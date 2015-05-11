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Вячеслав Шадронов   суббота, 24 июня 2017 года, 19.00

Теснота в зеркале
11-й международный кинофестиваль авторского кино им. Андрея Тарковского завершился в Иваново


Источник: tarkovskyfest.ru
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Прошла пора чудес, прошла пора фантазий


Соглашение по климату




Программу новейшего российского игрового кино «Свои» судило ивановское молодежное жюри - неожиданно отдавшее свои предпочтения не душещипательному полнометражному дебюту Кирилла Плетнева «Жги!», не сказочно-сентиментальному «Большому» Валерия Тодоровского и даже не способной примирить массового зрителя с профессиональными критиками «Тесноту» Кантемира Балагова, но «Язычникам» Леры Сурковой - сомнительной экранизации действительно очень хорошей пьесы.

Наверное фильм Сурковой вызвал бы у меня куда больше энтузиазма, если б благодаря ему случилось моя первая встреча с пьесой Анны Яблонской. Но впервые я услышал ее еще на читке в рамках «Любимовки» в присутствии автора, а потом видел спектакль Каменьковича в театре им. Ермоловой. Играют время от времени по сей день, кажется, и постановку Леры Сурковой в «Театре.Док». И похоже, что фильм представляет собой претенциозную и не слишком умелую попытку перенести этот спектакль на киноэкран, совершенно непонятно какие цели преследующую. Уж точно не заработок и не проповедь - проектами, под которые невозможно найти финансирование (где группа должна работать бесплатно, как говорят), а потом стилистически и идеологически неформатные для сколько-нибудь широкого кинопроката (трудно представить «Язычников», выпущенных сотнями копий) много не наживешь и не напроповедуешь. Стало быть, авторы любят пьесу Яблонской и считают ее важным, значимым, актуальным высказыванием - почему же тода они подходят к ней столь бездумно?

Я помню, как ярко и смешно играла воцерковленную бабку на любимовской читке Оля Лысак. В фильме замечательная театральная актриса Татьяна Владимирова работает в принципиально ином «регистре», очень тонко, без внешней аффектации, без эстрадного юмора и без гротесковых приемов, изнутри «разоблачая», но и показывая всю противоречивость, сложность своего персонажа - мне кажется, это не то, что нужно для роли, но Владимирова органично существует в ансамбле и выполняет поставленную режиссером задачу. Задача же такова, что ярко-театральную, со всей присущей ей условностью пьесу режиссер старается превратить в бытовую реалистическую драму. Заодно и «эстетски» декорированную черно-белыми флэшбеками с участием внучки Кристины и ее неверного ухажера-препода. Но ЧБ можно оставить на совести создателей картины. Как и плохо наложенный макияж актрис на совести гримеров - или это тоже так задумано для пущей «реалистичности»? Что вообще нельзя понять и объяснить - это «запиканный» во всем фильме мат не только мат.

Грубой лексики в исходной пьесе было много, но проще обойтись вовсе без ругани, чем использовать «пищалку». Причем ладно б мат, но в «Язычниках» запикивают и слова типа «трахать», «мудак», «дрочишься»... даже «говно» запикали, уж «говно»-то на кой запикивать, если оно из уст министра культуры и то исходит божественным откровением? Продюсеры «Язычников» желают казаться святее папы римского? Или, что скорее, с «пиком» - это тоже такой «художественный прием», как будто бы заостряющий проблематику пьесы, тему диктатуры идеологического мракобесия, в том числе и на уровне разговорной речи в семейном обиходе? Тогда стоило его использовать эффективнее и последовательнее.

Между тем в пьесе, помнится, бабуля-божий одуванчик, противница всякого «греха», включая «сквернословие», в сердцах не выдержав называет внучку словом на букву «б» - кстати, православные (взять хотя б диакона Кураева) утверждают, что это хорошее славянское слово на эту самую букву, и ничего в нем нет постыдного. Но героиня Татьяны Владимировой дважды повторяет «блудница», а слова из пьесы избегает, хотя бы и запиканной - почему же?

Или взять «товар» на складе «отца Владимира», который подрядился принимать Олег, отец Кристины: в пьесе прямо сказано про алкоголь и сигареты, которыми вовсю и вполне официально, хотя и не особо афишируя, торгует РПЦ - в фильме Олег с таким ужасом говорит про то, что раскрыл упаковку и взглянул на товар, не уточняя при этом, что там увидел... страшно подумать, что там православные подпольно складируют, Бог же знает что можно еще домыслить! Короче, из пьесы, которая и спустя годы после трагической гибели драматурга должна звучать как разорвавшаяся бомба, выходит кино, на мой взгляд, компромиссное, не свободное от пустопорожних формалистских претензий, невнятное по посылу и неудобосмотрибельное. Ивановские молодые посчитали иначе.

Пролог «Короткой экскурсии» хорвата Игоря Бежиновича - богемная молодежь, пьянки, косяки, танцульки, свальный грех - от каждого по способностям. На этом фоне у компании отдыхающих возникает желание отправиться к монастырю Градине, посмотреть на фрески, вроде бы даже не сильно древние, но для Хорватии и 19й век - старина. Выходят из лагеря немаленькой группой, вернее, выезжают на автобусе, который вскоре ломается, часть «экскурсантов» остается ждать, пока транспорт отремонтируют, а энтузиасты продолжают путь пешком. В центре внимания - Роко, от чьего лица ведется повествование, и его давняя знакомая Стола, вернувшаяся после жизни в Южной Америке и встреченная им среди угара фестивальных вечеринок. По пути группа следует через разные поселения, проходя через деревеньку, через городок, и на каждом этапе кого-то теряет. Причем не происходит ничего ужасного, вообще ничего не происходит - просто одного не досчитались, другой пропал, а кроме Роко никто этого и не замечает. До монастыря добираются лишь двое, и после того, как на экране проходят чередой кадры с роскошными (даже слишком роскошными - я подумал грешным делом, что стилизованными, но режиссер заверил в абсолютной их подлинности, аутентичности) романскими фресками, Роко за кадром комментирует: никаких фресок мы (то есть они) не увидали, лишь голые стены, может и были на них когда-то росписи, да все выцвели, одна плесень осталась.

Потом Роко узнал, что мест с названием Градина на карте Хорватии множество, а уж которая из них была им нужна - можно поискать и уточнить при случае. Помимо откровенных и очевидных перекличек со «Сталкером» Тарковского «Короткая экскурсия» вызывает ассоциации с множеством других образчиков экзистенциального и мифопоэтического восточно-европейского кино преимущественно 1970-80-х годов, от Янчо до Абуладзе; а я бы упомянул еще и Бунюэля. Так что запредельное путешествие, метафизическое паломничество по-хорватски хорошо еще в соответствии с названием оказалось кратким - 75 минут хронометраж. Иначе производило б совсем удручающее впечатление, а так скорее даже приятное. Хотя все равно на каждом шагу невозможно отделаться от мысли, насколько все это старо. Подозрения подтвердил режиссер: в основе сценария - рассказик хорватского классика, написанный в 1965 году и сегодня включенный в школьную программу по литературе, то есть экзистенциальная притча, упакованная в стилистику «магического реализма» с балканским колоритам и на сюжет про «десять негритят» без детективной разгадки полвека назад могла показаться откровением - сегодня же смотрится в лучшем случае как плесень на месте утраченных сакральных изображений. Тем удивительнее, что жюри молодых (!) московских кинокритиков выделило для себя именно эту картину и отдало ей свой приз, вернее, его половину, разделив премию с главным триумфатором фестиваля, «Теснотой».

Если героиню одноименного фильма Алена Гомиса зовут Фелисите - то она, можно безошибочно предположить заранее, та еще «счастливица», хотя бы и живет, скажем, в швейцарском Тиччино. А эта Фелисите к тому же живет в Киншасе, столице Конго - ну и какое там счастье? Поет в баре, вроде бы даже не голодает. Но сначала у нее ломается холодильник - а лиха беда начало. И не успел приятель Фелиситы его починить, как на «счастливицу» обрушилась беда куда страшнее: ее 14-летний (как и в норвежских «Белых ночах», но живущий с матерью, куда ж ему деваться) сынок доставлен в больницу покалеченным - то ли после нападения, то ли в результате аварии на мотоцикле. На срочную операцию, да и на перевод в отдельную палату, требуются деньги, не говоря уже про лекарства, которые героиня тоже должна купить сама. Уже накопленные деньги Фелисите доверила аферистке, и оставшись без гроша, вынуждена в буквальном смысле побираться, чуть ли не торговать собой, унижаться перед общиной бедняков-соседей и перед богачами-бандитами, выбивать долги с помощью полицейских и делиться с ними процентом, безрезультатно унижаться перед бывшим мужем - чего не сделаешь ради сына? С операцией все равно припозднились и ногу подростку пришлось отнять. От пережитого Фелисите совсем уж было решила утопиться, вошла в воду по горлышко, но увидела на другом берегу зебру и передумала.

В самом деле - жизнь не заканчивается, одноногий юноша погоревал и снова стал принимать пищу, вечно пьяный бабник-сожитель худо-бедно починил холодильник, телевизор вроде тоже работает. Проблем меньше не стало - однако и помирать рановато. А что до ситуации, в которой больные должны приходить на операцию со своими лекарствами - уж не знаю насчет Франции, где давно проживает режиссер фильма, но нам-то она знакома не понаслышке, увы - и то сказать, ежели всем утопиться, океан ведь из берегов выйдет. И Веро Тшанда Бейя мощно играет драму своей героини, а если она сама же и поет в барных эпизодах - это двойной исполнительский класс, спецприз от основного жюри под председательством мексиканца Амата Эскаланте ей достался по праву. Как будто знаком присутствия поблизости иного, параллельно мира служат не связанные с основным сюжетом эпизоды репетиций симфонического оркестра и хора - в какой-то тряпичной палатке, но звучит при этом интересная, современная музыка.

То есть в жизни много горя - но надо терпеть, а иногда и бороться, и тогда жить можно. Мне такой «позитив», пусть и приперченный «гуманистической» горечью, поперек души встает, особенно во второй части фильма, когда все основные событийные перипетии, порой душераздирающие по накалу драматизма, постепенно сходят на нет, и картина словно размывается в дымке сюрреалистической символики, пресловутой «атмосферности», некоего изменчивого «настроения». Но надо терпеть, потому что жизнь - она (и в Конго это знают точно!) как зебра: черная полоса - белая полоса... Главное, чтоб потом не оказалось, что вот это и была белая.

Гран-при фестиваля тоже поделили пополам. Одна часть ушла китайской картине «Я не мадам Бовари» (режиссер Фэн Сяоган). Часто по разным поводам вспоминаю карикатуру из сатирического журнала перестроечных времен: «Вот, - жалуется судье персонаж вида вполне жлобского - представляете, состою с гражданкой в фиктивном браке, а она склоняет к сожительству! И тут опять она мне пришла на память. Героиня китайского фильма развелась с мужем - официально, по закону, но как она полагала, фиктивно и по собственной инициативе. А муж через несколько месяцев женился на другой! Оскорбленная в лучших чувствах гражданка обратился в суд, который ее иску, естественно, отказал - ведь на развод она подавала сама, развели их по обоюдному согласию.

Аргументы, что фиктивная процедура развода была затеяна супругами ради улучшения жилищных условий, для получения новой квартиры, вызывала у суда смех - но скоро властям стало не до смеха. Героиня занималась сутяжничеством следующие десять лет, устраивала уличные протесты, попадала в тюрьму, но добралась практически до Пекина, попортив кровь в своем уезде многим местным чиновникам. А когда наконец узнала, что ее бывший муж погиб - никто не лил слез горше и искреннее. Тогда Лянь, как звали женщину, задумала удавиться - ей не позволил кузен, потому что петлю Лянь перекинула через дерево в записанном на него саду, а это было бы плохо для бизнеса, и кузен отправил ее вешаться в соседний сад к конкуренту, да женщина уже передумала. Спустя годы Лянь, успешно ведущая дела в своем привокзальном кафе в Пекине, встречает бывшего уездного председателя, который из-за ее сутяжнической активности лишился должности - и признается ему окончательно: фиктивный развод был придуман не ради квартиры, но ради второго ребенка, который китайской семье на тот момент не полагался по закону. Думали оставить уже имеющегося сына с отцом, мать бы родила следующего, его зарегистрировали после чего супруги могли пожениться вновь. Но свободный мужчина взял в жены другую.. Тогда у Лянь случился выкидыш от горя, и следующие годы она судами преследовала бывшего мужа за неродившегося ребенка.

Между тем режиссера-комедиографа на родине, говорят, держат за «китайского Андреасяна». Видимо, стоит позавидовать китайцам: коль скоро главная шутка фильма - «не стоит вешаться только на одном дереве», то если у китайцев такой Андреасян, каков же должен быть китайский Звягинцев?! Учитывая еще и нестандартный формат «картинки» у Сяогана, вписывающего средние планы преимущественно в «круг» (что якобы отсылает к традиционной китайской миниатюре), общие чаще в квадрат, а под конец выводящий изображение почти на полный экран.

«Тесноту» Кантемира Балагова уже признали международным шедевром после Канн, а в Иванове он взял сразу «половину» приза молодых критиков, половину гран-при и целиком приз зрительских симпатий! Не мне опровергать согласованный вердит специалистов и любителей. К тому же смотрится «Теснота» действительно с увлечением, предполагает пресловутое «сопереживание» героям, в отсутствии которого так часто упрекают современных, тем более молодых кинорежиссеров - а тут простые ивановские зрительницы загодя достали носовые платки, чтоб слезы утирать. И драматургия выстроена на зависть многим. 1998 год, Нальчик. Еврейская семья, живущая автомастерской и небольшой лавочкой, собирается женить сына - Давид уже помовлен с Леей. Дочь Илана тоже влюблена - но в кабардинского богатыря с автозаправки, о чем родителям сообщать благоразумно не спешит. Беда, однако, приходит с другой стороны - Давида и Лею похищают. Еврейская община со скрипом собирает денег на выкуп одного из заложников, и деньги достаются семье Леи как наименее обеспеченной. Отцу Давида предстоит не только за бесценок продать мастерскую и затем, видимо, переехать к родственникам в Воронеж, но и выдать Илану замуж за милого парня из богатой семьи, готовой взамен внести выкуп похитителям, вот только Илана против, она спешит потерять девственность с кабардинским богатырем, демонстративно при гостях-»сватах» бросает на стол свои окровавленные трусы, да и переезжать из Нальчика отказывается. Не хочет оставлять свою возлюбленную Лею и выкупленный Давид - родителям же придется-таки сняться с места, ведь мастерская продана и за аренду лавки нечем больше платить.

Все это сколь драматично и даже по меркам цивилизованного мира (а премьера и первый триумф «Тесноты» имел место, разумеется, на Каннском кинофестивале - не размениваться же по мелочам) фантастично, столь же и обыденно представлено в картине. Но режиссеру мало этого, он открывает картину титром, где сообщает - это, дескать, мой родной город, а рассказанная история случилась в 1998 году; завершает же титром «и больше я о судьбе этих людей ничего не знаю» - подчеркивая тем самым не просто достоверность изложенных событий, но и свою пусть косвенную, а все-таки личную к ним причастность. Однако если причастен - то мог бы и узнать про судьбу этих людей, с 1998го года-то! Стало быть, неинтересно. Или вернее «не знаю» - это не просто замечание, признание в неведении, но тоже «художественный прием», в большей степени формальный. А содержательно означающий - «не хочу знать». Голый расчет - и надо признать, ловкий. Ни в коем случае нельзя упрекать в том режиссера - я, честно говоря, тоже не хочу знать, «что было дальше», и у меня не возникло ощущения, что история оборвалась «на самом интересном месте», нет, она закончилась именно там, где исчерпала себя режиссерская задача. То есть «Теснота» - произведение завершенное и на своем уровне, вероятно, близкое к совершенству. Жестокий романс в экзотическом антураже - ходовой товар, готовый шлягер. Просто лично меня не слишком привлекает подобное совершенство.

Из тесноты городских халуп Нальчика с его позднесоветской застройкой и уродливыми памятниками к финалу герои наконец выбираются на вечный горный простор и там у живописного водопада дочь задает свой главный вопрос: «Мам, тебе некого больше любить?» Кантемир Балагов окончил курс Александра Сокурова, выступившего или по крайнем мере номинально обозначенного на проекте сопродюсером, но «Теснота» обнаруживает сходство не с Сокуровым (вот уж ничего общего между учеником и как бы учителем, даже удивительно для дебюта), сколько со Звягинцевым. Я не имею в виду конкретно «Нелюбовь», а в целом звягинцевские загадки без отгадок, где неважно, кто кого любил, а кто кого убил, потому что мир и человек так уж устроен. Но Балагов идет дальше Звягинцева - ему уже и почему так устроен мир неважно.

С универсальными и абстрактными философскими понятиями «любви» и «свободы» он подходит к существованию сообщества, где нормой, не вызывающей отторжения ни у одной из сторон, считается требовать и платить выкуп за похищенных, где живут родо-племенными отношениями и представлениями, при этом курят, пьют, ездят на машинах и смотрят телевизор, то есть «благам цивилизации» как будто не вовсе чужды, не дикари поди; но только дальше телевизора и бутылки «цивилизация» не развивается, не продвигается. Почему нет? - на мой взгляд, единственно возможная в подобном контексте постановка проблемы, но от нее-то Балагов и уходит вместе со своими героями, принимая все как данность и уже в предложенных обстоятельствах погружаясь в частности. Ну то, что люди по жизни решают проблемы, как умеют, а не ищут их первопричины, не закапываются в подоплеку - естественное дело; а вот если и режиссер вслед за ними предпочитает ковыряться в подкожных тканях вместо того, чтоб попросту, без шор оглядеться вокруг - меня это уже, по-моему, скверно.




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Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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