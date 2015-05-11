Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/to_chto_ty_esh_42574"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42574_base_5fe2513c2.jpg" width=206 alt="То, что ты ешь" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Sergei Zotov</b></span> <span style="font-size: large;">То, что ты ешь</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как фастфуд приводит к депрессии</font></em></span></p><p>Гамбургеры, сладости и другая нездоровая пища могут негативно повлиять на психическое состояние? Современные ученые исследовали этот вопрос и обнаружили удивительный факт, который может помочь в лечении депрессии. Т&P <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/9531-fastfud>перевели</a> текст BBC, посвященный связи здорового питания и риска возникновения депрессии. <a href="http://www.chaskor.ru/article/to_chto_ty_esh_42574">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Гамбургеры, сладости и другая нездоровая пища могут негативно повлиять на психическое состояние? Современные ученые исследовали этот вопрос и обнаружили удивительный факт, который может помочь в лечении депрессии. Т&P перевели текст BBC, посвященный связи здорового питания и риска возникновения депрессии.

Люди, входящие в офис доктора Фелиции Джака, в течение следующих месяцев будут мучаться от депрессии. Она хочет помочь им — однако ее методы радикальны. Ее команда в Университете Дикина, Австралия, не использует привычный коктейль из медикаментов. Они не пытаются вникнуть в детские проблемы пациентов, их трудности с работой или семьей. Вместо этого Фелиция говорит с ними о еде.

Если Джака права, изменение пищевых привычек может быть ключевым фактором в восстановлении людей после депрессии. Для этого есть все основания: серия исследований последних лет подтверждает, что жирная и сладкая пища вредна для ума так же, как и для тела. Результатом становится целый каскад реакций головного мозга на разрушительные вещества, приводящий в конечном счете к депрессии.

Хотя связь фастфуда и депрессии пока никак не доказана, страх перед ней уже побудил мировые правительства принимать меры. Департамент обороны США сегодня финансирует эксперимент по снабжению бывших военнослужащих едой с полезными веществами для того, чтобы проверить, снизит ли это уровень самоубийств среди ветеранов армии. В начале этого года ЕС запустил проект по изучению влияния пищи на наш разум. Конечно, никто не говорит, что диета должна немедленно заменить уже существующие способы лечения: испытуемые Джака будут принимать свои лекарства наравне с корректировкой пищевых предпочтений. Если за счет здорового питания получится увеличить скорость восстановления после депрессии или уберечь других людей от симптомов этой болезни, диета станет отличным дополнительным способом лечения

Разум и тело

Чтобы понять, почему ваши любимые блюда влияют на психическое здоровье, необходимо вспомнить о странном аспекте связи разума и тела, о котором ученые узнали 20 лет назад. В то время считалось, что стрессы ослабляют иммунную реакцию организма, заставляя организм хуже бороться с инфекциями. Однако исследования показали, что у людей с депрессией в крови было много белков цитокинов, обычно приводящих к воспалению после болезни или травмы. Ученым удалось выяснить, что существует двусторонний процесс: не только депрессия может вызвать воспаление, но и воспаление может привести к депрессии. Подтверждением этому служит и тот факт, что пациенты зачастую сообщают о депрессии своим врачам до того, как узнают о роковом диагнозе.

Еще более убедительные доводы приводит Наоми Эйзенбергер из Университета Калифорнии. В ее исследовании приняли участие здоровые добровольцы, которым вводили инъекции бактерий E. coli в том количестве, которого недостаточно для пищевого отравления, но которое может стимулировать иммунную систему на активные действия, высвобождая цитокины. Несмотря на то что все участники эксперимента в лаборатории Эйзенбергер были счастливы и здоровы, в течение дня они начали ощущать нечто похожее на депрессию. Их настроение ухудшилось, они стали более чувствительными к обидам, заявляли об ощущениях одиночества и отчужденности. Эйзенбергер просила участников играть в компьютерные игры на реальные денежные призы, однако они получали меньше удовольствия от победы, чем те, кому не вводили бактерий E. coli. Неспособность испытывать удовольствие, ангедония является самым распространенным симптомом депрессии.

Эволюция вялости

Вялость во время болезни может быть следствием эволюции, считает Эйзенбергер: «Когда мы имеем дело с инфекцией, нам нужно замедлиться, использовать свою энергию для восстановления сил вместо того, чтобы следовать привычным нагрузкам». Но, если эффект вялости останется в долгосрочной перспективе, результаты могут стать разрушительными: кроме ухудшения настроения, воспаление может усугубить оксидативный стресс в мозге, а значит, убить нейроны, разрушить связи между ними и нарушить химическую сигнализацию мозга. Такие радикальные изменения могут поспособствовать появлению симптомов болезней уже психологического характера.

Итак, отныне мы должны думать о депрессии как о болезни тела и разума. Конечно, помимо плохой диеты многие другие вещи могут подвергать нас опасности возникновения депрессии: курение, алкоголизм, плохой тонус. Некоторые вещества, такие как цинк и селен, напротив, являются природными антиоксидантами и могут уменьшить уровень воспаления, исцеляя наш мозг. Исследования часто показывают, что люди, страдающие депрессией, испытывают дефицит в цинке и других веществах, следовательно, ситуацию можно легко исправить с помощью пищевых добавок или здорового питания.

Возможно, лучшее доказательство связи разума и тела приводит исследование Гарвардского университета: оливковое масло, овощи и вино уменьшают воспаление и снижают риск возникновения депрессии на 40% по сравнению с антивоспалительной диетой, которая включает в себя сладкие напитки и красное мясо.

Как же выздороветь?

Согласно недавнему исследованию, проведенному Ли Джонсон в Центре медицинских наук Университета Северного Техаса, возможно, даже ваше водоснабжение может быть повинно в депрессии. Джонсон изучила психическое состояние людей в западных частях штата, сельское население которого до сих пор использует воду для питья из подземных скважин. Уровень селена, антиоксиданта, который борется с воспалением, в этой колодезной воде гораздо выше, чем в других областях. Это приводит к тому, что статистика показывает на 17% меньше случаев депрессий.

Однако большинство исследователей признает, что нам предстоит еще долгий путь доказательств и аргументов, прежде чем мы будем уверены в вышеприведенных выводах. Неясно, достаточно ли только плохого питания для того, чтобы породить полномасштабное депрессивное состояние. Нужно быть осторожными, чтобы не обобщать результаты. Ваши гены, образ жизни, личные обстоятельства — все это может играть определенную роль. Важно определить, что будет полезно именно вам, и не забывать о полезном питании.

Некоторые из этих сложных вопросов будет рассмотрены уже в ближайшее время в экспериментах и исследованиях. Важно будет не вмешиваться в жизнь испытуемых, и учитывать, что людям, подверженным риску депрессии, сложнее изменять свои пищевые пристрастия, сталкиваясь со стрессами.

Обнаруживать сюрпризы

Тем не менее есть повод для оптимизма. Чарльз Рейндольс из Университета Питтсбурга предложил инновационный метод лечения депрессии. Первоначально он занимался тестированием группы пожилых афроамериканцев — людей, имеющих большую степень риска возникновения депрессии. Одна группа людей получила простой совет — питаться вкусной и полезной пищей. Другая подвергалась постоянной психотерапии. Спустя два года, как и ожидалось, в последней группе было отмечено общее улучшение настроения и отсутствие признаков депрессии. Однако первая группа, не проходившая терапию, а просто питавшаяся два года по определенной модели, продемонстрировала те же результаты. Видимо, существует множество причин тому, почему изменения в рационе могут столь сильно сказываться на нашем самочувствии. Так или иначе, здоровая пища сама по себе является стимулом, который повышает нашу уверенность в здоровом образе жизни.

Источник: theoryandpractice.ru





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