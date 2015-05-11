Топ-10 заболеваний-убийц

Продолжительность жизни в мире растет, а характер смертности меняется — одни заболевания уходят на второй план, другие, наоборот, с каждым годом уносят все больше и больше жизней. Чем человечество болело в 2015 году, чем будет болеть через 15 лет, и к чему стоит быть особенно внимательным.
Инфографика «Динамика смертности и ее причины: что будет в 2030 году?» основана на данных отчета Всемирной Организации Здравоохранения «Прогнозы смертности и причины смерти, 2015 и 2030 годы». Отчет содержит данные о причинах смертности в 2015 году и прогноз на 2030 год, и дает полное представление о том, какие глобальные изменения ждут нас в ближайшие 14 лет. Также в инфографике использованы данные с сайта geoba.se, на основе которых составлен прогноз по продолжительности жизни в 2030 году.
Самые распространенные заболевания в мире в 2015 году.
Рост самых распространенных заболеваний в мире за следующие 15 лет.
Источник: zozhnik.ru
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