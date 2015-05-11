Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/telesnaya_karta_strahov_39386"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201510/392_300_39386_7311993440_c93a46691.jpg" width=206 alt="Телесная карта страхов" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Николай Булгаков</b></span> <span style="font-size: large;">Телесная карта страхов</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Наше тело может рассказать о наших страхах</font></em></span></p><p>Один из основных законов телесно-ориентированной психотерапии гласит: «Тело помнит все». Воспоминания обо всем, что с нами произошло, хранятся в нашем теле, в том числе — о наших чувствах. Тело можно сравнить с чердаком, на который отправляется все то, что не хочется видеть в самом доме. И как хозяйка кричит: «Я не хочу видеть здесь эту рухлядь, отнесите ее на чердак!» — так и в нашем теле поселяются все те чувства, которые наше сознание не хочет в себе видеть, то есть признавать. В психологии этот механизм называется вытеснением: в бессознательное вытесняются болезненные переживания, мысли, воспоминания… В том числе, конечно, и страхи. <a href="http://www.chaskor.ru/article/telesnaya_karta_strahov_39386">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Один из основных законов телесно-ориентированной психотерапии гласит: «Тело помнит все». Воспоминания обо всем, что с нами произошло, хранятся в нашем теле, в том числе — о наших чувствах. Тело можно сравнить с чердаком, на который отправляется все то, что не хочется видеть в самом доме. И как хозяйка кричит: «Я не хочу видеть здесь эту рухлядь, отнесите ее на чердак!» — так и в нашем теле поселяются все те чувства, которые наше сознание не хочет в себе видеть, то есть признавать. В психологии этот механизм называется вытеснением: в бессознательное вытесняются болезненные переживания, мысли, воспоминания… В том числе, конечно, и страхи.

Но как кресло не исчезнет из дома, если его переместить из гостиной на чердак, так и чувства никуда не денутся, если на них просто не обращать внимания. Они стремятся вернуться в сознание, напомнить о себе — и делают это через болезни. И большинство телесных недугов — следствие вытесненных из сознания чувств. Где в теле поселилось чувство — там и проявляется болезненный симптом. Это как бы сигнал от чувства: «Посмотри на меня!» Вы сможете составить свою индивидуальную телесную карту страхов. Для этого вам понадобятся: белый лист бумаги и инструменты для рисования (любые, кроме ручки и фломастеров). Нарисуйте свое тело — целиком, всю фигуру. Художественные способности здесь роли не играют! А теперь прислушайтесь к своему реальному телу. Прикройте глаза, попытайтесь хорошенько ощутить все свое тело разом: как оно себя чувствует? комфортно ли ему? тепло? напряжено оно или расслаблено?.. А теперь, продолжая ощущать все свое тело одновременно, спросите себя: «Где в моем теле живет страх?» Возможно, вам нужно будет вспомнить ситуации, когда вы боялись. И какие-то участки тела обратят на себя ваше внимание — как будто «помашут ручкой». Запомните их. А теперь отметьте на рисунке эти места — где в вашем теле находится страх. Это может быть один участок или несколько. Правая и левая стороны тела вполне могут отличаться. Кроме того, страх может быть где-то проявлен больше, где-то меньше — вы можете отобразить это на рисунке при помощи разных цветов. Помните, что телесная карта чувств всегда индивидуальна, тут не может быть правильных или неправильных вариантов!





Глаза: один из основных каналов восприятия, поэтому, когда есть бессознательный страх реальности, нежелание видеть правду и признавать действительность такой, какая она есть, он поселяется именно там. И во многих случаях нарушения зрения — проявление бессознательной позиции: «Я не хочу это видеть!» Это попытка спрятать, подобно страусу, голову в песок — и эффективность примерно такая же, проблемы же не исчезают.

Спина: боязнь быть несовершенным, не оправдать ожидания. Обычно свидетельствует о перфекционизме. Конечно, у такого человека есть шанс добиться высот — но еще более вероятно, что любые свои порывы он будет тормозить из-за страха ошибиться.

Плечи: символизируют силу, а также ответственность. Поэтому здесь селится страх быть слабым, а также — не справиться с ответственностью.

Район диафрагмы, включая желудок и солнечное сплетение: здесь обосновались социальные страхи, то есть связанные с социальной жизнью. Смущение, стеснительность, робость, стыдливость — это проявления наших социальных страхов «не соответствовать», «быть отвергнутым обществом»…

Кисти: сигнализируют о коммуникативных проблемах, то есть связанных с общением. Внутренняя установка здесь такая: «Мир в целом, может, и не враждебен, но уж люди-то — точно». Правая кисть говорит о страхе мужчин, левая — женщин (при этом правая и левая сторона нарисованной фигуры определяются так, как если бы это было зеркало, а не фотография).

Лицо: страх «потерять лицо». Такие люди придают большое значение тому, что о них думают и как их воспринимают. Им нужно, чтобы их любили, принимали, одобряли — причем все. Из-за этого приходится постоянно носить маски, причем самые разные — обычно их арсенал велик и разнообразен. Но — за масками легко потерять себя настоящего. Как в анекдоте: «Хамелеон посмотрел в зеркало и задумался, какой же цвет ему принять…»

Шея: страх выразить, проявить свои чувства. У таких людей часто бывают проблемы с горлом: постоянные ангины, першение, ощущение сжатия… Они говорят высоким тонким голосом, немного детским, и жалуются, что не умеют петь. Это происходит из-за постоянного напряжения в шее: как только в груди начинают подниматься чувства, чтобы выйти наружу, шея сжимается, удерживая все внутри. Внешне они могут казаться бесчувственными, но внутри бушует буря страстей — просто не может выйти наружу.

Грудная клетка: вмещает страх одиночества, страх «отвержения меня как личности», в отличие от страха «отвержения меня как члена социума». Глубоко в груди сидит ощущение своей «неправильности», «недостойности», «неполноценности». Убеждение «Я плохой, поэтому я буду отвергнут миром».

Живот: там живет страх за жизнь, недаром это однокоренные слова. Страх поселяется там в ситуациях угрозы для жизни — она могла быть и не реальной, просто так воспринимаемой. И хотя опасность прошла, для Бессознательного она еще актуальна — оно постоянно настороже, настоящее расслабление и чувство безопасности становятся недоступны.

Таз: сигнализирует о страхах в сексуальной сфере. Поселившись там, они могут как приводить к болезням, так и мешать здоровой оргастической разрядке: согласно исследованиям, большинство женщин, причем в разных странах, симулирует оргазм. И за подобной аноргазмией стоят в первую очередь страхи.

Руки: говорят о страхе контактировать с миром, потому что на бессознательном уровне он воспринимается как враждебный, непринимающий. Страшен мир в целом — и для этого нет логического объяснения, доводов, это эмоциональное ощущение. Поэтому люди с такой установкой предпочитают выбирать профессии, требующие минимум контактов с миром: за монитором компьютера.

Ноги: если страх живет в ногах, это говорит о нехватке опоры в жизни, устойчивости, о бессознательном ощущении «Мне не на кого опереться», «Не стою твердо на своих ногах». Не хватает стабильности, нет уверенности — в себе, мире, завтрашнем дне…

Источник: RANIBU.ru





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