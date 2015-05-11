Треугольник понимания

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Как эффективнее разбираться с новой информацией? Мнемонист Егор Дубровин предлагает концепцию треугольника ВЗР: впечатления, запоминание, редактирование и рассказывает, как использовать этот треугольник на практике.

В этой статье я объясню принцип работы треугольника понимания информации ВЗР, который я открыл для себя, занимаясь наукой и искусством запоминания и технологиями работы с информацией.

Этот треугольник назван по первым буквам его вершин: впечатление, запоминание и редактирование. Научившись работать с каждой из них, вы сможете легко добиваться понимания информации одним из предложенных способов.

Начнем с пояснения этих вершин. Вершина «впечатление» имеет два смысла. Первый смысл заключается в том, что впечатление рождается при работе с очень важной или крайне интересной для вас информации. Например, болельщик футбольного клуба будет сильно впечатлен информацией о результатах матча, который он пропустил. Человек, увлекающийся гороскопами, испытывает впечатление от новой статьи известного астролога. Преподавателю математики очень важна кандидатская работа своего аспиранта. Во всех этих случаях понимание информации будет очень велико. Такое впечатление можно назвать естественным.

Второй смысл названия вершины заключается во внимании, направленном на информацию. Чем внимательнее мы читаем, тем большее впечатление получаем. Вспомните момент, когда вам мешают читать книгу или смотреть фильм. В этот момент вы чувствуете, что смысл или какие-нибудь детали ускользают из вашего внимания. Вы перестаете понимать информацию. Наоборот, когда вы сильно погружены в объект понимания, вы лучше его осознаете за счет сильного впечатления. Научившись фокусироваться на материале и избегать отвлекающих факторов, вы сможете лучше понимать информацию, даже ту, которая изначально вас не впечатляла. Такое впечатление будем называть искусственным. К сожалению, в нашей жизни очень мало естественного впечатления, поэтому в статье будем делать упор на искусственного собрата.

Следующая вершина треугольника ВЗР — запоминание. Запоминание всегда увеличивает понимание информации. Вы можете запоминать материал любыми способами. Идея вершины заключается в том, что запоминать можно любую информацию, даже ту, от которой вы не получаете никакого удовольствия. В процессе запоминания, вы осознаете, что постепенно начинаете понимать материал. Например, вы совершенно не смыслите во французском языке. Попробуйте запомнить 1000 французских слов без всякой привязки к чему-либо, и вы начнете больше понимать этот язык.

Третья вершина — редактирование. Под редактированием я понимаю любую работу с информацией, ее изменение. Это может быть написание конспекта, пересказ, подготовка шпаргалок, написание рецензий, отзывов, критика и т.п. Даже просто выделение в тексте главного карандашом уже является редактированием.

Начав редактировать информацию, вы будете увеличивать ее понимание. Мы легче понимаем то, что несколько раз пересказали своему другу. Вспомните анекдот про преподавателя, который после n-ого пересказа уже сам понял свою же лекцию.

Лишь подчеркивая главные мысли, мы уже начинаем легче ориентироваться в книге. Хорошей стратегией является написание рецензии на книгу или фильм. При ее написании вы начнете разбираться в материале гораздо глубже. Студенты, выискивая основное, что можно написать на шпаргалке, производят своеобразное редактирование информации. Кто-то успешнее, кто-то менее.

Итак, мы рассмотрели три вершины треугольника понимания информации ВЗР. Теперь перейдет к главному. Я поясню, в чем смысл открытия этого треугольника и как его можно использовать в повседневной жизни.

Вы уже поняли, что чем больше каждая из вершин треугольника, тем больше вероятность понять информацию. Но это еще не все. Когда мы увеличиваем одну из вершин, одновременно увеличиваются и две другие.

Давайте рассмотрим это поподробнее. Начав увеличивать впечатление, то есть внимательнее читать материал, мы, естественно, начинаем лучше его запоминать, а также сможем с большей уверенностью его пересказать. Старайтесь к любой важной для вас информации подходить с позиции впечатления.

Если мы начнем пускай даже машинально запоминать информацию, то моментально увеличивается впечатление от нее. Конечно, после того, как вы запомнили 1000 французских слов, язык стал более интересным, нежели ранее, когда мы не знали ни одного слова. Также увеличилась вершина «редактирование». Мы можем пересказать эти слова другу, сопоставить их с русскими словами, которые произошли от французского, или с похожими по написанию английскими.

Начав редактировать материал, мы невольно его лучше запоминаем и получаем больше впечатления. Пример лучшего редактирования — интеллект карты, изобретенные Тони Бьюзеном. Конспектирование в древовидном виде позволяет не только лучше запомнить информацию, но и превратить скучную лекцию в яркие картинки.

Итак, мы рассмотрели треугольник понимания информации ВЗР, который можно применять в повседневной жизни. Приступая к обработке информации, которую вам нужно понять, вспомните про этот треугольник. Оцените, какие вершины вы можете использовать, чтобы увеличивать понимание. Может быть, вам легче сконцентрировать внимание или вы владеете приемами скоростного запоминания. Также вы можете сразу начать всячески редактировать тот материал, который нужно понять.

Будьте уверены, что в случае поднятия любой из этих трех вершин вы непременно получить скорейший результат. Главным козырем открытия является то, что теперь вы осознанно начнете управлять своим обучением.

Источник: brainhack.me





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