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Анна Кирьянова, kiryanova.com   четверг, 1 декабря 2016 года, 09.00

Три причины супружеских измен
«Я изменил ей, потому что мне было скучно»


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Осторожно, счет пополам


Двойные стандарты




Статистика приводит неприятные цифры: судя по обширным опросам и исследованиям, изменяют своим постоянным партнерам 75 процентов мужчин и 45 процентов женщин. По крайней мере, это те, кто признались.

Исходя из того, что изменники склонны скрывать свои похождения, а одноразовое падение вообще не считать за грех, цифры могут быть еще более пугающими. Между тем измена — самое страшное в личных отношениях, что может перенести человек. На шкале стрессов измена занимает более высокое положение, чем смерть любимого человека — по крайней мере, в некоторых случаях. Еще одна неприятная статистика — как минимум один ребенок из десяти имеет другого биологического отца.

Ранее наказание за измену полагалось самое суровое — вплоть до смертной казни. Одной индийской принцессе ее муж приказал отсечь нос. Изуродованную жену он выгнал обратно к ее отцу, который оказался человеком добрым и образованным. Благодаря этой истории нам известно о первых пластических операциях: высокоученый лекарь вырезал кусочек кожи со лба принцессы, перевернул, сформировал подобие носа и пришил на место отрезанного органа. Неизвестно, пошел ли на пользу принцессе жестокий урок, но именно таким образом сейчас проводится пластика повреждений носа.

Что только не делали с неверными возлюбленными: сдирали кожу, сбрасывали со скалы, заточали в монастырь. Лютый прадедушка Пушкина, романтический арап Петра Великого, заподозрив жену в измене, бил ее кнутом, предварительно подвесив к железным кольцам. Сам Пушкин, по слухам, поколачивал свою супругу, Наталью Гончарову, страшно ее ревновал, насильно увозил с балов и вообще «вел себя непозволительно», по словам одной современницы. Чем кончилась ревность поэта — всем нам известно. Император Клавдий имел жену Мессалину, столь распутную и развратную, что имя ее до сих пор употребляется как синоним известного обзывательства.

Интересно, что Клавдий приказал казнить Мессалину лишь только тогда, когда ее измены обернулись прямым заговором с целью свергнуть императора. И то, после казни Клавдий то и дело приказывал позвать к себе жену, совершенно забывая, что она уже казнена. Петр

Первый любовнику жены приказал отрубить голову, каковую и преподнес супруге-изменнице в заспиртованном виде, в стеклянной банке. Наполеону изменяла его возлюбленная Жозефина, причем именно в то время, пока он был в опасных военных походах и деловых разъездах. Родственники немедленно известили будущего императора, приложив подробный отчет, с кем, когда и сколько раз. «Я собирался увенчать короной голову этой женщины, а она увенчала мою рогами» — горестно писал он своему другу; письмо попало в руки англичан и вызвало всеобщие насмешки над обманутым Наполеоном. Они с Жозефиной все-таки помирились, уж слишком душераздирающее она молила о прощении, но Наполеон со временем охладел к ней, так пылко любимой ранее. И когда пришло время подумать о наследниках престола, он развелся с нею и женился на принцессе королевской крови. А до развода он совершенно спокойно и даже деловито изменял той, которая ранее была его богиней.

Терпеть ли измену или порвать отношения? Казнить или простить?

Когда Фрида Кало, знаменитая мексиканская художница, узнала об измене мужа, не менее знаменитого скульптора Диего Риверы с ее собственной любимой сестрой, она была на грани суицида. Она немедленно порвала с предателем и развелась с ним. Супруги через некоторое время поняли, что не могут жить друг без друга, сошлись — но прежних отношений вернуть уже не смогли. Фрида умерла молодой, вслед за ней ушел и Диего — от рака яичка. Впрочем, и сама художница тоже имела любовника — Троцкого. А от измены Троцкого страшно страдала его постаревшая жена — Наталья Седова.

Троцкий переживал свою измену, когда ему проломили ледорубом голову, он успел сказать жене о своей любви, попросил прощения… Не легче было и жене писателя Бунина, Вере Муромцевой; писатель и вовсе поселил молодую любовницу в собственном доме, называя ее своей секретаршей.Гордо и трагично переживала Вера оскорбительную ситуацию, никому не жалуясь, стараясь сберечь честь нобелевского лауреата. Другой нобелевский лауреат, физик Ландау, и вовсе приводил любовниц в собственный дом, проводя с ними время на глазах у жены. Еще и похвалялся потом высокими отношениями; мол, супругу заботит только одно: было ли ему хорошо с очередной пассией. Разрывалось ли сердце у бедной женщины — остается только догадываться. Зато финал жизни великого физика весьма показателен: он попал под машину, превратился в беспомощного слабоумного инвалида и до самой смерти находился в полной зависимости от окружающих.

По многочисленным исследованиям, те бизнесмены, которые изменяли своим женам, в течение года испытывали трудности с бизнесом, а иногда доходили до полного банкротства.

Портрет изменника довольно прост; по крайней мере, выделяют два их вида: это или люди с низкой самооценкой, нуждающиеся во внимании, либо — эгоисты, которые в самом факте измены не видят ничего предосудительного. К изменам склонны неустойчивые психопаты, то есть люди, крайне легко поддающиеся влиянию, не имеющие воли и собственного «я». Провоцирует измену и алкоголь.

Причинами измены, по мнению исследователей, являются следующие факторы:

1. скука и неудовлетворенность;

2. желание отомстить партнеру;

3. страх привязанности (поиск запасного варианта).

Немецкие психологи определили симптомы измены: это холодность партнера, его желание следить за собой, красиво одеваться, пользоваться парфюмерией. Женщины перестают готовить дома или делают это крайне неохотно. Изменник раздражителен по отношению к постоянному партнеру, может при посторонних грубо критиковать его, особенно — его внешность и ум. Человеку ведь свойственно обвинять других в своих прегрешениях… Теряется интерес к сексуальной жизни, хотя на первых порах она может, наоборот, стать слишком бурной — только в объятиях они представляют других. Также это периоды глубокой задумчивости, отрешенности, похожие на гипнотическое состояние.

Насколько важна физическая верность — глубоко понимал знаток всех темных глубин человеческой психики Достоевский. Уже умирая, он успел сказать жене: «Я всегда любил тебя одну и никогда тебе не изменял». А ведь писатель был тяжелым, раздражительным эпилептиком, бывшим каторжником, проигрывал деньги и драгоценности жены в казино, выманивал, грозил, оскорблял, оставлял семью без куска хлеба…После его смерти жена больше не вышла замуж, хотя овдовела молодой; всю жизнь она посвятила памяти покойного мужа. Может, так повлияли на выбор судьбы его последние слова — перед смертью говорят правду.

И еще одна информация к размышлению — в 85% случаев те, кто подозревают близкого человека в измене, оказываются правы.

Источник: cluber.com.ua




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Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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