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Майкл Бристоу (Michael Bristow)   , Сегодня, 13:00

Трансвестизм в Китае
История одного учителя


© AFP 2017, Johannes Eisele
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«Всегда уступай дорогу матату»


Переработать до смерти




В тот момент, когда я вышел из своего номера в отеле и посмотрел в сторону находившегося в конце коридора лифта, то понял, что материала мне хватит на целую книгу. Там стоял мой учитель китайского, одетый полностью в женскую одежду. На нем был макияж, высокие каблуки и бюстгальтер с мягкими чашечками.

Каждый из нас в своей жизни сталкивается лицом к лицу с неожиданным. Для меня это был тот самый случай, и когда мы вышли из отеля на яркий свет улиц, на мгновение мне показалось, что я ослеп. Учитель, казалось, получал удовольствие от происходящего. Я чувствовал себя рядом с ним некомфортно, а он все останавливался полюбоваться на себя в витринах магазинов или спросить дорогу к лучшему ресторану.

Я был знаком с учителем вот уже пять лет, прежде чем в 2012 году он перестал скрывать от меня, что трансвестит. Два раза в неделю мы занимались китайским в одном из пекинских кафе; я был корреспондентом BBC, а он хотел помочь мне подтянуть язык. С годами мы стали друзьями. Он был разговорчив и весел, и я всегда с нетерпением ждал наших занятий.

Он никогда не упоминал о своей любви к женской одежде, но теперь, оглядываясь назад, могу точно сказать, что кое-какие знаки все-таки были.

Учитель иногда появлялся на занятиях с блестящими губами. Я не допускал и мысли о том, что это могла быть помада, и решил, что наиболее правдоподобной версией был яркий бальзам для губ. Я также игнорировал обтягивающие футболки с украшенными стразами надписями и украшения, которые иногда поблескивали на его пальцах или вокруг шеи. Я не придавал значения ни сделанной им подтяжке лица, ни причинам, толкнувшим на данную процедуру 60-летнего мужчину.

Прокручивая все это в голове теперь, я вспоминаю Дональда Рамсфелда, бывшего министра обороны США, который пытался объяснить отсутствие доказательств, связывающих правительство Ирака с оружием массового уничтожения. Рамсфелд говорил, что «есть известные известные — вещи, о которых мы знаем, что знаем их. Есть также известные неизвестные — вещи, о которых мы знаем, что не знаем. Но еще есть неизвестные неизвестные — это вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их».

Я не мог не связать данную лингвистическую гимнастику с моими отношениями с учителем. Я понял, что его трансвестизм попадал под данное Рамсфелдом определение «известных неизвестных». Мне, возможно, не стоило надеяться узнать тайну своего учителя, но стоило хотя бы подозревать ее наличие.

Я решил написать об учителе задолго до того, как узнал, что он трансвестит. К концу подходил пятый год моей корреспондентской деятельности, и мне хотелось написать о чем-то более глубоком, чем те теле-, радио и онлайн-статьи, что я штамповал для BBC. Они давали представление о жизни в Китае, но лишь незначительное. Персонажи, идеи и события появлялись в интернете или в эфире, а затем исчезали. Как же говорить о чем-то более глубоком? На чем сосредоточиться?

И тут, как по волшебству, перед глазами замаячила эта тема.

Учитель обычно приходил на уроки с газетой под мышкой и четким представлением о том, что нам следовало обсудить в тот день, но зачастую это отходило на второй план, и начинались сплетни, анекдоты и шутки. Постепенно я осознал, что таким образом он помогал мне понять Китай. Он объяснял вещи, которые западному человеку понять не всегда легко, например, что такое «лицо» и насколько важны личные отношения.

Я начал узнавать что-то и о его жизни тоже. Родился он в 1951 году, через два года после прихода к власти Коммунистической партии. Взлеты и падения его страны отражали победы и разочарования его собственной жизни.

Учитель перестал ходить в школу в 1966 году, с началом Культурной революции. Его отправили работать в сельскую местность наряду с миллионами других молодых людей, а вернувшись в Пекин в середине 1970-х годов, он стал пытаться найти себя. Учитель работал на фабрике по производству глутамата натрия, пищевой добавки, к которой восточные шеф-повара относятся с уважением, а гурманы — с осторожностью, поскольку считается, что она вызывает целый ряд заболеваний, от головных болей до усталости. Дискуссии о том, реален или надуман так называемый «китайский ресторанный синдром», не утихают по сей день.

Учитель вернулся в университет, а затем устроился на работу в отдел пропаганды крупной продовольственной компании. Он стал журналистом, а затем педагогом. За это время у него появилась жена и родился сын. Из бедного парня он превратился в зажиточного пенсионера. Мне лично он представлялся воплощением современного Китая.

Мой друг был также прирожденным рассказчиком. Он умел превратить подробности своей повседневной жизни в лирические истории, которые заостряли внимание на происходивших в его стране изменениях. Он написал десятки статей о накопленном им опыте и передал их мне. Они были о его детстве, событиях с момента отъезда в сельскую местность и даже о таких повседневных событиях, как первая установка телефонного аппарата.

Я прочел о дереве, стоявшем посреди двора его дома в Пекине. Дома в том районе уже давно снесли под финансовый квартал, но дерево все еще там. Теперь оно стоит перед окнами какого-то невзрачного офисного здания. Учитель ходит к нему минимум раз в год, чтобы не забывать о прошлой жизни. Он с гордостью отвез туда и меня.

Случались с учителем и забавные случаи. В одной из поездок мы побывали там, где он некогда пытался открыть собственное дело, но до конца его так и не довел. Он открыл ресторан и караоке-бар в пригороде Пекина для отдыха усталых горожан, жаждавших вырваться на выходные за город. Отчасти провал бизнеса был обусловлен, по-видимому, тем, что по соседству находился офис гробовщика. Не лучшее место для развлечений суеверных людей.

Я понял, что история моего учителя поможет объяснить некоторые из моих собственных соображений о Китае. Его жизнь стала бы стартовой площадкой для разговора о том времени, что я провел корреспондентом в Пекине.

Чтобы собрать информацию для моей книги, мы решили отправиться в путешествие по Китаю и посетить некоторые из тех мест, что имели хоть какое-то значение в жизни учителя.

На момент его разоблачения в отеле города Чанши (провинция Хунань), к проекту книги мы уже приступили и только приехали из деревни, где родился и вырос Мао Цзэдун.

Когда учитель открыл мне правду о своем полусекретном существовании, я боялся, что он захочет оставить все как есть, и оказался прав.

В тот вечер, когда я обо всем узнал, то спросил учителя, можно ли упомянуть о трансвестизме в книге. Некоторое время он размышлял, а затем сказал, что не хотел бы, чтобы огласка этой истории принесла неудобства членам его семьи. Я даже немного разозлился. Почему он не рассказал о своем секрете до того, как мы начали писать книгу?

Я сказал ему, что в таком случае придется отказаться от работы над историей его жизни, ведь она перестала бы быть абсолютно честной. Казалось, это вызвало в нем сомнения. В конце концов, он сказал, что я могу говорить о его любви к женской одежде при условии, что не разоблачу его. Я согласился и более этот вопрос не поднимал.

Когда я тщательно обдумал всю последовательность событий, то разозлился на себя за то, что недооценил всю ситуацию учителя. А она щекотлива как ни крути, ведь он — китаец, разменявший седьмой десяток и обожающий одеваться как женщина.

В 2016 году при поддержке ООН было проведено исследование, целью которого было выявление отношения китайцев к сексуальным и гендерным меньшинствам. Выводы оказались отрезвляющими. Лишь каждый 20-й человек, принадлежащий к этим двум группам, готов раскрыть друзьям и коллегам свое истинное «я». С членами семьи говорить открыто и честно проще, но лишь в некоторой степени.

Такие статистические данные удивления не вызывают, учитывая, что под руководством коммунистов Китай традиционно считается социально-консервативной страной. Однородность пропагандируется как одна из опор коллективного характера общества. Людей, отличающихся от нормы, сложнее контролировать. Лидеры Китая знают, что управлять огромным населением гораздо проще, если стричь всех под одну гребенку.

Все изменилось с тех пор, как в 80-е страна начала открываться для внешнего мира; толерантность теперь на подъеме. Но руководство по-прежнему считает многие социальные перемены нежелательным импортом с Запада. Удивительно ли, что в подобных обстоятельствах учитель нервничал из-за перспектив появления в прессе информации о его предпочтениях?

Пока мы путешествовали, учитель тщательно выбирал время и место, где носил женскую одежду. Я понял, что чем дальше он отъезжал от Пекина и своей официальной жизни, тем более комфортно себя чувствовал.

Сильное впечатление на меня произвел случай на горе Хэншань в провинции Хунань. Мы с учителем решили встретиться уже на вершине, поскольку он хотел ехать наверх на автобусе, а я — идти пешком. Добравшись до места, я увидел сидевшего на камне учителя. Одет он был в женское. Я видел розовый зонтик и желтый цветок, торчащий из его сумки. Он слушал музыку на портативном радио и подпевал, не обращая, казалось, никакого внимания на сотни окружавших его людей. Он выглядел так, будто все тревоги вдруг покинули его, и я понял, что причиной тому было именно то, что все эти знакомы с ним не были.

На пути в Пекин он становился все более осторожен, а по прибытии в саму столицу от его истинной сущности остались лишь незначительные проблески; вот почему во время наших занятий два раза в неделю я не мог ничего распознать. Всякий раз, когда я видел учителя с женой, он был одет как мужчина, а наши разговоры о том, что именно она знает и одобряет, давались не всегда легко.

Другой причиной осторожности учителя был, пожалуй, юридический статус трансвестизма в континентальном Китае. Это некая серая зона, охарактеризовать которую лучше всего фразой «не поощрять, не препятствовать, не популяризировать». Хотя трансвестизм не является незаконным, юридической защиты представители данного меньшинства не имеют.

Правовая система континентального Китая изо всех сил пытается справиться со сложными проблемами, возникающими в результате дезинтеграции старой идеи единообразия и появления индивидуализма. В июле суд обязал психиатрическую больницу провинции Хэнань выплатить компенсацию гомосексуалисту, которого вынудили пройти курс «репаративной терапии» в попытке вернуть ему гетеросексуальность. Постановление знаковое, учитывая, что в Китае гомосексуализм приравняли к психическим заболеваниям еще в 2001 году.

А в прошлом году суд в Чанше отказался разрешить гей-паре зарегистрировать брак.

При президенте Си Цзиньпине постепенно ограничивались возможности лоббирования перемен. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и иже с ними недовольны тем, что вынуждены быть весьма осторожны в самопиаре.

Вводя все больше ограничений на членов гражданского общества, руководство континентального Китая не просто выражает свои консервативные взгляды; оно, кажется, больше обеспокоено способностью какой-либо группы — любой группы — к самоорганизации.

Руководство страны опасается не идей этих групп, а способности находящихся вне их контроля организаций объединять людей для достижения некой политической цели. Они опасаются, что в конечном итоге это может вылиться в призывы к более радикальным изменениям.

Если не брать в расчет политику, то все люди, с которыми мы с учителем сталкивались в наших путешествиях, оказывались толерантными и непредвзятыми. Гневной реакции на манеру моего попутчика одеваться не было никогда.

Это и не должно было быть удивительно; в сравнении с христианским наследием Запада древние китайские традиции — конфуцианство, даосизм и буддизм — о сексуальной морали говорят мало. Китаю идея переодевания мужчин в женщин не так уж и чужда: к примеру, в опере она существовала веками.

Это не значит, что инцидентов во время путешествия по Китаю с одетым в женщину пенсионером не случалось. Один из них произошел в поезде, следовавшем из города Цицикар в провинции Хэйлунцзян в Пекин. Мы возвращались из той самой деревни, где учитель работал во время Культурной революции. Он рассказывал очередную веселую историю, а я заметил, что из-за ворота его футболки торчал кусочек пластика телесного цвета. На одном из особенно забавных моментов той истории он захохотал, и нечто вывалилось из-под его одежды прямо на голову сидевшего на нижней полке пассажира, поглощавшего лапшу. Учитель быстро спрыгнул, схватил то, что оказалось накладной грудью с крошечным соском, и засунул ее обратно в свой бюстгальтер.

А чуть раньше, в Цицикаре, нам нужно было чем-то заняться в течение тех нескольких часов, что оставалось до поезда, и учитель сказал, что хочет переодеться и пойти в парк пофотографироваться. Он облачился в цветочное платье и надел длинный черный парик. Когда мы добрались до парка, он взобрался на качели и дал мне фотоаппарат. Он стал раскачиваться, а я видел все, что было у него под платьем, и не мог сосредоточиться. А он просто смеялся. Родители с детьми и прервавшиеся на обед рабочие молча наблюдали за нами.

Все эти моменты заставили бы меня чувствовать себя неловко, если бы я к тому времени не смирился с альтер-эго моего учителя. Признаюсь, поначалу я немного смущался, но это чувство быстро сменилось гордостью. Гордостью за то, что учитель наконец-то доверился мне и хоть где-то в Китае мог быть собой.

Переодевание в женское позволяло учителю выражать ту сторону своей личности, которую в противном случае приходилось бы прятать. В молодости он был вынужден скрывать данный аспект своей жизни, но теперь в определенных рамках мог поступать, как душе угодно.

Я начал понимать, что название книги — «Китай в женском» — описывало скорее не учителя, а китайское правительство. Он одевается так не для того, чтобы маскироваться, а чтобы показать свою истинную суть. Мой опыт зарубежного корреспондента натолкнул меня на мысль о том, что государственные чиновники в погоне за властью часто пытаются «облачить» страну в неподходящие одеяния.

Судебные дела — особенно деликатные политические — в большинстве своем фиктивны, как, собственно, и проходящая в Пекине ежегодная парламентская сессия. Решения принимаются где-то в другом месте людьми, которые запускают некие невидимые процессы и редко обнаруживают себя. Остальное — лишь театр, как для китайского общества, так и для всего остального мира.

Мой учитель — один из самых честных людей, каких я встречал; пример для всех, кому пришлось осмыслить глубокие изменения, потрясшие Китай с момента прихода к власти Коммунистической партии. Он — обыкновенный человек, проживший необыкновенную жизнь.

Источник: inosmi.ru




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Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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