то «жёлтое» страдание ревности. Кому-то «казнь былых времён» — смерть, стихотворно воплотившаяся в бессильную обыденность: «Мы ожидали невозможного — и поклонились… обыдённому».

…Но песнь соловьиная, песня победная,

Меня не обвеет небесной тоской.

Я «мёртвая роза», бесстрастная, бледная,

И мил мне, и дорог мой гордый покой.

В неистовых «махровых», «алых» ликах цветов и песен она находила своё и только своё неугасимое торжество — победу над неизбежностью смерти! — в могучих сияющих лучах вдохновения. Так по-женски искренне и так по-мужски ультимативно. Одним из первых поэтов XIX в., наряду с Тютчевым, Фетом, Майковым, придав традиционным семантическим символам любви — цветам, деревьям, соловьям — трагические ноты страдания и горестных утрат. Причём ноты очень личные, сильные — оттого острые и отточенно актуальные, стрелами пронзающие сердце читателя. По-брюсовски, жреческими ножами рассекающие читателю грудь. Ведь мир, увы, неидеален. Но, к счастью, он не стал от этого менее прекрасен, жарок и бесконечно дорог.

Мне чудится... чьи-то могучие руки

Меня подымают с земли.

«Отзвуки чудного пенья» подняли и вознесли Марию Александровну Лохвицкую в «золотое» небытие чрезвычайно рано, в 35 лет. Но даже не написав ни строчки, она осталась бы в памяти современников и потомков волшебной обворожительной нимфой, женщиной-загадкой, сводившей с ума мужчин, — …всегда неизменно покорна истинной женской доле, всегда верная супруга.

Ставившаяся литературоведами в один ряд с Фофановым, Ахматовой, Цветаевой, — М.Л., в периодике начала XX в. пренебрежительно именуемая не иначе как «сестра Тэффи» (Н. Лохвицкая-«Тэффи», младшая сестрёнка), «забылась» историко-филологической наукой на десятилетия. Чем, конечно же, не обмануть истых её поклонников, никоим разом не отрицающих Мирру как ярчайшее звёздное явление рубежа XIX—XX вв., с девчачьих кос обладавшую неподдельной «искренностью чувств и прекрасным по звучности и правильности стихом» (Г.-Кутузов. В дальнейшем обвинивший её в «искалеченности» декадентством). Автора, наравне с веком перешагнувшего, поэтически эволюционировавшего из консервативных типажей избалованного Петербурга — в несомненно страстные лирические характеры настоящего, вечного, правдивого, праведного: — без старорежимных экивоков. Пусть и на своей всеобъемлющей — религиозно-мистической, — точнее, гностической волне. Являясь «странным сочетанием земли и неба, плоти и духа, греха и порыва ввысь, здешней радости и тоски по “блаженству нездешней страны”, по “грядущему царству святой красоты”», — как живописал ипостаси Лохвицкой А. Измайлов сразу после её смерти.

Что, впрочем, и определило Мирру, безапелляционно, в пул великих, величайших певцов эпохи.

…Бойтесь, бойтесь в час полуденный выйти на дорогу,

В этот час уходят ангелы поклоняться Богу,

В этот час бесовским воинствам власть дана такая,

Что трепещут души праведных у преддверья рая!

*

Я целую утомлённо

В предвкушении тоски

Розы нежно наклонённой

Огневые лепестки.

Как пчела, вонзаю жало

В сладко пахнущий цветок,

Розы полной, розы алой

Выпиваю пряный сок.

*

…Что розы?

Запах их случаен,

И горек аромат вина

Но вечный грешник, нераскаян,

Твой тёплый запах пью до дна.

Тут же всплывают-вспыхивают джокеры из зловредных рукавов: «…Перед нами, точно будто, не образованная писательница, живущая в просвещённой стране на заре XX века, а какая-то «восточная роза», для которой мир ограничен стенами гарема», — рассерженно пишет упомянутый в начале статьи критик Якубович, раздражённый непомерной славой юной поэтессы.

Недоволен её бальмонтовским декаденством и Брюсов, «вождь модернизма» (Т. Александрова). Хотя недовольство его скорее досадно-эстетическое, чем техническое: «Вот новый сборник Мирры Лохвицкой, — сетует он Бальмонту: — Согласен, уступаю, — здесь многое недурно. Но вот я, который стихов не пишет, предлагаю написать на любую тему стихотворение ничем не отличное от этих, такое, что Вы его признаете не отличающимся, таким же «недурным, хорошим». Всё это трафарет… всё те же боги Олимпа, те же Амуры, Псиши, Иовиши…» (1898). Затем тон меняется (в дневниках): «Однако её последние стихи хороши»…

Вообще тональность критических исследований и заметок трансформируется в отношении М.Л. довольно часто. От непомерного эротизма (Волынский, Абрамович) — до заветного, сакрального колдовства в чащах бальмонтовского Средневековья (Вяч. Иванов, Поярков).

Роковую роль в грустной посмертной литературной судьбе Мирры, отмечает Т.Л. Александрова в диссертации о М.Л., сыграло то обстоятельство, что ни апологеты чистого искусства, ни декаденты, ни символисты не приняли её в свой лагерь, как бы наградив надсоновской печатью безвременья.

Будучи всем знакомой и весьма известной, узнаваемой, будучи обладательницей двух Пушкинских премий, будучи «эталоном, в сравнении с которым оценивались другие женщины-поэты» (Гроуберг) и возвышавшаяся «иногда почти до гениальности» (Амфитеатров) — Мария Александровна, её имя, постепенно и, что удивительно, довольно быстро по временным рамкам, уходит надолго и далеко в сторону от литературных течений, предпочтений.

Не отвечающая коммунистическим вызовам и призывам конца 20-х годов, соединившая утончённость и новизну Серебряного века с «незыблемостью духовных ценностей Золотого века русской литературы» (Т. Александрова), М.Л. насильственно «пропала», растворилась в десятилетиях безвременья. Не проявившись даже в эпоху оттепели за отсутствием столь благопочитаемого тогда «общественного трагизма», в отличие от возрождённых Случевского, Апухтина и др. Позднее же и вовсе обвинённой в «банальности» и «тривиальности».

Слава богу, начав возвращаться в 1980-х гг. (в основном с Запада, т.к. многие материалы остались там — у родственников), М. А. Лохвицкая гордо заняла пустующий доселе пьедестал, приняв на хрупкие плечи заслуженные признания в символистской «предтече Ахматовой», идейной родственности с Гиппиус и Блоком, предвестии Бальмонта и Сологуба, приверженности феминистическим (в частности американским) движениям освобождения «женского естества».

Вернув на книжные полки свою заповедную женскую лиру — поэтическую страну с островами счастья, о которых «лепечут нам сказки». Вернув прелестные майские цветки, чистые, как «ландыш лесной»; и утренние пионы, и бессмертную любовь с белыми молитвенными розами. И светлые дуновения просветления, и нетленную евангельскую скорбь, достигших невероятных — ангельских — духовных высот, благочестия и пределов.

А мы живём… Нас нежит солнца свет,

К нам соловьиные несутся трели…

Но грустно нам звучит любви привет,

Мы от тоски, от горя пожелтели!

«Лохвицкая — это кладезь пророческих предвосхищений. ...Более важно то, что именно Лохвицкая, а не Ахматова, “научила женщин говорить”».

В. Марков




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Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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