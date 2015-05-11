Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 25 января 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tramp_spasi_nas_41406"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41406_trump-1796203_960_72.jpg" width=206 alt="«Трамп, спаси нас!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александра Архипова, Анна Кирзюк для <a href=http://gefter.ru/archive/20842>gefter.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Трамп, спаси нас!»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Русский фольклор об американских выборах</font></em></span></p><p>Почему в последние месяцы мы шутим о Дональде Трампе больше, чем о нашем собственном президенте? На этот вопрос ответить не так легко, как кажется, и наша статья — попытка дать ответ, в меру смешной и в меру занудный. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tramp_spasi_nas_41406">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Почему в последние месяцы мы шутим о Дональде Трампе больше, чем о нашем собственном президенте? На этот вопрос ответить не так легко, как кажется, и наша статья — попытка дать ответ, в меру смешной и в меру занудный.

Многие россияне — как известные блогеры, так и рядовые пользователи Интернета — бурно реагировали на все, связанное с последними американскими выборами, особенно на результаты выборов (8 ноября 2016 года) и инаугурацию Дональда Трампа (20 января 2017 года). При этом они не просто транслировали мнения, сформулированные экспертами в СМИ, но перерабатывали их. Другими словами, перед нами — совсем другой тип реакции. Если бы пользователей Интернета мы могли определить как «народ», то ее можно было бы назвать «народной». Эта реакция — неинстуционализированная: она не навязана какими-то властными структурами. Чаще всего такая реакция выражается в массовом и горизонтальном (от пользователя к пользователю) распространении текстов (шуток, анекдотов, демотиваторов) онлайн, иногда — в совершении символических действий в офлайн-пространстве.



Причина этого в том, что фигура президента США давно присутствует в российской политической жизни. Мы не воспринимаем его «как чужого». Государственные телеканалы радовались победе Трампа и описывали его как «своего»; именно так (в отличие от «идеологически чуждых» демократов Барака Обамы и Хилари Клинтон) президент-республиканец был воспринят провластно настроенной публикой. Поэтому многие лояльно настроенные интернет-пользователи восприняли победу Трампа с энтузиазмом и принялись распространять по Сети тексты с хэштегом #Трампнаш. Поклонники эксцентричного республиканца в Рязани предложили переименовать улицу Безбожников в улицу Дональда Трампа, мотивируя это тем, что «название улицы “Безбожная” противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп — большой друг России и защитник традиционных ценностей» [1]. Жители Обнинска, также воодушевленные выбором американцев, провели коллективный пикет, призванный «поддержать избранного законно нового президента США» [2].



Энтузиазм госканалов и отдельных представителей российской элиты вызвали не только одобрение лояльных граждан, но и многочисленные насмешки оппозиционно настроенной аудитории. Представление об избыточной лояльности «наших» властей по отношению к новоизбранному президенту США привело к появлению шуток, в которых Трамп (как Брежнев из советских анекдотов) любые действия президентов других стран оценивает как знаки внимания в свой адрес. Сразу же после инаугурации Трампа (напомним, что инаугурация произошла 20 января, а 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня) появляется переделка советского анекдота, в котором американский президент звонит Петру Порошенко:



Трамп звонит Порошенко:

— Петр, как дела?

— Отмечаем крещение Господне!

— О, ноу, ноу, это уже чересчур, обычная инаугурация.



Как правило, люди высмеивают то, что их тревожит или раздражает, поэтому детальный анализ основных мотивов сетевого юмора позволяет увидеть «болевые точки» некоторой части российского общества. Для этого мы не просто собираем сетевой юмор соцсетей о Трампе, но замеряем количество репостов каждого текста (с помощью сервисов «Яндекс-блоги» и «Интегрум социальные медиа»). Благодаря этому мы можем говорить о популярности одних трендов или малой востребованности других. В нашем случае самый популярный тренд составили шутки, пародирующие лояльный дискурс о Трампе и его роли в российской политике. И это неслучайно.



К 2016 году в оппозиционном интернет-фольклоре сформировался комплекс текстов, высмеивающих способность пропаганды, некоторых политиков и рядовых россиян обвинять во внутренних проблемах России внешних «врагов» страны (главным образом, США). Американский президент не только вредит во внешней политике, но способен вмешиваться во все — от погоды до экономики. Самым узнаваемым текстом такого типа стала шутка о том, что Барак Обама повинен в плачевном состоянии российских подъездов. Благодаря устойчивости этой модели главная интрига американских выборов для российских пользователей 7 ноября свелась к вопросу о том, как именно новый президент США, он же Главный Вредитель, будет портить жизнь простым россиянам. Поэтому такие тексты-пародии не только актуализируются в Рунете накануне американских выборов; они лидируют в тот день, когда россияне узнают о результатах выборов в США (53% от общего количества репостов юмористических шуток за 8 ноября), и они же наиболее активно распространяются в течение двух последних дней поствыборной недели (63% и 32% за 12 и 13 ноября): «Перед уходом Обама понизит температуру горячей воды в квартирах россиян на 10 градусов и повысит стоимость парковки в Москве до 300 руб./час».



В течение недели после избрания Трампа русскоязычные пользователи соцсетей порождают огромное количество вариаций сюжета про американского президента и подъезд — в частности, о том, как старый президент передает новому ключи от российских подъездов, или о том, как новый до вступления в должность отказывается отвечать за них: «Пресс-служба Трампа сделала официальное заявление о том, что до 20 января претензии по чистоте российских подъездов приниматься не будут!» Такой же мотив появился вновь 20 января 2016 года, после инаугурации американского президента, когда по Рунету с новой силой стали распространяться тексты вроде этого: «Барак Обама оставил записку для Трампа в Белом доме. В записке коды российских домофонов».

Момент торжественной передачи чипов от российских домофонов pic.twitter.com/oIhS7mhis3 — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 11 ноября 2016 г.

В этом пародийном дискурсе американские выборы означают лишь смену лица, которое будет вредить России в мелком и крупном масштабе (начиная от нарушения чистоты подъездов и заканчивая хищениями из госбюджета и природными катаклизмами): «Клинтон еще не победила, а Россию уже снегом завалило. Такой ранней зимы давно не было, — говорят синоптики. Ох, чувствую, зря мы Обаму уволили». Пародийный аккаунт Дональда Трампа, созданный русскоязычными пользователями, в течение выборной недели один за другим производил высокоцитируемые тексты о том, что плохого собирается сделать (или уже сделал) для России новый президент США:



Еще не стал президентом, но уже добился:

1. Снижения цен на нефть.

2. Пообещал продлить санкции против РФ.

3. Разворовал бюджет Новосибирска.



Благодаря неожиданной победе республиканца обычная антиамериканская риторика публичных политиков и провластных СМИ довольно резко сменилась одобрительными высказываниями, что привело к тому, что в шутках об американских выборах начала высмеиваться излишняя политическая гибкость российских официальных лиц и лояльных граждан, их готовность быстро менять мнения на диаметрально противоположные: «Сложные времена ожидают российскую пропаганду. Предстоит определить, кто теперь будет мочиться в подъездах россиян, ведь Трамп — наш друг». В результате популярность юмористических текстов, высмеивающих гибкость пропаганды и образ Трампа в российских СМИ, стремительно растет (20% 8 ноября и 43% в течение 9 ноября) <...>.



Представление о готовности россиянина оперативно менять политические убеждения активно пародируется в шутках, варьирующих тему антиобамовских наклеек на автомобилях. Весной 2014 года, после введения антироссийских санкций, на машинах массово появляются наклейки «Обама — чмо» и другие оскорбительные антиамериканские надписи. После публикации результатов выборов 8 ноября 2016 года появляется вал юмористических текстов, в которых осторожный россиянин, не уверенный в прочности нового курса, раздумывает, покупать ему антитрамповскую наклейку или же сделать протрамповскую: «Некоторые российские автомобилисты, не зная, какую наклейку “Трамп — наш” или “Трамп — чмо” наклеить, наклеили пока “Наш — чмо” и выжидают». Как видно, в результате таких раздумий условный лояльный гражданин приходит к компромиссу: оставляет решение о поддержке или порицании нового американского президента до лучших времен, но сохраняет за этой фигурой функцию влиятельного агента. Эта неизменность функции особенно отчетливо просматривается в одном из вариантов сюжета о нерешительном автолюбителе, который в итоге выбирает наклейку «Трамп — наше чмо!».



По мнению авторов и распространителей шуток, надежды, возлагаемые лояльной аудиторией на нового президента США, так же нелепы, как и обвинения, которые выдвигались против прежнего: «Трамп еще не успел стать президентом, а уже в России потеплело! Ох, чувствую, поднимет нас с колен старик Дональд, заживем наконец-то!».



После интенсивной циркуляции острот про американского президента и российские подъезды, после бесконечных насмешек над политическими восторгами лоялистов за Дональдом Трампом (как персонажем фольклора) закрепляется устойчивая функция влиятельного агента. Сначала представление о способности президента США влиять (положительным или отрицательным образом) на повседневную жизнь россиян активно высмеивается в политическом интернет-фольклоре. Затем модель таких шуток используется на публичной политической акции. Так, например, на митинге против повышения платы за проезд, прошедшем в Петербурге 19 ноября, появляется шуточный лозунг «Трамп, спаси нас!» [3].

Фото: «Радио Балтика»

Новоизбранный президент Дональд Трамп стал не только частью российской и американской политической жизни, но и персонажем фольклора, от которого, как от сказочного героя, ожидают вреда или помощи. Этот фольклорный Трамп способен и на то и на другое — что отличает 45-го президента США от его предшественника, роль которого была исключительно вредительской: Барак Обама был повинен в задержках зарплаты, в загрязнении подъездов и в плохом состоянии дорог. Эти шутки были гипертрофированным отражением публичных заявлений политиков и провластных журналистов. После выборов и бурных выражений одобрения Трампа со стороны властей и лояльной публики появились тексты о Трампе-благодетеле, который может улучшить погоду, пустить автобусы в глухой российской деревне и т.д. Укрепление могущества фольклорного Трампа приводит к тому, что его влияние начинают видеть везде — там, куда злая воля его предшественника не доходила. Например, после очередного громкого коррупционного скандала, когда министр экономразвития Алексей Улюкаев был арестован за вымогательство взятки в размере двух миллионов долларов, появились пародийно-конспирологические тексты о том, что это дело рук Трампа, который «не стал мелочиться по подъездам, как Обама. Сразу министров начал выкручивать». Он, таким образом, начинает выполнять функцию «борца с коррупцией» и вообще «наводить порядок» — то, что в массовом сознании традиционно было прерогативой Путина. Теперь к президенту чужой страны можно обращаться так, как раньше обращались только к своему: «Путин, помоги!» превратилось в «Трамп, спаси нас!».



Примечания



↑1. В Рязани предложили переименовать улицу Безбожную в улицу Трампа // Газета.Ру. 14 ноября. 2016. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2016/11/14/n_9329591.shtml



↑2. В Обнинске прошел пикет в поддержку Трампа // РБК. 2016. 19 ноября. URL: http://www.rbc.ru/politics/19/11/2016/583079c49a7947df6aa5e90e



↑3. Петербуржцы попросили Трампа остановить рост тарифов на проезд // Радио Балтика. 2016. 19 ноября. URL: https://baltika.fm/news/100738



Источник: gefter.ru





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