Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/temnyj_genij_hichkoka_42639"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42639_bec62ddd7932d83307ae945424b88d03_1.jpg" width=206 alt="Темный гений Хичкока" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://tanjand.livejournal.com/1881794.html>tanjand</a></b></span> <span style="font-size: large;">Темный гений Хичкока</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">История лучшей актрисы гениального режиссера</font></em></span></p><p>За каждым шедевром, за каждой нетленкой стоит могучая личность создателя, зачастую переживающая трагедию собственных страстей. Надо ли нам знать об этом? О жестокости Родена или Пикассо, о наркомании Модильяни и о проблемах еще многих гениев. Уверена, большинство народа скажет, что плевать на драмы авторов шедевров, главное — их труд, и мы им попользуемся, получим удовольствие или ужаснемся (смотря чего хотел автор). Но личность творцов и есть та соль вдохновения, та острая приправа, которая делает их творения шедеврами. Их драмы наполняют работы подлинными чувствами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/temnyj_genij_hichkoka_42639">Подробнее</a></p><br clear="all" />





За каждым шедевром, за каждой нетленкой стоит могучая личность создателя, зачастую переживающая трагедию собственных страстей. Надо ли нам знать об этом? О жестокости Родена или Пикассо, о наркомании Модильяни и о проблемах еще многих гениев. Уверена, большинство народа скажет, что плевать на драмы авторов шедевров, главное — их труд, и мы им попользуемся, получим удовольствие или ужаснемся (смотря чего хотел автор). Но личность творцов и есть та соль вдохновения, та острая приправа, которая делает их творения шедеврами. Их драмы наполняют работы подлинными чувствами.

Все знают о шести блондинках Хичкока? Расскажу о последней, завершающей эту невероятную одержимость Мастера, длиною в творческую жизнь.

Как Хичкок охотился на Типпи

31-летнюю нью-йоркскую модель Типпи Хедрен впервые пригласили на студию Universal в 1961 году, в пятницу, 13 октября. «Уже тогда я должна была понять, что это знак», — смеется 83-летняя актриса, намекая на зловещую дату. На студии Хедрен, никогда ранее не снимавшуюся в кино, ждал Альфред Хичкок — незадолго до этого он заметил ее в рекламном ролике на телевидении.

Предложение сняться в фильме Хедрен поначалу расценила как огромную честь, а через три года согласилась пожертвовать карьерой, лишь бы никогда больше не иметь дела с авторитарным и одержимым Хичкоком.

Типпи переехала в Нью-Йорк в 18 лет и долгое время успешно работала моделью, не думая о карьере актрисы.

В 1961 году она жила в Нью-Йорке с 4-летней дочерью Мелани Гриффит и была довольно востребованной моделью, снимаясь в рекламных роликах, один из которых попался на глаза Хичкоку.

Как раз в этот период, после съемок «Психо», режиссер решил переосмыслить созданный им образ холодной блондинки, наделив ее новыми чертами, не присущими предыдущим героиням. В светловолосой девушке с экрана режиссера привлекли выразительные глаза, высокая прическа, длинные ноги и нос правильной формы.

В фильме «Птицы» Хедрен согласилась играть, не раздумывая, а Хичкок, как всегда, начал «создавать» свою очередную блондинку.

Главная героиня фильма «Птицы» молодая женщина Мелани Дэниелз, познакомившись в Сан-Франциско с адвокатом Митчем Бреннером (Род Тэйлор), решает без предупреждения поехать к нему в залив Бодега, чтобы подарить сестре Митча пару неразлучников.

Когда Мелани лишь приближается к пристани, на нее нападает чайка, однако ни девушка, ни Бреннер не придают этому особого значения и не догадываются о том, какие страшные нападения птиц ждут жителей поселка.

В фильме Мелани предстает состоятельной, немного самодовольной светской львицей, прожигательницей жизни, — героиней, каких не было в предыдущих картинах Хичкока.

Несмотря на популярность «Птиц», в течение 20 лет никто, кроме членов съемочной группы, не знал об атмосфере на студии, в частности, о том, какие методы использовал режиссер в общении с Хедрен.

Хичкок называл Типпи «своей примадонной» и, по словам очевидцев, был влюблен в нее.

Над своей актрисой режиссер установил тотальный контроль, пытаясь управлять ее жизнью и вне съемочной площадки.

Дело дошло до того, что Хичкок анализировал почерк Хедрен, а своим подчиненным поручил следить за ней, когда актриса возвращалась домой.

Осознав, что у него нет шансов на взаимность, Хич будто задался целью отомстить Типпи, и с тех пор изощрялся в экспериментах над актрисой. Самым жестоким из них, безусловно, стали съемки одного из ключевых эпизодов картины — сцены на чердаке, когда на беззащитную Мелани нападают десятки птиц.

До последнего момента Хедрен была уверена, что в сцене будут использованы механические модели чаек — об этом ей говорил и сам Хичкок, и все члены группы.

Как позже вспоминала актриса, в день съемок к ней в гримерку зашел ассистент режиссера и, глядя то на пол, то на стены и потолок, выпалил: «Механические птицы не работают, так что нам придется снимать настоящих», — и тут же выбежал из комнаты.

Когда Типпи вышла из гримерки, то вместо игрушечных чаек она увидела десятки агрессивных птиц в клетках, которых ассистенты готовы были выпустить на нее. Актриса стояла, прижавшись к двери, а чайки нападали на нее, кусая лицо и сбивая с ног, а режиссер молча наблюдал за нужным ему выражением ужаса на ее лице.

Вопреки словам Хичкока, который обещал, что сцена будет готова за пару часов, съемки длились пять дней — до тех пор, пока присутствовавший на площадке врач не воскликнул: «Вы что, хотите ее убить?!», и отправил актрису на больничный.

«Тогда я поняла, почему он рискнул взять актрису, до этого не снимавшуюся в кино — ни одна звезда не позволила бы вытворять с собой такое», — рассказывала Хедрен, которая, по собственному признанию, была так подавлена, что даже не помнила, кто довозил ее до дома по вечерам.

Все время, что длились съемки, Хичкок не отказывал себе в удовольствии отпустить колкость или непристойность в адрес актрисы, чем часто доводил ее до слез. «Как-то ко мне подошла Альма — жена Альфреда Хичкока, и сказала: „Дорогая, прости, что тебе приходится проходить через все это“. Я ответила: „Но вы же можете положить этому конец!“. Альма лишь развела руками», — вспоминала Хедрен.

«Это было похоже на одержимость, и доставляло мне кучу проблем. Я вовсе не была заинтересована им в этом смысле. А он постоянно хотел выпить со мной бокал шампанского после съемок, или пообедать один на один. Он постоянно за мной наблюдал, хотел полностью контролировать, вылепить то, что было у него в голове.

А это достаточно сложно сделать со взрослой женщиной, у которой, к тому же, есть дочь. Это было по-настоящему пугающе, но я противостояла ему, как могла», — рассказывала актриса в одном из недавних интервью.

Съемки фильма «Птицы» — один из самых интересных периодов в жизни Хичкока для исследователей его творчества, сценаристов и режиссеров.

«У него в голове был клишированный идеал женщины. Он нашел эту восхитительную женщину, никогда раньше не игравшую в кино, и решил, что сможет создать из нее то, что ему нужно. Он считал, что творит идеальную женщину — он даже диктовал Типпи, какой помадой пользоваться. Сначала она слушалась, думая, что так все обычно и происходит на съемочной площадке. Но постепенно одержимость ей захватывала его все больше».

Несмотря на все испытания, Хедрен согласилась сыграть еще в одном фильме Хича — «Марни». Во время съемок Типпи номинировали на премию журнал Photoplay как самую многообещающую актрису, однако режиссер запретил ей ехать на церемонию в Нью-Йорк. Видимо, именно это и стало последней каплей, после которой актриса потребовала расторжения контракта. «Ты не можешь уйти. У тебя дочь, которую надо поставить на ноги. Твои родители становятся старше», — ответил режиссер. Однако Типпи хватило мужества настоять.

«Он сказал мне: „Я разрушу твою карьеру“. И он сделал это. После „Птиц“ и „Марни“ я была очень востребована, и многие режиссеры и продюсеры хотели снять меня в своих фильмах. Но авторитет Хичкока был слишком велик. Он продолжал платить мне 600 долларов в неделю, и я нигде не снималась», — говорила актриса.

«Я никому не рассказывала об этом 20 лет. Зато случись подобное сегодня, я была бы богата — подала бы иск за сексуальное домогательство», — шутит Хедрен.

Отказ от работы с Хичкоком оказался концом карьеры Типпи Хедрен, а сама актриса стала для режиссера его последней блондинкой. В фильмах, которые Хичкок снял после «Марни», уже не было таких ярких типажей.

«Он был такой вещью в себе, пусть гением, пусть невероятно талантливым... но очень злым», — говорила Хедрен.

Некоторые биографы Хичкока считают эту злость следствием неуверенности в себе и неудачных привязанностей к своим актрисам — отношения с Типпи Хедрен служат убедительным доказательством распространенного мнения.

Хичкок не взял ни одного Оскара. И это, знаете ли, обидно. Сколько их было — фильмов 50-х, 60-х, получивших Оскара, кто-то их помнит? А фильмы Хичкока знают все. Птицы, Психоз и прочее. Его творчество изучают и в институтах кино преподают.

Академики, такие академики.... Они давали Оскара другим; с апломбом и не терпящим возражений мнением, вещали о достижениях в искусстве... и промахивались. Хичкока знают до сих пор.

Источник: izbrannoe.com





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