Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 24 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/toksichnye_osobennosti_42094"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42094_vospi.jpg" width=206 alt="Токсичные особенности" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Токсичные особенности</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">10 отличительных особенностей</font></em></span></p><p>«Токсичные» родители не знают, что их поведение наносит детям вред, они же стараются сделать «как лучше». Но их попытки быть хорошими родителями оборачиваются большими ошибками. <a href="http://www.chaskor.ru/article/toksichnye_osobennosti_42094">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Токсичные» родители не знают, что их поведение наносит детям вред, они же стараются сделать «как лучше». Но их попытки быть хорошими родителями оборачиваются большими ошибками.

Мы считаем, что давать детям полную свободу – это хорошо, но на самом деле такой подход к воспитанию вреден, в будущем они могут сильно от этого пострадать.

«Токсичные» родители не знают, что их поведение наносит детям вред, они же стараются сделать «как лучше». Но их попытки быть хорошими родителями оборачиваются большими ошибками.

Важно уметь признавать, что мы несовершенны, ведь на практике действительно нередко оказывается, что «хорошее» оказывается «плохим».

Поэтому сегодня мы представляем вашему вниманию 10 отличительных особенностей токсичных родителей, которые нужно научиться распознавать (идентифицировать у себя), чтобы внести необходимые коррективы в процесс воспитания.

Важно только поддерживать свою «открытость ума», то есть быть восприимчивыми к критике и признавать, что иногда мы тоже можем ошибаться.

1. «Манипулируя, я добьюсь желаемого»

Быть родителем и быть манипулятором? Можете не верить, но есть такие родители, которые используют своих детей для достижения собственных целей.

И если вы думаете, что ваш ребенок не понимает этого и не осознает, то вы сильно ошибаетесь. Такое отношение может нанести ему глубокую эмоциональную травму, и это негативно повлияет на его будущее.

Так родители заставляют своего ребенка страдать, чувствовать себя виноватым, и все для того, чтобы он безоговорочно подчинялся им: в результате ребенок становится безвольным, делает то, что ему говорят и даже начинает думать, как его родители.

2. «Иногда выхожу из себя»

Здесь мы не имеем в виду агрессию физическую, а, скорее, агрессию вербальную. Порой она может нанести даже больший вред.

Мы имеем в виду такое токсичное поведение некоторых родителей, которые бросаются оскорблениями и обидными словами. И это сильно снижает самооценку у детей.

Усталость, обязанности и заботы, все это может спровоцировать родителей. Они теряют терпение и «забывают» про хорошие манеры, не отдавая себе отчета в том, что в будущем это может привести к серьезным проблемам.

«Глупый», «идиот», «ты не умеешь себя вести», » не умеешь разговаривать»… Подобные фразы для маленьких — настоящая катастрофа.

3. «Он (ребенок) и так знает, что я люблю его, зачем это постоянно показывать?»

Недостаток любви и внимания — одна из главных причин возможных проблем в будущем. Это может привести к эмоциональной депривации и зависимости от других.

Кроме того, такое отношение родителей к своим детям может вызвать их недоверие и нарушит равновесие в их межличностных отношениях.

Привязанность, любовь и нежность имеют очень важное значение для детей. Не нужно предполагать или домысливать за своего ребенка. Не нужно думать, что он и так все знает. Демонстрируйте ему свои чувства. Только так вы сможете растить его в здоровой эмоциональной обстановке и обеспечить ему по-настоящему счастливое детство.

4. «Меня не волнуют его переживания»

Помните, как ваши родители не слышали вас? Вы когда-нибудь доверяли им свои секреты? Задумайтесь над этим. Недопонимание и недоверие сильнее всего подрывают «контакт» с родителями. Дети перестают открыто говорить с ними и выражать свои чувства.

Малообщительные родители провоцируют ребенка на то, чтобы он начинал скрывать свои мысли и чувства, в результате они теряют над ним «контроль» и не знают, чем он живет.

Детей обязательно нужно уметь слушать, это позволяет им чувствовать себя любимыми. Активное слушание имеет очень важное значение.

5. «Не нравятся мне эти твои друзья»

Вы не сможете постоянно контролировать круг общения своего ребенка, он выбирает коллектив, в котором чувствует себя комфортно… А если вы не будете принимать его друзей, то только спровоцируете его «повстанческое» поведение. Он будет бунтовать.

Поймите, что ваши дети — это не вы. Может случиться, что они станут частью какой-то команды, или что среди их друзей будут те, кто курят, например. Но контролировать это не в нашей власти. И нужно с этим смириться.

Ваш ребенок будет счастлив, только если сможет быть самим собой. И вы должны дать ему такую возможность.

6. «Ты должен учиться, должен быть…»

Иногда у нас имеются определенные ожидания, надежды, которые мы возлагаем на своих детей. Мы хотим, чтобы они стали: врачом, учителем, музыкантом… Но, вы не забыли спросить у своего ребенка, чего хочет он сам?

А еще очень часто одного желания бывает недостаточно. Нужны еще и способности. И если вашему ребенку не дается математика или естественные науки, то как же он сможет стать врачом?

Единственное, чего вы добьетесь — разочарования, постоянных (порой непреодолимых) трудностей и неодобрения со стороны своей собственной семьи. Так что позвольте своему ребенку стать тем, кем он хочет и может стать.

7. «Я имею право делать это, а ты нет»

Одной из главных отличительных особенностей токсичного поведения родителей является то, что они пытаются научить своих детей тому, чего сами не делают. А так не бывает. Как бы вы ни старались, ребенок будет походим на вас.

Подумайте, например, над использованием грубых слов, ругательств и агрессивного поведения по отношению к окружающим. Мы будем говорить своим детям, что так не делается, что так нельзя и пр. Но если сами будем так поступать, то как он должен это понять?

Несогласованность слов и действий, непоследовательное поведение никогда не приводили ни к чему хорошему. Основа хорошего воспитания должна быть противоположной. Подавайте своим детям личный пример.

8. «Ты должен был получить «пятерку»

Есть такие токсичные родители, которые очень требовательны к своим детям, слишком требовательны… Вспомните своего одноклассника, который плакал в школе из-за плохой оценки? А у вас тогда была «пятерка»…

Родители всегда должны контролировать свои «запросы». Конечно, хорошо учиться на «отлично». Но не заставляйте своих детей делать это во что бы то ни стало. Оценки не должны становиться самоцелью.

Ведь очень много факторов влияют на получение оценки: не нравится предмет, день не задался и пр… Ведь если он получит «4» или даже «2», ничего страшного не случится.

Это процесс обучения, опыт, а не соревнование и не гонка.

9. «Не волнуйся, я буду всегда тебя защищать»

Гиперопека также является одним из худших сценариев воспитания для ребенка. Из-за этого дети просто теряют способность самостоятельно принимать решения и решать свои проблемы.

Сложнее всего им придется, когда они вырастут и родители больше не смогут их опекать. Они окажутся неприспособленными к нашей суровой действительности, будут чувствовать себя потерянными и не смогут противостоять жизненным обстоятельствам.

Так что не стоит держать своего ребенка в вакууме, где никто не сможет навредить ему. Жизнь должна постепенно учить его поражениям и падениям. Он должен извлекать из своих ошибок уроки, подниматься и идти дальше.

10. «Можешь пить и есть все, что тебе хочется»

Если вы будете поддерживать в своем ребенке нездоровые привычки в питании, то сделаете ему только хуже. Если будете позволять ему пить алкогольные напитки с раннего возраста, курить и пр.

Так вы «нарисуете» ему картину мира без каких-либо ограничений и правил. Кроме того, у детей могут появиться серьезные проблемы со здоровьем уже в самом раннем возрасте. Например, лишний вес.

«Токсичные» родители наносят своим детям (и себе тоже) непоправимый вред. Они не отдают себе в этом отчета но так происходит. По этой причине они должны научиться смотреть правде в глаза и конструктивно воспринимать критику в свой адрес. Они должны научиться признавать, что тоже могут быть неправы.

Ведь дети не виноваты, но очень часто им приходится страдать из-за наших ошибок.

Источник: cluber.com.ua





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: