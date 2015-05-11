Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 17 мая 2017 года, 18.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tri_tipa_trudoustrojstva_41945"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41945_13330932_1071258456268785_6409781555487997133_.jpg" width=206 alt="Три типа трудоустройства" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Три типа трудоустройства</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой</font></em></span></p><p>Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tri_tipa_trudoustrojstva_41945">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

Найм

Наверное, самое надежное и спокойное из того, что есть. И попадая в найм надо понимать, что есть разные компании, и разные позиции, и разные стартовые условия. Что касается компаний, то их стоит разделить на четыре группы: классические малые (2-100 человек), средние (100-1000 сотрудников) и большие (более 1 000 трудящихся), а также государственные, специфика которых не зависит от размера. В маленьких компаниях все обычно по-семейному. То есть если есть деньги, то гуляют все, если нет – все питаются гречкой. Выяснения отношений яркие и открытые, примирения – бурные. Маленькие компании хороши для старта, но обычно там сложно набраться опыта. Для старта хороши и большие компании. Вы там мало кому нужны, поэтому можно накосячить. Обычно в большой компании сильно накосячить в силу ее масштаба сложно, зато опыт набирается в силу большого круга общения быстро.

В средних растущих компаниях обычно лучше всего работать и развиваться, но там и требования к квалификации могут быть самыми серьезными. Средние компании уже поняли, что дешевые люди приводят к низким результатам, с другой стороны еще не разучились считать деньги и не начали заниматься «политикой». Это отличает их от государственных компаний, где этой самой «политики» всегда вдоволь. Работать в них – это и предел мечтаний (стабильность и значимость), и большой риск (потеря квалификации и рыночной стоимости). Известен тезис, что государство – неважнецкий бизнесмен и управленец. Я видел исключения, поэтому считаю, что все зависит от людей. Поэтому, если вы думаете о позиции в государственной структуре, то принимайте решение исходя из личности вашего потенциального руководителя или ближайшего соратника. И лучше, чтобы он был повыше в иерархии.

Относительно позиций в найме стоит сказать только то, что они бывают проектные и операционные, связанные с зарабатыванием и нет. Самые спокойные, конечно, операционные без зарабатывания. Там свой мир постоянной борьбы за бюджет. Проектные без зарабатывания пободрее, там можно и технологии подучить, а коммуникации с внешним миром разбавят рутину найма. Операционные с зарабатыванием, как правило, весьма жесткие в части общения в коллективе. Там самые сильные команды и мало лишних людей. Но там и мало свободного времени.

И пару слов про стартовую позицию. В найм можно прийти на запуск (чистое поле), на развитие существующего направления, а также на управление изменениями (как антикризисный менеджер). С запуском все понятно: проект или направление, договариваемся на входе о целях и результатах (обычно, весьма размытых), и вперед. Сложностей тут не много, надо просто брать и делать, главное – не забыть получить для этого полномочия и куратора (спонсора). Который повыше в иерархии, а лучше – на самом верху. С развитием тоже все просто: договорились о KPI развиваемой деятельности и понеслось. Обычно в процессе «понеслось» всплывают разные интересные нюансы, о которых тебе забыли рассказать на входе. На это надо смотреть философски, это не тебя обманули, это ты не спросил. Самое сложное – это антикризисная история. Даже не потому, что нервы должны быть как канаты. А потому, что после преодоления кризиса антикризисного менеджера убирают и нанимают того, кто про развитие.

Фриланс

Во фриланс попасть проще, чем в найм. Обычно в него идут те, кто подустал от корпоративной жизни. В этом смысле фриланс – это прибежище тех, кто еще не решился на свой бизнес, но уже хочет самостоятельности. Путь во фриланс складывается по-разному, но обычно туда попадают случайно. К тебе обратился приятель, знакомому его знакомого нужна консультация или небольшой мастер-класс. Или на конференции у тебя после яркого выступления взяли визитку, попытались схантить, но не пошло и предложили взамен небольшой консультационный контракт. А потом ты посчитал, сколько ты будешь зарабатывать на таких консультациях. И вот, стал фрилансером, зарегистрировал ИП.

Классифицировать фриланс сложно, я бы выделил три основных вида такой деятельности: на личном бренде, на дружбе и родственных связях и фриланс-многостаночник. История с личным брендом – это, наверное, самый трудоемкий, но и самый надежный путь быть успешным. Раскрутка личного бренда начинается далеко в найме. Как правило, в то время, как большинство коллег просто тусуются по конференциям, выставкам и презентациям, такие люди уже овладели PowerPoint и делают свои первые слайды. В то время как корпоративные приятели убивают время на мастер-классах, такие люди робко и наощупь начинают делать свои мастер-классы. Или ведут блог, страничку в FB с self-made контентом. И пишут статьи, и ходят на радио. Начинают формировать вокруг себя журналистский пул. Ну, пьют с ними, в общем.

Через какое-то время личный бренд начинает приносить свои плоды. Появляются первые приглашения, пока бесплатно. Шаг за шагом, контракт за контрактом, через сарафанное радио, личный бренд создает круг клиентуры. Здесь есть одна существенная опасность: выращивание личного бренда – это затратный по времени процесс. Можно так им увлечься, что перестать развиваться в профессиональном смысле. То есть тусовки – это прекрасно, но стоит еще и работать. В конечном счете заказчик платит тебе не только за известность, ему иногда нужен и результат. Впрочем, для фрилансера, эксплуатирующего дружеские или родственные связи, это не обязательно. Таких людей, как ни удивительно, весьма много. Как правило, они имеют статус a’la советник, и не в одной организации.

Надо понимать, что в случае такого вида фриланса его непыльность компенсируется его ненадежностью. Кого быстрее всего выгонят, когда друг или родственник покинет компанию? Конечно, вот такого вот «советника». Он изрядно всем надоел советами, за которые не несет ответственности. И «доступом к телу», которое он использует как способ сведения счетов с теми, кто эти советы игнорирует. Как правило, этот же «доступ к телу» мешает развитию фрилансера, потому что убивает любого рода конкуренцию. В отличии от фрилансера-многостаночника, который живет конкуренцией. Он берется за все, ну разве что кроме прополки огорода. Он готов оказать любую услугу, от обучения до поиска персонала, от консультирования до управления проектом. В любых отраслях, в любых географических точках. Он безотказен и мало спит. Фактически, это уже полноценный консалтинговый бизнес, до которого надо сделать всего один шаг.

Свой бизнес

К своему бизнесу приходят сложными путями. У кого-то это идея, которая не дает уснуть. У кого-то люди, с которыми хочется идти вместе как с партнерами. Бывает, что человек не может не заниматься предпринимательством, характер такой. Ну и лень конечно, вместе с желанием заработать много денег без особых усилий. Вокруг своего бизнеса много мифов и много страхов. Основной миф – «чтобы делать свой бизнес, надо иметь особые качества, особые склонности». Мол, 3-5% людей могут делать бизнес, остальные лучше бы сидели в найме или занимались фрилансом. Самый большой страх культивируется этой легендой и подразумевает отсутствие стабильности. И как любого страха, его преодоление очень простое: надо брать и делать. Что некоторые и делают, иногда весьма успешно. И преодолевая страх часто получают свободу. Делать то и так, как считаешь правильным. В общем, это и есть суть своего бизнеса.

Мне один мудрый человек сказал, что бывает три вида целей для бизнеса: сделать семейное дело, сделать корпорацию и продать бизнес. Думаю, что успех бизнеса связан ровно с тем, насколько основатель понимает, какую из этих трех целей он выбрал. В зависимости от них резко отличается тактика, принятие решений, по-разному течет время. Если семейный бизнес делается в основном на свои средства и постепенно, с минимизацией рисков, то бизнес на продажу – быстро, агрессивно, с активным привлечением инвесторов. Семейный бизнес делается почти всегда в одиночку, бизнес на продажу делается с партнером или партнерами. Понятно, что чем выше риск, тем больше его хочется хеджировать, разделить с кем-то. Кроме этого, рисковать в одиночку страшно.

Исходя из этого, выбор партнера – первостепенное и важнейшее дело. Я не буду проводить аналогий с браком, хотя в современном мире выбор партнера по бизнесу, кажется, уже стал сложнее и важнее. Для бизнеса важно совпадение ценностей. Это не лозунг, это необходимость. Бизнес – это почти всегда про принятие решений в условиях неопределенности. А как они принимаются в этом случае? Только на совпадении ценностей, только на общей вере в одно и то же. И, что характерно, ценности в бизнесе и ценности в жизни – это разные ценности. То есть вы можете чудесно дружить с человеком, быть с ним вместе со школьной скамьи, но это совсем не будет означать, что ваши ценности в бизнесе одинаковы. И будет большой ошибкой делать бизнес в кругу друзей. Зачастую можно потерять и бизнес, и дружбу.

Многие искренне считают, что будучи экспертом в каком-то деле, можно легко начать свой бизнес. Это большое заблуждение, потому что бизнес – это продажи. Продукт важен, конечно, без продукта не будет продаж. Но без продаж не будет бизнеса, останется одно хобби с продуктом. Понимание этого приходит к владельцу или команде партнеров обычно с опозданием, когда деньги уже проедены продуктом, и когда на маркетинг нет ни времени, ни средств, ни умений. Если бизнес строится семейный – не страшно, его можно «подморозить» и через какое-то время, накопив средств, восстановить. Если бизнес на продажу – то гораздо хуже, здесь еще появляется аспект обязательств перед инвестором. По моим личным наблюдениям, 90% бизнес-проектов разваливаются как раз на стадии проверки (или не проверки) маркетинговых гипотез и опытов с продажами.

Кстати, про инвестиции. Бытует мнение, что они нужны. И те, кто начинает свое дело, зачастую охотятся за инвесторами активнее, чем за клиентами. Безотносительно цели создания своего дела могу утверждать, что инвестиции в начале пути вредны. Во-первых, чтобы понять суть бизнеса, надо попытаться заработать самому, и если и брать сторонние деньги, то только на масштабирование и то, если строишь бизнес на продажу. Во-вторых, привлекая деньги до первых продаж, можно попрощаться с объективной оценкой компании, ее будут производить из весьма эмоциональных соображений, что просто невыгодно собственнику бизнеса. Как правило, те бизнесы, которые смогли начать продавать и получили первые деньги, не стремятся к инвестициям. Они же и выживают.

Конечно, быть собственником бизнеса, строить его с нуля очень затратно. Это как вести несколько ремонтов. Деньги кончаются, времени не хватает ни на что, да еще и возникают обязательства перед клиентами. Надо постоянно учиться, все время изучать новые аспекты ведения дел, ведь у тебя нет возможности нанять штат экспертов. Постоянное общение, все время разные люди с разными вопросами, сложная эмоциональная нагрузка. Прибавьте к этому не то чтобы полное одобрение карьеры предпринимателя в обществе… И все же игра стоит свеч. Даже если ваш бизнес потерпит неудачу, вы получите замечательный опыт, который пригодится при строительстве нового бизнеса. И еще уверенность в том, что хотя бы раз в жизни вы делали то, что хотели. И не были винтиком.





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