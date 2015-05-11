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zozhnik.ru   вторник, 22 ноября 2016 года, 09.00

Топ-10 заболеваний-убийц
Чем мы будем болеть в следующие 15 лет


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«Каждый день от СПИДа умирает 50 россиян»


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Продолжительность жизни в мире растет, а характер смертности меняется — одни заболевания уходят на второй план, другие, наоборот, с каждым годом уносят все больше и больше жизней. Чем человечество болело в 2015 году, чем будет болеть через 15 лет, и к чему стоит быть особенно внимательным.

Инфографика «Динамика смертности и ее причины: что будет в 2030 году?» основана на данных отчета Всемирной Организации Здравоохранения «Прогнозы смертности и причины смерти, 2015 и 2030 годы». Отчет содержит данные о причинах смертности в 2015 году и прогноз на 2030 год, и дает полное представление о том, какие глобальные изменения ждут нас в ближайшие 14 лет. Также в инфографике использованы данные с сайта geoba.se, на основе которых составлен прогноз по продолжительности жизни в 2030 году.

Самые распространенные заболевания в мире в 2015 году.


Рост самых распространенных заболеваний в мире за следующие 15 лет.



Источник: zozhnik.ru




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Нельсон Мандела, 1918-2013

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Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

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Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

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В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

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