Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 04:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tri_versii_yazyka_oruzhie_v_klasse_i_nikakih_peremen_42446"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42446_10tihiy_cha.jpg" width=206 alt="Три версии языка, оружие в классе и никаких перемен" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Три версии языка, оружие в классе и никаких перемен</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Топ-12 фактов о японской школе</font></em></span></p><p>Испытываете недовольство отечественной системой среднего образования? Узнайте, как учатся в Японии и с какими невероятными ограничениями сталкиваются японские дети с раннего детства. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tri_versii_yazyka_oruzhie_v_klasse_i_nikakih_peremen_42446">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Испытываете недовольство отечественной системой среднего образования? Узнайте, как учатся в Японии и с какими невероятными ограничениями сталкиваются японские дети с раннего детства.

Далекая Япония не перестает удивлять своими необычными, а порой даже странными традициями. Имеет особенности и система образования, которая кардинально отличается от привычной для постсоветских стран. Будет интересно узнать, что бы удивило наших школьников в Японии.

1. Учебный год начинается весной!

Дети начинают учиться не в сентябре, а в апреле. Только наступает тепло, цветут деревья, хочется погулять на улице, а тут нужно брать учебники и ходить на уроки – ужас! Правило японских школ о том, что летние каникулы длятся только месяц-полтора, могут стать страшилкой для наших детей. Зимой и весной отдых у них составляет около 10 дней. Еще один факт, который для нас непонятен – учеба в выходной (субботу). Что касается продолжительности учебного дня, то он длится примерно с 8:30 до 15:00.

2. Не больше двух друзей в классе за год

Мы привыкли, что на протяжении школьной жизни учимся в одном коллективе, но для японских школьников это правило незнакомо. Каждый год все учащиеся параллели распределяются по классам случайно, но у школьника есть возможность не расставаться с близкими друзьями, и для этого он должен написать их имена (не больше двух) в специальном опросном листе. Возможно, это помогает освоиться в социуме, но выглядит, по меньшей мере, странно.

3. Пронумерованные школьники

Следующее правило в японских школах чем-то похоже на те, что используют в местах заключения, поскольку каждому ученику присваивается индивидуальный номер, состоящий из четырех цифр. Его используют для подписания работ, походов в библиотеки и так далее.

4. Расписание-сюрприз

Наверное, разработчики системы образования в Японии, любят сюрпризы, поскольку каждую неделю в школах ученики получают новое расписание уроков. Как бы к таким обновлениям отнеслись наши ученики, сложно предугадать.

5. Перемены? Нет, не слышали

Если спросить у наших детей, что вам больше всего нравится в школе, то самым популярным ответом будет – перемена. Японские школьники лишены этого удовольствия, поскольку они учатся целый день, и только делают один перерыв на обед. Похоже, с самого детства японцев готовят к тяготам взрослой жизни.

6. Почистил зубы? Записал в дневник!

Дневник, который ведут японские дети, совсем не похож на тот, который мы часто забывали дома. В нем они записывают не только уроки, но и полностью расписание своего дня: во сколько встал, когда чистил зубы и так далее. Складывается впечатление, что дети Японии находятся под постоянным контролем. В общем, никакой личной жизни.

7. Кто дежурный по туалету?

Если в наших школах ученики убираются только в классах, и то это правило используется не во всех учебных заведениях, то в Японии детям приходится наводить порядок и в других помещениях, в том числе и туалетах. Только представьте, что после уроков школьникам предстоит помыть полы, окна и не только.

8. Двоечников нет!

Мы часто, не выучив урок, шли в школу с трясущимися коленками, переживая получить двойку, так вот японским школьникам это не грозит. Все очень просто: подготовил домашнее задание, его обвели красным кружочком, если нет – то закрепили долг. Еще в Японии никого не оставляют на второй год, даже если ученик отстает от других.

9. Японских школьников легко узнать по цвету носков

В школах существуют строгие ограничения, касающиеся внешнего вида. Например, никаких экспериментов с цветом волос, а мальчики должны носить только короткие прически. Для девочек будет удивительно, что если бы они учились в Японии, то им нельзя было бы наносить макияж, красить ногти и носить украшения. Правила настолько строгие, что руководство следит даже за цветом носков, которые должны быть черными, белыми или темно-синими. Для нашего общества, это выглядит, как сумасшествие.

10. Тихий час

Многие во время школьных уроков вспоминали о садике, а точнее о тихом часе, ведь так хорошо было бы отодвинуть тетради и учебники и просто вздремнуть. Эта привилегия есть в школах Японии, где дети имеют право на десятиминутный сон на партах.

11. Знания – сила, иероглифы – мощь!

Только представьте, японские дети должны научиться читать и писать тремя способами: японскими иероглифами, японской версией китайских иероглифов и латинским алфавитом. Что точно порадовало бы наших учеников – наличие в школе интернета и применение в обучении современных информационных технологий.

12. Сасумата вместо плаката

В Японии в школах на стену вешают не плакаты или обучающие стенды, а оружие - да-да, вам не послышалось! Возле двери в каждом классе можно увидеть сасумату – японский боевой ухват, которым в случае необходимости учитель сможет защитить детей от нападения, например, вора.

Бонусный факт под номером 13. Японские школьницы не стирают трусики, они ими зарабатывают!

Многие в детстве подрабатывали разными способами, например, помогали маме по дому или выгуливали соседскую собаку. Странный способ заработка нашли японские школьницы, которые продают (внимание!) свои грязные трусики. К сожалению, в мире много извращенцев, и Япония не является исключением, поэтому такие товары очень востребованы.

Источник: womanadvice.ru





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