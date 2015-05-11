Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 9 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tehnologii_zapominaniya_41113"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41113_141025-flickrcom-ubclearningcommons-studyingjpg700x467_q95_2.jpg" width=206 alt="Технологии запоминания" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина, <a href=http://rb.ru/howto/train-your-memory/>rusbase.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Технологии запоминания</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как научить свой мозг запоминать все, что угодно</font></em></span></p><p>Если у вас впереди экзамен, или вы ежедневно работаете с объемами информации, которую нужно запоминать, не отчаивайтесь. Просто воспользуйтесь этим гидом, и вы со всем справитесь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/tehnologii_zapominaniya_41113">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если у вас впереди экзамен, или вы ежедневно работаете с объемами информации, которую нужно запоминать, не отчаивайтесь. Просто воспользуйтесь этим гидом, и вы со всем справитесь.

Проще говоря, вам нужно делать следующее:

1. Изучить и применять на практике лучшие методы запоминания;

2. Учитесь каждый день, следуя определенной стратегии;

3. Оптимизируйте свою диету, сон и физические нагрузки.

Методы запоминания

Существует два эффективных метода запоминания, которые вам пригодятся — это интервальные повторения и выделение важного.

Интервальные повторения

Интервальные повторения — самый простой способ запомнить нужную информацию. Ученые называют эту технику «одним из самых выдающихся феноменов в области обучения».

Когда вы узнаете что-то новое, ваш мозг хранит эту информацию в нейронах. Затем эти нейроны соединяются с уже существующими нейронами, в которых содержится информация, которую вы уже знаете. Так возникает ассоциативная цепочка.

Но дело в том, что ваш мозг физически не способен за один день построить прочную ассоциативную связь. Поэтому если вы будете зубрить одно и то же целый день, то вы вряд ли запомните то, что учили.

Ученые выяснили, что гораздо эффективнее узнать что-то новое, и подождать как минимум один день, прежде чем повторять эту информацию. Так вы даете своему мозгу время на укрепление ассоциативных связей, чтобы он был готов к повторению материала.

Если у вас через неделю экзамен, лучше заглядывать в свои записи один раз в день в течение недели, чем 30 раз зубрить их каждые два дня. Несмотря на то, что вы будете учить материал реже, результат будет более эффективным — ведь вы используете метод, который основывается на естественной работе вашего мозга.

Выделение важного

Выделение важного — это техника, которая помогает вам собирать всю информацию во что-то более удобоваримое. Вот как ей нужно пользоваться:

Прочитайте все заданные главы учебника за день до занятия. Выделите только самую важную информацию в тетради, помимо той, что уже обведена рамкой, подчеркнута или выделена как-то иначе. Обычно в первом предложении параграфа заключается основная мысль.

На лекции делайте заметки от руки. Когда нужно будет повторить материал, обязательно ими воспользуйтесь.

После того как прочтете весь материал, прочитайте только заголовки, первые предложения параграфов и всю информацию, которую выделил автор и вы сами. Ознакомьтесь с итогами главы — обычно в этом разделе собраны все основные идеи материала. Большая часть ключевых идей заключена в заголовках, первых предложениях и выделенном тексте. Например, в первом предложении обычно сжато изложена основная суть, а дальше автор ее раскрывает. Если вы уже целиком прочитали эту главу, то уже примерно представляете, о чем в ней идет речь. Прочитав только первое предложение, вы вспомните все содержание.

Таким образом, вы сможете всего за пять или десять минут повторить главу, на прочтение которой у вас бы ушел целый час.

Не забывайте каждый день заглядывать в собственные записи. Вы делали их самостоятельно, а значит вам не придется долго их читать. Интервальное повторение поможет вам хорошо их запомнить перед экзаменом.

Как запоминать формулы

Помимо интервальных повторений, тут пригодятся собственные записи. Заведите тетрадь, где подробно разберите каждую формулу с примерами. Когда вы будете учить материал, выделяя самое важное, не забудьте заглянуть в нее и изучить разбор и примеры.

Просматривайте свои записи раз в несколько дней, и такие интервальные повторения помогут вам быстро вспомнить решение формулы на экзамене.

Проверяйте себя

Через несколько месяцев учебы начните проверять свои знания раз в две недели. Выберите проблемные места вашего домашнего задания, составьте на их основе тест и проверьте, сможете ли вы с ними справиться.

Если у вас не особо получилось, пора уделить больше времени интервальным повторениям. Если же все хорошо, просто продолжайте в том же духе.

Оптимизируйте свой образ жизни

Некоторые повседневные занятия значительно влияют на вашу память.

Здоровый сон

Ученые выяснили, что студенты, которые ложатся спать до 22:00, получают более высокие оценки, чем те, кто идет в кровать в полночь или еще позже.

Существует несколько теорий, объясняющих этот феномен (например, о том, что во время сна вырабатывается гормон мелатонин). Но вам не нужны все эти подробности. Просто постарайтесь ложиться спать в десять вечера, чтобы у вас было как минимум 8 часов сна.

Это очень важно. Так вы не только улучшите свою память — набравшись сил во время сна, вы будете более внимательны во время учебы.

Здоровые физические нагрузки

Множество исследований подтвердило, что повседневные физические нагрузки оказывают влияние на умственные способности. Вы должны потеть каждый день. Чередуйте бег, езду на велосипеде, спортивную ходьбу или другие аэробные физические упражнения с силовой нагрузкой. Не стоит себя перегружать, но постарайтесь хорошо размяться.

Здоровое питание

Американский журнал медицины однажды опубликовал исследование, которое показало, что всего один прием жирной пищи (куриных наггетсов) снижает уровень кислорода в крови на 20%, тем самым полностью блокируя поток крови в мельчайших капиллярах. Вы же не хотите испортить свое тело вредной пищей? Тогда ешьте только цельные необработанные продукты. Употребляйте в пище цельное зерно, овощи, бобовые, орехи и фрукты. Пить лучше только воду.

Запомните: главное — это интервальные повторения. Выделяйте важное, чтобы сократить время повторения материала и не упустить главные идеи. Запишите в тетрадь подробный разбор формул. Перед экзаменом повторите все по нескольку раз. Проверяйте свои знания каждые две недели. Высыпайтесь, правильно питайтесь и не забывайте про ежедневные физические нагрузки.

Следуя этим инструкциям, вы сможете значительно улучшить свою память.

Источник: rb.ru





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