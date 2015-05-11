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Наталия Киеня   , Сегодня, 19:00

Террор обожания
Что такое любовная бомбардировка


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Защита от манипуляций


Искусство влияния. Убеждение без манипуляций




По мнению психологов, манипуляция может выглядеть как проявление интереса и даже нежности. Этот прием носит название «любовная бомбардировка» и применяется для того, чтобы получить контроль над чужой волей или даже финансами.

Термин «любовная бомбардировка» описывает ситуацию, когда человека буквально заваливают проявлениями любви, не давая ему спокойно вздохнуть, — но не из бескорыстных чувств, а потому, что это позволяет оказывать на него сильное влияние. Этот прием чем-то напоминает попытку всучить клиенту кредит в банке, только в этом случае жертве приходится расплачиваться личным временем и пространством. Со стороны такое повышенное внимание может выглядеть как искренний и неконтролируемый поток чувств, но, по сути, это способ очень быстро войти в доверие, не позволяя человеку критически осмыслить ситуацию, а впоследствии и манипулировать им. «Любовную бомбардировку» нередко используют социопаты и нарциссы (в частности, разновидность нарциссов, которую французский психиатр Мари-Франс Иригуайен называет «перверзным нарциссистом»), а также секты.

«Любовный террорист» добивается поставленной цели следующими средствами:

— не дает своей жертве времени обдумать происходящее;

— не позволяет проводить время с другими, старается изолировать жертву от других возможных источников влияния;

— в случае романтической связи развивает отношения очень быстро, делает важные шаги раньше, чем партнер оказывается к ним готов.

Человек, подвергшийся любовной бомбардировке, чувствует, что им восхищаются, о нем заботятся, его принимают и понимают. Одновременно его личностные границы начинают размываться, он обнаруживает, что новый партнер (новая компания друзей) начинает заполнять всю его жизнь и влиять на его мнение. Для агрессоров важно продолжать общение в высоком темпе, чтобы их жертвы не успевали переварить происходящее и замечали лишь приятно повышенный эмоциональный фон и демонстрацию симпатии в их адрес. «Любовный террорист» может разговаривать по телефону по семь часов, осаждать партнера в чатовых программах, посылать бесконечное количество нежных сообщений и электронных писем — впрочем, не до такой степени, чтобы надоесть, ведь умелый манипулятор тонко чувствует состояние «подопечного». Фактически, человек, который общается с ним, получает следующее сообщение:

— «Он (она, они) меня обожает»,

— «Он (она, они) очень на меня похож, у нас много общего»,

— «Мы знакомы намного дольше, чем на самом деле».

Все это позволяет заполучить контроль над личностью. Человек, поддавшийся обаянию манипулятора, оказывается «на коротком поводке» — во-первых, ему становится сложно различить, чего он хочет сам, а чего от него хочет партнер/новый друг/компания друзей, а во-вторых, он уже подсел на коктейль из позитивных эмоций — и им можно управлять, вознаграждая любовью за «правильные» действия и наказывая охлаждением за «неправильные».

Само понятие родилось в сектантской среде. Впервые словосочетание «love bombing» прозвучало в 1978 году, в речи корейского основателя так называемой «Церкви объединения» Мун Сон Мена. Выступая перед собравшимися в Лондоне, он сказал:

«Стены здесь устали от ваших угрюмых лиц. Они дожидаются момента, когда увидят, что члены «Церкви объединения» все время улыбаются, даже в четыре часа ночи. Человек, наполненный любовью, должен жить таким образом. Какое лицо может выразить любовь лучше, чем лицо, на котором горит улыбка? Вот почему мы говорим о «любовной бомбардировке»; у мунитов есть эта прекрасная задача».

Секта принесла Мун Сон Мену большие деньги: его семья владеет множеством компаний, концернов, издательств, клиник, фирм и холдингов. Подобные финансовые схемы обычно бывают построены на манипулировании чувством одиночества, — вот почему бомбардировка «любовная». Дочь основателя другого культа под названием «Интернациональная семья» (Family International) Дебора Дэвис так рассказывает об этом в своей книге «The Children of God. The Inside Story»:

«На самом деле, многие потерянные, одинокие подростки не столько хотели найти Христа, сколько искали куда приткнуться. Наша тактика «любовной бомбардировки» позволяла ударить их как раз туда, где они были наиболее уязвимы. Мы принимали людей безо всяких замечаний и предлагали им то, чего у них никогда не было: дом, где их любят и принимают». Социопаты и перверзные нарциссисты также чаще выбирают людей с открытым характером и тех, кто чувствует себя одинокими. Ведь если у человека есть сильная потребность во внимании и положительных переживаниях, связанных с общением, им можно управлять, давая ему то, что он хочет, на определенных условиях.

Механика «любовной бомбардировки»

В научной среде первым популяризатором термина «любовная бомбардировка» стала клинический психолог, профессор Маргарет Сингер, которая в 1996 выпустила книгу «Культы среди нас». «Любовная бомбардировка, — пишет Маргарет, — проводится скоординированно, всеобщими усилиями, обычно под руководством лидера». Атака включает в себя лесть, вербальное соблазнение, любовные, но, как правило, лишенные эротического подтекста прикосновения и огромный объем внимания к каждому замечанию новичка. По словам психолога, «бомбардировка» представляет собой «предложение мгновенно построить теплые, близкие отношения» и является «вводящей в заблуждение уловкой», использование которой часто приводит к успеху при наборе новых членов секты.

Метод общения в таком случае включает в себя и технику использования пристального внимания, когда несколько человек долгое время дружелюбно смотрят на новичка, иногда даже не моргая. Подобное внимание вызывает всплеск гормональной активности в мозгу и запускает систему вознаграждения, — причем то же самое можно увидеть, если наблюдать за реакцией мозга на наркотики, когда к ним формируется привычка. В результате, жертва «бомбардировки» может начать вести себя как человек с наркотической зависимостью: тратит большие деньги, не уделяет внимания детям, сокращает объем отношений с семьей и друзьями, теряет интерес к другим аспектам жизни.

Симптомы успешной атаки

Профессор Келтон Роадс, консультант правительственных, неправительственных и военных организаций в США в области сопротивления психологическому воздействию и основатель ресурса Working Psychology приводит ряд симптомов, которые говорят о том, что попытки манипулировать приносят плоды:

1) Изменение личности. Если близкие и друзья человека говорят о том, что он «на себя не похож» или они его не узнают, это сигнал о том, что кто-то выстраивает для него новую идентичность.

2) Разительная смена ценностей и убеждений. Для человека естественно менять свои взгляды в течение жизни, однако в норме этот процесс протекает достаточно медленно и вовсе не выглядит радикальным.

3) Внезапная смена режима питания и сна.

4) Отказ посещать семейные мероприятия и встречи.

5) Неспособность принять решение, не посоветовавшись с гуру, лидером или романтическим партнером.

6) Внезапное появление привычки использовать новую идеологию для объяснения любых явлений.

7) Упрощенное, «черно-белое» или иррациональное мышление.

8) Новая лексика; привычка использовать сложный внутренний жаргон.

9) Настоятельные требования последовать за новой идеологией в адрес окружающих. Вербовка является одной из задач новых членов секты.

Как сопротивляться «любовной бомбардировке»

Основная опасность заранее запрограммированных ситуаций, которые возникают в результате «любовной бомбардировки», заключается в том, что человек может на время забыть, кто он такой и какими чувствами и опытом располагает — помимо чувств, опыта и роли, которую ему навязывают извне. Чтобы справиться с психологическим давлением, профессор Келтон Роадс советует помнить о следующих вещах:

Любое проявление внимания или комплимент «любовного террориста», заслуживает их его партнер или нет, делается с целью манипуляции. Необходимо посмотреть на него в реальном свете: этот человек вас не знает.

Невозможно сразу с точностью сказать, станет ли кто-то подходящим партнером, другом или товарищем: чтобы узнать это, необходимо проверить отношения в различных ситуациях; кроме того, нужно время. Все заверения в обратном ни на чем не основаны и делаются только ради того, чтобы партнер «любовного террориста» дал ему «кредит» в отношениях.

Здоровые отношения развиваются медленно, вне зависимости от того, идет ли речь о дружбе или любви. Нельзя позволять «террористу» форсировать события: соглашаться на частые встречи, впускать новых знакомых в дом, отвечать на каждый звонок или письмо.

Нужно следить за тем, сколько времени уделяется семье и друзьям. Если контакты с ними неожиданно сократились, это сигнал о том, что вы поддались манипуляции.

Нельзя позволять «террористу» себя касаться: обнимать, гладить, трогать, целовать, а также отвечать на его пристальные взгляды. Все эти действия вызывают определенные реакции в мозгу: удовольствие, которое будет использовано для манипуляции.

Можно (и желательно) обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Если человек столкнулся с отдельной личностью, которая не принадлежит ни к какому культу, возможно, перед ним социопат или перверзный нарциссист, который действует так из-за особенностей психики, свойственных этим расстройствам — желания властвовать над окружающими и неумения строить нормальные человеческие отношения. Если же давление оказывает член секты, его цель — сделать партнера по общению ее частью, получить контроль на его образом жизни и завладеть его имуществом.

Если человек столкнулся с «любовной бомбардировкой» со стороны члена некой организации, он может задать себе несколько простых вопросов для того, чтобы определить, будет ли ее влияние негативным:

— Как выглядит прошлое лидера организации? Есть ли в нем криминальные элементы? Управление в подобных сообществах часто бывает организовано на высокопрофессиональном уровне. Его главы могут иметь опыт торговой деятельности, иногда нелегальной.

— Какая структура управляет организацией? Деструктивные коммерческие секты, как правило, организованы по принципу финансовой пирамиды.

— Использует ли организация какие-то хитрости, приемы и уловки при вербовке? У многих влиятельных сект есть «витринные организации», которые, на первый взгляд, ничего общего с ними не имеют. Это могут быть НКО, общественные объединения или фонды. С их помощью также вербуются новые члены секты.

— Пытаются ли они меня завербовать? Этот вопрос работает не всегда, поскольку в рамках некоторых объединений рекрутеры открыто отрицают вербовку. Тем не менее, использование, в частности, «любовной бомбардировки», прямо о ней говорит.

Источник: T&P




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Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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